 Акция "Вече достоинства" пройдет 24 февраля на Майдане Незалежности в Киеве

"Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую "скупку" голосов. Мы уверены в том, что у украинцев есть четкое осознание, что выборы как инструмент народовластия должны быть "чистыми" - без "гречкосеев", "лавочек" и финансовых поощрений для избирателей. Призываем всех неравнодушных присоединиться к борьбе за чистые выборы. Вместе мы сила!", - цитирует Цензор.НЕТ описание в Facebook.

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В рамках инициативы 24 февраля в 14:00 на Майдане Незалежности в Киеве пройдет всеукраинская акция "Вече достоинства".

Во время нее организаторы планируют скоординировать дальнейшие действия, чтобы "остановить позорное и унизительное поведение представителей олигархата, которые организуют скупку голосов чтобы жировать и дальше, пока большинство украинцев становятся беднее".

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