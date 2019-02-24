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 Акция "Вече достоинства" пройдет 24 февраля на Майдане Незалежности в Киеве

Объединенные силы националистов объявляют масштабную кампанию противодействия подкупу во время президентских и парламентских выборов в Украине.

"Мы будем жестко преследовать тех, кто организует массовую "скупку" голосов. Мы уверены в том, что у украинцев есть четкое осознание, что выборы как инструмент народовластия должны быть "чистыми" - без "гречкосеев", "лавочек" и финансовых поощрений для избирателей. Призываем всех неравнодушных присоединиться к борьбе за чистые выборы. Вместе мы сила!", - цитирует Цензор.НЕТ описание в Facebook.

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В рамках инициативы 24 февраля в 14:00 на Майдане Незалежности в Киеве пройдет всеукраинская акция "Вече достоинства".

Во время нее организаторы планируют скоординировать дальнейшие действия, чтобы "остановить позорное и унизительное поведение представителей олигархата, которые организуют скупку голосов чтобы жировать и дальше, пока большинство украинцев становятся беднее".

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Источник: https://censor.net.ua/n3113423
 
 
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Кстати, эстонцы есть тута, а серовно, с 101 годовщиной вас друзья.
Акция "Вече достоинства" пройдет 24 февраля на Майдане Незалежности в Киеве - Цензор.НЕТ 4436
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Деньги правят миром. А у Пети к сожалению их немеряно. Миллиарды денег выброшеных Барыгой из бюджета как админресурс все ваше вече и достоинство размажут как блевотину по асфальту.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАкция "Вече достоинства" пройдет 24 февраля на Майдане Незалежности в Киеве
 
 
 
 
 
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