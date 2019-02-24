 Будет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова

Об этом в комментарии Громадському заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течение 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.
"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы как "Суспільне мовлення" прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", - рассказала Кольцова.
На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: "К сожалению, пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и, конечно, хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: может ли артист, который представляет Украину на "Евровидении", ездить с концертами в Россию".
На вопрос, есть ли требование к MARUV объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: "У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения - они должны его принять".
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.
После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".
В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.
Людей надо жалеть, в не зависимости ээээ ни от чего
Часто цена этих ошибок высока и платят совсем не те,кто их совершил.
Если ***** включит какой то свои хитрый очередной план шансов нет.
Народ выбрал своего представителя и что делать если этот выбор ему не нравится?
И тогда была политическая оттепель, а сейчас настоящая война!
Ведь я не то, что её не слышал песен, я вообще сегодня первый раз услышал поганяло этой певицы!
А фашисты то они.
Лучше продвигать идею что Украина свободна а потому талантлива на исполнителей.
И пусть завидуют рашики.
Вы надоели.
Продолжайте в том же духе и будет еще хуже.
Вопрос поставлен неправильно ! Может ли певица, которая ездила с концертами в раиссу представлять на Евровидении Украину? Ответ : Нет! Не может и не должна! А так-то пусть ездит с концертами куда угодно .
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Нє. - Пусь прєдставляєт, шо пабєділа.
Без стриптиза, с нормальным голосом, с мелодичной песней, не сепарня и чтобы на россии не паслась?
Неужели таких не осталось?
Это тестирование организма на реакции.
В самых тяжелых случаях борьба за организм прекращается и системы исскуственного жизнеобеспечения отключаются.
Говорит, мамой клянется
А тем временем у Марув уже продаются билеты в Москве на апрель
Потому чьо если запрещать - к власти прийдут пророссийские в конце концов.
Я вважаю, що брати участь у цьому "конкурсі" для нашої країни - безглуздя.