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 Политика Украины, Общество
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Все про:Евровидение (659) НОТУ (70)

 Будет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова

"Суспільне", которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не приняло окончательного решения.

Об этом в комментарии Громадському заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова, информирует Цензор.НЕТ.

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По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течение 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы как "Суспільне мовлення" прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", - рассказала Кольцова.

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: "К сожалению, пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и, конечно, хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: может ли артист, который представляет Украину на "Евровидении", ездить с концертами в Россию".

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На вопрос, есть ли требование к MARUV объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: "У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения - они должны его принять".

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113418
 
 
 Топ комментарии
 
наши дебилы сначала фигню сделают, а потом начинают думать. Набрали откровенных сепаров, а теперь вспомнили про ее концерты в россии. Ну подпишет она сейчас, что до Евровидения не поедет с концертами в россию, а потом так и будет ездить, как ездила. Как полуфиналист Евровидения. Сразу уродов надо было недопускать, а не репу теперь чешут, после ее победы. Придурки
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Господа! Хватит кремлевких подстилок рекламировать на Международной арене от имени Украины.Очень много достойных и талантливых исполнителей которые могут участвовать в этом конкурсе...
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Ну, я уже писал об этом, правда... Повторюсь, Марув прикольная, я бы вдул, ага
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За ради тебя нехер посылать на конкурс позорище в образе шлакоблочины. Она страну представлять едет. Будет там ж-опу показывать под украинским флагом? Такого ни одна страна мира себе еще не позволяла. Ладно бы хоть не гастролировала у агрессора. У нее в апреле ,например,гастроли в РФ. Нормально? И ума нет ни на копейку, говорит, что в РФ 4 млрд населения и украинский язык не знает. ЖАХ. Опускают страну на дно.
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О, смотри какие люди... Ты так не ответил на вопрос, друг. Повторять его?
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Это не ответ, ты же это понимаешь, немецкий патриотик... Или не понимаешь? Да конечно понимаешь
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ворон ворону глаз не выклюет. И с женой это еще обсуди.
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тогда на одного русского станет меньше. Нам ли быть в печали?
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Злой ты... нельзя так
Людей надо жалеть, в не зависимости ээээ ни от чего
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так русские для нас не люди. Ты не знал? Будет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова - Цензор.НЕТ 9083
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Нууу к вам тут тоже отношение неоднозначное... Хочешь развить эту тему? Думаю не стоит... У меня отдельный взгляд на происходящее, не порть мне настроение, ок?
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так мы ж не пасемся на кацапских сайтах. В отличие от тебя, я у себя дома. А ты в гостях.
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Так что мешает вдуть? Она же ваша, росиянка.
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Ну, про позор України - це надто масштабно. А про недалекоглядність деяких діячів культури, які плутають патріотизм з турботою про власну кишеню і сідають заради цього у дикий шпагат говорити можна. А Україна - велика країна. Вона робить помилки. Її жителі і навіть громадяни іноді роблять помилки. Але і виправляють їх. Так буде і цього разу. Бо власне кажучи, не можу уявити. щоб представники України в разі перемоги вийшли на сцену з двома прапорами - українським і сриколором власовським. А Марув і АннаМарія на таке здатні. Патамушта ані за дружбу.
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Її жителі і навіть громадяни іноді роблять помилки. Але і виправляють їх.

Часто цена этих ошибок высока и платят совсем не те,кто их совершил.
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Це констатація факту. А пропозиції у вас є?
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нехай поквапляться, в неї концерт на масквє у четвер

Будет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова - Цензор.НЕТ 7511
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Правильно- хочешь в раше выступать- давай досвиданье. Фридом джаз тоже хорош. Ватники Украине не нужны.
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Демократия для ваты? Конец демократии тогда.
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В Украине ваты в разы больше чем на Донбассе до 2014 года.
Если ***** включит какой то свои хитрый очередной план шансов нет.
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Демократия для мирного времени. Во время войны демократии быть не может иначе не видать победы.
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Демократия- это газон, который нужно подстригать и ухаживать, но не спонтанная анархия и не хаос. Если хаос начинает вонять, а в этом случае именно так, то принимается правильное решение. Маруф просто по дружески предложат- или Украина и Евровидение или раша- гондураша. Могли бы и сразу отказать, но демократия и гуманность в действии.
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Демократия это власть народа.
Народ выбрал своего представителя и что делать если этот выбор ему не нравится?
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там скорее не народ выбирал а ФСБ голосов накрутило своими ботами. Народ Украины то как раз против коллаборантов.
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Демократия и предательство, это совсем разные вещи!
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Иногда лучше промолчать и пропустить, чем так обосраться и спеть....
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Поэтому невелика беда будет, если вместо неё фридом джаз поедет.
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наши дебилы сначала фигню сделают, а потом начинают думать. Набрали откровенных сепаров, а теперь вспомнили про ее концерты в россии. Ну подпишет она сейчас, что до Евровидения не поедет с концертами в россию, а потом так и будет ездить, как ездила. Как полуфиналист Евровидения. Сразу уродов надо было недопускать, а не репу теперь чешут, после ее победы. Придурки
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Чому ці питання не можна вирішувати на початковій стадії відбору.
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Господа! Хватит кремлевких подстилок рекламировать на Международной арене от имени Украины.Очень много достойных и талантливых исполнителей которые могут участвовать в этом конкурсе...
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пещерный совок. Запад не запрещал выступать в союзе, наоборот это помогало разрушить его. И мифы про злой запад.
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- DI GI, шо вы делаете на работе? - А на работе я таки устаю за деньги.
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Германия МодернТокинг в СССР слала, а потом вернула себе ГДР.
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Модерн Токинг и Марвун, ну вы и сравнили ! Будет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова - Цензор.НЕТ 3243
И тогда была политическая оттепель, а сейчас настоящая война!
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Настоящая но не тотальная. У неее свои правила.
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Очередной взрыв на нашем полигоне! Настоящий и талантливый пробился. И как всегда топим. Одни серые вокруг. Но не волки---мыши!
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То есть, надо ее послушать? Талант, говорите!
Ведь я не то, что её не слышал песен, я вообще сегодня первый раз услышал поганяло этой певицы!
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Якщо виключити політику, то Maruv - індикатор закомплексованості левової частки населення України. При Сталіні такого разврату не було, да.
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наша проблема - это россияне, верящие что мы фашисты.
А фашисты то они.

Лучше продвигать идею что Украина свободна а потому талантлива на исполнителей.
И пусть завидуют рашики.
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Ватан, а давай ты жопу свою будешь продавать на окружной, пусть росияне думают что украинцы толерантны Будет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова - Цензор.НЕТ 345
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вы скушны. Посмотрите. Народ голосует за шоу, за Зеленского.
Вы надоели.

Продолжайте в том же духе и будет еще хуже.
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Они издеваются над нами, чи шо ?
Вопрос поставлен неправильно ! Может ли певица, которая ездила с концертами в раиссу представлять на Евровидении Украину? Ответ : Нет! Не может и не должна! А так-то пусть ездит с концертами куда угодно .
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А что только в финале об этом узнали? Победила - пусть представляет.
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Победила - пусть представляет.
*************
Нє. - Пусь прєдставляєт, шо пабєділа. Будет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова - Цензор.НЕТ 7012
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А у нас что нет нормальных певиц?
Без стриптиза, с нормальным голосом, с мелодичной песней, не сепарня и чтобы на россии не паслась?
Неужели таких не осталось?
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Так же и ЦИК после выборов скажет: мы еще подумаем, будет-ли президентом тот, кого избрал народ.
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Как вообще можно было допустить откровенно кацапофашистскую лярву, к тому же явно обделенную уровнем айкью, бестолковую, туповатую мокшоватанку, еще вначале до проведения нацотбора??? А выступление это вообще ужас -- мало того что вокал как таковой отсутствует, так это скорее был отбор в ночной клуб , а не на международный песенный конкурс.... Да и вообще каким-то образом в конкурсе участвовали две кацапские ************, крымские сепаратистки, опозорившиеся намедни на канале АТР, гражданка эрефии со своей свитой... ну прям сборище ватников..... Ганьбище!!!!!
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Конечно будет выступать. У нас же других певцов кроме сепаров в Украине нету. У нас гавнокомандующий торгует и налаживает отношения с вражеской Рашкой, сотрудничает с ФСБ. Генпрокурор уголовник без образования отпустивший зеков и сепаров и посадивший патриотов. Министр МВД убийца патриотов и защитник уголовников. Почему певица-сепаратистка которая обещает подружить украинцев и рузгих не может спеть от Украины на Евровидении, тем более судя по отзывам ее поддерживают кацапы.
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Україну має представляти український виконавець , а не суржик , який до того ще гастролює у ворога ! Не можуть одні люди гинуть , віддаючи свої життя за Україну , а інші не помчати цього навіть ! Це аморально ! А аморальні люди не повинні бути " лицем" Країни . І не має чого казати про таких самих політиків , бо їх присутність у владі то теж наша відповідальність як Громадян цієї Держави ! Якщо правда Ми ВСІ є Справжніми Громадянами , а не банальними мешканцями, яким на все плювати ...
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Не надо усугублять ситуацию пересмотром голосования. Или забыли позор 2005 с "Гринжолами"?
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И что? Теперь пусть будет позор в стиле рассказов "представителя Украины" про "мышебратья" и прочую муйню??? Да уж лучше безголосые Грынжолы, чем эта ганьба!
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тяжелую ситуацию создали сами себе. Как теперь из нее выйти - одному Богу известно. Если ее не пропустить - будет вони на весь мир. Разве что прописать ей такой контракт, что шаг влево, или вправо - расстрел. Раньше надо было думать. Мозгами, желательно.
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Надо было раньше думать о критериях не допуска к отбору. И не надо так серьёзно относиться к Евровидению: их участников и победителей забывают на 2-й день.
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Мне вообще не понятно, кто допускает к конкурсу таких марувов и прочих ватных амёб, типа рыжих пёzд-близняшек, дочек коллаборантов, награжденных медалями "за возвращение крыма козлостану"??? Суспильне? Какое суспильство они представляют, стесняюсь спросить??? Але, гараж! Украина- воюющая страна, которая за 5 лет войны с козлостаном потеряла 13 тыщ своих граждан и свои территории! И победитель конкурса будет представлять эту воюющую, истекающую кровью страну! Я не говорю, что песни должны быть патриотические. Но то, что исполнитель не должен быть ватой или коллаборатном- вещи очевидные! Если выберут очередную мразь, то вообще Евровидение смотреть не буду, чтоб не видеть эту ганьбу! Просто нет слов! ТЬФУ!
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Вообще-то, я Евровидение не смотрю уже много лет и мне было бы по цимбалам, кто туда едет. Но, этот кипиш с крысчанками, теперь с этой Марлушей с российским паспортом. Так им таки мало и они решили продолжить кипишь даже после финала и спросить нас : А мона ли ей ехать на раису после Евровидения ? Колитесь, продажные сцуки, сколько вам ху#ло заплатило за этот цирк?
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То не цирк.
Это тестирование организма на реакции.
В самых тяжелых случаях борьба за организм прекращается и системы исскуственного жизнеобеспечения отключаются.
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В целях продвижения секс-туризма в Украину, Марув справиться с этим на 100%.
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то ти не бачив що витворяє Лобода на рашке на приватних вечірках, чи Аліна Гросу з піснею "хочу секса" емігрантки з України . Добре що таких вже не посилають. Чи Лорак яка співає для військових рф. Чи Таісія Повалій.
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К чему этот цирк? Зачем вообще их допустили к конкурсу? А вообще, самым адекватным решением был бы полный запрет на концертную деятельность в т.ч. запрет бан на радио и тв, для любого, кто засветился с концертами в запоребрике после 13 года и тчк.
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Геращенко сказал что, Марув это лучший выбор и она обещает больше не ездить га Россию на заработки Будет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова - Цензор.НЕТ 7104
Говорит, мамой клянется
А тем временем у Марув уже продаются билеты в Москве на апрель
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Знаете почему в Геермании не запрещают северный поток?

Потому чьо если запрещать - к власти прийдут пророссийские в конце концов.
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Это для того, чтобы к власти пришли прогитлеровцы, но они почему то пока не пришли Будет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова - Цензор.НЕТ 4365
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Дійсно кращe нікого нe посилати на Євробачeння. Цeй виступ навряд чи добрe вплинe на імідж України. Просто - пропаганда сeкс-туризму. Нeвжe нe можна щось підібрати бeз пошлості. Тeма сeксу вжe давно нe нова і нікого тим нe здивуєш. Та й сама артистка - особливого вокального таланту там нe видно. Нeхай гастролює з цим номeром по стриптиз клубам запорєбріка, цe рівeнь рашeн-люмпeн.
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Саме по - собі "Евробачення" - лайно...Як і взагалі уся тупа попсня для гламурного бидла...
Я вважаю, що брати участь у цьому "конкурсі" для нашої країни - безглуздя.
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В Україні ж курва нікого бiльше не немає окрім як цієї Марлі і цієї пари трансвеститiв з Криму, країна маленька, талантів ще менше . У які ігри вони там грають в тому жюрі ??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова
 
 
 
 
 
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