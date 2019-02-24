 Бывший полковник полиции и боец АТО Голубан, который мог воевать за "ДНР", уже уволен из МВД, - Аваков

Об этом в интервью для ZN.UA заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, это вопрос сложный, колеблется между рацио и эмоцио.
"У нас негодяи становятся героями и наоборот. И очень быстро... Мы внимательно изучили ситуацию. Там все не так просто. Он не ангел, как он себя пытался подать, но и не дьявол, как его пытаются описать. В ряде фронтовых ситуаций, как и в ситуации с Парасюком сотоварищи, он, на мой взгляд, себя вел совершенно адекватно, чем привлек к себе внимание со стороны Петра Алексеевича, — получил награду и публичность, — отметил министр. — Потом, когда возник скандал, связанный с его возможной причастностью к незаконным формированиям, мы копнули глубже и обнаружили, что Голубан полтора месяца неизвестно где находился. Его сначала отстранили, потом уволили. Однако убедительных доказательств его вины тоже пока нет. Производство открыто, расследование продолжается. Во время войны нет просто черного/белого, везде оттенки. Важно не забывать принципы, разбираться по совести, а не следовать давлению или конъюнктуре".
Напомним, депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко в 2017 году, ссылаясь на слова террориста Александра Ходаковского, обвинил украинских офицеров в якобы сотрудничестве с террористами.
Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками. Прокуратура Киева проверит информацию об участии командира роты полиции особого назначения Голубана в террористической организации. А нардеп Луценко заявил, что просит следователей принять его свидетельские показания по делу Голубана.
Глава МВД Аваков, комментируя данный вопрос, заявил: " Офицер Голубан готов пройти детектор лжи. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы? ".
Сам Голубан в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что что трижды встречался с террористом Ходаковским.
никакого заказа от *****
камандующего!!!!!!!!!!!!
оооо!!!!!!!!!
и 3 лет не прошло как рюкзаковы засуетились.
Как он сказал - нет суда нет вины.
Хотя по беркутам я думаю надо решать по каждому отдельно.
Если не убивал и не калечил майдановцев и не будет покрывать преступников коллег,то пусть живёт.
Хух... Осталось чуть их потерпеть...
Кстати, порох в этом году совершит полный цикл партийной карусели!
В этом году он вступит в "Батьківщину"
Ложись бандера.
ну и возврата залога 124 000 грн обратно киве из печерского суда.
...а хто не успел -- тот опоздал!
Будка оказалось трухлой и сыпиться со скоростью песочных часов!
16 марта 2017, 08:50
Раньше и Аваков вручил награды правоохранителям, которые пытались помешать блокировщикам.
Президент Петр Порошенко наградил полковника полиции Юрия Голубана, который выступал с трибуны Верховной Рады относительно столкновения с нардепом Владимиром Парасюком на блокпосту в Славянске.
Ему был вручен орден "За заслуги" ІІІ степени, сообщает пресс-служба МВД.
Полковник полиции Голубан служил в спецподразделениях МВД, СБУ, Министерства обороны Украины. В июле 2014 года с пенсии пошел добровольцем в зону АТО, после начала агрессии РФ, служил в добровольческом батальоне "Киев-1". Юрий Голубан принимал участие в боевых действиях 2014-15 годов в Марьинке и Красногоровке, освобождал от боевиков Марьинку во время штурма врага 3-4 июня 2015 года. Принимал участие в освобождении здания Марьинского отделения милиции, где укрепились террористы. В составе своего подразделения неоднократно задерживал корректировщиков огня и вражеских разведчиков. Был ранен, в 2015 году перенес сложную операцию", - говорится в сообщении.
С июня прошлого года Голубан возглавляет роту полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Награду ему вручили "за весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга и проявленное при этом мужество".
Если бы стал колаборантом за него бы уважаемые люди мазу тянули и даже в парламент бы пригласили как депутата.
А он дурачок пошел в украинскую полицию.
Теперь будет зрадником.
Если бы он перешел на сторону новой власти сейчас бы был большой шишкой в дыре.
Где был зелро-зеленский, когда был майдан? На Гаитити? Или на Багамах? А Порошенко был на майдане. Это наш президент.