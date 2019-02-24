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Все про:Аваков (2695) МВД (7746) увольнение (1519) Голубан (14)

 Бывший полковник полиции и боец АТО Голубан, который мог воевать за "ДНР", уже уволен из МВД, - Аваков

Бывший полковник полиции Юрий Голубан, который участвовал не только в АТО, но и мог воевать на другой стороне в батальоне "Восток", уже не работает в системе МВД. Против него проводится расследование.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, это вопрос сложный, колеблется между рацио и эмоцио.

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"У нас негодяи становятся героями и наоборот. И очень быстро... Мы внимательно изучили ситуацию. Там все не так просто. Он не ангел, как он себя пытался подать, но и не дьявол, как его пытаются описать. В ряде фронтовых ситуаций, как и в ситуации с Парасюком сотоварищи, он, на мой взгляд, себя вел совершенно адекватно, чем привлек к себе внимание со стороны Петра Алексеевича, — получил награду и публичность, — отметил министр. — Потом, когда возник скандал, связанный с его возможной причастностью к незаконным формированиям, мы копнули глубже и обнаружили, что Голубан полтора месяца неизвестно где находился. Его сначала отстранили, потом уволили. Однако убедительных доказательств его вины тоже пока нет. Производство открыто, расследование продолжается. Во время войны нет просто черного/белого, везде оттенки. Важно не забывать принципы, разбираться по совести, а не следовать давлению или конъюнктуре".

Напомним, депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко в 2017 году, ссылаясь на слова террориста Александра Ходаковского, обвинил украинских офицеров в якобы сотрудничестве с террористами.

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Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками. Прокуратура Киева проверит информацию об участии командира роты полиции особого назначения Голубана в террористической организации. А нардеп Луценко заявил, что просит следователей принять его свидетельские показания по делу Голубана.

Глава МВД Аваков, комментируя данный вопрос, заявил: " Офицер Голубан готов пройти детектор лжи. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы? ".

Сам Голубан в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что что трижды встречался с террористом Ходаковским.

Источник: https://censor.net.ua/n3113416
 
 
 Топ комментарии
 
Копнули??? А СБУ у нас вообще работает? Которое под президентом? А как допустили выступление сепара на трибуне в Раде и награждение президентом?
Бывший полковник полиции и боец АТО Голубан, который мог воевать за "ДНР", уже уволен из МВД, - Аваков - Цензор.НЕТ 8035
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такое впечатление, что Аваков своими сегодняшними частыми выступлениями, взялся заглушить другой инфоповод: СБУ поломало черное финансирование "Матькивщины"..
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и совершенно случайно
никакого заказа от педры Бывший полковник полиции и боец АТО Голубан, который мог воевать за "ДНР", уже уволен из МВД, - Аваков - Цензор.НЕТ 2222
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Началось правильное броуновское движение смотрим и наблюдаем
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Неправильне розслідування. Запізніле. Проти волі самого Авакова. Лише завдяки суспільному резонансу. Ащодо того, що на війні є відтінки, то це неправда. Там або ти ворог, або ти свій. Так, ти міг зробити помилку. Але ти ж перший ппро неї і розкажеш сам, коли цю помилку усвідомиш, покаєшся і виправиш, а не будеж дурня клеїти - наче був, але не неправда, наче життя своє рятував. але це наклеп.
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Інтернет-прихвостням Порошенка, які ******* вживати характерні слова: "вана", "авакян", "рюкзаков", "рюкзакян", "матьківщина" тощо, шукайте іншу роботу, бо вашому роботодавцю вельмишановному Петрові Олексійовичу скоро жаба цицьку дасть!
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такое впечатление, что Аваков своими сегодняшними частыми выступлениями, взялся заглушить другой инфоповод: СБУ поломало черное финансирование "Матькивщины"..
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и совершенно случайно
никакого заказа от ***** Бывший полковник полиции и боец АТО Голубан, который мог воевать за "ДНР", уже уволен из МВД, - Аваков - Цензор.НЕТ 2222
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выступал в раде с трибуны у вовремие принятие ордена от мальдивскаго
камандующего!!!!!!!!!!!!

оооо!!!!!!!!!

и 3 лет не прошло как рюкзаковы засуетились.
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У авакяна беркута ещё работают.
Как он сказал - нет суда нет вины.
Хотя по беркутам я думаю надо решать по каждому отдельно.
Если не убивал и не калечил майдановцев и не будет покрывать преступников коллег,то пусть живёт.
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Верной дорогой идешь авакян, не останавливайся.
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Копнули??? А СБУ у нас вообще работает? Которое под президентом? А как допустили выступление сепара на трибуне в Раде и награждение президентом?

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Тут чуть выступление сепаров на евровидении не допустили,а то какая то трибуна рады.
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При Соевой власти всё возможно...
Хух... Осталось чуть их потерпеть...

Кстати, порох в этом году совершит полный цикл партийной карусели!
В этом году он вступит в "Батьківщину"
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мда, к СБУ есть вопросы и не только по этой персоне, вообше то несколько особ и депутатами стали, начиная с "героини" Украины, .....и кончая толстым борцом с баригами.
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Как то по тихому уволили, а с каким криком защищали!
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ждем засуетения по поводу беркутни и

Ложись бандера.

ну и возврата залога 124 000 грн обратно киве из печерского суда.
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Так залог в любом случае возвращается, если обвиняемый не нарушает условий выхода под залог. Деньги возвращают даже в случае обвинительного приговора.
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Кароче -- пацаны: У нас негодяи становятся героями и наоборот. И очень быстро...
...а хто не успел -- тот опоздал!
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Украина на распутье. Или, или. Пришло время ей идти верной дорогой. И слава Богу.
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Угу)
Будка оказалось трухлой и сыпиться со скоростью песочных часов!
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Петя выпал из времени, все по-старому как кучма хочет. Фобия страшная штука. Пример Овощ.
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Не здивуюсь, якщо завтра Югга відновить слідство щодо рюкзаків!
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ПОРОШЕНКО НАГРАДИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО, КОТОРЫЙ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В СТОЛКНОВЕНИЯХ С ПАРАСЮКОМ
16 марта 2017, 08:50

Раньше и Аваков вручил награды правоохранителям, которые пытались помешать блокировщикам.
Президент Петр Порошенко наградил полковника полиции Юрия Голубана, который выступал с трибуны Верховной Рады относительно столкновения с нардепом Владимиром Парасюком на блокпосту в Славянске.
Ему был вручен орден "За заслуги" ІІІ степени, сообщает пресс-служба МВД.
Полковник полиции Голубан служил в спецподразделениях МВД, СБУ, Министерства обороны Украины. В июле 2014 года с пенсии пошел добровольцем в зону АТО, после начала агрессии РФ, служил в добровольческом батальоне "Киев-1". Юрий Голубан принимал участие в боевых действиях 2014-15 годов в Марьинке и Красногоровке, освобождал от боевиков Марьинку во время штурма врага 3-4 июня 2015 года. Принимал участие в освобождении здания Марьинского отделения милиции, где укрепились террористы. В составе своего подразделения неоднократно задерживал корректировщиков огня и вражеских разведчиков. Был ранен, в 2015 году перенес сложную операцию", - говорится в сообщении.
С июня прошлого года Голубан возглавляет роту полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Награду ему вручили "за весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга и проявленное при этом мужество".
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Если внимательно приглядеться, то каждый голубан в свое время насрал в сквере
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Не прошло и 2 лет. Теперь ждем Семочко.Пока денег на пенсию поднакопит и уйдет на заслуженный отдых. Може Юля посадит,на неё одна надежда.
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будь який мент може відновитися по суду на роботі, ще і компенсацію отримати за вимушене відсутність на роботі. Ну і що що звільнили, це ж не посадили за грати.
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Этот Голубан просто лох.
Если бы стал колаборантом за него бы уважаемые люди мазу тянули и даже в парламент бы пригласили как депутата.
А он дурачок пошел в украинскую полицию.
Теперь будет зрадником.
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Чего так возбудились? Голубан как Голубан. Цепной пес любой власти, на кого натравят, того и кусает, типичный мент. Не сориентировался сразу, что власть поменялась, по привычке бросался на людей, потом сообразил, что не на тех и перешел на сторону новой власти. Таких в ментовке полКитая.
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Так этот Голубан из донецких.
Если бы он перешел на сторону новой власти сейчас бы был большой шишкой в дыре.
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Когда Саакашвили за юлю пошел- сразу стало ясно, какой ********* этот Саакашвили. Когда Аваков стал гнать на Порошенко, угождая жуле и зеро- понятно, что именно Порошенко не даст ему будущего в карьере, что именно Порошенко надо выбирать, если против него Аваков, Жуля, *****. Ибо враг моего врага- мой друг. Этого уже достваточно, чтобы избрать Порошенко.
Где был зелро-зеленский, когда был майдан? На Гаитити? Или на Багамах? А Порошенко был на майдане. Это наш президент.
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Альбатрос, навіщо стільки букв наклацав, лижи тихенько геніталії свого кумира і не відсвічуй.
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альбатрос прхосос=хорошо бродить по свету с карамєлькой за щекою
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ФСБшний резидент Авакян прячет конци ху#ловской агентури в воду.
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ну а что он сам по этим трём месецам обясняет, ну не все три встречи с сепаром ходоковским по месецу встречался.
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Крысы бегут с корабля. Пять лет пели и плясали и вдруг перед выборами вспомнили что нужно драпать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБывший полковник полиции и боец АТО Голубан, который мог воевать за "ДНР", уже уволен из МВД, - Аваков
 
 
 
 
 
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