 Если я смогу победить, выполню взятые Порошенко обязательства - посажу трех его друзей, - Тимошенко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, Тимошенко заявила на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве в субботу.
"Если так господь и народ решит, и я смогу победить, я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах, и посажу трех его друзей", - сказала она.
По словам кандидата в президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией". Именно такой принцип существования системы судопроизводства заложен в проекте Новой Конституции Украины.
В то же время Тимошенко убеждена, что анонсированный, но так и не выполненный нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить трех друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.
"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне нужно установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать как единый механизм, который не допустит таких последствий", - отметила лидер "Батькивщины".
К тому же Тимошенко отметила, что после принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".
чердак
Анастасия Фреш
Чердак как твоя голова,
В ней всегда одна пустота.
Темнота. Невыносимая сырость.
Тишина. И по стенам унылость.
Что хранилось тут? А может просто
Здесь хранился маленький остров.
Остров ненужных, надоедливых вещей,
Хлама и пыли, гнилых овощей.
И мысли твои постоянно впустую
Постоянно на ветер - ничего в голове.
Я, наприклад, зовсім не боюсь.
Висловлюйтеся коректніше, будь-ласка.
єто ж его самая надежная агентура.
Порошенко это потерянное время средства и территории Украины, прикрытый Томасом. На котором он решил безбожно торгонуть, как и на Украине и украинцах.. но Томас бы пришел и без него в Украину, как и без виз.
он конечно устраивает
путина, но пусть путин за него и голосует
он мне не президент
он должен сидеть в другом месте.
Скажіть Лагард,що Жулька буде встановлювати ціни,і грошей не бде.
Потім розгонить"нафтогаз" і виявиться,що вже не "Газпром" винен вже 4, з перспективою на ще 12 лярдів , абуде Укрїна винна Газнпрому 52 лярди!
"Я посажу 3х друзей Порошенко."
И тут же
"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления."
И
"К тому же Тимошенко отметила, что после принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".
Так как же ТЫ посадишь друзей Порошенко если президент больше никогда не будет влиять на суды? Или "я женщина не злопамятная отомщу и забуду"?
Юлия Владимировна, вы уж "иди крестик снимите, или штаны наденьте", ей богу.
Тимошенко на прес-конференції: "Руслан Богдан та Валерій Дубіль - це гідні, достойні люди, які разом зі мною борються за те, щоб стара система пала, щоб корупція в Україні припинила існувати". Так і сказала