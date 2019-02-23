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 Если я смогу победить, выполню взятые Порошенко обязательства - посажу трех его друзей, - Тимошенко

Кандидат в президенты, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах она исполнит обещание действующего главы государства Петра Порошенко - посадить трех его друзей.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, Тимошенко заявила на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве в субботу.

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"Если так господь и народ решит, и я смогу победить, я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах, и посажу трех его друзей", - сказала она.

По словам кандидата в президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией". Именно такой принцип существования системы судопроизводства заложен в проекте Новой Конституции Украины.

В то же время Тимошенко убеждена, что анонсированный, но так и не выполненный нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить трех друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.

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"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне нужно установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать как единый механизм, который не допустит таких последствий", - отметила лидер "Батькивщины".

К тому же Тимошенко отметила, что после принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".

Источник: https://censor.net.ua/n3113415
 
   
 Топ комментарии
 
Чужих друзей сажать не трудно,посади своих
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А чего только Порошенка? А своих слабо?
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Все боятся, что Тимошенко станет президентом, правильно бояться, она в состоянии навести порядок в Украине, причем в кратчайшие сроки.
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Пусть эта дурна тётка у себя на чердаке порядок наведёт :
чердак
Анастасия Фреш
Чердак как твоя голова,
В ней всегда одна пустота.
Темнота. Невыносимая сырость.
Тишина. И по стенам унылость.

Что хранилось тут? А может просто
Здесь хранился маленький остров.
Остров ненужных, надоедливых вещей,
Хлама и пыли, гнилых овощей.

И мысли твои постоянно впустую
Постоянно на ветер - ничего в голове.Если я смогу победить, выполню обязательства, взятые Порошенко - посажу трех его друзей, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2893
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Не "всі бояться", а "всі ворюги бояться".
Я, наприклад, зовсім не боюсь.
Висловлюйтеся коректніше, будь-ласка.
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Правильно писать "боятся", безграмотное каравайное чудовище
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если юлька , посадит петю и коррупционеров то точно путиннападе.
єто ж его самая надежная агентура.


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ей бы сказать= моих 3друзей. начинать надо с себя
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Все таки зря, Порох вытаскивал вАну из Качановки.
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он ее туда руками папиредника, у которого был вице премьером и садил вместе с кумом кума.
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Такова диалектика жизни. Например, место порохоботов в специализированном и изолированном лечебном заведении, а они упорото гадят на цензоре.
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А победит Порошенко - тебя посадит. Здравствуй, Зимбабва!
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Боже, чтобы дорваться до корыта, готовы по трупам идти. Любые обещания, золотые горы - только бы выбрали. А вот потооооом.....
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буду голосовать за Неё, за Садового, Смешко, нарцыса Полковника или за клоуна Зеленского
 Порошенко это потерянное время средства и территории Украины, прикрытый Томасом. На котором он решил безбожно торгонуть, как и на Украине и украинцах.. но Томас бы пришел и без него в Украину, как и без виз.
он конечно устраивает
путина, но пусть путин за него и голосует
он мне не президент
он должен сидеть в другом месте.
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Именно так и сделай...поставь пять галочек в бюлетне...напротив фамилий тех кого ты перечислил....😀
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ну флаг тебе в руки... это твое мнение.. текст можно было бы и не выделять ... обычно это делают не уверенные в себе люди...
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кто бы не победил, но в тюрьмы сажать будут. хотя порох с прихвостнями скорее всего убегут как и янык.
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Жулька говорить все, що подобається плєбсу, а робить те, що бажають олігархи.
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Ось вам і відкрилась сутність Юлі, більшого не треба, навіщо її тільки випустили з тюрми. Вона вже так обросла своїми крадіями, що там садити не пересадити, вона вже стільки грошей всім вина які брала під час виборчої кампанії, що там компроматів на неї кожен хто вкладав в неї гроші має, що керувати країною буде не вона, а ті хто вкладав в неї гроші і мають компромати. Це дно.
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Шо за брєд собачий?Відколи це президент замінив слідство і суд?Кібаргиня може шось поплутала,чи вані ботокс в мозги ударив.Їй треба балотуватись у дирі.Це там можна на підвал кинуть кого завгодно без слідства і суду.
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ну ее лекторат не смущает что она обещает снизить цену на газ в два раза то что это даже не в компетентности президента...
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А Лагард клялася що вОна за ринкові ціни.
Скажіть Лагард,що Жулька буде встановлювати ціни,і грошей не бде.
Потім розгонить"нафтогаз" і виявиться,що вже не "Газпром" винен вже 4, з перспективою на ще 12 лярдів , абуде Укрїна винна Газнпрому 52 лярди!
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Подейкують, депутат-вбивця Лозинський хвалиться що скоро повернеться в ВР.
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Так і буде. Дорогоцінний кадр юлькіної команди.
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посади его самого ...но сначало судей и прокуроров,которые будут тем выносить смягчённые приговоры и "залог" для побега. ))
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Юльку саму не досадили. Якби в нас було нормальне правосуддя, то вона би не балатувалась в президенти, а ще років з 15 сиділа в качанівці. Отакі справи, малята..
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Надеюсь, что до этого не дойдет, но если вдруг, во второй тур войдет порошенко и бойко, то я проголосую за бойко.
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Та говори уже прямо...что и первом туре ты будешь голосовать за бойка...😀
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Мечтай.. Если твой ****** доползет до 4 места, это уже будет достижение.
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Сажать чужих друзей - это месть, а нн борьба с коррупцией. Как я понимаю, месть за освобождение из тюрьмы. Ну что ж, логично для подлого человека.
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Это намек на Лазореннко, ее друзья уже давно сидят.
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Как можно так круто самой себе же противоречить практически уже в трёх предложениях.

"Я посажу 3х друзей Порошенко."
И тут же
"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления."
И
"К тому же Тимошенко отметила, что после принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".

Так как же ТЫ посадишь друзей Порошенко если президент больше никогда не будет влиять на суды? Или "я женщина не злопамятная отомщу и забуду"?

Юлия Владимировна, вы уж "иди крестик снимите, или штаны наденьте", ей богу.
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если бы она просто выдвинула свою кандидатуру и не открывала рот у нее было бы больше шансов
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Julia uze i za prokurora budet rabotat.Plan po selxoziaistvu nedavno postanovila skolko tam exporta nuzno zdelat,po gazu kakaja dolzna byt cena.Specialist vo vsex oblastiax. Если я смогу победить, выполню взятые Порошенко обязательства - посажу трех его друзей, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1607Jecio po kosmonavtike nado pogovoryt i togda budet vsio xoroso
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Анекдот
Тимошенко на прес-конференції: "Руслан Богдан та Валерій Дубіль - це гідні, достойні люди, які разом зі мною борються за те, щоб стара система пала, щоб корупція в Україні припинила існувати". Так і сказала
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Скольких она посадила, когда была премьером? Или тогда сажать некого было? Или она только сейчас поняла, что сажать надо? Юля, чем больше говорит, тем больше ахинеи несется из ее уст, она уже путается. Оттого и феномен сдувания ее рейтинга. Так было в 2010, так будет и сейчас.
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Деякі остолопи так і не знають, які повноваження в 2008-2009 році мав прем*єр-міністр КОАЛІЦІЙНОГО КМУ, який не мав більшості в ВРУ, щоб проводити свої законопроекти та мав ворожого президента, який наклав більше 150 вето на постанови КМУ, в якому, до речі, було 50% + 2 його креатур. Що зважає знати? Хронічна шизофренія-юлєфобія.
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Посадити усіх друзєй петроушена, мають всі хто стане Президентом, разом з петром.
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Ну то Шо друзей Порошенко посадит может быть и да, а вот своих хотя бы одного посадит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли я смогу победить, выполню взятые Порошенко обязательства - посажу трех его друзей, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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