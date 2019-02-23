 Если я смогу победить, выполню обязательства, взятые Порошенко - посажу трех его друзей, - Тимошенко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, Тимошенко заявила на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве в субботу.
"Если так господь и народ решит, и я смогу победить, я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах, и посажу трех его друзей", - сказала она.
По словам кандидата в президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией". Именно такой принцип существования системы судопроизводства заложен в проекте Новой Конституции Украины.
В то же время Тимошенко убеждена, что анонсированный, но так и не выполненный нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить трех друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.
"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне нужно установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать как единый механизм, который не допустит таких последствий", - отметила лидер "Батькивщины".
К тому же Тимошенко отметила, что после принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".
Бабушка Юля била очень рада.
Не зря она сбризнула ядом деревья -
Много поминок будет в деревне !
И то, что кого-то посодит - тоже!
Но меня больше интересует, что ждёт порохоботов???
Этим надо хоть какие-то исправительные работы дать
Пусть что-то полезное сделают для государства...