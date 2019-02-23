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 Политика Украины
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 Если я смогу победить, выполню обязательства, взятые Порошенко - посажу трех его друзей, - Тимошенко

Кандидат в президенты, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах она исполнит обещание действующего главы государства Петра Порошенко - посадить трех его друзей.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, Тимошенко заявила на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве в субботу.

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"Если так господь и народ решит, и я смогу победить, я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах, и посажу трех его друзей", - сказала она.

По словам кандидата в президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией". Именно такой принцип существования системы судопроизводства заложен в проекте Новой Конституции Украины.

В то же время Тимошенко убеждена, что анонсированный, но так и не выполненный нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить трех друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.

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"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне нужно установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать как единый механизм, который не допустит таких последствий", - отметила лидер "Батькивщины".

К тому же Тимошенко отметила, что после принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".

Источник: https://censor.net.ua/n3113415
 
   
 Топ комментарии
 
Чужих друзей сажать не трудно,посади своих
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А чего только Порошенка? А своих слабо?
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Дети все вишни украли из сада.
Бабушка Юля била очень рада.
Не зря она сбризнула ядом деревья -
Много поминок будет в деревне !
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ні Тімошенко а ні Порошенка не будуть президентом.
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кто нибудь из юляботов - обьясните уже своей багине что президент не может никого посадить в принципе. а то тупая звезда никак не допетрит что ни цену на газ ни коммуналку она снизить сможет только если в ее планах есть пункт превращения Украины в федеральный округ приполярной нигерии
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Якщо так зробить, то ціна газу стосовно зарплати стане ще більшою😐
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Вологі мрії бабки. Тільки копію булави на 3D принтері розпечатану й потримаєш.
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Вероятность того, что Юлька победит очень велика!
И то, что кого-то посодит - тоже!
Но меня больше интересует, что ждёт порохоботов???
Этим надо хоть какие-то исправительные работы дать
Пусть что-то полезное сделают для государства...
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Якщо почне когось садити, то посадить когось із своїх, особливо тих, які погрожували.
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просто интересно узнать у тех, кто топит за путинских прихвостней, они хотят, чтобы продукты жгли или все-таки давили? Как видно - без этого уже никак нельзя. Это входит в стоимость билета. Ведь те, кто голосовал за Уго Чавеса, вряд ли предполагали, что дело дойдет до голода и гуманитарной катастрофы, а теперь и рады бы выплюнуть эту дрянь, да это теперь без крови и трупов, никак не сделать. Так что этим деятелям надо решить не только то, как будут уничтожаться продукты но и то, сами ли они готовы стать трупами, как это сейчас происходит в Венесуэле или все же хотят, чтобы таковыми стали их дети? Вопрос вполне логичный и ответ на него надо дать уже сейчас. Потом - будет поздно.
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Своих друзей сажать ей незачем, ибо и так многие сидят: Лазаренко, Лозинский, Шепелев, Савченко...а статьи у них просто загляденье
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли я смогу победить, выполню обязательства, взятые Порошенко - посажу трех его друзей, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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