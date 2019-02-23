 Гастролирующая в РФ певица MARUV победила в украинском отборе на "Евровидение-2019". ВИДЕО

В финале национального отбора соревновались шесть исполнителей: группы Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и ANNA MARIA, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Перший.
Зрители и члены жюри (Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов) проголосовали за исполнителей так:
Freedom jazz получили 6 баллов от судей и 4 балла от зрителей
YUKO получили 4 балла от судей и 1 балл от зрителей
MARUV получила 5 баллов от судей и 6 баллов от зрителей
Brunettes Shoot Blondes получили 2 балла от судей и 3 балла от зрителей
KAZKA получили 3 балла от судей и 5 баллов от зрителей
ANNA MARIA получили 1 балл от судей и 2 балла от зрителей
Наибольшее суммарное количество голосов - 11 баллов - получила MARUV с песней "Siren Song".
"Общественный вещатель предоставил победителю нацотбора на ознакомление договор с условиями участия в международном песенном конкурсе "Евровидение". Официальное объявление представителя от Украины на "Евровидении-2019" состоится по завершении проверки музыкантов на соответствие условиям и после подписания договора", - отмечается в сообщении.
Как сообщает Обозреватель, после выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".
Певица призналась, что несколько стран предлагали ей представлять их на Евровидении. Однако она отказалась, потому что является украинкой. А ее позиция заключается в том, что только граждане могут представлять собственную страну. Она не призналась, кто именно предложил, однако уточнила, что среди них была Турция.
Ведущий Сергей Притула спросил, каким образом сосуществует патриотизм с гастролями в РФ. Ведь "у нас с Россией очень большие проблемы, которые называются военная агрессия".
"Я на этот вопрос отвечала во многих интервью. Хочу напомнить, что конкурс Евровидение – его создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись. Чтобы появился общий праздник, что-то целое, интересное, чтобы делились культурой. Я считаю – это круто и классно. Нужно это поддерживать", – ответила Корсун.
Она уточнила, что это не политический конкурс, а по всем вопросам посоветовала идти в Верховную Раду.
"У меня много зрителей и из Украины, из России и Турции. Все они приезжают на разные концерты, в разные точки мира. У них есть свои чаты, фаны, которые между собой общаются. Неважно, с какой ты страны, на каком языке разговариваешь. После меня хорошее настроение, классное ощущение", – добавила певица.
Притула уточнил у нее, неужели после выступления в условном Геленджике к певице приходит какой-нибудь мужчина и говорит: "Я послушал вашу музыку и решил отложить автомат Калашникова и не поеду больше на Донбасс".
"Такого я не слышала выражения. Я уверена, что многие люди, кто живут в России, они отлично относятся к тем, которые живут в Украине и слушают украинскую музыку, восхищаются ей. Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку, по президенту всю страну. Не может быть четыре миллиона или миллиарда, по-моему, там жителей России, всех откровенно плохих, которые хотят воевать", – сказала она.
На это Притула пошутил: "Вы знаете, четыре миллиарда – это наверно мечта их президента, а четыре миллиона – это наша".
Судья Андрей Данилко напомнил, что сейчас напряженная ситуация. "Я желаю вам как-то справиться. Как? Я не знаю".
На вопрос Джамалы, которая смоделировала ситуацию с пресс-конференцией в Тель-Авиве "чей Крым" певица все же ответила: "Ukraine, of course (Украина, конечно же)".
Напомним, MARUV (Анна Корсун) в апреле 2019 года выступит в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.
Вокалистка группа лейбла Ивана Дорна YUKO является гражданкой Российской Федерации, однако уже получила вид на жительство в Украине. Когда ведущий нацотбора Сергей Притула спросил у участников YUKO, почему они ездили с гастролями в Россию, солистка дуэта ответила, что она выступала у себя дома.
Родители участниц дуэта "Анна Мария" проживают в оккупированном Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.
В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в аннексированном Крыму.
але цього не буде, бо ми окуповані
Знакомьтесь - депутат Верховной Рады - Добкин Михаил.
Отправьте фанатов с хитом Путин *****,ла ла ла ла ла ла ла ла! Гордости больше за страну будет.
П.С. Європа любить секас і всякі збочення тож ризикну припустити що у Марув є шанс привезти перемогу в Україну))) А винен у всьому буде однозначно Порошенко...
у претендентов то гастроли в раше, то "Крым - наш дом"... да, эти "Слава Україні" в прямом эфире не скажут. лучше бы хор фанатов с ла-ла-ла послали.
Друге: а хто ж тоді голосував за цю видру та їй подібних ? А на концерти їхні хто ходить ?
П*ятий рік війни ... Я цьому стерву, яке типу перемогло у нацвідборі бажаю на своїй шкірі відчути =какіє хАрошиє руССкіє= ...
Друге одоробло хай вертається =дАмой= ... І чим швидше - тим краще.
Про тих =кримчанок= не читала, чула лише, що теж не все гаразд.
Співчуваю Притулі ... Мусив стримуватися, щоб у пику не плюнути хвойді.
блаженныенедалекие экспромтом говорят правду, так что "россиян" (жителей бывшей территории рф) действительно 4 ляма \останется? осталось нормальных?\ или/и будет 4 ярда китайцев.
А так вибиратимуть українці з того що є. На жаль саме з елітою політичною найбільші проблеми в Україні, в інших сферах таких проблем немає. Тому, поки що на другий термін Порошенко і,якщо дасть Б-г, виросте кращий політик за наступні п'ять років, будемо сподіватися, бо політичний Олімп в Неньці потрібно очистити від старого сміття.
Як ТАКЕ можно було обрати.
Що голі ноги і сідниці усім мозок винесли?!!!!
До речі, організаторам конкурсу треба тепер ставити віковий ценз 18+, дітям це дивитися не рекомендується.
Или вы будете спорить, что азиопская рассея это не враг и Европы и всего Запада?
А от таких певунов, с умственным развитием руцкай мыши, блевать хочется....
Такие как она - тупорылые животные...((
А що в Україні вже війна закінчилася? Вже перестали вбивати Українців?