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Все про:Евровидение (659) отбор (110)

 Гастролирующая в РФ певица MARUV победила в украинском отборе на "Евровидение-2019". ВИДЕО

23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2019".

В финале национального отбора соревновались шесть исполнителей: группы Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и ANNA MARIA, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Перший.

Зрители и члены жюри (Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов) проголосовали за исполнителей так:
Freedom jazz получили 6 баллов от судей и 4 балла от зрителей
YUKO получили 4 балла от судей и 1 балл от зрителей
MARUV получила 5 баллов от судей и 6 баллов от зрителей
Brunettes Shoot Blondes получили 2 балла от судей и 3 балла от зрителей
KAZKA получили 3 балла от судей и 5 баллов от зрителей
ANNA MARIA получили 1 балл от судей и 2 балла от зрителей
Наибольшее суммарное количество голосов - 11 баллов - получила MARUV с песней "Siren Song".

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"Общественный вещатель предоставил победителю нацотбора на ознакомление договор с условиями участия в международном песенном конкурсе "Евровидение". Официальное объявление представителя от Украины на "Евровидении-2019" состоится по завершении проверки музыкантов на соответствие условиям и после подписания договора", - отмечается в сообщении.

Как сообщает Обозреватель, после выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

Певица призналась, что несколько стран предлагали ей представлять их на Евровидении. Однако она отказалась, потому что является украинкой. А ее позиция заключается в том, что только граждане могут представлять собственную страну. Она не призналась, кто именно предложил, однако уточнила, что среди них была Турция.

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Ведущий Сергей Притула спросил, каким образом сосуществует патриотизм с гастролями в РФ. Ведь "у нас с Россией очень большие проблемы, которые называются военная агрессия".

"Я на этот вопрос отвечала во многих интервью. Хочу напомнить, что конкурс Евровидение – его создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись. Чтобы появился общий праздник, что-то целое, интересное, чтобы делились культурой. Я считаю – это круто и классно. Нужно это поддерживать", – ответила Корсун.

Она уточнила, что это не политический конкурс, а по всем вопросам посоветовала идти в Верховную Раду.

"У меня много зрителей и из Украины, из России и Турции. Все они приезжают на разные концерты, в разные точки мира. У них есть свои чаты, фаны, которые между собой общаются. Неважно, с какой ты страны, на каком языке разговариваешь. После меня хорошее настроение, классное ощущение", – добавила певица.

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Притула уточнил у нее, неужели после выступления в условном Геленджике к певице приходит какой-нибудь мужчина и говорит: "Я послушал вашу музыку и решил отложить автомат Калашникова и не поеду больше на Донбасс".

"Такого я не слышала выражения. Я уверена, что многие люди, кто живут в России, они отлично относятся к тем, которые живут в Украине и слушают украинскую музыку, восхищаются ей. Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку, по президенту всю страну. Не может быть четыре миллиона или миллиарда, по-моему, там жителей России, всех откровенно плохих, которые хотят воевать", – сказала она.

На это Притула пошутил: "Вы знаете, четыре миллиарда – это наверно мечта их президента, а четыре миллиона – это наша".

Судья Андрей Данилко напомнил, что сейчас напряженная ситуация. "Я желаю вам как-то справиться. Как? Я не знаю".

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На вопрос Джамалы, которая смоделировала ситуацию с пресс-конференцией в Тель-Авиве "чей Крым" певица все же ответила: "Ukraine, of course (Украина, конечно же)".

Напомним, MARUV (Анна Корсун) в апреле 2019 года выступит в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Вокалистка группа лейбла Ивана Дорна YUKO является гражданкой Российской Федерации, однако уже получила вид на жительство в Украине. Когда ведущий нацотбора Сергей Притула спросил у участников YUKO, почему они ездили с гастролями в Россию, солистка дуэта ответила, что она выступала у себя дома.

Родители участниц дуэта "Анна Мария" проживают в оккупированном Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.

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В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в аннексированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3113414
 
 
 Топ комментарии
 
Для MARUV (Анна Корсун) нет 13 тысяч убитых россиянами украинцев, для них только один Путлер виноват который якобы лично убил 13 тысяч украинцев и оккупировал Крым и Донбасс, такие в 1945 в Германии говорили "а мы не знали что евреев сжигать не хорошо виноват Гитлер его и судите". Одним словом это российские коллаборанты которые в случае победы россиян говорили бы совершенно другие слова.
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Навіщо взагалі цей конкурс Україні?
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"Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що артисти, які гастролювали в РФ або не визнають територіальної цілісності України, не можуть брати участь у фіналі національного відбору на Євробачення-2019. Про це він написав у своєму Twitter. "Тому, щоб ситуація не зайшла в глухий кут, підтримую тих, хто вважає, що, з огляду на негативний суспільний резонанс і загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі в конкурсній частині фіналу національного відбору на Євробачення-2019""
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с добрый утром! проснулся, когда закончился конкурс.
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это он утром написал но видимо ничего не предпринял.
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Гузель Хасановататарка которая поет в рф .голос ангельский я не прополитику никого не оскорбляю ..но просто послушайте это не калека на кресле с поющими зубамиСпівачка MARUV, що гастролює в РФ, перемогла в українському відборі на "Євробачення-2019" - Цензор.НЕТ 9336
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Но этой-то "философия" известна и она представляет страну, а фанаты не различают - она представляет как певица или общественный деятель, который им разъясняет - что к чему...
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Должны были ехать две маленькие ляди, но вчера, а поедет одна лядь, но большая , но уже сегодня.
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Дуже шкода що а міжнародному конкурсі Україну не представляють УКРАЇНСЬКІ виконавці , а все якийсь іноземний суржик! Невже Країна яка має Співучу Націю не може знайти Гідного представника! Здається мені що не має бажання їх допустити до конкурсу! Саботаж як у владі так в культурі яку втрачаємо саме як НАЦІОНАЛЬНУ !
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Україна має і красиві українські голоси, має і українців для влади які б вивели Україну навіть вище 7 ведучих країн.
але цього не буде, бо ми окуповані
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мразь конченная этот допкин. когда уже украинская власть его посадит? на его руках крови немерено. да разве он один такой? я, повторяю и буду повторять, - все твари которые голосовали за закон от 16 января должны сидеть без права переписки минимум 10 лет. и в течении этого срока всех перестрелять при попытке... пока не будет серьезного наказания за призывы к войне и пропаганду ненависти и, И за коллаборационизм толку не будет. они всегда будут мутить воду т.к. они верные псы русского шовинизма который изначально опирается на ложь. кацапы недоразвитые и считают всех ниже себя, хотя ничего хорошего и выдающегося не дали человечеству. если внимательно глянуть на них то станет ясно - НЕДОРАЗВИТЫЕ.
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Дуже шкода що а міжнародному конкурсі Україну не представляють УКРАЇНСЬКІ виконавці , а все якийсь іноземний суржик! Невже Країна яка має Співочу Націю не може знайти Гідного представника! Здається мені що не має бажання їх допустити до конкурсу! Саботаж як у владі так і в культурі, яку втрачаємо саме як НАЦІОНАЛЬНУ !
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Вате расскажут что не все 4 мил их убийцы - вот они за нее и проголосуют, тем более школа Лазарева - Жирик его судить собирался
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Нормаль.По крайней мере лучше безголосой Каzки или крымских сепарок
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Одна из самых мелодичных стран мира,если не самая, умудрилась допустить в финал три курвы!
Отправьте фанатов с хитом Путин *****,ла ла ла ла ла ла ла ла! Гордости больше за страну будет.
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представил себе это выступление. настроение сразу улучшилось. спасибо Співачка MARUV, що гастролює в РФ, перемогла в українському відборі на "Євробачення-2019" - Цензор.НЕТ 2814
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Это был не национальный отбор, а какой то вато-отбор.
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Это был кремлевский отбор. Скотобебеева уже бьется в экстазе от интервью Марлуши и вопросов Притулы . А это ведь только начало, дальше будет больше . Ватно-скрепные возмущены, как так-то "на" Украине раису не любят и крымнаш .
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Об'єктивно Марув у фіналі була кращою... Тож не дивно що вона перемогла в нашому відборі... Інша справа чому таких взагалі допускають до всяких відборів? Риторичне питання, але якщо врахувати що це тема СТБ (який ні разу не ватний) то тут нічого дивного... Ватний продюсер Квінта, ватний Данилко в журі, який думаю і сам гоп-гоп десь в підмосков'ї час від часу видає, Філатов - рускояичний "патріот".... От і маємо...
П.С. Європа любить секас і всякі збочення тож ризикну припустити що у Марув є шанс привезти перемогу в Україну))) А винен у всьому буде однозначно Порошенко...
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Якщо привезе перемогу, а вона привезе, то в чому зрада?
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хоть и снимает конкурс СТБ,однако отвечает за организацию перший национальный.это опять аласания
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Ти дебіл!!! До чого тут Аласанія. Цю маруфушу теж аласанія обирав, чи такі як ти дебіли смс слали? Тепер на першому будуть визначатись куди її послать після цих дебільних голосувань
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повзати по сцeні з голою ср@кою, напeвно, цe добрe для рeклами сeкс-туризму в Україні.
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Данилко своей лысины стесняется или кепка приросла
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похоже, в каждой украинской бочке меда есть хоть маленькая, но ложка дёгтя.

у претендентов то гастроли в раше, то "Крым - наш дом"... да, эти "Слава Україні" в прямом эфире не скажут. лучше бы хор фанатов с ла-ла-ла послали.
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Я не знаю.... мне грустно) Завтра послушаю в нормальном звуке, но пока сипленько но в чулочках.
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MARUV наробить в Ізраїлі фурору і привезе Євробачення 2020 в Київ!!! Крім того запхне за пояс москаля Лазарєва, якого ***** відправило на Євробачення скрєпами хрюкати.
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Найперше моє питання (за відбором не стежила, про цих кобил нічого не чула і не знаю - та й вже знати не хочу): а ці речі не можна було владнати на етапі подання заявок ? Для чого ця колотнеча ? Нам мало всього ? Такий неспокій у суспільстві ...
Друге: а хто ж тоді голосував за цю видру та їй подібних ? А на концерти їхні хто ходить ?

П*ятий рік війни ... Я цьому стерву, яке типу перемогло у нацвідборі бажаю на своїй шкірі відчути =какіє хАрошиє руССкіє= ...

Друге одоробло хай вертається =дАмой= ... І чим швидше - тим краще.

Про тих =кримчанок= не читала, чула лише, що теж не все гаразд.

Співчуваю Притулі ... Мусив стримуватися, щоб у пику не плюнути хвойді.
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иногда блаженные недалекие экспромтом говорят правду, так что "россиян" (жителей бывшей территории рф) действительно 4 ляма \останется? осталось нормальных?\ или/и будет 4 ярда китайцев.
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Maruv-fire гідно представить Україну на Євробаченні. Мене дратує те що глядачі зробили свій вибір, а ці козли ще не відомо чи її відправлять на евробачення, як завжи всім тим що на верху плювати на думку людей. Десь навіть читав що віце-міністр кириленко пообіцяв зробити все щоб вона не поїхала.
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Україна демократична країна, у нас їде той хто переміг на національному відборі і ніхто не завадить. Віце-міністр Кириленко висловив свою приватну думку, не більше.
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Все таки меньше половины, поскольку девчонки отбор прошли.
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За неё проголосовала украинская общественность. Не все же, слава богу, такие дегенераты(ки), ка ты.
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За гитлера проголосовала немецкая общественность на свободных выборах. И что? ,слава богу, что не все такие дебилы под пиндосским прокси, как ты - primaticusdebilicus. Отвянь.

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Ну ладно, давай выборы отменим. Пускай Петя и дальше правит.
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Не хер на пэцю всё валить, очень удобно с себя ответственность снимать. В Ураине нет диктатуры, а как до выборов , так одни и те же хлебалы уже лет 20, разбавленные в этот раз кловуном - это звиздец! Столько талантов в стране во всех сферах, но только не в политике!, феномен!, ска. пэця - поц ещё тот, но остальная шобла и его не стоит, вот в чём беда, трагедия Украины. не прохобот.
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Петро на фоні всієї іншої шобли це поки що найкраще що є. Ну, можливо, що кандидат від Свободи, можливо.
А так вибиратимуть українці з того що є. На жаль саме з елітою політичною найбільші проблеми в Україні, в інших сферах таких проблем немає. Тому, поки що на другий термін Порошенко і,якщо дасть Б-г, виросте кращий політик за наступні п'ять років, будемо сподіватися, бо політичний Олімп в Неньці потрібно очистити від старого сміття.
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От у себе в штатах його і обереш хоч на три каденції якщо, в тебе це найкраще що є. А Україні потрібно не це, а президент.
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Вони там що блекоти пооб'їдалися.
Як ТАКЕ можно було обрати.
Що голі ноги і сідниці усім мозок винесли?!!!!

До речі, організаторам конкурсу треба тепер ставити віковий ценз 18+, дітям це дивитися не рекомендується.
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Лол. Сами голосуют за предателей. А потом возмущаются.
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... задовбало це ватяне @лядство, воно вже через край...
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В принципе им нужно просто задавать простой вопрос - "чей Крым" и смотреть что они говорят на России. Если воют что то типа того "Крым - крымский", то лучше их там , на России и оставлять. А если они еще и на России говорят что "Крым -это Украина" , так респект таким исполнителям. Простой тест на порядочность.
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А газ агрессора в Европу транзитировать, зарабатывая на этом, да ещё помогая зарабатывать врагу, нормально? Уголь у агрессора покупать, ТВЭЛы?
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А такова жизнь, деваться некуда, вся Европа сидит пока на энергоресурсах своего врага. Так и обосРашка живёт фактически лишь за счёт трубы, без этого ей кирдык, и продает она в основном в Европу, которую больше всего ненавидит и одновременно больше всего комплексует перед ней.
Или вы будете спорить, что азиопская рассея это не враг и Европы и всего Запада?
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А шо так все возбудились? Это реальный показатель адекватности нашего нарита. Типа в каких нибудь америках было бы по другому. Пока лично не коснулось, то усьо добре, так и живём, )(уйово так живём.
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Че читоі води диверсія. Ганьба мвд та сбу шо взагалі допустили то лайно до виступу. Зеленський був не далекий до істини про німецьку акторку.
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я отказываюсь в это верить , это не возможно.
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А работать можно, миллионы туда едут, она такая же.
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Не мешало бы нашему правительству для начала визовый режим с мацковией ввести,я уже молчу о разрыве дип.отношений со страной агрессором.Сами с мацковией торгуют а на девчонке решили отыграться.
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Почему Украина до сих пор имеет дипотношения с мацковией?С этого надо начинать.Почему граждане мацковии до сих пор являются владельцами большинства ОблЭнерго в нашей стране?А евровидение это дело 1001-ё
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Якщо вони поїдуть, то це, мабуть, вперше в житті буду вболівати проти своєї держави, це якийсь піпєц. Ніколи не міг такого собі уявити.
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ага, расскажет она об ужасах гражданкой войны и исторической справедливости.... Співачка MARUV, що гастролює в РФ, перемогла в українському відборі на "Євробачення-2019" - Цензор.НЕТ 8550 Співачка MARUV, що гастролює в РФ, перемогла в українському відборі на "Євробачення-2019" - Цензор.НЕТ 8302
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"Вы знаете, четыре миллиарда - это наверно мечта их президента, а четыре миллиона - это наша".... Притула, молодец!...
А от таких певунов, с умственным развитием руцкай мыши, блевать хочется....
Такие как она - тупорылые животные...((
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Джамала вообще-то тоже в рашке гастролировала. Не слышал чтобы её этим попрекали.

Співачка MARUV, що гастролює в РФ, перемогла в українському відборі на "Євробачення-2019" - Цензор.НЕТ 7389
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Нужно чтобы она что нибудь жалостливое исполнила.Тогда победит.
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мару куру ****** а где нормальные украйинские певцы
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его создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись. Источник: https://censor.net.ua/v3113414

А що в Україні вже війна закінчилася? Вже перестали вбивати Українців?
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Як що гостролюе с кулеметом , хай щастить .
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Якщо перед кожним концертом буде наголошувати «Путін - *****» то нехай гастролює.
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Ржу ни магу, это все равно шоб Израиль послал от своей страны на конкурс какого нибудь сепара и палестины , который обсирал бы Израиль, и не признавал целостность границ государства, та ****, плевать охота. не гоните вы шо.
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А голосували за це мишебратське неподобство не барига Петя, не злачинна влада, не алігархи, які мєшают вам жить, а ви, нешановні, патріоти. Клоун Зе реально може стати президентом, коли право голосу мають плебеї без роду, без племені
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Що й казати, - навідбирали! Керівництво Суспільного ТБ укупі з СТБ продемонструвало свою безпринципність та непрофесійність. Одні найменування номінантів на "славу Україні" чого варті - суціль іншомовні покручі: The Hypnotunez, LETAYVERA, KEKELIA, YUKO, Maruv, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA, Braii, Freedom jazz, LAUD, HAYAT. Що тут українського?! Ці виконавці можуть представляти навіть Гонолулу...
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Да у нас ваты пи.дец сколько: в политике, бизнесе и всем пох. Про мечтающих о ссср, я вообще молчу.А тут да нашли врага народа.
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Жюри выслать в рашку на отбор кандидатов на фестиваль "крымские зори".
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Отак як лохторат обрав цю марусю, обере й президента якогось ***********,котрий для "об"єднання народів" продасть Україну.
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Объединять страны мы начнем после того как вернут Крым и Донбасс и выплатят контребуцию! Зачем раньше времени это делать!?
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попса гавно а кацапопрокацапская это гавно гавна вообще,слить в парашу в прямом смысле слова и люизитом залить сверху .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГастролирующая в РФ певица MARUV победила в украинском отборе на "Евровидение-2019". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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