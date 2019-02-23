 Гастролирующая в РФ певица MARUV победила в украинском отборе на "Евровидение-2019". ВИДЕО

В финале национального отбора соревновались шесть исполнителей: группы Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и ANNA MARIA, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA: Перший.

Зрители и члены жюри (Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов) проголосовали за исполнителей так:

Freedom jazz получили 6 баллов от судей и 4 балла от зрителей

YUKO получили 4 балла от судей и 1 балл от зрителей

MARUV получила 5 баллов от судей и 6 баллов от зрителей

Brunettes Shoot Blondes получили 2 балла от судей и 3 балла от зрителей

KAZKA получили 3 балла от судей и 5 баллов от зрителей

ANNA MARIA получили 1 балл от судей и 2 балла от зрителей

Наибольшее суммарное количество голосов - 11 баллов - получила MARUV с песней "Siren Song".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья Опанасюк: мать награждена медалью "За возвращение Крыма" и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении

"Общественный вещатель предоставил победителю нацотбора на ознакомление договор с условиями участия в международном песенном конкурсе "Евровидение". Официальное объявление представителя от Украины на "Евровидении-2019" состоится по завершении проверки музыкантов на соответствие условиям и после подписания договора", - отмечается в сообщении.

Как сообщает Обозреватель, после выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

Певица призналась, что несколько стран предлагали ей представлять их на Евровидении. Однако она отказалась, потому что является украинкой. А ее позиция заключается в том, что только граждане могут представлять собственную страну. Она не призналась, кто именно предложил, однако уточнила, что среди них была Турция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацотбор на Евровидение-2019: в финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. ВИДЕО

Ведущий Сергей Притула спросил, каким образом сосуществует патриотизм с гастролями в РФ. Ведь "у нас с Россией очень большие проблемы, которые называются военная агрессия".

"Я на этот вопрос отвечала во многих интервью. Хочу напомнить, что конкурс Евровидение – его создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись. Чтобы появился общий праздник, что-то целое, интересное, чтобы делились культурой. Я считаю – это круто и классно. Нужно это поддерживать", – ответила Корсун.

Она уточнила, что это не политический конкурс, а по всем вопросам посоветовала идти в Верховную Раду.

"У меня много зрителей и из Украины, из России и Турции. Все они приезжают на разные концерты, в разные точки мира. У них есть свои чаты, фаны, которые между собой общаются. Неважно, с какой ты страны, на каком языке разговариваешь. После меня хорошее настроение, классное ощущение", – добавила певица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Эти существа - просто русские бл#ди", - сестер Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", участвующих в отборе на Евровидение-2019, обматерили в прямом эфире. ВИДЕО

Притула уточнил у нее, неужели после выступления в условном Геленджике к певице приходит какой-нибудь мужчина и говорит: "Я послушал вашу музыку и решил отложить автомат Калашникова и не поеду больше на Донбасс".

"Такого я не слышала выражения. Я уверена, что многие люди, кто живут в России, они отлично относятся к тем, которые живут в Украине и слушают украинскую музыку, восхищаются ей. Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку, по президенту всю страну. Не может быть четыре миллиона или миллиарда, по-моему, там жителей России, всех откровенно плохих, которые хотят воевать", – сказала она.

На это Притула пошутил: "Вы знаете, четыре миллиарда – это наверно мечта их президента, а четыре миллиона – это наша".

Судья Андрей Данилко напомнил, что сейчас напряженная ситуация. "Я желаю вам как-то справиться. Как? Я не знаю".

Также смотрите: Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай презентовала снятый в Киеве клип. ВИДЕО

На вопрос Джамалы, которая смоделировала ситуацию с пресс-конференцией в Тель-Авиве "чей Крым" певица все же ответила: "Ukraine, of course (Украина, конечно же)".

Напомним, MARUV (Анна Корсун) в апреле 2019 года выступит в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Вокалистка группа лейбла Ивана Дорна YUKO является гражданкой Российской Федерации, однако уже получила вид на жительство в Украине. Когда ведущий нацотбора Сергей Притула спросил у участников YUKO, почему они ездили с гастролями в Россию, солистка дуэта ответила, что она выступала у себя дома.

Родители участниц дуэта "Анна Мария" проживают в оккупированном Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.

Смотрите также: "Украинцы в том году нас спасли от позора": Россия впервые не прошла в финал Евровидения. ВИДЕО

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в аннексированном Крыму.