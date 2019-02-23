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 Тимошенко подписала меморандум с Федерацией работодателей Украины, в основе - "конкретный план ускоренного экономического роста от предпринимателей"

Федерация работодателей Украины провела встречу с кандидатом в президенты Украины от политической партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Об этом сообщил в Facebook глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, передает Цензор.НЕТ.

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Он представил Тимошенко "Манифест работодателей", содержащий "конкретный план ускоренного экономического роста от предпринимателей".

По его словам, кандидат в президенты отметила важность совместной работы с людьми, "которые работают в реальном секторе, а потому не только разбираются в проблемах экономики, но и готовы предложить пути их решения".

"После оживленного обсуждения подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федерацией работодателей Украины, ООРУ и кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко. В его основе 12 пунктов Манифеста работодателей.

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Могу с уверенностью сказать, что работодатели со своей стороны будут выполнять положения настоящего Соглашения. И ожидаем того же от Юлии Тимошенко. Выступая после подписания, отметил, что, если народ доверит ей быть Президентом Украины, работодатели будут контролировать ее, как никто другой. Для будущего Украины и благосостояния для всех.

Что касается пакета приоритетных законопроектов, принятие которых необходимо для реализации нашего плана ускоренного экономического развития, надеемся, что члены фракции политической партии "Батькивщина" в Верховной Раде будут активно поддерживать их уже сейчас", - отметил Олейник.

Источник: https://censor.net.ua/n3113412
 
   
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Все що завгодно підпишу і пообіцяю Вам , любі мої!! Тількі виберіть МеНе!!!
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То Гриценко с фирташевской Федерацией соглашения подписывает, то Юля . . .
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Как же бабюльке охота корону примерить))Развернулась не на шутку.Видно еще не все украли если она так рвется к власти
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То Юля давала літак щоб привезти Надію з полону,то Юля нагородила її званням Героя України?Чи Петро?
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если эта федерация так лехко подписывает соглошение с каждым, то проще же обявить своё выдения решения в сотрудничестве, и пусть каждый кандидат публично обявит, да согласен или своё видение.
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шустрая....
ты замазкой щели залепи - пролезет.
тараканы плачут от зависти...
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Этим Юля и отличается от пеци, согласовывать свои поступки. В данном случаи с теме, кто составляет экономику Украины. Найти баланс между налогами, прибылью и зарплатой работников.
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Боюсь представить,чего они там напланировали...
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косатая себе обычно закладывает прибыль + 250%...
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Не знаю чего и куда она там закладывает.Но то что Украину она уже давно заложила,это факт!Так что в её человечность и желание добра простым гражданам Украины я не верю и ни кто не заставит меня в это поверить!
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На Ліпецької фабриці,чи на Ленінської Кузні?
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MorganPan - сейчас обоссусь просто от этого тонкого намека и искромётного юмора от ватного шута Зеленского...

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Чому стало відомо про федерацію роботодавців саме зараз і що їм заважало створювати робочі місця раніше?
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А если исключить этих двух персонажей и вернуться ,лет этак на 5?
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В общем 36 дней и петя с торбой к хозяину на масковию Желательно с переломанными ногами
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Где вас отморозили? Из троих: жуля, зероо и Порошенко, именно Порошенко единственный, кто отстаивает Украину. Йуля- кремлёвская *****, на которую у ***** компромата выше крыше и разваливать Украину она будет с огоньком и планом. Зероо- полезный идиот для *****.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко подписала меморандум с Федерацией работодателей Украины, в основе - "конкретный план ускоренного экономического роста от предпринимателей"
 
 
 
 
 
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