 Тимошенко подписала меморандум с Федерацией работодателей Украины, в основе - "конкретный план ускоренного экономического роста от предпринимателей"

Об этом сообщил в Facebook глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, передает Цензор.НЕТ.

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Он представил Тимошенко "Манифест работодателей", содержащий "конкретный план ускоренного экономического роста от предпринимателей".

По его словам, кандидат в президенты отметила важность совместной работы с людьми, "которые работают в реальном секторе, а потому не только разбираются в проблемах экономики, но и готовы предложить пути их решения".

"После оживленного обсуждения подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федерацией работодателей Украины, ООРУ и кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко. В его основе 12 пунктов Манифеста работодателей.

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Могу с уверенностью сказать, что работодатели со своей стороны будут выполнять положения настоящего Соглашения. И ожидаем того же от Юлии Тимошенко. Выступая после подписания, отметил, что, если народ доверит ей быть Президентом Украины, работодатели будут контролировать ее, как никто другой. Для будущего Украины и благосостояния для всех.

Что касается пакета приоритетных законопроектов, принятие которых необходимо для реализации нашего плана ускоренного экономического развития, надеемся, что члены фракции политической партии "Батькивщина" в Верховной Раде будут активно поддерживать их уже сейчас", - отметил Олейник.