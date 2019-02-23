 Создан первый каталог мест памяти о погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Донецкого областного краеведческого музея, который сейчас работает в Краматорске.
"Донецкий областной краеведческий музей издал каталог-справочник "Героям слава!", в котором собрано около сотни фотографий с описаниями обелисков, монументов, часовен, стел, мемориальных досок и других памятников, установленных в честь погибших героев и гражданских лиц, а также граффити, порожденных войной", - говорится в сообщении.
Как отмечается, каталог на сегодняшний день уникальный, издан он тиражом 300 экземпляров. Он будет распространен по городским и школьным библиотекам, общественным организациям. В электронном виде справочник можно посмотреть на сайте Донецкого областного краеведческого музея.
Идею создания каталога еще год назад предложил старший научный сотрудник музея, начальник сектора охраны памятников археологии, истории и культуры Виталий Цимиданов. Для проведения археологических разведок ему приходилось ездить по всей Донецкой области, и почти везде он видел памятные знаки, установленные в честь погибших украинских бойцов, и других свидетельствах войны.
В этот сборник вошли не все места памяти погибших в результате российской агрессии на Донбассе, поэтому работа над каталогом будет продолжена, констатировали в музее.
Не прощать не из-за злобы или ненависти, нет. А только для того, чтобы избежать повторения уже пройденного. Холодно и прагматично не прощать, без ярости или причитаний.
Или вы думаете, что, когда мы победим в войне, а у них наконец-то сдохнет (прости меня, Господи) Моль, все вдруг расцветет братской любовью?
О да. Канешна. Сначала мы услышим "мы не знали", "нас обманули", "мы не виноваты". Катя Андреева придет на работу в сине-желтой блузке, Валерия споет "Червону руту", а Кобзон извинится за "западенских отморозков".
А потом все вернется на круги своя. Или попытается вернуться. Потихоньку, по чуть-чуть, и все-таки опять все снова начнется. Появятся новые Мамонтовы и новые Соловьевы, и телепланктон будет внимать им с открытым от изумления и радости ртом.
Для того, чтобы это не произошло снова - ничего не прощайте. Ничего не забывайте. Когда те, кто вчера поливал мою и вашу страну грязью, вдруг начнут клясться в вечной дружбе, не забывайте.
Наших детей, вытряхивающих копейки из своих копилок.
Женщин, отдающих последнее на пункты сбора помощи.
Безруких и безногих двадцатилетних пацанов в госпитале.
Или когда-нибудь нашей стране придется в третий раз сражаться с фашизмом.
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Похороны киборга. Украина. Пусть тебе земля будет пухом ...
https://www.youtube.com/watch?v=dV5fovDA6Aw
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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Горите в аду, московитские паскуды! Проклинаю вас!
Никогда мы не будем братьями....