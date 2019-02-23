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Все про:ГПУ (9029) Мемориал (84) музей (504) расследование (2444) Небесная Сотня (234)

 Мемориал Героев Небесной Сотни не начнут строить, пока ГПУ не завершит следственные действия

Печерский райсуд Киева отменил арест земельных участков, на которых запланировано строительство Мемориала Героев Небесной Сотни. В то же время, Национальный музей Революции Достоинства как заказчик строительства Мемориала не будет начинать строительные работы, поскольку Генпрокуратура все еще проводит следственные эксперименты на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом говорится в заявлении музея, которое есть в распоряжении Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

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"Национальный музей Революции Достоинства как заказчик строительства не планировал и не намерен начинать строительные работы до окончания на территории следственных действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, 8 февраля на встрече представителей Музея с представителями ГПУ, родственники Героев Небесной Сотни и их адвокаты договорились согласовывать действия на аллее. Устная и письменная коммуникация между сторонами продолжается, договоренности не нарушались, заверили в музее.

В то же время, Музей пояснил, что установленный строительный забор в нижней части аллеи является признаком подготовительных работ. "Его размещение было согласовано с Управлением спецрасследований ГПУ. Подготовительные работы ограничились установлением бытового городка и его обязательным ограждением", - говорится в сообщении.

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Планируется, что дальнейшими действиями Музея по осуществлению проекта Мемориала будет получение разрешительной документации на выполнение строительных работ - из-за ареста земельного участка Музей не мог получить эту документацию.

"Процедура получения таких разрешений требует времени, поэтому, в лучшем случае, документация может быть получена в конце марта. В соответствии с этим, начало строительства возможно в начале апреля, что согласуется со сроками завершения следственных действий, официально озвученных ГПУ - до 20 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

"Повторно подтверждаем, что каждый этап подготовительных работ будет выполняться по согласованию со следователями ГПУ, в соответствии с договоренностями 8 февраля и требованиями, изложенными в письме Генеральной прокуратуры от 14 февраля 2019 года", - отметили в музее.

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Напомним, в феврале 2018 года жюри определило победителя конкурса проектов Мемориала Героев Небесной Сотни - разработку архитекторов Ирины Волынец и Марии Поцык из Львова. "Победителем является эскиз, где аллея разделена на две части. На изображении Майдан, это что-то вроде интерфейса Майдана. Здесь есть аллея, вымощенная брусчаткой, где происходили события на холмах. Есть пространство, вбитое в этот холм для того чтобы создать арку. Перед этой аркоподобной стеной объединялись все временные и спонтанные монументы, которые бы объединились в одном месте. Это место памяти, это место, где можно прийти, положить цветы, зажечь свечи, где можно побыть вместе, объединиться", - отметил председатель жюри конкурса "Мемориал Героев Небесной Сотни" Бенжамин Хоссбах.

Источник: https://censor.net.ua/n3113409
 
 
 Топ комментарии
 
Кто-то верит,что барыжные прокуроры,когда-то завершат следственные действия по Майдану ?
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над нацистами быстрей суд провели,так что ГПУ бесполезная организация,с бесполезным генпрокурором и бесполезным президентом
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нуу...может к 10-летию... или 20-летию даты и откроют...
куда им торопиться?
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Кто-то верит,что барыжные прокуроры,когда-то завершат следственные действия по Майдану ?
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"Барижние" - НІ, а Горбатюк - безумовно.
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нуу...может к 10-летию... или 20-летию даты и откроют...
куда им торопиться?
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к 120-летию. генпрокуратура гарантирует
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над нацистами быстрей суд провели,так что ГПУ бесполезная организация,с бесполезным генпрокурором и бесполезным президентом
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она давно умерла - то что там есть - зомби Мемориал Героев Небесной Сотни не начнут строить, пока ГПУ не завершит следственные действия - Цензор.НЕТ 5123
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Ух тьі, какая скороть, аж дух захватьівает
Внуки точно доживут до конца расследования)
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Горбатюк, на цьому розслідування стане мультиміліонером. Банда овоча, мабуть, йому гроші платить за те, щоб він тягнув кота за хвіст!
А чого, дати 1000 баксів за кожен день розслідування, для них це копійки, а комусь - кусок. І розслідуй, дорогенький, ретельно розслідуй! Мемориал Героев Небесной Сотни не начнут строить, пока ГПУ не завершит следственные действия - Цензор.НЕТ 2401
А патрідіотична та антикорупційна громадськість горою за Горбатюка і його "департамент спеціальних розслідувань" Руки геть віл Горбатюка! Нє мєшайтє работать!
а винен чомусь Порошенко, хоч горбатюва призначив свободівець Міхницький, ставши Генпрокурором у золотий для розслідування час, відразу після Майдану.
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И родственики за Горбатюка а не за югу. Но ротственики то фигня, они же огенты кремля. Да соя? 😷
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Родичі не все розуміють, їм лапшу на вуха вішають, а вони вірять. З родичами працюють адвокати, які теж зацікавлені в тому, щоб слідство тяглося без кінця, це ж постійний і не кислий заробіток! Мемориал Героев Небесной Сотни не начнут строить, пока ГПУ не завершит следственные действия - Цензор.НЕТ 5481
Можилво і адвокатів теж "стимулюють", грошей у банди овоча як полови!
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А й яй яй, бедные родственики, все им врут, толька соя правду говорит 😷
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ну, ребятки, тяните подольше.
пока не найдется Тиль Уленшпигель, который скажет "пепел Клааса стучит в мое сердце".
и не разнесет эту халабуду.
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Та бачили вже таблички на місці загиблих і стрічки: "тіпа слідство". Всі докази прибрали відразу. Фарс. Але промені горять.
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То есть никогда.Напоминаем этому чучело,когда оно орало Украина без чучмы,а потом с ним в десна целовался.
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Та там ХЗ , може мадама третього тисячоліття і постаралась.
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Подвини мальдивскак президента -

1.беркутня бесится на свабоде-с криками ложись бандера лупит патриотов.

2.памятник героям так и не построил - не герои они для него,
и без добровольцев бы пабедил -

.....и на мальдивы поэхал со всем своим кодлом....
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Дык этому горбатюку постоянно что то мешает их закончить
Мо его уже кастрировать пора?
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На мой взгляд, разумно сделать мемориал небесной сотне в здании Украинского дома на Европейской площади. Точнее, превратить украинский дом в мемориал небесной сотне. Само название "Украинский дом" на территории Украины звучит двусмысленно. Администрация этого дома не может наполнить его ничем существенным. А вот сделать его символом небесной сотне - самый раз.
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При цій владі хіба що побудують меморіал, як порошенко виносить поранених... Мемориал Героев Небесной Сотни не начнут строить, пока ГПУ не завершит следственные действия - Цензор.НЕТ 9348
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Понятно, что судьба Мемориала зависит скорее от уровня жизни людей в ближайшие годы, нежели от результатов следствия.
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я б включив бляху-муху і югу-бєлку в качєствє ограждений...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМемориал Героев Небесной Сотни не начнут строить, пока ГПУ не завершит следственные действия
 
 
 
 
 
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