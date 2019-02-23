 Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко относительно доступа к Госреестру избирателей

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, на заседании в субботу Верховный Суд удовлетворил апелляцию лидера "Гражданской позиции", информирует Цензор.НЕТ.

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В своем иске в суде первой инстанции Гриценко просил признать противоправным бездействие ЦИК по вопросу рассмотрения его заявления от 11 февраля и обязать рассмотреть его на следующем заседании комиссии. Гриценко просил ЦИК внести изменения в постановление комиссии от 26 марта 2014 года, чтобы кандидат в президенты Украины мог ознакомиться с электронной копией базы данных Госреестра избирателей за пределами здания ЦИК без доступа третьих лиц.

Напомним, 8 февраля Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение Шестого апелляционного административного суда от 4 февраля, отклонившего его иск к ЦИК за отказ в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей.

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Тогда Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.