 Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко относительно доступа к Госреестру избирателей

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, на заседании в субботу Верховный Суд удовлетворил апелляцию лидера "Гражданской позиции", информирует Цензор.НЕТ.
В своем иске в суде первой инстанции Гриценко просил признать противоправным бездействие ЦИК по вопросу рассмотрения его заявления от 11 февраля и обязать рассмотреть его на следующем заседании комиссии. Гриценко просил ЦИК внести изменения в постановление комиссии от 26 марта 2014 года, чтобы кандидат в президенты Украины мог ознакомиться с электронной копией базы данных Госреестра избирателей за пределами здания ЦИК без доступа третьих лиц.
Напомним, 8 февраля Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение Шестого апелляционного административного суда от 4 февраля, отклонившего его иск к ЦИК за отказ в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей.
Тогда Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.
Отморозь себе уши на зло маме!
Смотрите, брюхатые и ср*катые, доиграетесь о того, что вас просто повешают на фонарных столбах. Начиная с Березенко, Ковальчука, Грановського, Кононенко и их патрона...
если шо, то исправлю
А Януковичу - проиграет (когда будет жить в Ростове. Если успеет сбежать)
Такой был беспроигрышный вариант про кандидатов много а перо один и на тебе, не схавали неблагодарные. И томов не схавали и безвизового не схавали. Какие нах ещё реформы нужны? Когда раньше умирать каждый 6 а теперь каждый второй в реанимации! Оборзел народ в конец. Коррупция им не нравится! Это не коррупция, это система управления государством. Дорвался- управляй. У пепо 22 года работало и вы хотите что бы он поменял систему? А где же он харчеваться будет? В Марбелье всё дорого кроме апельсинов, важно не дать ему туда сбежать) мы его тут апельсинами закормим до отрыжки.
Хрюша думает что он может второй раз надуть граждан, методами *****...
Он идиот!
В принципе, выборы Президента - это в основном про две вещи: дипломатия и армия. Коррупция, налоги, цены и все прочее - это сугубо вторично в контексте президентской гонки. То есть да, они могут обещать и цены, и налоги, и (анти)коррупцию, но по факту это удел парламента, а не Главкома.
А поскольку от армии и дипломатии зависит сейчас то, в каком виде мы сохранимся на политической карте мира и сохранимся ли вообще, то я считаю, что вопрос того, кто именно сейчас займет Банковую, довольно важен. Опять же: я очень хотел бы, чтобы мы обладали госаппаратом уровня США, который был бы способен переварить хоть комика, хоть дегенерата, но у нас его нет, и потому от личности Президента зависит не все, но очень, очень многое.
То есть выборы эти важны. Очень. Это важное решение. Важный выбор. А любой выбор влечет за собой последствия, и чем он важней - тем тяжелей или, вернее сказать, масштабней последствия. Потому что неверный выбор будет означать именно тяжелые-как-3,14дец-последствия. А верный… иногда это тоже ничего веселого, но все равно лучше, чем неправильный выбор.
Например, я в контексте этого выбора склонен поддержать действующего Главнокомандующего: я уже знаю, чего от него ожидать, и могу худо-бедно прогнозировать дальнейший ход событий. С другой стороны, я понятия не имею, чего ждать, например, от господина Зеленского. То есть буквально: хрен знает, что будет. У него нет политического прошлого, мы понятия не имеем, как он себя поведет. Кот в мешке.
Может быть такое, что Беня подсунет ему толковых советников, и они помогут ему правильно рулить страной? Да, может. Может, даже выйдет лучше, чем у Петруччо. Может быть такое, что ему не дадут никаких советников, и он будет рулить страной хреново? Тоже может быть. А может быть, и не будет, и он станет нашим Йоном Гнарром (вот уж с ним бы и стоило сравнивать Зе, кстати, а не с Рейганом… правда, за Гнарром не стоял один обиженный олигарх… но это мелочи, пожалуй. Бесплатная подсказка ЗеПиарщикам). То есть всякое может быть.
И под всяким я имею в виду не только хорошее. Потому что очень многие люди ставят вопрос таким образом, что, мол, неужели комик на посту Президента - это хуже, чем олигарх на этом же посту? Вопрос, кстати, отнюдь не праздный. Потому что ну разве может стать хуже, чем было, если поменяются цвета флага? На, например, цветов на флаге станет три? Например, черный, красный и синий. Ведь не начнут же людей тащить на подвал, убивать за авто, а по городам не начнут же лупить "грады". Так ведь?
Жители Донбасса в 14-м году тоже сделали выбор. Не все, конечно. Но достаточно многие, чтобы выбор был сделан, и последствия обрели плоть и кровь. Много крови. Ведь выйти на улицу с плакатом "Путин введи войска" - это выбор. Осознанный и однозначный. Просто они не подумали о последствиях этого выбора. Им казалось, что куда уж хуже: укропы выгнали Януковича, и сейчас сюда поедут поезда дружбы от страшного Правого Сектора. Хуже не бывает, да? И им пришел в голову простой и понятный сценарий развития событий: он позовут путина, и бравые русские витязи ссаными тряпками погонят укропов в их львовское логово. Ну, вы же знаете: русские своих не бросают, да?
Им не пришло в голову, что проклятые укропы могут упереться рогом и не побегут в свой Львов. Что гореть будет не Киев, а Дебальцево. Что война пройдет по их городам, а не по далеким Карпатам. Что они просят объявить своей стране войну, в конце концов. Они не оценили риски, не обдумали последствия и заплатили за это цену - нищету, разруху, войну, смерть. А ведь им казалось, что хуже некуда. Оказалось: есть. И будет еще хуже.
Сейчас гогочущие долбое*ы предлагают выбрать Президентом известную кремлевскую подстилку Юлю. Или известного комика Вову. Или известного продажного 3,14ора Аталотия. И они заверяют, что падать уже некуда. Что не будет хуже.
И у меня возникает вопрос: а вы точно все обдумали? Точно-точно? Вы совершенно уверены, что результатом вашего выбора не станут горящие города? ВАШИ города? Жители дамбаса были уверены, что все просчитали. Что их ставка - верняк, и проиграли всё. Буквально ВСЁ. Свободу, жизни, имущество, экологию, промышленность… you name it.
Так что если вы уверены, то бюллетень в руки, и вперед - доверяйте руль чуваку без опыта. Гнарр смог, почему бы Вове не смочь? Просто держите в уме одну простую мысль: если вы ошиблись, то ваш дом и вся ваша жизнь могут сгореть. И виноваты в этом будете только вы сами. И, кстати, не забывайте про потомков - они тоже когда-нибудь прочитают про вас в учебнике и либо похвалят, либо покрутят пальцем у виска, и вздохнут "во дебилы были". Последствия они такие. Иногда на века.
Но в целом у порохоботов сегодня прям просветление... Увидели зону в конце тоннеля и хором запели Марсельезу. Хорошая тенденция, ещё неделя и я не знаю, цензор завоетт от скуки!)
Тоді позивачу доведеться звертатися мабуть вже далі - в Конституційний суд, Європейський суд з прав людини, Організацію Об'єднаних Націй, Спортлото і так далі.. Це займе досить тривалий час... А що за цей час відбудеться лише сам Бог знає...
Так що все , як по фільму " Юность Максима" - "Можете жаловаться... Можете жаловаться... Можете жаловаться....... 😁😁😁😁😁😁