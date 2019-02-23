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Все про:Верховный Суд (688) Гриценко Анатолий (1235) ЦИК (2879)

 Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко относительно доступа к Госреестру избирателей

Верховный Суд Украины отменил решение Шестого апелляционного административного суда от 19 февраля и обязал Центральную избирательную комиссию рассмотреть заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко о внесении изменений в постановление ЦИК по доступу к Государственному реестру избирателей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, на заседании в субботу Верховный Суд удовлетворил апелляцию лидера "Гражданской позиции", информирует Цензор.НЕТ.

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В своем иске в суде первой инстанции Гриценко просил признать противоправным бездействие ЦИК по вопросу рассмотрения его заявления от 11 февраля и обязать рассмотреть его на следующем заседании комиссии. Гриценко просил ЦИК внести изменения в постановление комиссии от 26 марта 2014 года, чтобы кандидат в президенты Украины мог ознакомиться с электронной копией базы данных Госреестра избирателей за пределами здания ЦИК без доступа третьих лиц.

Напомним, 8 февраля Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение Шестого апелляционного административного суда от 4 февраля, отклонившего его иск к ЦИК за отказ в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей.

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Тогда Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

Источник: https://censor.net.ua/n3113408
 
   
 Топ комментарии
 
Пеця проигрывает, но сопротивляется ожесточенно как попавший в ловушку дикий кабан.
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а ты бы хотел конечно отвести базу избирателей Порошенко на виллу и там все порешать
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и доступ к ней должны иметь все кандидаты,что бы избежать фальсификаций,а ты скоро потеряешь работу,начинай изучать объявления о работе в Польше,тебе подойдет птицеферма
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ага.. надо отвести базу избирателей в Рашку, и оттуда начать вносить изменения..
Отморозь себе уши на зло маме!
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а ты бы хотел конечно отвести базу избирателей Порошенко на виллу и там все порешать
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база должна находиться в ЦИК в защищенном помещении под охраной.. а ты иди проветрись..
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и доступ к ней должны иметь все кандидаты,что бы избежать фальсификаций,а ты скоро потеряешь работу,начинай изучать объявления о работе в Польше,тебе подойдет птицеферма
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ЦИК пошлет Гриценко на три буквы. Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко относительно доступа к Госреестру избирателей - Цензор.НЕТ 7788
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Один такой хитрый ЦИК уже было послал в 2004 году. Нагадать чем закончилось?
Смотрите, брюхатые и ср*катые, доиграетесь о того, что вас просто повешают на фонарных столбах. Начиная с Березенко, Ковальчука, Грановського, Кононенко и их патрона...
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кстати повесит коррупционера на фонарном столбе гораздо быстрей и дешевле,чем судить в продажном суде
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и ты, по всем правилам жанра, в спаме должен находиться.. ты там? Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко относительно доступа к Госреестру избирателей - Цензор.НЕТ 6516
если шо, то исправлю Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко относительно доступа к Госреестру избирателей - Цензор.НЕТ 1625
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Пеця проигрывает, но сопротивляется ожесточенно как попавший в ловушку дикий кабан.
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Ось так цепляется

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Поки що Ю-З-Г тролі верещать як поросята, яких повільно каструють.
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Порошенко выигрывает. это видно. смирись.
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Твой Порошенко если и выиграет - то только в "очко". У Грынива.
А Януковичу - проиграет (когда будет жить в Ростове. Если успеет сбежать)
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Очку Гриніва не позовидуешь, да как и в целом Гриніву...
Такой был беспроигрышный вариант про кандидатов много а перо один и на тебе, не схавали неблагодарные. И томов не схавали и безвизового не схавали. Какие нах ещё реформы нужны? Когда раньше умирать каждый 6 а теперь каждый второй в реанимации! Оборзел народ в конец. Коррупция им не нравится! Это не коррупция, это система управления государством. Дорвался- управляй. У пепо 22 года работало и вы хотите что бы он поменял систему? А где же он харчеваться будет? В Марбелье всё дорого кроме апельсинов, важно не дать ему туда сбежать) мы его тут апельсинами закормим до отрыжки.
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Де порохоботи достають такі мікроскопи?!!! Бачуть навіть те чого не має.
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Я думаю он ещё не понял... Ему Березенко сцыт правду говорить)
Хрюша думает что он может второй раз надуть граждан, методами *****...
Он идиот!
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я так думаю, что свину ПеПо вообще на "граждан" - насрать...Оно - самозакоханное чудовысько, полностью игнорирующее любое мнение, отличное от его собственного. Эдакий Нарцисс сферический, в информационном вакууме...
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Изолировать его нужно в отдельную камеру и дать ему зеркало, в полный рост и треуголку а и телефон проводной для бесед с Ротшильдом из соседней палаты)
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Пока там все шумят про Юлю, я напишу немного про саму концепцию выборов и выбора.
В принципе, выборы Президента - это в основном про две вещи: дипломатия и армия. Коррупция, налоги, цены и все прочее - это сугубо вторично в контексте президентской гонки. То есть да, они могут обещать и цены, и налоги, и (анти)коррупцию, но по факту это удел парламента, а не Главкома.
А поскольку от армии и дипломатии зависит сейчас то, в каком виде мы сохранимся на политической карте мира и сохранимся ли вообще, то я считаю, что вопрос того, кто именно сейчас займет Банковую, довольно важен. Опять же: я очень хотел бы, чтобы мы обладали госаппаратом уровня США, который был бы способен переварить хоть комика, хоть дегенерата, но у нас его нет, и потому от личности Президента зависит не все, но очень, очень многое.

То есть выборы эти важны. Очень. Это важное решение. Важный выбор. А любой выбор влечет за собой последствия, и чем он важней - тем тяжелей или, вернее сказать, масштабней последствия. Потому что неверный выбор будет означать именно тяжелые-как-3,14дец-последствия. А верный… иногда это тоже ничего веселого, но все равно лучше, чем неправильный выбор.
Например, я в контексте этого выбора склонен поддержать действующего Главнокомандующего: я уже знаю, чего от него ожидать, и могу худо-бедно прогнозировать дальнейший ход событий. С другой стороны, я понятия не имею, чего ждать, например, от господина Зеленского. То есть буквально: хрен знает, что будет. У него нет политического прошлого, мы понятия не имеем, как он себя поведет. Кот в мешке.
Может быть такое, что Беня подсунет ему толковых советников, и они помогут ему правильно рулить страной? Да, может. Может, даже выйдет лучше, чем у Петруччо. Может быть такое, что ему не дадут никаких советников, и он будет рулить страной хреново? Тоже может быть. А может быть, и не будет, и он станет нашим Йоном Гнарром (вот уж с ним бы и стоило сравнивать Зе, кстати, а не с Рейганом… правда, за Гнарром не стоял один обиженный олигарх… но это мелочи, пожалуй. Бесплатная подсказка ЗеПиарщикам). То есть всякое может быть.
И под всяким я имею в виду не только хорошее. Потому что очень многие люди ставят вопрос таким образом, что, мол, неужели комик на посту Президента - это хуже, чем олигарх на этом же посту? Вопрос, кстати, отнюдь не праздный. Потому что ну разве может стать хуже, чем было, если поменяются цвета флага? На, например, цветов на флаге станет три? Например, черный, красный и синий. Ведь не начнут же людей тащить на подвал, убивать за авто, а по городам не начнут же лупить "грады". Так ведь?
Жители Донбасса в 14-м году тоже сделали выбор. Не все, конечно. Но достаточно многие, чтобы выбор был сделан, и последствия обрели плоть и кровь. Много крови. Ведь выйти на улицу с плакатом "Путин введи войска" - это выбор. Осознанный и однозначный. Просто они не подумали о последствиях этого выбора. Им казалось, что куда уж хуже: укропы выгнали Януковича, и сейчас сюда поедут поезда дружбы от страшного Правого Сектора. Хуже не бывает, да? И им пришел в голову простой и понятный сценарий развития событий: он позовут путина, и бравые русские витязи ссаными тряпками погонят укропов в их львовское логово. Ну, вы же знаете: русские своих не бросают, да?
Им не пришло в голову, что проклятые укропы могут упереться рогом и не побегут в свой Львов. Что гореть будет не Киев, а Дебальцево. Что война пройдет по их городам, а не по далеким Карпатам. Что они просят объявить своей стране войну, в конце концов. Они не оценили риски, не обдумали последствия и заплатили за это цену - нищету, разруху, войну, смерть. А ведь им казалось, что хуже некуда. Оказалось: есть. И будет еще хуже.
Сейчас гогочущие долбое*ы предлагают выбрать Президентом известную кремлевскую подстилку Юлю. Или известного комика Вову. Или известного продажного 3,14ора Аталотия. И они заверяют, что падать уже некуда. Что не будет хуже.
И у меня возникает вопрос: а вы точно все обдумали? Точно-точно? Вы совершенно уверены, что результатом вашего выбора не станут горящие города? ВАШИ города? Жители дамбаса были уверены, что все просчитали. Что их ставка - верняк, и проиграли всё. Буквально ВСЁ. Свободу, жизни, имущество, экологию, промышленность… you name it.
Так что если вы уверены, то бюллетень в руки, и вперед - доверяйте руль чуваку без опыта. Гнарр смог, почему бы Вове не смочь? Просто держите в уме одну простую мысль: если вы ошиблись, то ваш дом и вся ваша жизнь могут сгореть. И виноваты в этом будете только вы сами. И, кстати, не забывайте про потомков - они тоже когда-нибудь прочитают про вас в учебнике и либо похвалят, либо покрутят пальцем у виска, и вздохнут "во дебилы были". Последствия они такие. Иногда на века.
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Ну или выбрать известного комика-подстилку и оффшорного воришку Петю... Так сказать всё в одном флаконе ещё на 5-лет, что бы потом Петя всё передал Лёхеминомётчику а Лёха потом опять Пете, от отца к сыну так сказать. Чего стесняться? Дело не хитрое, Отвечаешь за внешнюю политику а бабло пи$дишь на внутренней. И в пузе сытно и руки не в селёдке. Для этого можно использовать клоуна с базара винницкого.
Но в целом у порохоботов сегодня прям просветление... Увидели зону в конце тоннеля и хором запели Марсельезу. Хорошая тенденция, ещё неделя и я не знаю, цензор завоетт от скуки!)
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Офшорний як раз клоун! Має офшорну компанію на Кіпрі, ба бізнес в рахє! А чутки про офшорний рахунок Порошенка перебільшеня, там аж 3000 євро.
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Андрійко, дякую! Я знайомився з панамськими документами! Там майже все як Ви написали!)))
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Навіть Гнап, що цю тему почав розкручувати, змушений був здатися, бо там нічого нема, навіть ЛяЖко уже про неї не згадує.
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Гриценко молодец,надо узнать сколько мертвых душ хочет Пеца себе записать при голосовании
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Нехай відірве свою дупу від унітаза, піде в ситальний зал бібліотеки (ЦВК) і ознайомлюється у робочі години. Все одно цей лузер вчергове усрався.
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Лузеры по жизни тут только и вещают что Петя проигрывает)))
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Зайди сюда 1 апреля. Посмотришь, как зрадофилов будет корежить.
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Блин я даже отгул на работе возьму что-бы на это посмотреть!
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На проигрыш Панталоне букмекеры даже ставки не принимают потому что уверенны в его проигрыше на 100%. К чему эти понты для приезжих?!
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Рішення Верховного Суду лише зобов'язав ЦВК провести лише повторний розгляд звернення одного з кандидатів по суті його позову, але аж ніяк надати йому копію Державного реєстру для ознайомлення за межами ЦВК... І яке ще рішення прийме комісія ще нікому не відомо. Не виключено, що позивач може отримати комісійне рішення з відмовою його вимоги.
Тоді позивачу доведеться звертатися мабуть вже далі - в Конституційний суд, Європейський суд з прав людини, Організацію Об'єднаних Націй, Спортлото і так далі.. Це займе досить тривалий час... А що за цей час відбудеться лише сам Бог знає...
Так що все , як по фільму " Юность Максима" - "Можете жаловаться... Можете жаловаться... Можете жаловаться....... 😁😁😁😁😁😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко относительно доступа к Госреестру избирателей
 
 
 
 
 
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