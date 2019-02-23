 ЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко на выборах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Кроме Роговцевой доверенными лицами действующего президента стали экс-посол Украины в Канаде и США Юрий Щербак, военный, Герой Украины Александр Порхун и руководитель предвыборного штаба Порошенко Виталий Ковальчук.
Лично я Аду сильно уважаю, хоть и не буду никогда голосовать за порошенку. Одно другому не мешает.
в отличие от некоторых других молодящихся старушек
Я ответил что я её не знаю как человека. Поэтому нет.
Теперь точно нет.
И чего это артистов в политику тянет? Что наших что рашинских. Хотя после порнозвезды в Италии .... Можно ничему не удивляться.
Известные и уважаемые брезгуют ВАНОЙ ?
Сергей Гайдай
Они все мемы Банковой съедают, не понимая главного, что на самом деле Петр Алексеевич ментально строит у нас «русский мир».
А я не хочу жить в маленьком русском мире, я действительно, по-настоящему, хочу жить в Европе!
Сколько общего находят в рекламе Путина и в рекламе Порошенко. Это что - у них один политтехнологог? Моя версия еще хуже. Это полное мировоззренческое соответствие, ментальное соответствие Порошенко и Путина.
Вот посмотрите. Что такое «русский мир», что такое современная Московия? Во-первых, это сакральность власти. Вспомните ролик Марины Порошенко ко дню рождения мужа.
Его посыл: как нам всем повезло, что Бог нам подарил Петра Алексеевича!
Второе. Почему нельзя менять власть? Потому что враг нападет. Это же абсолютная риторика Путина. У Путина враг - это США. А Петр Алексеевич на место США поставил Кремль.
То, что у Путина и Трампа идет нормальное общение, - никто не замечает. Зато в российском «телевизоре» США - это враг №1. У Петра Алексеевича все так же. То, что Медведчук каждый день на чартере летает в Москву, то, что там есть свои договоренности, и то, что бизнес президента из РФ ушел частично и только под давлением общественности, - этого никто не замечает.
А у Порошенко не одна, а три фабрики под Липецком! Да, они сегодня законсервированы, но это активы, которые находятся в России. Плюс небольшой паточный бизнес, и небольшой крахмальный бизнес….
Но на это никто не смотрит. Зато все верят в примитивную формулу «или Порошенко, или Путин». Игра на страхе. Это типичный признак русского мира.
Потом - Церковь. Церковь в нормальном европейском государстве должна быть отделена от государства. Это ваше интимное дело, в какого Бога верить и какой вы конфессии. Но в России по-другому. Скрепы. Если ты не с русской православной церковью - значит ты - недостаточный патриот.Порошенко строит такую же модель, где церковь - важнейший элемент государственности. Более того, у Порошенко, как и у Путина, она является пропагандистской машиной.
Он копирует Путина!
И, конечно, мелкие соответствия, всякие полеты на самолете, плачущие мальчики, «реальные дела». Все это все одна и та же архаичная стилистика.
Идем дальше. Ненависть к политическим конкурентам и «замазывание» их говном по самые уши - это стилистика путинской России. Не должно быть политической конкуренции, у нас есть только один настоящий политик! Остальные - смешные придурки.
Их держат только для того, чтобы миру сказать: демократия у нас есть, у нас есть политическая конкуренция!
А контроль над СМИ? Да, у нас не такой тотальный контроль как у Путина. Но Путин свою Россию - из супердемократической России девяностых с независимым НТВ - строил 20 лет.И я знаю точно, что на всех украинских каналах, которые Банковая взяла под контроль есть базовая установка - президента мы не критикуем.
Даже, казалось бы, такой независимый канал как ZIK взяли под контроль. Там тоже есть установка не критиковать Петра Алексеевича.
Потом - абсолютное игнорирование правовых основ. Можно взять за шкирку Саакашвили, лишить его гражданства и выбросить из страны. Можно нарушать Конституцию - царь ведь важнее Конституции. Суды работают по звонку сверху и право ручного управления ими - у президента. Какое правосудие? Суд вершит волю правителя. Это тоже признак русского мира.
А «борьба» с олигархами? В России - там не борьба с олигархами, там просто взятие их под контроль президентом. В Украине тоже есть один основной олигарх - ПА. Все остальные должны играть в его игры, обязательно включая его самого во все свои схемы. Он должен получать свои преференции, быть в доле… Это называется «сословной феодальной экономикой». И Порошенко является не гарантом Конституции, а гарантом сословной феодальной экономики в Украине. Как и Путин в России.
А Европа - это другое. Европа - это свобода политической конкуренции, это свобода СМИ, это независимые суды, которые действуют в правовом поле. Европа - это, извините меня, хорошие дороги… Нам пять лет говорили о грандиозном дорожном строительстве в Украине. Но сейчас сошел снег - вместе с асфальтом, по всей стране…Петр Алексеевич имитирует демократию и свободу, а на самом деле - он строит русский мир в Украине.
И патриоты, которые радостно хлопают: «Геть від Москви! Даєш НАТО, Европу!», не понимают, что им подсовывают имитацию и обман.
19 лютого о 18:36
У кожного кандидата в президенти є свій Семочко, Голубан або Мангер.Андрій Садовий поясніть, будь ласка, чому по ліву сторону від вас сидить російська пропагандистка, котра співпрацювала з бойовиками ДНР, відвідувала РФ та анексований Крим?
Звати її Валєрія Івашкіна.
Як любов до України може поєднуватись із спільними заходами в компанії таких людей?
Чи ви не знали про те, з ким сиділи за одним столом?
22 год
Сьогодні на прес-конференцію Юлії Тимошенко не пустили два українські телеканали! Це пряме перешкоджання професійної діяльності журналіста! Напевно, щоб не задавали незручні та неузгоджені питання. Тобто, якщо Юля таки прийде до влади, про свободу слова доведеться забути.
СЛАВА УКРАЇНІ !
Але всі хороші люди підтримують Порошенка. Факт. По ідеї жодного іншого випадку не бачив.