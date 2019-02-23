 ЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко на выборах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Кроме Роговцевой доверенными лицами действующего президента стали экс-посол Украины в Канаде и США Юрий Щербак, военный, Герой Украины Александр Порхун и руководитель предвыборного штаба Порошенко Виталий Ковальчук.

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