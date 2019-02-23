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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16417) Роговцева (29)

 ЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко на выборах

Народная артистка Украины Ада Роговцева стала доверенным лицом Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Кроме Роговцевой доверенными лицами действующего президента стали экс-посол Украины в Канаде и США Юрий Щербак, военный, Герой Украины Александр Порхун и руководитель предвыборного штаба Порошенко Виталий Ковальчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Благодарен Богу за возможность жить в эпоху Ады Роговцевой", - Порошенко поздравил артистку с днем рождения. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3113407
 
   
 Топ комментарии
 
... Ну что ж... это ее выбор и ее ответственность.
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Дарма Ви так, пані Адо... Дарма..
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... Ну что ж... это ее выбор и ее ответственность.
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Не вините пани Аду. Так же как не стоить винить Гафта якобы в поддержку *****.
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Нет, не так. Гафт публично за убийства людей, Ада Роговцева против.
Лично я Аду сильно уважаю, хоть и не буду никогда голосовать за порошенку. Одно другому не мешает.
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Куда-то мое уважение к ним делось. Безвозвратно.
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Что такое? Твои личные политические предпочтения не совпали с мнением великой актрисы? Она как-то переживет. ЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко на выборах - Цензор.НЕТ 4910
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Тема бабки, которая должна опикуватысь онуками, а не лезть в политику не раскрыта ЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко на выборах - Цензор.НЕТ 8248
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Бабка Юля - тоже великая актриса. Актриса погорелого театра имени Павла Лазаренко. ЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко на выборах - Цензор.НЕТ 1146
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Павел Лазаренко это премьер-министр периода, когда Петр Порошенко был заместителем фракции СДПУ(о) Виктора Медведчука? Гад редкостный
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она внуков давно воспитала )))

в отличие от некоторых других молодящихся старушек
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Та яка з ТЮ "старушка"? Вона ще пару разів так омолодиться, і її абортувати можна буде. Якщо встигнути. Бо може й до тата назад стрибнути...
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Да ладно вам! Бабкам тоже "бабки" нужны.😉
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А у меня тут одна порохоботка спрашивала - вам что Роговцева не авторитет?
Я ответил что я её не знаю как человека. Поэтому нет.
Теперь точно нет.
И чего это артистов в политику тянет? Что наших что рашинских. Хотя после порнозвезды в Италии .... Можно ничему не удивляться.
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Самый высокорентабельный в мире бизнес - украинские политика и чиновничество.
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У той порохоботки и лесь подервянский авторитет))))
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Ну сравнение Зетермоса с итальянской порнозвездой это уже явный прогресс, хоть Рейгана в покое оставили.
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Порнозірка за розмірами гонорару не потягне...
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И тут зрада, вот если б она была за твою Бахиню тогда бы всё правильно было да??
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так за ВАНУ нет ни одного более-менее приличного человека
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ти їй підказує, вона ж сіра і недалеко, зі свого дивана нічого не бачить. а ось ти, ішна справа😝
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Ничего нового - тактика выборов 2014-го, когда прикрывались известными уважаемыми людьми.
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а ВАНА чё не прикрывается известными и уважаемыми ?

Известные и уважаемые брезгуют ВАНОЙ ?
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продаются политики, продаются артисты....что у нас, что на россии
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Теперь понятно, почему последние месяцы ее персону так форсированно раскручивали, пиарили и создавали положительный образ у народа. Инструмент готов к употреблению.
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Аду Роговцеву раскручивать не надо, она народная артистка Украины, личность. И это ее выбор, как гражданина - поддерживать одного из кандидатов в президенты Украины.
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Таиска Повалій теж була, чи може ще й зосталася, народною!
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Якщо солдати вибирають Порошенка, то я з ними. (с) Ада Роговцева
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Уважаемая замечательная актриса Ада Роговцева, зачем Вам этот позор?
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Ада с великим уважением к Вам но ......шо ты б.... твориш ?
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Мне искренне жаль. Делаю скидку на возраст
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Коцепция поменялась: https://x-true.info/65279-koncepciya-pomenyalas-ada-rogovceva-vernulas-k-zarabotkam-v-rossii.html
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Как там было на паРашке в 2004 году ? Вертикаль Власти кажется называлось ? А закончилось ? Все хорошие за ботоксного сцаря батюшку , все плохие -за грантами в посолсьство США с обязательной отметкой об участии в гейпараде ! Помните что умные учатся на чужих ошибках , ещё есть время учиться . НО немного ....
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И все-таки. Почему на симпатиков Петра Порошенко не действуют все эти аргументы?
Сергей Гайдай
Они все мемы Банковой съедают, не понимая главного, что на самом деле Петр Алексеевич ментально строит у нас «русский мир».
А я не хочу жить в маленьком русском мире, я действительно, по-настоящему, хочу жить в Европе!
Сколько общего находят в рекламе Путина и в рекламе Порошенко. Это что - у них один политтехнологог? Моя версия еще хуже. Это полное мировоззренческое соответствие, ментальное соответствие Порошенко и Путина.
Вот посмотрите. Что такое «русский мир», что такое современная Московия? Во-первых, это сакральность власти. Вспомните ролик Марины Порошенко ко дню рождения мужа.
Его посыл: как нам всем повезло, что Бог нам подарил Петра Алексеевича!
Второе. Почему нельзя менять власть? Потому что враг нападет. Это же абсолютная риторика Путина. У Путина враг - это США. А Петр Алексеевич на место США поставил Кремль.
То, что у Путина и Трампа идет нормальное общение, - никто не замечает. Зато в российском «телевизоре» США - это враг №1. У Петра Алексеевича все так же. То, что Медведчук каждый день на чартере летает в Москву, то, что там есть свои договоренности, и то, что бизнес президента из РФ ушел частично и только под давлением общественности, - этого никто не замечает.
А у Порошенко не одна, а три фабрики под Липецком! Да, они сегодня законсервированы, но это активы, которые находятся в России. Плюс небольшой паточный бизнес, и небольшой крахмальный бизнес….
Но на это никто не смотрит. Зато все верят в примитивную формулу «или Порошенко, или Путин». Игра на страхе. Это типичный признак русского мира.
Потом - Церковь. Церковь в нормальном европейском государстве должна быть отделена от государства. Это ваше интимное дело, в какого Бога верить и какой вы конфессии. Но в России по-другому. Скрепы. Если ты не с русской православной церковью - значит ты - недостаточный патриот.Порошенко строит такую же модель, где церковь - важнейший элемент государственности. Более того, у Порошенко, как и у Путина, она является пропагандистской машиной.
Он копирует Путина!
И, конечно, мелкие соответствия, всякие полеты на самолете, плачущие мальчики, «реальные дела». Все это все одна и та же архаичная стилистика.
Идем дальше. Ненависть к политическим конкурентам и «замазывание» их говном по самые уши - это стилистика путинской России. Не должно быть политической конкуренции, у нас есть только один настоящий политик! Остальные - смешные придурки.
Их держат только для того, чтобы миру сказать: демократия у нас есть, у нас есть политическая конкуренция!
А контроль над СМИ? Да, у нас не такой тотальный контроль как у Путина. Но Путин свою Россию - из супердемократической России девяностых с независимым НТВ - строил 20 лет.И я знаю точно, что на всех украинских каналах, которые Банковая взяла под контроль есть базовая установка - президента мы не критикуем.
Даже, казалось бы, такой независимый канал как ZIK взяли под контроль. Там тоже есть установка не критиковать Петра Алексеевича.
Потом - абсолютное игнорирование правовых основ. Можно взять за шкирку Саакашвили, лишить его гражданства и выбросить из страны. Можно нарушать Конституцию - царь ведь важнее Конституции. Суды работают по звонку сверху и право ручного управления ими - у президента. Какое правосудие? Суд вершит волю правителя. Это тоже признак русского мира.
А «борьба» с олигархами? В России - там не борьба с олигархами, там просто взятие их под контроль президентом. В Украине тоже есть один основной олигарх - ПА. Все остальные должны играть в его игры, обязательно включая его самого во все свои схемы. Он должен получать свои преференции, быть в доле… Это называется «сословной феодальной экономикой». И Порошенко является не гарантом Конституции, а гарантом сословной феодальной экономики в Украине. Как и Путин в России.
А Европа - это другое. Европа - это свобода политической конкуренции, это свобода СМИ, это независимые суды, которые действуют в правовом поле. Европа - это, извините меня, хорошие дороги… Нам пять лет говорили о грандиозном дорожном строительстве в Украине. Но сейчас сошел снег - вместе с асфальтом, по всей стране…Петр Алексеевич имитирует демократию и свободу, а на самом деле - он строит русский мир в Украине.
И патриоты, которые радостно хлопают: «Геть від Москви! Даєш НАТО, Европу!», не понимают, что им подсовывают имитацию и обман.
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Все чего касается ПАП с его репутацией превращается в извращенную форму обогащения любимого а люди связанніе с ним в предмет ненависти и біліе их заслуги гаснут .
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При всем уважении к Аде Николаевне не понимаю причины и не одобряю , но это её выбор...
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До речі, тим хто забув - пан ********** був довіреною особою петі на виборах до ВР..
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Тётка не разобралась.У женщин нет логики. В принципе ест примеры и похуже- взять Надию Савченко.
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Сергій Стерненко
19 лютого о 18:36
У кожного кандидата в президенти є свій Семочко, Голубан або Мангер.Андрій Садовий поясніть, будь ласка, чому по ліву сторону від вас сидить російська пропагандистка, котра співпрацювала з бойовиками ДНР, відвідувала РФ та анексований Крим?
Звати її Валєрія Івашкіна.
Як любов до України може поєднуватись із спільними заходами в компанії таких людей?
Чи ви не знали про те, з ким сиділи за одним столом?
ЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко на выборах - Цензор.НЕТ 5730

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Умная баба поняла что воровка и клоун это ФСБ проэкт и главные враги Украины, и потому решила помогать Порошнеко. Я более чем уверен что на самом дела Роговцева ни в грошь не ставит барыгу, но тут уже пошла такая гулянка что надо голосовать не за Порошенко, а против воровки и клоуна, что б не дать врагам Украины захватить власть. Именно это и сделала Роговцева. Браво!!! Очень умная женщина.
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Не знаю сколько тебе лет, но ты тоже уже маразматик....
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Андрій Дзиндзя
22 год
Сьогодні на прес-конференцію Юлії Тимошенко не пустили два українські телеканали! Це пряме перешкоджання професійної діяльності журналіста! Напевно, щоб не задавали незручні та неузгоджені питання. Тобто, якщо Юля таки прийде до влади, про свободу слова доведеться забути.
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Как же хорошо что декларация зубожилой стала ещё более зубожилой чем в прошлом году!!! Оце покращення вид Тимошонки - щэ бильше зубожила ниж торик! ПЕРЕМОГА!!
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Кого хочет пускай дон Педро себе назначает в доверенные, денег много и в руках бюджет, ему не понять с высоты Мальдивских островов, но 12 грн за газ и 5000 тыс. в будущем за двухкомнатную квартиру слишком много для Украины.
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Респект Адо Миколаївно !


СЛАВА УКРАЇНІ !
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Дуже прикро, що така талановита жінка "вступила" у команду Порошенка. Хоча хто не помиляється? Мабуть тільки справжні, такі як Ліна Костенко, людина на віки, одразу відмовилась з рук Порошенка брати будь-які нагороди.
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Нехай не всі, хто підтримав Порошенка хороші люди. Все таки таких було пів України.
Але всі хороші люди підтримують Порошенка. Факт. По ідеї жодного іншого випадку не бачив.
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Помнится за йулю когда то была. В белом вся....
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Не переживайте, у Юли тоже много вариантов для доверенных лиц. Например, Мангер или Савченко. Или, на худой конец, Лозинский.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала народную артистку Украины Роговцеву доверенным лицом Порошенко на выборах
 
 
 
 
 
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