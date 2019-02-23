 Грекокатолики планируют провести литургию в Софии Киевской, патриарх Филарет просит этого не делать

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП, по его мнению, это событие "вызовет сопротивление со стороны православных украинцев".
Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний анонсировал встречу с предстоятелем Украинской греко-католической церкви патриархом Святославом для обсуждения "вопросов, касающихся двух церквей".
По информации пресс-службы ПЦУ, встреча планируется сразу после того, как глава УГКЦ вернется из заграничной командировки.
Как отмечает Радіо Свобода, 18 февраля патриарх Святослав сообщил о намерении провести прощу и праздничную литургию в соборе Святой Софии в Киеве на Благовещение 7 апреля. Он отметил, что получил соответствующее разрешение от министра культуры Евгения Нищука.
1054 розкол церков на православну та католицьку...
Мало хто знає, але Володимир хрестив Русь єдиною вірою!!!
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Філарет звернувся до предстоятеля грекокатоликів не проводити Літургію у Софійському соборі Києва, як ті хотіли.
Бо Софійський Собор православний.
Свого часу, він не звертався до властей, щоб ті не проводили гейпарад у Києві.
Мабуть, не вважає Київ православним.
Тепер я звертаюся до грекокатоликів.
Якщо ви таки зберетеся здійснити свою акцію на Софійському майдані Києва та служити в Софії, православна громада Братства братиме в цьому участь.
У нас є православна братська церква на Нивках, якщо якомусь грекокатолицькому панотцю заманеться відслужити там Літургію, він може зробити це в будьякий час.
Що це за провокація, та ще й через міністра?
в борьбе с ********* гундяевым,
но по поводу этому
даже не знаю, если будут тёрки, то плохо
30 ноября 2014 г. после Божественной литургии в Георгиевском храме на Фанаре по случаю дня памяти св. апостола Андрея Первозванного Папа Римский Франциск и Патриарх Константинопольский Варфоломей I вышли на балкон Патриаршей резиденции и благословили верующих, собравшихся на улице. Папа Франциск преподал благословение на латыни, Патриарх Варфоломей - на греческом языке. Затем Папа и Патриарх прошли в Тронный зал, где они подписали следующее совместное заявление, - сообщает Седмица.Ru
У ті часи, коли збудовано цей храм ще не було розділення церкви на православну та католицьку. Може вважає, що після греко-католиків не буде приводу не пускати туди попів московського сатанату?