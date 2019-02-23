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 Киевские новости, Общество
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Все про:София Киевская (61) УГКЦ (173) Филарет (379) Шевчук Святослав (50) Епифаний (95)

 Грекокатолики планируют провести литургию в Софии Киевской, патриарх Филарет просит этого не делать

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет призвал греко-католиков отказаться от запланированного богослужения в Софийском соборе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП, по его мнению, это событие "вызовет сопротивление со стороны православных украинцев".

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Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний анонсировал встречу с предстоятелем Украинской греко-католической церкви патриархом Святославом для обсуждения "вопросов, касающихся двух церквей".

По информации пресс-службы ПЦУ, встреча планируется сразу после того, как глава УГКЦ вернется из заграничной командировки.

Как отмечает Радіо Свобода, 18 февраля патриарх Святослав сообщил о намерении провести прощу и праздничную литургию в соборе Святой Софии в Киеве на Благовещение 7 апреля. Он отметил, что получил соответствующее разрешение от министра культуры Евгения Нищука.

Также читайте: Православная церковь может стать инструментом в политических баталиях. Политикам нужно избавиться от этого искушения, - глава УГКЦ Святослав

Источник: https://censor.net.ua/n3113405
 
 
 Топ комментарии
 
Не погоджуюсь з Його Святістю.. Софія Київська надбання всього українського народу, українські греко-католики - частина українського народу, і не сама гірша його частина.. Сподіваюсь - домовляться як браття..
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Грекокатоликам с патриархом Святославом повезло. А Филарет не прав.
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Філарет розумна Людина! Дай йому, Боже, здоров'я і довгих років..
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Філарет розумна Людина! Дай йому, Боже, здоров'я і довгих років..
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П.Філарет ? А як же єдина Українська церква ? . Грекокатолики планируют провести литургию в Софии Киевской, патриарх Филарет просит этого не делать - Цензор.НЕТ 7064
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Ти навмисно пропустив слово "православна"?
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"Грецька церква" не спекуляції, але яка різниця..?
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А чому ГК не приєдналися до єдиної Української церкви? Раніш, ще з 1991р. ГК клялася, що - ось ось обєднається із УАПЦ і УКП.
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В УРКЦ є єпархії по цілому світу, що заборонено ПЦУ, яка до того не є патріархатом...
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Сегодня католики, завтра буддисты, а послезавтра кришнаиты за своим придут... (с)
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Так, так. "Сегодня ты танцуеш джаз, а завтра Родину продаш"! Грекокатолики планируют провести литургию в Софии Киевской, патриарх Филарет просит этого не делать - Цензор.НЕТ 7699
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Грекокатоликам с патриархом Святославом повезло. А Филарет не прав.
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Цензор і тут інформаціію подає дозовано. Інші кажуть, що "Патріарх Філарет також припустив, що цю подію, з метою провокації, може використати Росія, щоб нашкодити українському народові." І це абсолютно вірно!
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То есть вы не считаете провокацией молчаливый переход агентов фсб, ряженных попами в УПЦ, а грекокатолики-украинцы вам мешают?
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Звідки ви взяли, шо вони переходять..? Хоча я писав вище про однобокість Цензора...
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То есть московские попы не переходят со своими приходами в УПЦ?
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Переходять українські люди, а ефесбепопи! Чи що людям нашим робити накажете???
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А тебе и Гундяев нормально был с кацапо попами, я хорошо помню как ты насмешливо каверкала Томос на тЕрмос, томАс лишь бы унизить это достижение Порошенко, и шоб у Бахини рейтинги не падали..
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Ты меня достал!!! Ссылку!, где я позволила себе назвать Томос термосом. И быстро!
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Таке писав сам Цензор і вклав ці слова в уста Ю.Тимошенко на своїх т.з. фотожабах...
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Ага, особливо в дні Мадану - дзвони Михайлівського, відкриті для людей ворота...
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Греко-католики ніяк не можуть об'єднатися з православними, бо греко-католики визнають Папу Римського а православні - ні. І літургія греко-католиків у Еиївський Софії - це справді не геніальна ідея.
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А разве папа с патриархом не поснимали взаимную анафему и не молятся друг за друга?
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Так одна річ - молитися, а інша - визнати Папу Римського як намісника Бога на землі. Греко-католики визнають, а православні - ні.
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Не погоджуюсь з Його Святістю.. Софія Київська надбання всього українського народу, українські греко-католики - частина українського народу, і не сама гірша його частина.. Сподіваюсь - домовляться як браття..
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Плюсую. Не там сеют панику, где нужно бить в набат. Московские попы, перешедшие в УПЦ, куда опаснее.
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Українському народові, в т.ч. грекокатоликам, хтось забороняє в Софії молитись??? А от показуха зараз справді зайва...
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Татьяна постояное Ваше повторение УПЦ наталкивает на мысль , недобрую. Провославная церковь Украины ( ПЦУ) - сейчас так звучит .
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Святославу разумно воздержаться, София киевская никаким образом к греко-католической церкви не относилась
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и к православию тоже,разделение произошло 1054 году и появилось православие,а софия киевская построена в 1017 году
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1011 початок будівництва Софії Київської
1054 розкол церков на православну та католицьку...
Мало хто знає, але Володимир хрестив Русь єдиною вірою!!!
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Грекокатолики планируют провести литургию в Софии Киевской, патриарх Филарет просит этого не делать - Цензор.НЕТ 6839Дмитро Корчинський
39 хв. ·

Філарет звернувся до предстоятеля грекокатоликів не проводити Літургію у Софійському соборі Києва, як ті хотіли.
Бо Софійський Собор православний.
Свого часу, він не звертався до властей, щоб ті не проводили гейпарад у Києві.

Мабуть, не вважає Київ православним.
Тепер я звертаюся до грекокатоликів.
Якщо ви таки зберетеся здійснити свою акцію на Софійському майдані Києва та служити в Софії, православна громада Братства братиме в цьому участь.
У нас є православна братська церква на Нивках, якщо якомусь грекокатолицькому панотцю заманеться відслужити там Літургію, він може зробити це в будьякий час.
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Вже й кагебешного провокатора за вуха притягнули - розуміє, яка буде картинка для "зливних бачків". Але мудрість керманичів УГКЦ переможе...
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а яким боком греко-католики до православної церкви? Нехай до кацапського сатанату у Лавру спробують попроситися службу відправити. Чи то до мусульман в мечеть. Пустять?
Що це за провокація, та ще й через міністра?
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скоро иудеи и буддисты подьедут с аналогичной просьбой.
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Они не считают еврея Исуса богом, а тут вроде как оба христиане.
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думаю униаты на самом деле смогли бы много пользы принести
в борьбе с ********* гундяевым,
но по поводу этому
даже не знаю, если будут тёрки, то плохо
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Он отметил, что получил соответствующее разрешение от министра культуры Евгения Нищука. А вот это уже полный пипец......
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Греко-католики - агенты кремля...)))
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Кому хочеться гратись у якусь відмінність попів з кадилами - грайтесь. Головне, щоб без кацапського духу.
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Т.е Папа и Вселенский патриарх это могут делать, а украинцы нет?!

30 ноября 2014 г. после Божественной литургии в Георгиевском храме на Фанаре по случаю дня памяти св. апостола Андрея Первозванного Папа Римский Франциск и Патриарх Константинопольский Варфоломей I вышли на балкон Патриаршей резиденции и благословили верующих, собравшихся на улице. Папа Франциск преподал благословение на латыни, Патриарх Варфоломей - на греческом языке. Затем Папа и Патриарх прошли в Тронный зал, где они подписали следующее совместное заявление, - сообщает Седмица.Ru
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Скрепоносцы это себе позволяют, а мы нет...
Грекокатолики планируют провести литургию в Софии Киевской, патриарх Филарет просит этого не делать - Цензор.НЕТ 9350
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Може я чогось не доганяю, але мені не зрозуміло, чому Філарет проти?
У ті часи, коли збудовано цей храм ще не було розділення церкви на православну та католицьку. Може вважає, що після греко-католиків не буде приводу не пускати туди попів московського сатанату?
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При этом православные в лавре прикладываются к отрезанной голове папы Грекокатолики планируют провести литургию в Софии Киевской, патриарх Филарет просит этого не делать - Цензор.НЕТ 8704
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