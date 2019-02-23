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Все про:Евровидение (659) Крым (21148) Опанасюк (1)

 Семья Опанасюк: мать награждена медалью "За возвращение Крыма" и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении

Мать претендующих на участие в Евровидении от Украины сестер Опанасюк награждена Россией медалью "За возвращение Крыма" и работает заместителем председателя оккупационного "Совета министров республики Крым".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Enigma.

Семья Опанасюк: мать награждена медалью За возвращение Крыма и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении 01

Мать сестер Опанасюк Лариса Николаевна - действующий заместитель председателя т.н. "Совета министров республики Крым". То есть предатель и пособник оккупантов, занесенный в базу "Миротворца".

Семья Опанасюк: мать награждена медалью За возвращение Крыма и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Эти существа - просто русские бл#ди", - сестер Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", участвующих в отборе на Евровидение-2019, обматерили в прямом эфире. ВИДЕО

Семья Опанасюк: мать награждена медалью За возвращение Крыма и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении 03
Семья Опанасюк: мать награждена медалью За возвращение Крыма и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении 04
Семья Опанасюк: мать награждена медалью За возвращение Крыма и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении 05
Семья Опанасюк: мать награждена медалью За возвращение Крыма и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении 06

Смотрите: Дочери вице-премьера оккупационного "правительства" Крыма хотят представлять Украину на Евровидении. ФОТО

Отец сестер Опанасюк - судья, в отставку вышел два года назад, а перед этим несколько лет также усердно работал на оккупантов. Его профиль также есть в "Миротворце".

Семья Опанасюк: мать награждена медалью За возвращение Крыма и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении 07

Источник: https://censor.net.ua/n3113404
 
 
 Топ комментарии
 
судя по фото, это будущие женщины третьего тысячелетия
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Их спрашивали они не захотели отвечать
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Климкинд - хароший парень, а харошим шикаладным парням можно многое из того, что низя всем другим, нешикаладным. Семья Опанасюк: мать награждена медалью "За возвращение Крыма" и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении - Цензор.НЕТ 9279
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Климкинда крытикувать низзя! Это как его? Волюнтаризм, который удаляет смотрящий за Юриком Бутусовым на его же сайте. гы гы гы
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Это он думает, что он юпитер/, а народ считает климкинда быком
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При Порошенкові, не дай Бог, підуть прямим щляхом на **...
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судя по фото, это будущие женщины третьего тысячелетия
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эти крокодилы там всех напугаю и подорвут авторитет Украины как страны красивых девушек
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Их спрашивали они не захотели отвечать
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Тогда, вопрос к СБУ, почему они здесь и кто устроил этот цирк.
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Страный вопрос. СБУ отвечает за безопасность страны. Или сепаратизм это безопасно.
Поэтому у Украине расцвел мертвечук, не говоря уже о рыгах.
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Что им можно вменить? Плохое воспитание? Недостаточно качественное образование? По твоему СБУ должно провести беседу на предмет: крым- Украина, ваш папа -*****, а мама - проститутка?
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артистки не ответили, чей полуостров, и отказались признавать, что Российская Федерация оккупировала украинскую территорию.

Подробности читайте на УНИАН:
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согласен, пусть только это скажут, вместо песни и пусть валят
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Хрен там.Их уже пытали,пытали,пытали,пытали,когда брали интервью,что один из зрителей дозвонившихся в студию,не выдержал и тупо обозвал рАссЕйскими бл...ядями,прям в прямом эфире!
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А може цих "шпіонок" арештувати та поміняти на своїх? СБУ недопрацьовує, невже ніхто заяву в СБУ не написав?
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Евровидение - вроде как бы международная политика, за которую отвечает президент...
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Так отправить их на зону,пусть там выступают,в прямом и переносном смысле слова. Семья Опанасюк: мать награждена медалью "За возвращение Крыма" и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении - Цензор.НЕТ 7334
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Якщо ті сьостри збацають всесвітньо відомий хітяру "путєн- #уйло",то тоді нехай виступають...
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Дочери предательницы Украины хотят представлять Украину на евровидении...
Ну, хай едут на евровидение и представляют себе Украину без их семейки.
Я понимаю, что "сын за отца не в ответе" - но это касается посадки и уголовки.
А так вообще хай поищут в толковом словаре слово "совесть" и ознакомятся с содержанием статьи.
Хотят представлять Украину, гляди ж ты.
А тетя Циля хочет негра. И что теперь?
Как по мне у тети Цили больше шансов)
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Навіть не в їх батьках справа, коли навіть вони самі не визнають кацапську окупацію та ухиляються від відповіді на запитання "чий Крим". Я дивився їх інтервь,ю у Скрипіна, вони чекають, що завтра курс України зміниться на прокацапський і тоді з "висоти вже історії" та часу, що пройшов всі ми "будемо дещо інакше сприймати сьогодення" (приблизно так вони уникали відповіді). Ви мабуть не бачили це: https://censor.net.ua/video_news/3113194/eti_suschestva_prosto_russkie_bldi_sester_opanasyuk_iz_dueta_annamariya_uchastvuyuschih_v_otbore_na
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Судя по лицам, у них в роду были рептилии.
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Їм вже сказали хто вони. Навіщо дублювати новину?
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Я думаю все-таки головне - як зможуть ці дівчата представити Україну, а не хто в них батьки. Це було б і непоганою пропагандою - в демократичній Україні діти за батьків не відповідають, батьки - вороги України. а діти її підтримують.
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Згідна, але річ у тім, що ці дівчатка, наскільки я зрозуміла, Україну зовсім не підтримують.
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То есть пусть двигают идею мышебратьев и адиннарот??!! Да хер им на все рыло!!
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Евровидение-2019: во время выхода в финал нацотбора ANNA MARIA никто не аплодировал

Подробности читайте на УНИАН:
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Сьостри Трусікови.. Ася Трусікова і Люся Трусікова..Гібридні "Пающіє труси"..
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не мытьем, так катаньем - ********* приползет "представлять" Украину из Крысма, "с любовью"!.... Семья Опанасюк: мать награждена медалью "За возвращение Крыма" и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении - Цензор.НЕТ 2036
их речь - "ыскуства вне вайны и ваабче, НА Украини вайны нет - а спрота восстановлена истаричикая справидливать!"... дидывамвале!...))
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почему еще на подступах к отбору их не отсеяли?
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Потому что Украина это не фуфловое СССР, у нас каждый человек отвечает за свои поступки.
Сралины нам и нах. не нужны.
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Ребят, в Крыму очень много лояльных к Украине людей, цифры не назову, но очень много, не стоит ставить оценку, это мирные люди, не важно кто они.
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Это мамка с папкой этих двух расейских ****** по твоему "лояльные к Украине люди"? Я тебя правильно понял?
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походу, девочки из добротно и в правильном месте проткнутой
одной скрепой лишнехромосомной семьи.
звонивший в студию, видимо, хорошо знал о кому он раздавал непечатные епитеты.
респект звонившему.
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Там звонивший сидел в соседней студии - напарник Скрыпина...его узнали по голосу! Сім'я Опанасюк: матір нагороджено медаллю "За повернення Криму" і працює в окупаційному уряді, дочки в Києві і хочуть представляти Україну на Євробаченні - Цензор.НЕТ 3052
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сливной бачок такое вам слил?
вы всегда сливы подбираете? - неопрятная привычка....
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Мама Крим возвратила -надо же!а вот дети в Украину прутся -нет чтоби участвовать в каком нибудь кацапском гавновидении!
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Они украинский язык лучше знают, чем ты русский! кстати, о том как наша Приходько представляла Россию на Евро, почему-то скромно замалчивают...
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Як можна цих безідейних ординських млядей пускати на УКРАЇНСЬКИЙ відбір?
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Во всех структурах плотно засела сепаратная сволота ещё которая при овоще была , там есть кому этих ***..ей проталкивать.
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блин! до чего ж они не красивые.. какие-то крымские трансгендеры с колорадской прошивкой..
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Значит на всю большую страну не нашлось украинских исполнителей? Это не правда.
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С одной стороны, дети не отвечают за родителей. А с другой, это просто п...ц какой-то🤭
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Они не только отвечают, они их поддерживают во всем.
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работницы ротом.
рот вытер - рабочее место убрал....
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Семья Опанасюк: мать награждена медалью "За возвращение Крыма" и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении - Цензор.НЕТ 3722
Журналіст Роман Скрипін, який взяв гучне інтерв'ю у фіналісток Національного відбору на Євробачення-2019, дуету ANNA MARIA
"У вас очі на ж*пі виросли, що ви стільки вати напхали у відбір? Адекватні ви всі там разом? Там Джамала? Кримськотатарська співачка, яка перемогла з піснею 1944 року, яка розкрила очі? І тепер сепаратюги співають для Джамали? У мене щось не клеїться. Що взагалі відбувається?"

"Ми заблукали чи десь на узбіччі? Мені здається сниться, чи ви правда такі і є?Прийдіть у себе, дорогі українці. У нас 5-й рік йде війна. Російсько-українська війна… Уявіть себе на передовій, а потім співайте. Це все страшно"
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этих сук не то что на Евровиденье, а срочно схватить и в подвалы СБУ
https://youtu.be/Ln4cXdzxt9Q
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но сложно видимо будет это сделать, Юлька их крышует, не даст в обиду...
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Роман Скрыпин - личность, толковый журналист и ведущий. Вывел сук на чистую воду.
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Задолбали вы,этих двух куриц пропихивать.Ну сколько можно.Ещё пока не слышала интервью с этими чебурашками,относилась к ним более менее нейтрально.Но эти их отмазки,что родина у них оказывается не страна,а город в котором они родились.И ответ на вопрос Крым-это Украина?Который так и не последовал.
Тут одна дама писала,что представляет какие интервью эти две козы будут давать рашистскому ТВ.Я с ней полностью согласна.Эти две обезьяны,как бы грамотно они не разговаривали по украински,идут лесом мимо Евровидения.Делать им там нечего?Да и пение их,кроме раздражения,ни каких других эмоций не вызывает.Юридическое образование есть,отмазываются,как профи,пусть пиндуют работать по профилю!
И ещё,есть люди,которые поют,а эти две голосят и рвут глотки.Их слушать нет ни каких человеческих сил.
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Это проплаченое фуфло ещё кто-то смотрит? Мне вас жаль.
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Євробачення. Національний відбір - музичний конкурс, організований телекомпанією НСТУ
( чудовий і неповторний Аласанія) (з 2016 року спільно з СТБ), що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення.
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А чего вы кипишуете то? У нас 80% так называемого "шоубизнеса" по сегодня постоянно пасется гастролями на Россее и все гуд! Вот продюсеры того самого "шоубизнеса" и достали из закромов карту "брацья навек-адын норот!".
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кстаді, за відбір учасників відповідав зураб валасанія, за звільнення якого так переживали люмпени тімашенки і арлекіна Зе
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СБУ, ГПУ і МВС вчергове показали свою бездіяльність та "короткозорість" по відношенню до колаборантів та зрадників... (Маємо те, що маємо!)
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Странно... что они вообще в Украине делают
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Пытаються продвигать рашистские идеи про адиннарот!
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Краще отримати останє місце,і сказати зі сцени "Крим - Україна!"
Ні ж перше,і почути "Крым - расея"!!!
А з цими сестричками та їх батьками у Криму таке може статися.
Хто гарантує,що вон не отримують на Евробачені папірця/смс з вибором - гасло або батьки.
Ліквідувати "хохлів - зрадників" - хіба питаня в ФСБ/ГРУ?
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вот это зашквар. Сколько веревочке не вейся....
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Ці маськовські ***** нехай краще чечню кадировську представляють на гей євробаченні..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемья Опанасюк: мать награждена медалью "За возвращение Крыма" и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении
 
 
 
 
 
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