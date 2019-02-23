 Семья Опанасюк: мать награждена медалью "За возвращение Крыма" и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Enigma.
Мать сестер Опанасюк Лариса Николаевна - действующий заместитель председателя т.н. "Совета министров республики Крым". То есть предатель и пособник оккупантов, занесенный в базу "Миротворца".
Отец сестер Опанасюк - судья, в отставку вышел два года назад, а перед этим несколько лет также усердно работал на оккупантов. Его профиль также есть в "Миротворце".
Поэтому у Украине расцвел мертвечук, не говоря уже о рыгах.
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Ну, хай едут на евровидение и представляют себе Украину без их семейки.
Я понимаю, что "сын за отца не в ответе" - но это касается посадки и уголовки.
А так вообще хай поищут в толковом словаре слово "совесть" и ознакомятся с содержанием статьи.
Хотят представлять Украину, гляди ж ты.
А тетя Циля хочет негра. И что теперь?
Как по мне у тети Цили больше шансов)
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их речь - "ыскуства вне вайны и ваабче, НА Украини вайны нет - а спрота восстановлена истаричикая справидливать!"... дидывамвале!...))
Сралины нам и нах. не нужны.
одной скрепой лишнехромосомной семьи.
звонивший в студию, видимо, хорошо знал о кому он раздавал непечатные епитеты.
респект звонившему.
вы всегда сливы подбираете? - неопрятная привычка....
🤣
рот вытер - рабочее место убрал....
Журналіст Роман Скрипін, який взяв гучне інтерв'ю у фіналісток Національного відбору на Євробачення-2019, дуету ANNA MARIA
"У вас очі на ж*пі виросли, що ви стільки вати напхали у відбір? Адекватні ви всі там разом? Там Джамала? Кримськотатарська співачка, яка перемогла з піснею 1944 року, яка розкрила очі? І тепер сепаратюги співають для Джамали? У мене щось не клеїться. Що взагалі відбувається?"
"Ми заблукали чи десь на узбіччі? Мені здається сниться, чи ви правда такі і є?Прийдіть у себе, дорогі українці. У нас 5-й рік йде війна. Російсько-українська війна… Уявіть себе на передовій, а потім співайте. Це все страшно"
https://youtu.be/Ln4cXdzxt9Q
Тут одна дама писала,что представляет какие интервью эти две козы будут давать рашистскому ТВ.Я с ней полностью согласна.Эти две обезьяны,как бы грамотно они не разговаривали по украински,идут лесом мимо Евровидения.Делать им там нечего?Да и пение их,кроме раздражения,ни каких других эмоций не вызывает.Юридическое образование есть,отмазываются,как профи,пусть пиндуют работать по профилю!
И ещё,есть люди,которые поют,а эти две голосят и рвут глотки.Их слушать нет ни каких человеческих сил.
( чудовий і неповторний Аласанія) (з 2016 року спільно з СТБ), що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення.
Кто за - ставим лайки!
Ні ж перше,і почути "Крым - расея"!!!
А з цими сестричками та їх батьками у Криму таке може статися.
Хто гарантує,що вон не отримують на Евробачені папірця/смс з вибором - гасло або батьки.
Ліквідувати "хохлів - зрадників" - хіба питаня в ФСБ/ГРУ?