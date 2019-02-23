 Семья Опанасюк: мать награждена медалью "За возвращение Крыма" и работает в оккупационном правительстве, дочери в Киеве и хотят представлять Украину на Евровидении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Enigma.

Мать сестер Опанасюк Лариса Николаевна - действующий заместитель председателя т.н. "Совета министров республики Крым". То есть предатель и пособник оккупантов, занесенный в базу "Миротворца".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Эти существа - просто русские бл#ди", - сестер Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", участвующих в отборе на Евровидение-2019, обматерили в прямом эфире. ВИДЕО









Смотрите: Дочери вице-премьера оккупационного "правительства" Крыма хотят представлять Украину на Евровидении. ФОТО

Отец сестер Опанасюк - судья, в отставку вышел два года назад, а перед этим несколько лет также усердно работал на оккупантов. Его профиль также есть в "Миротворце".