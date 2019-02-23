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 На лечение в зарубежных клиниках направлен 31 человек, - Минздрав

18 взрослых и 13 детей, болезни которых пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за государственные средства.

Такое решение приняла Комиссия Минздрава Украины по вопросам направления для лечения за границей во время второго заседания в 2019 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

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"14 пациентов направлены для проведения трансплантации костного мозга, остальные - для проведения трансплантации органов. На лечение этих украинцев будет потрачено около 74 миллионов гривен из государственного бюджета и остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник. В общем по этой программе в Госбюджете на 2019 предусмотрено почти 690 млн грн", - отмечается в сообщении.

Ранее в этом году уже были направлены на лечение в зарубежных клиниках 44 человека. Поэтому в целом по состоянию на 21 февраля уже есть решение о 75 пациентах, отмечают в Минздраве.

На лечение в зарубежных клиниках направлен 31 человек, - Минздрав 01

В иностранные клиники по программе "Лечение граждан Украины за рубежом" направляются граждане Украины для получения медицинской помощи преимущественно по поводу онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития, в случае невозможности ее предоставления в условиях учреждений здравоохранения Украины. Лечение за рубежом как исключительная мера предусмотрена для граждан, заболевания которых не лечатся на территории Украины, независимо от возраста, пола, социального происхождения, имущественного положения, места жительства и других признаков.

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В прошлом году украинцы получали медицинскую помощь в Беларуси (172 человека), Турции (49 человек), Италии (19 человек), Индии (19 человек), Германии (10 человек), Польше (6 человек). Также по одному пациенту лечились в Израиле, Литве и Финляндии. За 2018 год были проведены следующие операции: трансплантация почки - 104 (4 ребенка); трансплантация почки и поджелудочной - 1; трансплантация печени - 27 (1 ребенок); трансплантация легких - 3 (1 ребенок); трансплантация сердца - 22 (2 ребенка); трансплантация органокомплекса сердца и легких - 6; трансплантация костного мозга - 110 (54 ребенка); другие виды лечения - 5 (1 ребенок).

Источник: https://censor.net.ua/n3113403
 
 
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Саакашвили в Грузии(как киевская область)за свою каденцию построил 210 новых больниц.а сколько построил новых больниц Порошенко и сколько магазинов рошен?
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Надеюсь отправили не "бедных" граждан, как "сирот" и "из АТО" детей в Хорватию
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І, звичайно, Супрун треба дякувати. Бо тільки завдяки їй навіть у трупа буде ерекція...
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- Уля, я так страдаю за свою маленькую грудь. - Ой, Фира, не делай мне нервы на ровном месте. На лечение в зарубежных клиниках направлен 31 человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5231
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Одной рукой дают,а другой в два раза больше забирают.

У знакомого при Хведоровиче пенсия была 310 долл - сейчас -140
Тожеи позарплатам.
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И шо, супрун поджписала? не взирая на блокаду? Хероияняя, мля.....
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Израиль - это Рева с воспалением легких?
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У него воспалилась другая железа. Хитрости и нахальства
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Саакашвили в Грузии(как киевская область)за свою каденцию построил 210 новых больниц.а сколько построил новых больниц Порошенко и сколько магазинов рошен?
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В тебе якісь хворобливі асоціації! Я хочу, аби обидві були повішеними...
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так чего они не лежат еще?Может тебе золотой конек принять?
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Аггга, инвалидам "вумственного" и хапательного труда..))
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеНа лечение в зарубежных клиниках направлен 31 человек, - Минздрав
 
 
 
 
 
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