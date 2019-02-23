 На лечение в зарубежных клиниках направлен 31 человек, - Минздрав

Такое решение приняла Комиссия Минздрава Украины по вопросам направления для лечения за границей во время второго заседания в 2019 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

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"14 пациентов направлены для проведения трансплантации костного мозга, остальные - для проведения трансплантации органов. На лечение этих украинцев будет потрачено около 74 миллионов гривен из государственного бюджета и остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник. В общем по этой программе в Госбюджете на 2019 предусмотрено почти 690 млн грн", - отмечается в сообщении.

Ранее в этом году уже были направлены на лечение в зарубежных клиниках 44 человека. Поэтому в целом по состоянию на 21 февраля уже есть решение о 75 пациентах, отмечают в Минздраве.

В иностранные клиники по программе "Лечение граждан Украины за рубежом" направляются граждане Украины для получения медицинской помощи преимущественно по поводу онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития, в случае невозможности ее предоставления в условиях учреждений здравоохранения Украины. Лечение за рубежом как исключительная мера предусмотрена для граждан, заболевания которых не лечатся на территории Украины, независимо от возраста, пола, социального происхождения, имущественного положения, места жительства и других признаков.

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В прошлом году украинцы получали медицинскую помощь в Беларуси (172 человека), Турции (49 человек), Италии (19 человек), Индии (19 человек), Германии (10 человек), Польше (6 человек). Также по одному пациенту лечились в Израиле, Литве и Финляндии. За 2018 год были проведены следующие операции: трансплантация почки - 104 (4 ребенка); трансплантация почки и поджелудочной - 1; трансплантация печени - 27 (1 ребенок); трансплантация легких - 3 (1 ребенок); трансплантация сердца - 22 (2 ребенка); трансплантация органокомплекса сердца и легких - 6; трансплантация костного мозга - 110 (54 ребенка); другие виды лечения - 5 (1 ребенок).