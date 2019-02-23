 В Харькове мужчина совершил разбойное нападение на ломбард и похитил 30 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Нападение произошло 23 февраля около 11:00 на проспекте Гагарина. Неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю женщину, после чего завладел деньгами в сумме 30 тыс. гривен и убежал", - говорится в сообщении.

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В Харькове введен в действие оперативный план "Сирена". Приметы злоумышленника: рост около 180 см, плотного телосложения. Был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черные перчатки.

Информация зарегистрирована в ЕРДР по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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