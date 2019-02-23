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Все про:ломбард (18) Нацполиция (8984) разбой (222) Харьков (4172)

 В Харькове мужчина совершил разбойное нападение на ломбард и похитил 30 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове злоумышленник напал на сотрудницу ломбарда и украл 30 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Харькове мужчина совершил разбойное нападение на ломбард и похитил 30 тыс. гривен, - Нацполиция 01

"Нападение произошло 23 февраля около 11:00 на проспекте Гагарина. Неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю женщину, после чего завладел деньгами в сумме 30 тыс. гривен и убежал", - говорится в сообщении.

В Харькове мужчина совершил разбойное нападение на ломбард и похитил 30 тыс. гривен, - Нацполиция 02

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В Харькове введен в действие оперативный план "Сирена". Приметы злоумышленника: рост около 180 см, плотного телосложения. Был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черные перчатки.

В Харькове мужчина совершил разбойное нападение на ломбард и похитил 30 тыс. гривен, - Нацполиция 03

Информация зарегистрирована в ЕРДР по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113402
 
 
 Топ комментарии
 
О.. Жюлины ломбарды грабят, наверно опять Порошенко виноват..А шо Собаков Люлина шестёрка скажет??
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О.. Жюлины ломбарды грабят, наверно опять Порошенко виноват..А шо Собаков Люлина шестёрка скажет??
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проїзд в метро як був один жетончик так і залишився.
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Цікаво було б знати хто власник ломбарду. Часом не та зубожіла безхатченко що обіцяла всім побудову комунізьми на другий день після її інагурації?..😕😕😕
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Ми не знаємо хто власник ломбарду, проте знаємо яка влада змусила людей до них звертатися масово!
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Самое спокойное время в Украине было при Ющенко,бизнес открывали повсеместно,иномарки дорогие покупались,как горящие пирожки и криминала был минимальный
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Да! Но он ***** здал страну януковичу! Если бы не это - то лучший президент! Я был участником Оранжевой революции)
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не Ющенко сдал страну Януковичу,а те кто за него голосовал на выборах,а лучше бы оставили Ющенко на второй срок,но все поддались российской и рыговской пропаганде
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Он не мог не знать, что у него популярность 5%! Но играл при этом на стороне яныка против юльки! результат будем разгребать ещё очень долго! Увы...
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Так кто виноват что только 5% за Ющенко голосовали?Избиратели ни при чем?Выбрали зека,а виноват Ющенко?
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Виноват!! 1000%! Амбиции превзошли разум! Нужно было поддержать кандидатку от демократического лагеря! История не принимает аргументов "а вот если бы", НО результат правления яныка мы видим сейчас воочию!!!
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Все поддались , говоришь.... А кто ее позволил?
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- Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь ответить..

- Я на колчаковских фронтах ранен..

Михаил Булгаков " Собачье сердце"

😃😃😃
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А треба знати хто власник того ломбарду, щоб потім бідну сіротінушку чого доброго не пустити по світу з простягнутою рукою..😕
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Блин, цена вопроса 1200 баксов, грубо. Довели народ до крайности, скоро люди хлеб воровать начнут
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В Харькове за 120 гривен могут "отоварить" по голове!
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В Николаеве моего знакомого возле подъезда отоварили за 12 гривень,а потом добавили за то что так мало,сотрясение средней тяжести
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хорошо хоть Днепр есть хоть воды бесплатно можно набрать
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хорошо, но не очень. В районе Кончи-Заспы и Козина (под Киевом) скоро и воды не наберешь, маєтки перкрыли доступ к воде, могут и стрельнуть.
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нужно маскироваться под оленей на водопое
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Лошара какой-то. От милициянты полициянты с прокурорами грабанули ювелирный на 25 лимонов. И мало того, шо им за это ничего не было, так и оплатили ювелирному банкет за счет налогов с крепостных электората. Вот как нужно!
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Итак! 30 000.00 разделить 8.00 ...и получаем 3750 поездок на общественном транспорте в Харькове! Самый крутой проездной получается В Харькове мужчина совершил разбойное нападение на ломбард и похитил 30 тыс. гривен, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8274
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что с девочкой?
плевать кто владелец...
почему нет охранника?
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Юля пообіцяла, що всім дасть. Чоловік не хотів чекати і забрав обіцяне.
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А кто-то за эти деньги 1,5 месяца в Польше пашет.....
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o тот на фото, на полусогнутых, плотного телосложения? - ну ладно.
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так а что остаётся делать ???...отопление и без того дорогое подорожало на 30%, проезд - на 60%, мусор на 100%....поэтому, получается разбой - не грех, раз властям можно грабить народ....девушек бить нехорошо, в этом ублюдку снисхождения нет, здоровый ? так иди мента ударь...
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наверное задолженность за ком. услуги решил погасить. Больше хороших ломбардов!
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мудила.. стукнул бы лучше по башке хозяина ламбарда и взял бы лимоны У Харкові чоловік скоїв розбійний напад на ломбард і викрав 30 тис. гривень, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9104
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купа ломбардів і секондхендів - це безсумнівно перемога і миздобули )))
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Ще не здобули...
В Сан-Франциско есть улица Ломбард-стрит
У Харкові чоловік скоїв розбійний напад на ломбард і викрав 30 тис. гривень, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8189
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Це мабуть один з тих багатьох, кому обіцяна Юлева тисяча так і не прийшла. Забрав своє.
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Блин! А я сразу прочитал: У Харкові чоловік скоїв розбійний напад на ломбард і виграв 30 тис. гривень! У Харкові чоловік скоїв розбійний напад на ломбард і викрав 30 тис. гривень, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7938
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харькове мужчина совершил разбойное нападение на ломбард и похитил 30 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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