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 Отвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю на извинения, - Березенко

Народный депутат, заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко опроверг заявления министра внутренних дел Арсена Авакова относительно своей причастности к избирательным "сеткам".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков: Я со всеми в коммуникации, но нет никаких альянсов, в том числе с Тимошенко

"Внимательно прочитал интервью Арсена Авакова одном из изданий. Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес, и рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - написал депутат.

По его мнению, в основе "выпада" лежит "политическая ангажированность руководителя МВД, который стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одной из кандидатов на президентских выборах", именно это провоцирует "на неправомерное вмешательство силовиков в избирательный процесс под прикрытием лозунгов о честных выборах".

"По сути же должен сказать следующее:

Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов.

Мы единственные, кто сделал большую публичную презентацию команды наших волонтеров и агитаторов.

Также читайте: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков

Они, а это около 9000 человек, были абсолютно, без каких-либо препятствий доступны для придирчивых интервью со стороны средств массовой информации и наиболее любознательных журналистов. И каждый из этих людей искренне и убедительно мог объяснить любому мотивы голосования за Петра Порошенко.

Это еще одно свидетельство того, что для обвинений в адрес штаба нашего кандидата в так называемом подкупе нет никаких оснований. Сам этот тезис является элементом "черного PR" со стороны штаба Юлии Тимошенко, которая потеряла перспективу выхода во второй тур президентских выборов. И вместо работы над собственными ошибками пытается привлечь к себе внимание безосновательными атаками на своих политических оппонентов.

А как оказалось на прошлой неделе, у Тимошенко есть еще один повод для подобных заявлений. Потому что ими она хочет подменить разглашение о ее собственной разветвленной сети по подкупу избирателей и теневом финансировании избирательной кампании.

Читайте также: СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации определенных сил и полиции, - Аваков

Со стороны "Батькивщины" - лишь слова. А против Тимошенко - факты, платежные ведомости, расписки, финансовые разнарядки по регионам", - отмечает Березенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3113400
 
 
 Топ комментарии
 
Кто из них ещё больше артист и комик. АЛЛИЛУ́ЙЯ
Категорично відкидаю голослівні звинувачення Авакова і розраховую, що він знайде мужність вибачитися переді мною особисто, - Березенко - Цензор.НЕТ 7993
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Обидва, але тут я на боці італіійського піідданого...
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Нормальна реакція під час виборів. Згідно Закону стосовно учасників виборчого процесу є обмеження на затримання і порядок цього затримання.
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Мєнти Авакяна намагалися створити інформаційний привід для срачу, щоб прикрити розкриття виборчої піраміди Тимошенниці.
Тому Авакян і сере дрібно.
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"Чеки. Reborn‏ @gnap2019 20 год.20 годин тому
- Петро Олексійовичу, як же нам дискредитувати чиновника який і так в гівні?
- А закиньте йому 10 мільйонів баксів на рахунок в Італії. І прямо з Ліпєцкой фабрикі!
- Геніально, шеф!"

Якось так ось...
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"правоохранительные органы на службу одной из кандидатов на президентских выборах"(с) Березенко или тупой, или притворяется. Скорее всего- второе.
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Андрюха, сиди в той Гане. Тут намечается трындец лютый
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Уже продлил контракт. Трындец виден невооруженным взглядом. Даже издалека.
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Ты бы охренел, увидев это тут. Жопень, размер как у кухарки из "рабыня изаура". Если раньше на рынок 7-й км шоб заехать, нужно было очередь стоять, теперь на третей передаче можно заезжать
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докырувалысь соевые,в Африке люди прячутся,бояться в Украину ехать
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Скоріше третє - криві пальці того, хто набирав
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Ничего себе! Я такого даже не допускаю, по-честному.
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"Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов". Это называется - приехали! Вспоминаются совковые слоганы КПСС - ПАРТИЯ - УМ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ! Только за этого Березенко Пэтю нужно ненавидеть, не говоря уже за другие его дела. Несмотря на свой молодой возраст, он уже давно заработал на пожизненное!
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Да слили всю схему вашей шайки, можешь не распинаться особо.
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Уходящая эпоха Петра обогатилась новыми словообразованиями: порохобот, порохосос, заднепроходной и наконец то - задневыходной президент. Категорично відкидаю голослівні звинувачення Авакова і розраховую, що він знайде мужність вибачитися переді мною особисто, - Березенко - Цензор.НЕТ 3651
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"Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов." - ))) Верим, верим. Особенно в честность и прозрачность. Не успеваем от ваших фейковых скринов со страниц чужого ФБ отмахиваться. Меняйте своих бездарей! И пусть не забудут извиниться перед другими кандидатами в президенты, которых оболгали... или извиняйтесь вместо них вы.
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Кто из них ещё больше артист и комик. АЛЛИЛУ́ЙЯ
Категорично відкидаю голослівні звинувачення Авакова і розраховую, що він знайде мужність вибачитися переді мною особисто, - Березенко - Цензор.НЕТ 7993
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Березенко, ищи пятый угол где-нибудь в Южной Америке. Аваков не тот человек, который позволит сделать себя козлом отпущения. Он Гепу простил за репрессии в свою сторону только после того, как тот стал инвалидом.
Я харьковчанка, мне приходилось сталкиваться с Аваковым, он умный сильный человек, защищающий только свои собственные интересы, и он очень опасный враг. Березенко "попутал берега".
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І що ж це за таємничий кандидат у Президенти України під прізвищем Непорошенко?...
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А дурь у них все заборней с каждым днем ...
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Який мотив для звинувачень Авакова? Зрадоботи нам пояснювали, що він соєвий. І тут чомусь він проти порошенка. Все пояснюється його приналежністю до табору Тимошенко.
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Є третій шлях... І він ним, схоже, скоро рушить...
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Жора Тука на Прямом утверждает, что участники 95 квартала не могут быть министрами, они не сображают как построена наша Держава.

У меня вопрос, может Рева сображает? Или Павлик Петренко? Конченные идиоты работают министрами, вообще ничего не сображают,но "их" Зеленский беспокоит
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Порошенко поддерживают,лишь такие-же подонки и негодяи как и он...﻿
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Чеки. Reborn‏ @gnap2019 20 год.20 годин тому

- Петро Олексійовичу, як же нам дискредитувати чиновника який і так в гівні?

- А закиньте йому 10 мільйонів баксів на рахунок в Італії. І прямо з Ліпєцкой фабрикі!

- Геніально, шеф!
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Березенко фальсифицировал выборы для лени-космоса, потом для себя, теперь для пети. Достойный член команды пороха, там все такие.))))
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19 июня Березенка зарегистрирован кандидатом в депутаты от округа №205 в Чернигове. Главным конкурентом руководителя ДУСи стал днепропетровский бизнесмен Геннадий Корбан. Они постоянно оказывались в эпицентре скандалов во время гонки.
Среди наиболее вопиющих фактов нечистоплотности событий на округе №205 стало обнаружение автомобиля с конвертами, в каждом из которых было по 400 грн. В общем в авто было 200 тыс. грн. Прозвучало обвинение, что эти деньги раздавали в поддержку кандидата Березенка. В его штабе, в свою очередь, эти обвинения отвергли. Впоследствии Черниговский окружной административный суд рассмотрел это дело, а также дело о раздаче продуктовых наборов во время агитации за Корбана, и не признал их подкупом избирателей.
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Нагадайте, це не Гєпа Когбан у Чернігові тонами гречку роздавав? Було відео з чергами та бійками пенсів та нероб за Гєпиною гречкою.
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Честь и достоинство? Ахаха! Звідки' в зайця трудодні???)
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Когда ж вы пид..ры извенитесь перед Украинцами,которым не фсбу не нужно было,не петя,не мусарка.Люди взяли и просто поехали воевать за Украину.Мы вас сук поставим перед ними на колени.
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эта курва не успела сделать легитимным подкуп через ЦВК, но, думаю, ещё успеет.
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Обидели честнейщих из честнейших партию БПП,как еще перебежчик Алексей Гончаренко не отметился.Элита Украинского народа.
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Украинцы, не выдерживая произвола феодала Порошенка, начали громить офисы его партии, магазины рошен и агитационные палатки.

Не смотря на это, ґнида, вместо того, чтоб последовать примеру попередника и тихо свалить в Исранию, продолжает фальсифицировать себе 2 президентский срок.
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Исрания-это среднее между Испанией и Израилем или Ираном?
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Странно, что пока не поняли.Он обругал по ТВ Путина,а ТВ России в прогр.60мин.его показывают и комментируют по другим вопросам....Так чей же агент авакян-убийца СашкоБилого и почти губернатора полуазера Олега Бабаева ?? Как может Россия вообще показывать его...Только своего.
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Нехай ця **** подасть на авакова в суд ,і доведе що він не скуповував голоси.і тоді по дивимось хто буде вибачатись.
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Если обвинения голословные, так это, пардон-те, клевета - уголовно наказуемое деяние. Или, опять же, игрища с имитацией демократии - дешёвый договорнячёк накшталт непотребных шоу с арестом Бочковского, заворачиванием в одеяло Насирова, увеселительными авиапрогулками на вертолётах.
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я одного не зрозумію- чого вони ще не в тюрьмі хто підкупляє виборців? Ми йдемо до Європи чи назад в совок?
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****** ************** и нездравый, в суд, только в суд жидоармянского 3,14дрилу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю на извинения, - Березенко
 
 
 
 
 
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