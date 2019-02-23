 Отвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю на извинения, - Березенко

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Внимательно прочитал интервью Арсена Авакова одном из изданий. Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес, и рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - написал депутат.
По его мнению, в основе "выпада" лежит "политическая ангажированность руководителя МВД, который стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одной из кандидатов на президентских выборах", именно это провоцирует "на неправомерное вмешательство силовиков в избирательный процесс под прикрытием лозунгов о честных выборах".
"По сути же должен сказать следующее:
Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов.
Мы единственные, кто сделал большую публичную презентацию команды наших волонтеров и агитаторов.
Они, а это около 9000 человек, были абсолютно, без каких-либо препятствий доступны для придирчивых интервью со стороны средств массовой информации и наиболее любознательных журналистов. И каждый из этих людей искренне и убедительно мог объяснить любому мотивы голосования за Петра Порошенко.
Это еще одно свидетельство того, что для обвинений в адрес штаба нашего кандидата в так называемом подкупе нет никаких оснований. Сам этот тезис является элементом "черного PR" со стороны штаба Юлии Тимошенко, которая потеряла перспективу выхода во второй тур президентских выборов. И вместо работы над собственными ошибками пытается привлечь к себе внимание безосновательными атаками на своих политических оппонентов.
А как оказалось на прошлой неделе, у Тимошенко есть еще один повод для подобных заявлений. Потому что ими она хочет подменить разглашение о ее собственной разветвленной сети по подкупу избирателей и теневом финансировании избирательной кампании.
Со стороны "Батькивщины" - лишь слова. А против Тимошенко - факты, платежные ведомости, расписки, финансовые разнарядки по регионам", - отмечает Березенко.
Тому Авакян і сере дрібно.
- Петро Олексійовичу, як же нам дискредитувати чиновника який і так в гівні?
- А закиньте йому 10 мільйонів баксів на рахунок в Італії. І прямо з Ліпєцкой фабрикі!
- Геніально, шеф!"
Якось так ось...
Я харьковчанка, мне приходилось сталкиваться с Аваковым, он умный сильный человек, защищающий только свои собственные интересы, и он очень опасный враг. Березенко "попутал берега".
У меня вопрос, может Рева сображает? Или Павлик Петренко? Конченные идиоты работают министрами, вообще ничего не сображают,но "их" Зеленский беспокоит
- Петро Олексійовичу, як же нам дискредитувати чиновника який і так в гівні?
- А закиньте йому 10 мільйонів баксів на рахунок в Італії. І прямо з Ліпєцкой фабрикі!
- Геніально, шеф!
Среди наиболее вопиющих фактов нечистоплотности событий на округе №205 стало обнаружение автомобиля с конвертами, в каждом из которых было по 400 грн. В общем в авто было 200 тыс. грн. Прозвучало обвинение, что эти деньги раздавали в поддержку кандидата Березенка. В его штабе, в свою очередь, эти обвинения отвергли. Впоследствии Черниговский окружной административный суд рассмотрел это дело, а также дело о раздаче продуктовых наборов во время агитации за Корбана, и не признал их подкупом избирателей.
Не смотря на это, ґнида, вместо того, чтоб последовать примеру попередника и тихо свалить в Исранию, продолжает фальсифицировать себе 2 президентский срок.
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