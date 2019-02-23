 Категорически отвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю, что он найдет мужество извиниться передо мной лично, - Березенко

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Внимательно прочитал интервью Арсена Авакова одном из изданий. Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес, и рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - написал депутат.
По его мнению, в основе "выпада" лежит "политическая ангажированность руководителя МВД, который стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одной из кандидатов на президентских выборах", именно это провоцирует "на неправомерное вмешательство силовиков в избирательный процесс под прикрытием лозунгов о честных выборах".
"По сути же должен сказать следующее:
Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов.
Мы единственные, кто сделал большую публичную презентацию команды наших волонтеров и агитаторов.
Они, а это около 9000 человек, были абсолютно, без каких-либо препятствий доступны для придирчивых интервью со стороны средств массовой информации и наиболее любознательных журналистов. И каждый из этих людей искренне и убедительно мог объяснить любому мотивы голосования за Петра Порошенко.
Это еще одно свидетельство того, что для обвинений в адрес штаба нашего кандидата в так называемом подкупе нет никаких оснований. Сам этот тезис является элементом "черного PR" со стороны штаба Юлии Тимошенко, которая потеряла перспективу выхода во второй тур президентских выборов. И вместо работы над собственными ошибками пытается привлечь к себе внимание безосновательными атаками на своих политических оппонентов.
А как оказалось на прошлой неделе, у Тимошенко есть еще один повод для подобных заявлений. Потому что ими она хочет подменить разглашение о ее собственной разветвленной сети по подкупу избирателей и теневом финансировании избирательной кампании.
Со стороны "Батькивщины" - лишь слова. А против Тимошенко - факты, платежные ведомости, расписки, финансовые разнарядки по регионам", - отмечает Березенко.
В нас всі останні 5 років так, як тільки чиновник проштрафився відразу виголошує якісь ідіотські промови, з викриттям "злочинної влади", щоб його звільнення виглядало як "політичне переслідування"
Пан Авакян діє точно так само, як тимошенківський гаманець Онишенко, як діяли багато інших демутатв та чинуш, яких поперли або за профнепридатність або за крадіжки!
ну хотя бы на карандашах...
Самое интересное только начинается.🤑
Да прочитайте уже, кто нибудь Авакову «Историю Украиньі» !
В случае очередного краха Украиньі, путин найдет Авакова, в любой «екзиле».
По его поведению можно определить, что он точно из БПП...
З якого муві?
Да говори уже прчмо - Тимошенко!