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 Политика Украины
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 Категорически отвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю, что он найдет мужество извиниться передо мной лично, - Березенко

Народный депутат, заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко опроверг заявления министра внутренних дел Арсена Авакова относительно своей причастности к избирательным "сеткам".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков: Я со всеми в коммуникации, но нет никаких альянсов, в том числе с Тимошенко

"Внимательно прочитал интервью Арсена Авакова одном из изданий. Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес, и рассчитываю, что Арсен Борисович найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - написал депутат.

По его мнению, в основе "выпада" лежит "политическая ангажированность руководителя МВД, который стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одной из кандидатов на президентских выборах", именно это провоцирует "на неправомерное вмешательство силовиков в избирательный процесс под прикрытием лозунгов о честных выборах".

"По сути же должен сказать следующее:

Кампания Петра Порошенко с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности может быть образцом для других политических штабов.

Мы единственные, кто сделал большую публичную презентацию команды наших волонтеров и агитаторов.

Также читайте: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков

Они, а это около 9000 человек, были абсолютно, без каких-либо препятствий доступны для придирчивых интервью со стороны средств массовой информации и наиболее любознательных журналистов. И каждый из этих людей искренне и убедительно мог объяснить любому мотивы голосования за Петра Порошенко.

Это еще одно свидетельство того, что для обвинений в адрес штаба нашего кандидата в так называемом подкупе нет никаких оснований. Сам этот тезис является элементом "черного PR" со стороны штаба Юлии Тимошенко, которая потеряла перспективу выхода во второй тур президентских выборов. И вместо работы над собственными ошибками пытается привлечь к себе внимание безосновательными атаками на своих политических оппонентов.

А как оказалось на прошлой неделе, у Тимошенко есть еще один повод для подобных заявлений. Потому что ими она хочет подменить разглашение о ее собственной разветвленной сети по подкупу избирателей и теневом финансировании избирательной кампании.

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Со стороны "Батькивщины" - лишь слова. А против Тимошенко - факты, платежные ведомости, расписки, финансовые разнарядки по регионам", - отмечает Березенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3113400
 
 
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Обидва, але тут я на боці італіійського піідданого...
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в найближчому майбутньому протистоянні Жаби і Гадюки , в народу є шанс позбавитись від їх обох ! Категорически отвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю, что он найдет мужество извиниться передо мной лично, - Березенко - Цензор.НЕТ 8341
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а давайте порахуємо всіх осіб хто прийшов до влади після Майдануі не скурвився?
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помощника Порошенко поймали за руку,его отпирательства просто смешны,придется ответить по закону
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Порошенко обещал бороться с коррупцией,значит должен отсидеть
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нужно просто исполнять закон,поймали за руку,судили и посадили
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да фіг там... це ж депутат від БПП, генпрокурор Юра не подасть на зняття депнедоторканісті, навіть якщо буде відео де він особисто гроші роздає.
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мєнти нє люді! запомни це! само аваков це сказав Категорически отвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю, что он найдет мужество извиниться передо мной лично, - Березенко - Цензор.НЕТ 8017
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Звичайно не люди і не люди в квадраті, коли проти шоколаду...
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вор обиделсЯ что назвали вором дно пробито((((((((( дальше ад
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та ви тільки погляньте які в нього чесні очі!)
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Було в кого вчитися говорити/обіцяти/погрожувати/брехати...
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Каалиция трещит по швам! Вот что выборы с людьми делают!
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Виборча піраміда Тимошенниці без прикриття МВС працювати не могла. Після спецопарації СБУ, що розкрила виборчу піраміду з організації підкупу не лише виборців, але й членів окружних та територіальних виборчкомів, з чорним кешем невідомого походження,та з російськими громадянами в ланцюжку, ниточки, мабуть, протягнулися і до Авакяна. Найкращий захист це напад чим він зараз і займається.

В нас всі останні 5 років так, як тільки чиновник проштрафився відразу виголошує якісь ідіотські промови, з викриттям "злочинної влади", щоб його звільнення виглядало як "політичне переслідування"
Пан Авакян діє точно так само, як тимошенківський гаманець Онишенко, як діяли багато інших демутатв та чинуш, яких поперли або за профнепридатність або за крадіжки!
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На тобі канхвєту 🍬, смакуй рошенку.
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Ти "прищ" шоколадний - по тобі вже давно тюряга плаче!!!
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более того... карандаши заточу... до остроты катаны...
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Любіть жидів,вони вас теж *******,тільки чомусь мертвих.
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У кого есть мешочек кукурузы на поп-корн?😉
Самое интересное только начинается.🤑
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Что неужели дрейфуем в 1921 год?
Да прочитайте уже, кто нибудь Авакову «Историю Украиньі» !
В случае очередного краха Украиньі, путин найдет Авакова, в любой «екзиле».
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Я би подивилась на розмовний спаринг цих двох клоунів
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А вы же Зеленского обычно клоуном называете... 😉
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Аваков фактически обвинил окружение президента Украины Порошенко, и в частности, нардепа Березенко, в причастности к созданию сети подкупа избирателей из средств госбюджета на сумму в 1,5 миллиарда гривен. Категорически отвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю, что он найдет мужество извиниться передо мной лично, - Березенко - Цензор.НЕТ 6299
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Это Березенко, ещё то Борзенко!!!
По его поведению можно определить, что он точно из БПП...
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Попытки Петра Алексеевича удержаться у власти напомнили мне вот это:

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Не знаю, почему администрации этого сайта не нравится эта картинка, но он ее постоянно удаляет Так что наслаждайтесь, пока не удалил
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, который стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одной из кандидатов на президентских выборах", Источник: https://censor.net.ua/n3113400

Да говори уже прчмо - Тимошенко!
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вважаю його чесним, а аваков з його підозрами, підігравання зрадницьким настроям, любий хто голосує за порошенка, нарахує хоча б два аргументи в його користь, безвіз, томос, рівень зсу, міжнародні відносини, банківська система. Так є багато мінусів, але плюси мені більше імпонують порівняно з плюсами інших кандидатів, які називають самі респонденти "новое лицо" та в ріт таке лице здалося, дякую, та безліч обіцянков любітєлів "міра" і "бєсплатного газа". Ні громадяни, занадто довго ми були пасивними, щоб все було добре і відразу, треба самим мінятися, активно приймати участь в житті держави, а не мріяти про вигаданні країни кандидатів.
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Один минус в тотальной нищете бьёт все твои шоколадные плюсы.
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Ця **** котра купила собі мандат ще хлібало роззявляє.Потвора.
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так і вийди з таким плакатом на Красную площадь, я тобі не допоможу, то справа самих кацапів
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кацапів колотить, бо переможе Порошенко
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Порошенко организовал сеть подкупа избирателей на сумму 1.5 млрд. из гос. бюджета Категорично відкидаю голослівні звинувачення Авакова і розраховую, що він знайде мужність вибачитися переді мною особисто, - Березенко - Цензор.НЕТ 9969
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Ну Ви всі пам"ятаєте як Березенко в Чернігові голоси НЕКУПУВАВ...
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И Саакашвили ему помогал, о чём потом сильно пожалел.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКатегорически отвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю, что он найдет мужество извиниться передо мной лично, - Березенко
 
 
 
 
 
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