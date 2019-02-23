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 Непринятие судом решения о лишении прав мажора Слободского привело к смерти в ДТП матери 8-летней девочки, - Маселко. ФОТО

Непринятие судами решения о наказании нетрезвых мажоров за рулем приводит к смертям в ДТП невинных людей.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"16 февраля на Столичном шоссе в Киеве BMW Х5 на бешенной скорости влетел в такси "Ланос". Последний загорелся и молодая женщина сгорела заживо. У нее осталась 8-ми летняя дочь.

Непринятие судом решения о лишении прав мажора Слободского привело к смерти в ДТП матери 8-летней девочки, - Маселко 01

Водитель скрылся с места происшествия, но потом, вроде, сам пришел в полицию уже с адвокатами. Им оказался 20-летний Николай Слободской, который сейчас учится в Лондоне. Отец владельца BMW X 5 - Игорь Слободской, известный бизнесмен, владеет многими компаниями. Журналисты нашли его совместный бизнес со многими известными лицами, включая Алексея Азарова. https://goo.gl/ot89mv

Непринятие судом решения о лишении прав мажора Слободского привело к смерти в ДТП матери 8-летней девочки, - Маселко 02

Но меня заинтересовало другое. Оказывается на Николая Слободского дважды составляли протоколы за управление в состоянии опьянения", - пишет Маселко.

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Первый раз дело рассматривала судья Печерского суда Кристина Тарасюк. Протокол поступил в суд 01.09.16, но рассмотрен только 05.12.16! ️. Судья установила вину водителя, но закрыла дело в связи и истечением срока привлечения. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63777803

Непринятие судом решения о лишении прав мажора Слободского привело к смерти в ДТП матери 8-летней девочки, - Маселко 03

Кстати, судья Тарасюк, это судья, которая позволила обыск у активиста Автомайдана, который зафиксировал председателя Голосеевского суда О.Первушину на незадекларированном автомобиле. https://goo.gl/YoKyW5

Второй раз Шевченковский суд 20 июня 2018 таки лишил Слободского прав управления на 1 год.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74867234

Решение о лишении есть, но права не забрали. Слободской обжаловал это решение и уже более 7! ️ месяцев дело находится в Киевском апелляционном суде. Было уже 8 заседаний. 9-е назначено на 1 марта.

Непринятие судом решения о лишении прав мажора Слободского привело к смерти в ДТП матери 8-летней девочки, - Маселко 04

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Непринятие судом решения о лишении прав мажора Слободского привело к смерти в ДТП матери 8-летней девочки, - Маселко 05

"Я впервые вижу такое количество переносов заседаний в апелляции. Рассматривает дело судья Кепкал Людмила Ивановна, которая уже успешно прошла тестирование в Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Все это время Слободской спокойно садился за руль, пока 16 февраля не убил молодую маму.

1 марта суд, видимо, наконец заберет правау Слободского. Высшая квалификационная комиссия продолжит оценивать судей и избирать судей Верховного Суда. А Президент будет рассказывать об успешной судебной реформе", - отмечает адвокат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113399
 
   
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А як же "судова рехворма" по-рошенівськи , невже це і є її результати ?
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Так это ж и есть реформа: феодалы и их миньоны в стране победившего революционного достоинства неподсудны. Ну а холопы - кто их считал?
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так от ДЛЯ ЧОГО все і робилося 5 років тому ...
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Это жопа, почему и не хочу за пороха голосовать, во всяком случае первом туре. Только я, в отличии от вас, не верю, что Коломойский или бабка сделают реформу лучше, а не хуже.
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Это выросли результаты успешной порошеновской реформы(((((((( которую петя считает очень успешной(((((( хочется чтобы он сам почувствовал ее плоды на себе
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Посадить судью на скамью подсудимых рядом с мажором убившим молодую мать. Безнаказанность развращает и способствует совершению ещё более страшных преступлений.
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Кто же его посадит? Такой же брат по разуму судейской ОПГ, как и этот?
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может, проблему решит закон, по которому за каждый случай пребывания за рулем под мухой следует отрезать руку... на месте происшествия... а в случае с летальным исходом - голову... все одно пустую...
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Любая суровость украинских законов с избытком компенсируется необязательностью их исполнения.
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Если близкие этого судьи пострадают от такого мажора, а другой судья его отпустит, вот это наказания.
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эта сучья порода - мажоров-полубогов ...неистребима!???
лучше бы оно сгорело в том ДТП... так нет же!
почему не применяется норма по переносам? три переноса - подследственный идет в СИЗО и ждет... три неявки - все - доказанный вину факт - сиди.. жди справедливого суда... в тюрьме
эта возня в продажных судах уже так достала...что скоро будут самосуды или.. Линч
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Все перечисленные судьи - мрази!
Пора их и остальных , освобождающих от ответственности за взятку, садить в тюрьму. Предполагаю, что и место по нарами в любой хате...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНепринятие судом решения о лишении прав мажора Слободского привело к смерти в ДТП матери 8-летней девочки, - Маселко. ФОТО
 
 
 
 
 
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