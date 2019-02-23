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 С начала суток враг трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, один боец погиб, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

С полуночи до шести часов вечера 23 февраля противник трижды обстрелял позиции наших войск, при этом два раза - применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинские позиции в районе Чермалыка из противотанкового ракетного комплекса, а в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - вблизи Катериновки из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - сообщают в пресс-центре.

Напомним, 22 февраля российско-террористические войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113398
 
 
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Одужання всім пораненим бійцям..
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Царство небесне, Янголе..
співчуття родині... невисказне словами
горе
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Подрыв ДЗОТа сепарастов. https://video.twimg.com/ext_tw_video/1099211234182877186/pu/vid/640x360/WyaqCZrUBVvbinAw.mp4?tag=6
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Поздравляю истинных украинцев с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.
И.СТАЛЛИН
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, один боец погиб, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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