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 Политика Украины
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 Аваков: Я со всеми в коммуникации, но нет никаких альянсов, в том числе с Тимошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что у него нет "политических союзов" ни с одним из кандидатов.

Об этом он заявил в интервью для ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков

По словам министра, "вбросы" об "альянсах" - ответная реакция на честную борьбу с манипуляциями и "схемами" на предвыборной кампании.

"Как только начинаешь говорить - попадаешь под обстрел из всех стволов администрации президента. Их методы борьбы: встречная дискредитация полиции; компрометация любых заявлений министра и так далее. Это недопустимо - это не политическая конкуренция, это преступная глупость группки функционеров штаба, которая может привести к проблемам для всей страны. И дело тут не в личном комфорте и отношениях. И я, и полиция делаем то, что должны - то, чего от нас, по сути, ждут люди, то, ради чего нам доверили нашу работу. Реакция на эту работу - фейки, дискредитация", - сообщил глава МВД.

Как пример он назвал появившийся "на днях" оплаченный как реклама "вброс", что Аваков с Тимошенко заключили политический союз, что не отвечает действительности.

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"Я со всеми в коммуникации, потому что иначе невозможно. Но нет никакого альянса ни с Коломойским, ни с Ахметовым, ни с Тимошенко, ни с Порошенко. Ни у меня, ни у партии", - заявил министр и напомнил позицию партии: "Системной поддержки партии нет и не будет - ни в отношении к Тимошенко, ни в отношении кого бы то ни было еще. "Народный Фронт" принял решение никого не поддерживать".

Источник: https://censor.net.ua/n3113397
 
 
 Топ комментарии
 
а кто спрашивал про Тимошенко?
не пались...
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и как тут не уверовать ?

ведь сам же сказал
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Шота сегодня тут чересчур сабакова... Видно знает чьё сало съел.
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-- та не гони лишку, братан! -- в украинских войсках, хлопцы-украинцы. Я за них спокоен...*)
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значит не только мне такое чуство ( чисто по информации и его высказываниях СМИ)
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А аваков оказался куда продуманнее пети, хотя ничем не лучше.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили риски прохождения избирательной кампании на выборах президента. Об этом 12 февраля сообщил на своей странице в Twitter Арсен Аваков
По признанию всех политических экспертов, в нынешней избирательной кампании роль Министерства внутренних дел и лично Авакова очень значительна. Прямой ведомственный контроль над силами МВД и неформальный контроль над военизированными отрядами радикалов делает силовой ресурс министра определяющим в политических предвыборных раскладах.
Не случайно курирующий Украину со стороны Госдепа США Курт Волкер решил лично переговорить с главным полицейским страны.
«Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы, отметил спецпредставитель США Курт Волкер во время двусторонней встречи, на которой мы обсудили риски избирательной кампании и позицию МВД. Рад, что наши принципы совпадают: выборы должны быть прозрачными и честными!» - написал ​Аваков.
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Все просто: Аваков в первую очередь политик, а потом уже барыга...
А Кондитер - политик в последнею очередь!
На этом и погорит (будет полный зашквар сои)
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Тем более в Штатах за 5 лет насмотрелись политики от пети.
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Та "розумака" ще той...

https://sumy.gp.gov.ua/ua/news_in.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=246159
Порівняйте з доказами СБУ та ДБР щодо викриття "піраміди" ТЮ
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в реале это интервью оценка работы Авакова, а она имеет многие огрехи. Так что последние его слова видимо сбудутся.
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Аваков: Я со всеми в коммуникации, но нет никаких альянсов
...чиста индивидуальный предприниматель, на арендных площадях...
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Арсений Петрович!!! Заткните рот Авакову!!! Он совсем с катушек съехал!!! Какой президент Зеленский??? Это катастрофа!!!! Народный Фронт!!!! Заткните рот Авакову!!! Он явно перебегает в чужой окоп!!! Геращенко Антон придержи язык шефу!!!
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такий собі хрущов переміг берію а хто такий аваков?
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Арсен, краснолиманскую шахту уже вернул? С 2014 года захватил её, поставил собственника и получает бабло
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он брешет как дышит - не говоря про всяких отброськиных - они сами по себе Аваков: Я з усіма в комунікації, але немає жодних альянсів, зокрема з Тимошенко - Цензор.НЕТ 9842
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Это очень сильный политический сигнал. МВД и полиция очевидно, становятся на сторону оппозиции. Уникальный случай в истории Украины. Власть идет на выборы в условиях жесткой политической конкуренции и полиция принимает сторону оппонентов действующего президента.
Думаю, что в ближайший месяц последуют дальнейшие столкновения между правоохранительными органами в связи с приближением даты выборов и эскалацией психоза в главных политических штабах.
Война между Порошенко и Аваковым перешла в открытую фазу - Юрий Бутусов https://www.obozrevatel.com/politics/2544-vojna-mezhdu-poroshenko-i-avakovyim-pereshla-v-otkryituyu-fazu.htm
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков: Я со всеми в коммуникации, но нет никаких альянсов, в том числе с Тимошенко
 
 
 
 
 
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