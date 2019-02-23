 Аваков: Я со всеми в коммуникации, но нет никаких альянсов, в том числе с Тимошенко

Об этом он заявил в интервью для ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, "вбросы" об "альянсах" - ответная реакция на честную борьбу с манипуляциями и "схемами" на предвыборной кампании.
"Как только начинаешь говорить - попадаешь под обстрел из всех стволов администрации президента. Их методы борьбы: встречная дискредитация полиции; компрометация любых заявлений министра и так далее. Это недопустимо - это не политическая конкуренция, это преступная глупость группки функционеров штаба, которая может привести к проблемам для всей страны. И дело тут не в личном комфорте и отношениях. И я, и полиция делаем то, что должны - то, чего от нас, по сути, ждут люди, то, ради чего нам доверили нашу работу. Реакция на эту работу - фейки, дискредитация", - сообщил глава МВД.
Как пример он назвал появившийся "на днях" оплаченный как реклама "вброс", что Аваков с Тимошенко заключили политический союз, что не отвечает действительности.
"Я со всеми в коммуникации, потому что иначе невозможно. Но нет никакого альянса ни с Коломойским, ни с Ахметовым, ни с Тимошенко, ни с Порошенко. Ни у меня, ни у партии", - заявил министр и напомнил позицию партии: "Системной поддержки партии нет и не будет - ни в отношении к Тимошенко, ни в отношении кого бы то ни было еще. "Народный Фронт" принял решение никого не поддерживать".
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили риски прохождения избирательной кампании на выборах президента. Об этом 12 февраля сообщил на своей странице в Twitter Арсен Аваков
По признанию всех политических экспертов, в нынешней избирательной кампании роль Министерства внутренних дел и лично Авакова очень значительна. Прямой ведомственный контроль над силами МВД и неформальный контроль над военизированными отрядами радикалов делает силовой ресурс министра определяющим в политических предвыборных раскладах.
Не случайно курирующий Украину со стороны Госдепа США Курт Волкер решил лично переговорить с главным полицейским страны.
«Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы, отметил спецпредставитель США Курт Волкер во время двусторонней встречи, на которой мы обсудили риски избирательной кампании и позицию МВД. Рад, что наши принципы совпадают: выборы должны быть прозрачными и честными!» - написал Аваков.
А Кондитер - политик в последнею очередь!
На этом и погорит (будет полный зашквар сои)
https://sumy.gp.gov.ua/ua/news_in.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=246159
Порівняйте з доказами СБУ та ДБР щодо викриття "піраміди" ТЮ
...чиста индивидуальный предприниматель, на арендных площадях...
Думаю, что в ближайший месяц последуют дальнейшие столкновения между правоохранительными органами в связи с приближением даты выборов и эскалацией психоза в главных политических штабах.
Война между Порошенко и Аваковым перешла в открытую фазу - Юрий Бутусов https://www.obozrevatel.com/politics/2544-vojna-mezhdu-poroshenko-i-avakovyim-pereshla-v-otkryituyu-fazu.htm