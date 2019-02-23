 Аваков: Я со всеми в коммуникации, но нет никаких альянсов, в том числе с Тимошенко

Об этом он заявил в интервью для ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

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По словам министра, "вбросы" об "альянсах" - ответная реакция на честную борьбу с манипуляциями и "схемами" на предвыборной кампании.

"Как только начинаешь говорить - попадаешь под обстрел из всех стволов администрации президента. Их методы борьбы: встречная дискредитация полиции; компрометация любых заявлений министра и так далее. Это недопустимо - это не политическая конкуренция, это преступная глупость группки функционеров штаба, которая может привести к проблемам для всей страны. И дело тут не в личном комфорте и отношениях. И я, и полиция делаем то, что должны - то, чего от нас, по сути, ждут люди, то, ради чего нам доверили нашу работу. Реакция на эту работу - фейки, дискредитация", - сообщил глава МВД.

Как пример он назвал появившийся "на днях" оплаченный как реклама "вброс", что Аваков с Тимошенко заключили политический союз, что не отвечает действительности.

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"Я со всеми в коммуникации, потому что иначе невозможно. Но нет никакого альянса ни с Коломойским, ни с Ахметовым, ни с Тимошенко, ни с Порошенко. Ни у меня, ни у партии", - заявил министр и напомнил позицию партии: "Системной поддержки партии нет и не будет - ни в отношении к Тимошенко, ни в отношении кого бы то ни было еще. "Народный Фронт" принял решение никого не поддерживать".