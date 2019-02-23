 В случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков

Об этом в интервью для ZN.UA заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

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"В глазах многих Зеленский - президент, которому не будут свойственны те функции, которые взял на себя Порошенко, - отмечает министр. - Я всегда выступал последовательно за устранение дуализма государственных функций. Президент не должен заниматься всем - от энергетики до дипломатии. Считаю, если Зеленский победит на выборах, процесс перехода к парламентской республике будет ускорен".

Он не исключает, что уже действующий парламент озаботится принятием изменений в Конституцию, сокращающих полномочия президента в пользу парламента.

"Даже этот парламент, на мой взгляд, готов поддержать парламентскую республику. Парламентаризм - комфортнее для всех. В ближайшие пять лет, на мой взгляд, он - почти неизбежная конструкция. Если этого, не дай бог, не случится, у нас плохие перспективы для развития. Главный тормоз - даже не отсутствие структурных реформ, а дуализм власти", - высказал мнение Аваков.

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