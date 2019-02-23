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 В случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков

Парламентаризм комфортнее для всех в Украине, переход к нему в ближайшие пять лет почти неизбежен.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков

"В глазах многих Зеленский - президент, которому не будут свойственны те функции, которые взял на себя Порошенко, - отмечает министр. - Я всегда выступал последовательно за устранение дуализма государственных функций. Президент не должен заниматься всем - от энергетики до дипломатии. Считаю, если Зеленский победит на выборах, процесс перехода к парламентской республике будет ускорен".

Он не исключает, что уже действующий парламент озаботится принятием изменений в Конституцию, сокращающих полномочия президента в пользу парламента.

"Даже этот парламент, на мой взгляд, готов поддержать парламентскую республику. Парламентаризм - комфортнее для всех. В ближайшие пять лет, на мой взгляд, он - почти неизбежная конструкция. Если этого, не дай бог, не случится, у нас плохие перспективы для развития. Главный тормоз - даже не отсутствие структурных реформ, а дуализм власти", - высказал мнение Аваков.

Также читайте: Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной компании

Источник: https://censor.net.ua/n3113393
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас главное не дать не единого шанса барыжно-мальдивской бригаде !
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плохой или хороший хез! но лучше барыги! этого мы уже 5 лет смотрим!! и его 55% ЗА проголосовавшие почти все в шоке!!!
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Знаєте звідки у Зєєєлі рейтинг?
Він остання надія рускаязичних насєлєнцев смачно харкнути нам, українцям в борщ!
Вся вата, вся кацапня буде за нього, щоб нас принизити. Типу: "Зека ми вам уже вибрали, тепер виберемо ще й клоуна!"
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Нет достойных молодых кандидатов типа Ильенко, а голосовать за комика, это значит что-то с народом творится, значит народ клоуны. Через год полтора будут плеваться те кто голосовал за него и будут открещиваться, будут говорить, что я не голосовал за него.
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чтобы украина стала парламентской нужно 301 голос этой рады.их пока что нет до осени.
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Парламентаризм комфортнее для всех в Украине, переход к нему в ближайшие пять лет почти неизбежен.Источник: https://censor.net.ua/n3113393 - олігархат хоче закріпити , за собою , всю владу остаточно - в цьому і є їхня мета ще з 2014 року ...
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олигархов порошенко разогнал за 5 лет.юля не олигарх.она королева газа российского,вопрос в цене.
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може воно все до кращого, аваков має на увазі що якщо зеленський стане президентом і почне "ломати дрова" (наприклад поїде до путіна на "мирні" переговори або інші дурниці) можливо прийдеться прибирати посаду президента. треба робити україну парламентською республікою і вибори по партійним спискам з високим прохідним бар'єром. бо всі найбільши проблеми україни були ,є і можливо ще будуть через президентів. якщо зеленського частіше смикати за хвіст буде видно що в нього в голові.
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дело фирташа в сша, его компании росукрэнерго,не развалено.если фирташ заговорит,дела у юли будут совсем не ахти.
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Я не за Зеленского, но власть уже начинает откровенно его боятся и то Боксер, то Авакян стараются облить его грязью.. задумываюсь, не проголосовать ли за него.
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Вот это поворот...Аваков это эеленобот...зрадоботня в истерике и переобувается в прыжке...😀
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покаместь я вижу объединение против Пети и Юли, а какие еще идеи у Зеленского?
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идеи он ищет на фейсбуке, если вдруг х=ло снова ударит и по серьезному заговорят пушки Зеля будет постить на фейсбуке видосики и спрашивать совета у подписчиков
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У барыги реально власти больше, предыдущих вместе взятых
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков
 
 
 
 
 
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