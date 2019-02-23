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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (21146) Ярош (274)

 Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной кампании

Командир "Украинской добровольческой армии" (УДА), внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош призвал участников избирательной кампании не подыгрывать Кремлю, чтобы не оказаться на свалке истории.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожалуйста, в избирательной гонке не переходите границ, не подыгрывайте Москве, Кремлю, Путину. Помните, в войне за независимость или выигрывают все, или проигрывают - тоже все ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не претендую на мандаты и должности, а на выборах президента поддерживаю кандидатуру Кошулинского, - Ярош

Если же вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на "свалку истории", - написал Ярош.

Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной кампании 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил воинов Украинской Добровольческой Армии в Днепре: Они стали на защиту свободы и независимости Украины в 2014-м. ФОТОрепортаж+СПИСОК (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3113392
 
   
 Топ комментарии
 
чому він цього на форумі порошенка не сказав?
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Да им Украина не нужна,нужно корыто.
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а зброю вже начистив ..? Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной компании - Цензор.НЕТ 9599
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Не думаю. Скорей всего их поголодоморили а кто выжил те поехали в телячих вагонах на солнечную Колыму!
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Ану кому Новьіе ворота?
Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной компании - Цензор.НЕТ 3487
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БАБИЩА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сначала посади ТРЕХ СВОИХ друзей... именно так советовал Ли Куан Юн..... а потом будешь сажать друзей петиніх, сениніх, аваковских, бойковских, ахметовских..... ИЛИ УЖЕ ЗАСЦАЛА!!!!!!!!!!!!!!
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От ведь,как жадность губит человека,а был бы Ярош с народом,выступал бы с жёсткой критикой власти на грани фола,запросто мог бы сейчас претендовать на пост президента ,нл тут бабло победило добро нокаутом,в первом же раунде. Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной компании - Цензор.НЕТ 64
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значить щось знає. Він же очолює УДА, це основа можливого партизанського руху Якщо ви продовжуватимете чубитися за владу, кидаючи під ноги ворогові нашу державу, прийдуть інші, які винесуть вас на смітник історії, - Ярош звернувся до учасників виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 1404. Майже як Ковпак чи Шухевич
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Ага за гроші ФСБ. Партизан, блін. Ще є такі ж Корчинський та Гришин...
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::5 лямов и ты поцтреот . .
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Переможе Тимошенко, Ярош скаже, що висловився про порошенка, та Зеленського. Переможе Зеленський, скаже, що говорив про порошенка, Гриценка, та Юльку. Переможе Гриценко - скаже, що говорив про тих, хто не хоче об'єднуватися.
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Чтобы он не сказал, он окончательно помножил себя на ноль своим присутствием на слете порохоботов.
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Ярош как солдат - хорош
Но как политик - у него есть пистолет ,или пусть застрелится,или идет воевать дальше.
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Он застрелится после тебя..... тебе подарить пистолет, ублюдок Якщо ви продовжуватимете чубитися за владу, кидаючи під ноги ворогові нашу державу, прийдуть інші, які винесуть вас на смітник історії, - Ярош звернувся до учасників виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 7063 Васильев Андрей....
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Отак щас все кандидаты дружно послушали Яроша, промеж себя сами выбрали одного достойного, поздравили его с избранием и дружно отползли от корыта, повернулись к нему спиной и делают вид, что им оно, в смысле корыто, не интересно.
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Я надеюсь что будет тот , кто не продоетья
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Я тебе завидую - Такой большой , а в сказки веришь
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На 100% согласен, единственный кто подумал про Украину, а не про:
выборы!
выборы!
выборы!

****, уроды типа Царева сидят, и ностальгируют по выборам, видителе у них в Украине выборы были. А в параше болт с газовой резьбой.
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А ти взагалі хто таке шо так раптово сплив?Ти навіть в Раду не ходив. Ну поприходили вже Парасюки з Сємєнчінками та Савчєнками!Ну збиралися центр Києва з мінометів розстрілять..Вєлікі рєформатори як ти тіки можуть критикувати як всьо погано і пропало.ПреЗЕрватів ще виткнувся зі своїми амбіціями-а кацапам це тіки на руку. Політика це дуже брудна, підла і кривава річ; треба бути готовими до любого лайна
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человек правильно сказал, а его грязью поливают...
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Ярош людина???
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Зрадник українського народу не може зватися людиню, принайми для мене.
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2 апреля - Мальдивского -на свалку истории.Растереть и забыть!
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И наказать в назидание другим.
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Україна - понад усе. Це гасло слід пам,ятати всім кандидатам. І тримати дулю в кишені, промовляючі їх на цей раз не вийде
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Один вопрос нему.Как ты патриот позволил изнасиловать Украину,что до сих пор пор в фсбу семочко,а в мусарке те мусора кто били майдановцев ногами.До свидание.
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Ярош - все! І щоб не казати набагато неприємнішого про бувшого вояка, я краще помовчу. Але Ярош - все!
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За него голосовал. Жаль, что он ещё не понял, что скоро при этой власти ему придётся защищать территории с остатками народа.
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недавно с таким же контекстом, тут гастролировал Кличко под белорусским флагом..
вы однояицевые близнецы?!
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Очень показательная фоточка- как гебнявый руку к виску прикладывает. Якщо ви продовжуватимете чубитися за владу, кидаючи під ноги ворогові нашу державу, прийдуть інші, які винесуть вас на смітник історії, - Ярош звернувся до учасників виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 9478 Не доверял ему НИКОГДА. Мутный тип. И не ошибся. Больше всего он любит бабки. Семья-то большая.... Вот и дочка недавно обродилась... Кормить -то надо. А тут выборы- такия ЖНЫВА! Якщо ви продовжуватимете чубитися за владу, кидаючи під ноги ворогові нашу державу, прийдуть інші, які винесуть вас на смітник історії, - Ярош звернувся до учасників виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 1893
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он то гэбнявый...только вот в отличие от тебя примкнул не к фсб-а к сбу...а так да,правые проекты начинались еще во времена кгб. Якщо ви продовжуватимете чубитися за владу, кидаючи під ноги ворогові нашу державу, прийдуть інші, які винесуть вас на смітник історії, - Ярош звернувся до учасників виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 1639
вот вы и исходите на непотриб,бо не повашему все пошло
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Ярош, скажи прямо :
"Кто не любит шыкалад - тот огенд Крым-***, и гад !"
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я бы не был так категоричен...все таки многие не любят шоколад.но то,что вся гэбня и зрада ненавидит чоколад-это точно .как до этого ненавидели померанчи,а еще раньше сало...
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...у меня Тоётка померанчевая... ...и висюлька с Гербом Украины на лобовухе... ...очень хорошо себя чувствую в тылу врага! *)
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...придут другие, которые вынесут вас на "свалку истории", - написал Ярош.
...другие не придут -- придут всё те же!
Тут свара не за власть, а, шо б при новой власти Майдана не случилось -- это Сила!
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Ярош "ПРОСРАЛ свой мандат" народного доверия соглашательством и бездействием, теперь поздно уже вякать!
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Ярошу головне країна, держава, за неї він змагається і нічого поки що не прос88ав.
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То, что Зе балотируется - хорошо. Чай, не расия - каждый может.
А если народ хочет лечиться у актёра, который играл врача, то это дело выбора
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А ти уже в кацапстані. Ти завжди там була?
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Стволочист зашкварился и его мнение уже никого не интересует.
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Ярош как тот кот Леопольд из мультфильма! Всё время говорит "мышам":.Ребята давайте жить дружно! А "мыши" всё продолжают пакостить и "грызть" Украину!
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Ярош потерял право обращаться к нации, расшаркиваясь с олигархами.
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‹‹ Україна здатна оживити занепалий дух Європи ››Бернар-Анрі Леві
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выборы, выборы..тролли тролли Ольгино Ольгино....и это на украинском ресурсе.
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Одни козлы кацапские собрались.Хрен вам в сами знаете куда,а Пороху победить в первом туре.
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подзабывать стали Яроша... а ведь когда-то одна визитка вызывала панику...
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Кацапы плюются дальше чем видят лая Яроша и Порошенко и тут тоже самое --- такое ощущение что я на козломордом сайте
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Оу,ярош вышел из анабеоза???..как мило.
Он ПЯТЬ лет чистил оружие,наверно стер до дыр.
Теперь,когда понимает,что его шеф пролетит на выборах,решил за него вступится???
Авторитет зарабатывается годами,а теряется в один миг.
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а что там беня по этому поводу сказал
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Глас вопиющего в пустыне. Даже комментаторы Цензора его не услышали
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Шаную п.Яроша, але, як кажуть ...barking dogs seldom bite...
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а він не гавкає, гарчить інколи, дуже seldom, так що може і прихопити когось за сідницю.
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За поведінкою Яроша - він порохобот. Тобто Ярош буде підтримувати Порошенка. Це спонукає до роздумів - а чи не був Ярош разом з Петром з самого початку? І де той початок був?
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Діма, Діма....і чому у владу не обирають таких як ти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной кампании
 
 
 
 
 
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