 Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной кампании

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Пожалуйста, в избирательной гонке не переходите границ, не подыгрывайте Москве, Кремлю, Путину. Помните, в войне за независимость или выигрывают все, или проигрывают - тоже все ...
Если же вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на "свалку истории", - написал Ярош.
Сначала посади ТРЕХ СВОИХ друзей... именно так советовал Ли Куан Юн..... а потом будешь сажать друзей петиніх, сениніх, аваковских, бойковских, ахметовских..... ИЛИ УЖЕ ЗАСЦАЛА!!!!!!!!!!!!!!
Но как политик - у него есть пистолет ,или пусть застрелится,или идет воевать дальше.
выборы!
выборы!
выборы!
****, уроды типа Царева сидят, и ностальгируют по выборам, видителе у них в Украине выборы были. А в параше болт с газовой резьбой.
вы однояицевые близнецы?!
вот вы и исходите на непотриб,бо не повашему все пошло
"Кто не любит шыкалад - тот огенд Крым-***, и гад !"
...другие не придут -- придут всё те же!
Тут свара не за власть, а, шо б при новой власти Майдана не случилось -- это Сила!
А если народ хочет лечиться у актёра, который играл врача, то это дело выбора
Он ПЯТЬ лет чистил оружие,наверно стер до дыр.
Теперь,когда понимает,что его шеф пролетит на выборах,решил за него вступится???
Авторитет зарабатывается годами,а теряется в один миг.