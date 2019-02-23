 Если вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на свалку истории, - Ярош обратился к участникам избирательной кампании

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожалуйста, в избирательной гонке не переходите границ, не подыгрывайте Москве, Кремлю, Путину. Помните, в войне за независимость или выигрывают все, или проигрывают - тоже все ...

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Если же вы будете продолжать драться за власть, бросая под ноги врагу наше государство, придут другие, которые вынесут вас на "свалку истории", - написал Ярош.

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