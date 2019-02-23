 Водитель иномарки, совершивший смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Киеве, скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Инцидент произошел утром на улице Алма-Атинской Днепровского района столицы.

По предварительной информации, водитель "Ауди" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с электроопорой. В результате ДТП пассажир иномарки от полученных травм скончался в карете "скорой" помощи. Кроме того, пострадала пожилая женщина, которая в этот момент находилась на остановке. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждени.

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После совершения ДТП водитель оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.