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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж, Авто
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Все про:ДТП (5468) Киев (17214) Нацполиция (8980) жертвы (840)

 Водитель иномарки, совершивший смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Киеве, скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве иномарка врезалась в электроопору на остановке общественного транспорта, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Инцидент произошел утром на улице Алма-Атинской Днепровского района столицы.

Водитель иномарки, совершивший смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Киеве, скрылся с места происшествия, - Нацполиция 01

По предварительной информации, водитель "Ауди" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с электроопорой. В результате ДТП пассажир иномарки от полученных травм скончался в карете "скорой" помощи. Кроме того, пострадала пожилая женщина, которая в этот момент находилась на остановке. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждени.

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Водитель иномарки, совершивший смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Киеве, скрылся с места происшествия, - Нацполиция 02

После совершения ДТП водитель оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3113390
 
 
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Ну і чухнув той, і шо? ТипО не знайдуть? АГАСЧА!!!
Це говорить про те, що слабкі випердиші на кермом. В критичній ситуації, зокрема, як накивати п'ятами, не можуть нічого.
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А зачем скрывать номера??? На последнем фото.
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Що там шукати, сидить паскуда у райвідділі заяву пише, що машину викрали.
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чем больше тачек,тем меньше аварий.пол миллиона машин завезли в прошлом году.нищие украинцы,остановитесь
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Дебил. Это не тот случай, когда есть смысл скрываться. По пассажиру погибшему найдут...
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в прошлом году в германии продано 3 милиона 754 000 авто.догоняем германию
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Где новости о воре Кернесе ? Харьков встал а Украина так и не узнает что мы не поддерживаем эту крысу и просим Порошенко защиты от него?


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избрали кернеса,избрали юлю,увольняйте,причем тут порошенко?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель иномарки, совершивший смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Киеве, скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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