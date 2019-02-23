 "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев

Как передает Цензор.НЕТ, его комментарий был размещен под публикацией статьи о том, что "ФЛП являются злом для IT".

В споре с пользователем George Kashperko представитель БПП неоднократно назвал айтишников "задротами", а также описал, как они, по его мнению, проводят свое время.

"Самое интересное в этом другое. При заходе в офис проверяющего что псевдофоп, что просто получающий кэш задрот - сдаст своего неуемно жадного шефа. Потому что цель его одна - спокойно сжевать бургер, подрочить на порносайт и не насиловать свой прыщавый жбан проблемами начальника", - написал народный депутат Кобцев.

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Парламентарий заявил, что не верит в массовую эмиграцию работников IT-сферы после резкого поднятия налогов, а также обвинил "кустарей клавиатуры" в том, что они "не могут конкурировать даже с индюками" (так нардеп называет жителей Индии. - Ред).

Отметим, что согласно декларации представителя БПП, годовой доход его семьи в 2017 году составил более 3,7 миллионов гривен. При этом две трети данной суммы заработала его супруга-предприниматель, а 482 тысячи в национальной валюте получил сам Кобцев из бюджета: в качестве компенсации за проезд, проживание в Киеве и депутатскую деятельность. Кроме того, нардеп задекларировал дом, две квартиры, три нежилых строения и столько же земельных участков.