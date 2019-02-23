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Все про:IT-индустрия (150) Блок Петра Порошенко (1582) Кобцев Михаил (2)

 "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев

Народный депутат Верховной Рады из фракции "Блока петра Порошенко" Михаил Кобцев, отстаивающий увеличение налоговой нагрузки на физлиц-предпринимателей, оскорбил работников IT-сферы.

Как передает Цензор.НЕТ, его комментарий был размещен под публикацией статьи о том, что "ФЛП являются злом для IT".

В споре с пользователем George Kashperko представитель БПП неоднократно назвал айтишников "задротами", а также описал, как они, по его мнению, проводят свое время.

"Самое интересное в этом другое. При заходе в офис проверяющего что псевдофоп, что просто получающий кэш задрот - сдаст своего неуемно жадного шефа. Потому что цель его одна - спокойно сжевать бургер, подрочить на порносайт и не насиловать свой прыщавый жбан проблемами начальника", - написал народный депутат Кобцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко об ограничении деятельности ФЛП в IT-отрасли: "Правительство это решение не принимало. Президент не видел"

Парламентарий заявил, что не верит в массовую эмиграцию работников IT-сферы после резкого поднятия налогов, а также обвинил "кустарей клавиатуры" в том, что они "не могут конкурировать даже с индюками" (так нардеп называет жителей Индии. - Ред).

IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт, - депутат БПП Кобцев 01

Отметим, что согласно декларации представителя БПП, годовой доход его семьи в 2017 году составил более 3,7 миллионов гривен. При этом две трети данной суммы заработала его супруга-предприниматель, а 482 тысячи в национальной валюте получил сам Кобцев из бюджета: в качестве компенсации за проезд, проживание в Киеве и депутатскую деятельность. Кроме того, нардеп задекларировал дом, две квартиры, три нежилых строения и столько же земельных участков.

Источник: https://censor.net.ua/n3113389
 
 
 Топ комментарии
 
депутаты - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт....... "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев - Цензор.НЕТ 991
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откуда эти зэки туда лезут?
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Да, это речь махрового олигофрена и психопата и удивительно как их много во власти.Они нам диктуют как жить и нами командуют и в результате мы имеем ,что имеем. Думать надо головой за кого голосуете, народ. Вы же этим себе жизнь перепаскуживаете. Эти же "депутаты" прописывают вам все уродливые законы по которым вы живете. Как так можно?Лучше не голосовать вообще, чем голосовать за кого попало.
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Лучше не голосовать вообще, чем голосовать за кого попало.

- такі ідеї , для всієї Системи , найбільш небезпечні
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депутаты - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт....... "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев - Цензор.НЕТ 991
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Петро, что тоже? Ну бутерброт и порносайт?
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так отож - схоже Кобцеву , від Харанта , добряче прилетить !
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у него очки не зеркальные?... как с себя считывал инфо...
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Такому депу ничего не жалко - даже веревки и мыла...)))
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Це називається з хворої голови на здорову. Цим, мабуть, сам цей йолоп постійно займається.
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Может эта держиморда дорвавшаяся до корыта свои фантазии описывает и как проводит время свободное??
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Да уж, всем известно, что в этом блоке самые честные, такие как Розенблат, самые цицеронистые, как Кличко, самые талантливые - как мальдивский главнокомандующий.
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Петру треба взяти це за слоган пред виборної компанії))
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Сам на всю Украину сказал)))Ни баба уля не кинула не палковник,уничтожьте его айтишники)чтоб просто свалилло
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Більш дискредитувати владу, ніж вона сама себе дискредитує та дискредитують її прихильники своїми дебільними словами і діями - жодному "шатуну" та "зрадофілу" не вдасться..
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Оно ведет беззаботную жизнь приспособленца потому,что мы позволяем ему так жить.Безнаказанность развращает.
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О, интеллектуальная элита нашей страны высказалась!
Просто литературный шедевр.
Предвыборный лозунг Порошенко (один из лозунгов) "Кандидатов много, Президент один".
А вот БПП судя по всему, начнет избирательную кампанию под лозунгом "Зажравшегося быдла во власти много, но в БПП - самое о..уевшее!".

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Засновник Волонтерської групи Михайла Кобцева, яка розпочала свою діяльність влітку 2014 року. Ведеться робота по забезпеченню українських військових, що знаходяться в епіцентрі бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Волонтерська група працює у декількох напрямках, зокрема розроблені і постійно діють програми:
1. «Вода для армії». За час існування програми до зони АТО надано більше ніж півмільйона тон бутильованої води.
2. «Аптечка для армії». Кожна аптечка містить кровоспинний засіб Celox, сильнодіючий антишоковий препарат Налбуфін, джгут кровоспинний CAT (або SWAT), перев'язочні пакети та інше. Станом на лютий 2016 року до зони АТО передано близько 4000 аптечок.
3. «Транспорт для армії». Передача в розпорядження військових в зоні проведення АТО транспортних засобів, допомога в придбанні запчастин для військової техніки.
4. «Безпілотник для армії». Проектування та розробка БпЛА.
5. «Обмундирування для армії». Постійне забезпечення військових одягом, взуттям та іншими речами. Станом на червень 2015 року близько 800 осіб забезпечені повним комплектом обмундирування.
6. «Технічна допомога армії». Передача в розпорядження військових в зоні проведення АТО тепловізорів, планшетів, рацій та інших технічних засобів для виконання бойових завдань.
7. «Допомога мирному населенню». Надання гуманітарної допомоги мирному населенню, вивезення бажаючих з зони проведення АТО.
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Радуйся, вон он сколько сделал!
Наверное даже придумывал названия.
Хотя нет что там за 4 года: 4тыс аптечек, 800 комплектов обмундирования, вода ну то такое.
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К пунктам 4 и 6 имеют самое прямое отношение те самые "задроты, которые жуют бургер и дрочат на порносайт"
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якщо зможуть сформувати адекватні вимоги і не зупинятися на півдороги - все в них вийде !
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щось таке , аби розбудити харків'ян від цієї довгої летаргії - бо це якась шизофренія , що ворог України - Гєпа , й досі спокійно мером у Харкові ...
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Харьков "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев - Цензор.НЕТ 2429
Там и гепу и допу на нары!!! Но шоколадному РЫГО-УБЛЮДИЩУ и АЧКАТОМУ ПРОКУРВОРУ, не до этого, нужно удержаться на плаву.
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съешь свой бургер.. а дальше сам знаешь, что делать
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Це геніально!! В айтііндустріі зав'язано стільки народу і молодого віку. Як ви думаєте, за кого молодь після цих слів голосуватиме???
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Хитрожопих що заробляють по декілька тисяч доларів і платят при цьому по 400 гривень податків, думаєте це порядні люди ? Плювати за кого вони голосуватимуть- жульйо
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Ох.ть человек у которого 10 миллионов долларов, минимизирует налоги на миллионы, рассказывает как нам жить. Ну его нах так бухать, что такую охинею писать. На этом политическая карьера Кобцева накрылась. С чем и поздравляем, толку в бизнесе больше чем такую х..ню нести
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Депутан Кобцев задрот , его удел дрочить на ляЖко.
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На месте Порошенко я бы проверил этого дауна на предательство,он всё делает для того ,чтобы народ не проголосовал за Порошенко,то есть похож на российского агента .
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так щурики вже давно БОЛТ поклали на свого Харнта - не дарма ж Аваков вже відкрито відмовляється грати за офшорного ...
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Аваков тут ні до чого - й нього з Порошенком відносини не склалися з самого початку, недарма Петя на Сєню та Авакова Собакашвілі натравив!
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Хужй рекламы для пети не придумаешь)))
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Нююю, тепер за ці слова Мордер банити не буде??
Стали мемом...
🤗
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Это уже было. Цензор хочет не дать нам забыть,что в БПП большинство-быдло и отморозки? Не беспокойтесь,мы знаем.😊
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"годовой доход его семьи в 2017 году составил более 3,7 миллионов гривен" - НЕКУЕВЫЙ доход у этого РЫГО-БППэшного ублюдка
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Порошинки делают всё, чтобы айтишники не проголосовали за Петра
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ПецеЛюби теж ці, ну, шо на дроті...
😁
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Ну правду написал. Мы хотим хорошие дороги, образование и медицину но налоги пусть Порошенко платит! "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев - Цензор.НЕТ 7007
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Про податки так не лише айтішники думають, а більшість населення.
Дивно, що з таким підходом нам іще право голосу на виборах лишили.
Ціна на газ в принципі це і є той самий податок, який ми забуваємо сплачувати.
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Он оговорился ,ведь все соратники Петра Алексеевича глубоко культурные люди ,это подтверждает и этот сайт .У них когда заканчиваются мысли ,а это происходит быстро ,начинается бред про кацапов ,и гомосексуальные фантазии.
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Якщо вони такі дрібні та незначущі, чому до них така увага і суперчки за гроші ?
Чи знайшовся грамотний ділок, який прагне контролювати карманні витрати задротів, які жують бургери і дивляться порнушку ?
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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала посадить трех друзей действующего главы государства Петра Порошенко.
Об этом она заявила сегодня, выступая перед Федерацией работодателей Украины, пишет экономист Павел Себастьянович на своей странице в Facebook. «…Порошенко в 2014, в случае избрания президентом, пообещал посадить трёх своих ближайших друзей по совету Ли Куан Ю. Поскольку он это не выполнил, я готова пообещать, что если стану президентом, то посажу трёх его друзей!», - саркастично сказала Юлия Владимировна. "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев - Цензор.НЕТ 1773
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А как она может посадить? Она что судья?! Ну а если по типу красных сраных коммисаров то получится у нас сраная Рашка! Спасибо что показал. Покажу знакомому он после этого точно за Жульку голосовать не будет!
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А своїх - слабо? Може, варто розпочати з себе?
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Кажуть, як юлька день не збреше, то небо позеленішає
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На УП є вже про це новина.. Нижче посилання на неї.. Що тут буде творитися, коли і Цензор подасть цю новину.. "Айтівці - задроти, їхня мета жувати бургер і дрочити на порносайт", - депутат БПП Кобцев - Цензор.НЕТ 3147 Важкий сьогодні день у солоденьких поціновувачів найсолодшого..
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/23/7207502/
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из фракции "Блока петра Порошенко" Михаил Кобцев, отстаивающий увеличение налоговой нагрузки на физлиц-предпринимателей, оскорбил работников IT-сферы.Источник: https://censor.net.ua/n3113389 - тепер всім зрозуміло ХТО є справжній ворог України ? Основа всіх нормальних країн - середній клас підприємців , будочники натомість - роблять все , аби задушити всіх , хто заважає олігархату вічно доїти країну !

Можна скільки завгодно верещати про "європейський вибір" , але такі заяви краще за все розкривають справжню суть офшорної клептократії
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А петріоти тепер в один тур кажуть, що Його Високоповажність про цього дєятєля, який "нєпрікрито огранічівал дєятєльность ФПП в IT отраслі" взагалі не чули... "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев - Цензор.НЕТ 4323
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Тепер цьому копцеву слід десять разів подумати перш ніж вийти в Нет подивитися погоду і курс валют. Образити айтішника - це створити купу пробем на свою дупу.
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От вірно "Цензор", не заморочуйтесь. Можете ще раз десять інформацію про цього дебіла дати. Головне, щоб зрадофілам сподобалось. Мда... "21.02.19 16:35 Нардеп от БПП Кобцев назвал IT-шников "задротами": "Кустари клавиатуры не могут конкурировать даже с индюками"
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Ничего....господа АЙТИШНИКИ ....теперь вы знаете какую полит силу....и ее шефа глушить по полной!!!!!УСПЕХОВ ВАМ ....НАРОД УКРАИНЫ ЗА ВАС !!!
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Это упоротое бппэшное недоразумение очень скоро повыкидывает все свои гаджеты, всей семьи своей из за вирусов. Та и готовить начнет на
костре, т.к. в плиту тоже вирус загонят.😀
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев
 
 
 
 
 
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