 "IT-шники - задроты, их цель жевать бургер и дрочить на порносайт", - депутат БПП Кобцев

Как передает Цензор.НЕТ, его комментарий был размещен под публикацией статьи о том, что "ФЛП являются злом для IT".
В споре с пользователем George Kashperko представитель БПП неоднократно назвал айтишников "задротами", а также описал, как они, по его мнению, проводят свое время.
"Самое интересное в этом другое. При заходе в офис проверяющего что псевдофоп, что просто получающий кэш задрот - сдаст своего неуемно жадного шефа. Потому что цель его одна - спокойно сжевать бургер, подрочить на порносайт и не насиловать свой прыщавый жбан проблемами начальника", - написал народный депутат Кобцев.
Парламентарий заявил, что не верит в массовую эмиграцию работников IT-сферы после резкого поднятия налогов, а также обвинил "кустарей клавиатуры" в том, что они "не могут конкурировать даже с индюками" (так нардеп называет жителей Индии. - Ред).
Отметим, что согласно декларации представителя БПП, годовой доход его семьи в 2017 году составил более 3,7 миллионов гривен. При этом две трети данной суммы заработала его супруга-предприниматель, а 482 тысячи в национальной валюте получил сам Кобцев из бюджета: в качестве компенсации за проезд, проживание в Киеве и депутатскую деятельность. Кроме того, нардеп задекларировал дом, две квартиры, три нежилых строения и столько же земельных участков.
- такі ідеї , для всієї Системи , найбільш небезпечні
Просто литературный шедевр.
Предвыборный лозунг Порошенко (один из лозунгов) "Кандидатов много, Президент один".
А вот БПП судя по всему, начнет избирательную кампанию под лозунгом "Зажравшегося быдла во власти много, но в БПП - самое о..уевшее!".
1. «Вода для армії». За час існування програми до зони АТО надано більше ніж півмільйона тон бутильованої води.
2. «Аптечка для армії». Кожна аптечка містить кровоспинний засіб Celox, сильнодіючий антишоковий препарат Налбуфін, джгут кровоспинний CAT (або SWAT), перев'язочні пакети та інше. Станом на лютий 2016 року до зони АТО передано близько 4000 аптечок.
3. «Транспорт для армії». Передача в розпорядження військових в зоні проведення АТО транспортних засобів, допомога в придбанні запчастин для військової техніки.
4. «Безпілотник для армії». Проектування та розробка БпЛА.
5. «Обмундирування для армії». Постійне забезпечення військових одягом, взуттям та іншими речами. Станом на червень 2015 року близько 800 осіб забезпечені повним комплектом обмундирування.
6. «Технічна допомога армії». Передача в розпорядження військових в зоні проведення АТО тепловізорів, планшетів, рацій та інших технічних засобів для виконання бойових завдань.
7. «Допомога мирному населенню». Надання гуманітарної допомоги мирному населенню, вивезення бажаючих з зони проведення АТО.
Наверное даже придумывал названия.
Хотя нет что там за 4 года: 4тыс аптечек, 800 комплектов обмундирования, вода ну то такое.
Там и гепу и допу на нары!!! Но шоколадному РЫГО-УБЛЮДИЩУ и АЧКАТОМУ ПРОКУРВОРУ, не до этого, нужно удержаться на плаву.
Стали мемом...
🤗
😁
Влучно описав.
Дивно, що з таким підходом нам іще право голосу на виборах лишили.
Ціна на газ в принципі це і є той самий податок, який ми забуваємо сплачувати.
Чи знайшовся грамотний ділок, який прагне контролювати карманні витрати задротів, які жують бургери і дивляться порнушку ?
Об этом она заявила сегодня, выступая перед Федерацией работодателей Украины, пишет экономист Павел Себастьянович на своей странице в Facebook. «…Порошенко в 2014, в случае избрания президентом, пообещал посадить трёх своих ближайших друзей по совету Ли Куан Ю. Поскольку он это не выполнил, я готова пообещать, что если стану президентом, то посажу трёх его друзей!», - саркастично сказала Юлия Владимировна.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/23/7207502/
Можна скільки завгодно верещати про "європейський вибір" , але такі заяви краще за все розкривають справжню суть офшорної клептократії
костре, т.к. в плиту тоже вирус загонят.😀