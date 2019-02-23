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Все про:актер (229) война (3313) Россия (72113) Серебряков Алексей (1)

 Российский актер Серебряков обвинил власти РФ в разжигании войны в Украине, Грузии и Сирии

Российский актер Алексей Серебряков обвинил власти РФ в разжигании военных конфликтов по всему миру.

Об этом актер заявил в ходе выступления в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Он обвинил руководство России в причастности к военным конфликтам в Чечне, Грузии, Украине и Сирии.

"Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм", — заявил Серебряков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крым русский, а эти уроды меня в Киев не пускают. Мы никогда не были братскими народами, - российский актер Гуськов. ВИДЕО

Артист добавил, что власти также переписывают историю, чтобы доказать правильность своих действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3113388
 
   
 Топ комментарии
 
В любой стране и при любых режимах будут ЛЮДИ.
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Додам - декілька років тому він емігрував в Канаду.. Не витримав дебілізму кацапського сьогодення.. Совісна людина.. Був хорошим актором..
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Закон - не політика - закон це обовязок!
В харькове против самоуправства Кернеса вышли люди - поддерживаем, распространеем - Крыса-Кернес должен сидеть за несоблюдение законов Украины!
https://www.facebook.com/DARKHUNTERua/videos/240373250251383/
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Харьков обращается к Порошенко с просьбой защитить харьковчан и громаду Харькова от монархии Кернеса!
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Раньше надо было обращаться.А теперь голосовать будете и думайте кого избирать, а то развели бандитские режимы то в Одессе,то в Харькове.
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Жду комментариев "ольгинских" кремлеботов.
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Не будет комментов.....он уже далеко и им сейчас важнее наши выборы...все силы на этот вопрос брошены..надо проПукинские подстилки продвигать на выборах.....ольгинские на паРашке будут комментировать эти его высказывания... Російський актор Серебряков звинуватив владу РФ у розпалюванні війни в Україні, Грузії та Сирії - Цензор.НЕТ 8986
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"Афганский излом" с Микеле Плачидо в главной роли. Там и Серебряков сыграл. Режиссёр Бортко скурвился.
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Помню. Неплохой фильм на то время.
Диалог из фильма:
Серебряков (с улыбкой): Нравится мне с вами воевать!
Микель Плачидо: "Со мной" или "воевать"?
Серебряков (улыбка сползла): Воевать.
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Мало что он играл. Главное что думает и говорит. А говорить такое в РФ - это смерти подобно и нужно иметь большое мужество для высказывания правды.
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тому він і каже те що думає... в Канаді
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Кстати, когда крымский мост обрушится, как раша будет чистить проход для кораблей к портам?
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Це (на жаль) більше повинно турбувати нас (тому ще вчора повинно було починати розробку судохідного Азово-Чорноморського Каналу)!
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Азово-япономорского
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НИКАК!!!!!!!! кацапоиды умеют только все засирать и разрушать... так и будут жить на помойке. пока их оттуда сраной метлой не выметут.....
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Кстати, ты у психиатра давно был?
"Патапуф" (с)
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Чистить будут фирмы (голландские и германские), строившие этот мост.
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Красная книга россии.....Ахеджакова,Макаревич,Басилашвили,Юрский(Светлая память),Троицкий,Новодворская(Светлая память),Серебряков.....ну ещё десяток-два.
==========
Но беда в другом,чтобы украинцы потом жалеть не стали, по доброте души славянской,ВСЮ страну-тварюгу ради этих прекрасных краснокнижников. А скулить они начнут,что их куйло обманул.
Слава Украине!!!
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Обязательно..Но стоить отметить и факт,что среди этой здравой компании и русский только Серебряков.(
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Ежик-тормоз, ты хоть "Левиафан" смотрел?
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В любой стране и при любых режимах будут ЛЮДИ.
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Нормальні люди адекватні як Серебряков емігрували з рашки. Доречі рашка арештувала американського інвестора та бізнесмена і там буде новий відтік грошів і санкції можливі.
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Додам - декілька років тому він емігрував в Канаду.. Не витримав дебілізму кацапського сьогодення.. Совісна людина.. Був хорошим актором..
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Почему был он и есть порядочный человек ,хороший актер и еще сыграет ни в одном украинском фильме я так думаю
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Всегда мне нравился как актёр и человек. Кстати, не первое его высказывание на эту тему. Единственый постсоветский сериал, который с удовольствием смотрел - "Штрафбат".
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Штрафбат был снят для кацапов,они его не поняли,а ведь была битва за днепр,когда погибло больше людей чем под сталинградом.
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"Афганский излом" еще неплохой фильм с его участием, там у него роль второго плана и он совсем молод, но уже видна его актерская индивидуальность.
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Да, конечно, помню хорошо, с Микеле Плачидо в главой роли
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Помню ,роль эпизодическая , но сыграно на пять баллов.
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Согласен Штрафбат единственный более-менее правдивый сериал о Второй мировой войне снятый в РФ. Вся остальная фильмография расеянцев полный шлак, из восхвалением карательной машины НКВД, коммунизма, тирании Сталина, фантазий о вымышленных подвигах типа "28 памфиловцев" и прочего победобесия.
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Фильм "Штрафбат " показал истинную картину "великих" побед и как "героически" красная армия брала укрепления врага , и что стоила жизнь штрафника благодаря которым и победили
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А чего Цензор не пишет о этом грандиозном событии 21-го века на Россиюшке, затмило даже петушков с говна?
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Каждый имеет право на свое мнение. В конце концов не в Украине живет.
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Та то кацапський нулячий бот під грузинським проксі.
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Гідна людина.Нажаль у кацапії таких мало,і їм там жити не дають.
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Артист добавил, что власти также переписывают историю, чтобы доказать правильность своих действий.
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Кремль больше всего на свете боится попасть в учебники истории 21 века виновного в начале войны, потому всё что происходит основывается на этом страхе.
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Классный актер,ткпкрь можно добавить что и чел порядочный..
Рад что он уехал из рашки в Канаду..
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уважуха. остались еще порядочные Люди. Алексей после этих слов может стать объектом преследования или того хуже... Б.Немцов после правдивых слов получил пулю.
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Закон - не політика - закон це обовязок!
В харькове против самоуправства Кернеса вышли люди - поддерживаем, распространеем - Крыса-Кернес должен сидеть за несоблюдение законов Украины!
https://www.facebook.com/DARKHUNTERua/videos/240373250251383/

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Алексей Серебряков -талантливый актер уважаемый человек с четкой гражданской позицией!Молодец!
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как не печально, но таких актеров вна расии еденицы, остальные радостно подмахивают кремлю, за сахарную косточку.
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В голове у большинства это сидит, но не все могут сказать это вслух. А есть и такие, которые яростно лижут задницу своему пахану.
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"- Истину вам говорю, 31-го марта 2019 года Порошенко налетит на небесную ось." (с)
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.....я помню этого АКТЕРА когда он был еще ребенком , в принципе как и я тогда был )))) я на зимних каникулах ходил на детских каникулах , он мне ЕЩЕ тогда запал в душу (((( фильм (как называется сейчас не вспомню ) но сюжет в двух словах могу рассказать . короче : после войны в сов. союзе МНОГО организовывали для БЕСПРИЗОРНИКОВ дет.домов , а воспитатели были ФРОНТОВИКИ -ИНВАЛИДЫ , этих ребят воспитывали , что б были ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ , показывали в фильме их быт , учебу , приключения всякие и чувство справедливости в этом ПАРНИШКЕ било ч\з край еще тогда !!! НАРОД , помогите вспомнить название этого фильма ????
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Для меня его первый фильм "Фанат", а так он оказывается и в "Вечном зове снимался" Російський актор Серебряков звинуватив владу РФ у розпалюванні війни в Україні, Грузії та Сирії - Цензор.НЕТ 6902
Посмотри в википедии, может найдёшь. Ссылка.
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Возможно "Алые погоны" 1980 года фильм. Наберите в гугле "Серебряков фильмография ", там все его фильмы.
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Может " Алые погоны " .? О суворовском училище . Я смотрел когда то давно . Російський актор Серебряков звинуватив владу РФ у розпалюванні війни в Україні, Грузії та Сирії - Цензор.НЕТ 4147 .
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россия проиграла все.пора петь интернационал
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по опросу вциом путину доверяют 32 процента россиян.приехали
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твердохлебов комбат в штрафбате был изменником родины,разжалованным,таких было миллионы
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почему не любили советскую власть?подумайте
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На жаль,таких людей в кацапії на пальцях перерахувати можна...
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***** на подтанцовке у ротшильдов,как и рошен,вся эта война организована сионистами ротшильдами,для уничтожения украинцев.
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***** ставленник Рокфеллеров, а офицер Ротшильдов по паРашке долгое время шил варежки в Сибири. Опять же судьба актива Ротшильдов - "BP" в Раиссии даёт понять, что к этому клану ***** не принадлежит.
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У него хорошее интервью с дудем, и фильм "Обнаженная в шляпе"
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жаль настоящих русских 14% и 86% удобрений...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский актер Серебряков обвинил власти РФ в разжигании войны в Украине, Грузии и Сирии
 
 
 
 
 
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