 Российский актер Серебряков обвинил власти РФ в разжигании войны в Украине, Грузии и Сирии

Об этом актер заявил в ходе выступления в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Он обвинил руководство России в причастности к военным конфликтам в Чечне, Грузии, Украине и Сирии.
"Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм", — заявил Серебряков.
Артист добавил, что власти также переписывают историю, чтобы доказать правильность своих действий.
В харькове против самоуправства Кернеса вышли люди - поддерживаем, распространеем - Крыса-Кернес должен сидеть за несоблюдение законов Украины!
https://www.facebook.com/DARKHUNTERua/videos/240373250251383/
Диалог из фильма:
Серебряков (с улыбкой): Нравится мне с вами воевать!
Микель Плачидо: "Со мной" или "воевать"?
Серебряков (улыбка сползла): Воевать.
"Патапуф" (с)
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Но беда в другом,чтобы украинцы потом жалеть не стали, по доброте души славянской,ВСЮ страну-тварюгу ради этих прекрасных краснокнижников. А скулить они начнут,что их куйло обманул.
Слава Украине!!!
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Кремль больше всего на свете боится попасть в учебники истории 21 века виновного в начале войны, потому всё что происходит основывается на этом страхе.
Рад что он уехал из рашки в Канаду..
В харькове против самоуправства Кернеса вышли люди - поддерживаем, распространеем - Крыса-Кернес должен сидеть за несоблюдение законов Украины!
https://www.facebook.com/DARKHUNTERua/videos/240373250251383/
Посмотри в википедии, может найдёшь. Ссылка.