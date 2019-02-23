 Российский актер Серебряков обвинил власти РФ в разжигании войны в Украине, Грузии и Сирии

Об этом актер заявил в ходе выступления в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Он обвинил руководство России в причастности к военным конфликтам в Чечне, Грузии, Украине и Сирии.

"Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм", — заявил Серебряков.

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Артист добавил, что власти также переписывают историю, чтобы доказать правильность своих действий.