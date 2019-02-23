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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1143) налоги (2561) Порошенко (16412) IT-индустрия (149)

 Порошенко об ограничении деятельности ФЛП в IT-отрасли: "Правительство это решение не принимало. Президент не видел"

Президент Петр Порошенко намерен принять участие в обсуждении инициатив по деятельности ФЛП, которые платят Единой налог, с целью не допустить притеснений в работе предпринимателей, в частности ИТ-сектора, который работает по этой системе налогообложения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом Глава государства сказал во время выступления на Совете регионального развития Львовщины в ходе рабочей поездки в регион.

"Пользуясь случаем, хочу сказать, что предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IT-отрасли в частности - это рабочая инициатива самого министерства. Правительство это решение не принимало. Президент его не видел", - отметил он.

По словам Главы государства, Министерство как орган, который отвечает за наполнение Пенсионного фонда, должно искать путь легализации трудовой занятости. "Но мы в ближайшее время тщательно обсудим модель, которую они сейчас предложили. Она еще не рассматривалась на Кабмине. И в планах принять активное участие в обсуждении этого, для того чтобы ИТ-сектор как наш приоритет чувствовал себя защищенным. Это мое президентское слово", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат БПП Кобцев требует, чтобы работники IT-сектора платили больше налогов

Глава государства подчеркнул: "Это не значит, что этим не надо заниматься. Но мы просто должны найти другие способы как выводить зарплаты из тени, как легализовать занятость, как наполнять Пенсионный фонд".

"Мы добились немалого прогресса в том, чтобы реализовать эту инициативу, причем без притеснений малого и среднего бизнеса. Такой линии мы будем придерживаться и в дальнейшем", - также подчеркнул он.

Порошенко кроме этого отметил, что одной из его главных идей по изменениям в налоговой сфере является введение налога на вывод капитала. "Что это значит? То, что ты вложил в Украину - без налогов. То, что ты выводишь как бы ты это не называл - роялти или дивиденды, выводишь из Украины - заплати", - пояснил он.

Президент убежден, что это будет мощныи стимулом для инвестиций, развития, создания рабочих мест. "Я твердо убежден, что это будет настоящий прорыв", - резюмировал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главным налогоплательщиком Украины стал "евробляхер-схематоз", а не меткомбинат или агрокомплекс, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3113387
 
 
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Он о себе уже в третьем лице говорит ,типа Мы Николай Второй,в цари,что ли метит... Порошенко об ограничении деятельности ФЛП в IT-отрасли: "Правительство это решение не принимало. Президент не видел" - Цензор.НЕТ 9688
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Он сегодня вообще жжёт глаголом. Одно его "Поддерживаю всех тех, кто забыл" уже стоит занести в анналы истории.
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Ты не забыл? Подарили тебе дежурные носки, защитничек страны, которой нет? Порошенко об ограничении деятельности ФЛП в IT-отрасли: "Правительство это решение не принимало. Президент не видел" - Цензор.НЕТ 1805
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Как же ж можно так бессовестно врать??
https://www.youtube.com/watch?v=eKiJZnWvo8o

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Напомним, министр социальной политики Андрей Рева в конце прошлой недели заставил задергаться сотни тысяч украинских предпринимателей. Подотчетное ему ведомство опубликовало на сайте проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда"
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Возможно он уже подсознательно видит президентом не себя.
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"Мы" - это первое лицо, множественное число
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Збіжить 100%Треба бути реалістом,нажаль.
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злой крот - могут и не дать сбежать самые близкие к нему...
"Он слишком много знал (С)".. Порошенко об ограничении деятельности ФЛП в IT-отрасли: "Правительство это решение не принимало. Президент не видел" - Цензор.НЕТ 573
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Що страшно тобі, піп недороблений? З IT тягатися - заморишся))
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Кстати тут нужно ***** поддержать.Выгнать надо этих нахлебников от ит,которые работают.Реве кушать нечего,а какие то там програмеры жируют Порошенко об ограничении деятельности ФЛП в IT-отрасли: "Правительство это решение не принимало. Президент не видел" - Цензор.НЕТ 4542
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Шо то он перед выборами расп......ой, разговорился Порошенко об ограничении деятельности ФЛП в IT-отрасли: "Правительство это решение не принимало. Президент не видел" - Цензор.НЕТ 4037
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Жидівська потвора,нагла й брехлива як усі жиди
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а ви самі звідки ?
пс. і вас не втомляться видаляти, не думайте що це так складно
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Мені теж не складно правду писати,а сам я з України яка окупована сіоністами та кацапами
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Это мое президентское слово", - подчеркнул Порошенко. Пэтя, цену твоих слов уже все оценили. Примерно в районе нуля.
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В интервью американскому каналу порошенко умудрился ляпнуть: - ,,россия в керченском проливе напала на МОИХ моряков".
От така уйня в Украине у руля. 😂😅😂
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https://www.facebook.com/DARKHUNTERua/videos/240373250251383/

Харьков сейчас против Кернеса! и против повішения проезда! смотрим, рсапространяем!
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Хпрькова против анархии! сейчас все пойдуи в гостинницу против царя харькова Кернеса.Банду геть!
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Программисты хватит жировать,все переходите на контракт.
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Программисты просто уедут, а ты останешься здесь тухлым с Ревой- политруком и кучей нищих пенсионеров!
Все что выходит из правительства последнее время - имеет цель отроттердамить народ так, чтоб он уже не думал, а бежал из страны!
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Настоящим прорывом для Украины будет окончание каденции "Великого" обещателя 31 марта 2019 г.
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Вот так, легко, одним поворотом своего сладчайшего соевого языка ПРЕЗИДЕНТ порошенка РАЗРУШИЛ МИФ ШИРКИ И БОТОВ рыгов соевых И вшей украины О ТОМ, ЧТО ,,ПРЕЗИДЕНТ ЗА ЭКАНОМИКУ НЕАТВИЧАЕТ". 😂😅😂

рыго соевые порохоботы, ВЫБРАСЫВАЙТЕ СВОИ МЕТОДИЧКИ. 😂😅😂
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https://www.facebook.com/DARKHUNTERua/videos/240373250251383/

В Харькове тысчяа человек прямо сейчас идут к крысе Кернесу в гостинницу Националь - по поводу того что эта мерзкая крыса плевала на закон и делает в городе что хочет!
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ДеФОПизация вместо деОЛИГАРХизации, мои поздравления, диктатура рулит. С чего ФОПы не могут быть свободными от рабонаемников-олигархов за копейки и быть вольнонаемными, не понятно.
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Народ стал беднее за 5 лет в два раза, минимум. А вот теперь рассказывайте, что хотите.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко об ограничении деятельности ФЛП в IT-отрасли: "Правительство это решение не принимало. Президент не видел"
 
 
 
 
 
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