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 Порошенко организовал подкуп избирателей за счет госбюджета, объем ресурсов до 1,5 млрд грн, - Аваков

В полиции есть несколько дел, которыми занимаются по заявлению кандидата в президенты Юлии Тимошенко, и они касаются "сеток" другого кандидата - Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью для ZN.UA заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Он отметил, что эти сетки многослойные.

"Первая, низовая сетка — назовем ее "сетка вульгарис". Личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении. Казалось бы, что тут такого? Дело в том, что закон трактует: любая плата за агитацию — это подкуп избирателя. Труд агитаторов нельзя оплачивать. Даже если это не завуалированная агитация. Да, агитатор может сказать, что никаких денег не получал. Некоторые и утверждают, что их работа — чистое волонтерство, но есть и те, кто на камеру признаются в получении 500 грн…", - пояснил министр.

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По его словам, полиция с подобными нарушениями будет бороться. Не говоря уже о попытках "стимулирования" членов избиркомов.

"Как выглядит работа "сеточников"? Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: "Я агитатор кандидата Х…". Вам в ответ: "Пошел ты…". И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: "Ну, давайте поговорим о кандидате…" — агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных, — отмечает министр. — Дальше включается следующий подвид "сетки", который называется "лояльность за счет бюджетных средств". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривен на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров — с типовым посылом "Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ

А в это время агитатор звонит в "лояльную" квартиру, напоминает, чей он агитатор, предлагает написать заявление на получение материальной помощи. И так по всей стране.

Мы фиксируем подобные процессы. Очередное производство будет в очередной раз открыто. Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков".

Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело, по словам Авакова, не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств.

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"Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета! — подчеркивает министр внутренних дел. — Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов".

Аваков отмечает, что только "сетка" агитаторов составляет 200 тысяч человек, а им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.

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На вопрос о том, как же можно бороться с "сетками", Аваков ответил: "Для начала — говорить об этом вслух. Но как только начинаешь говорить — попадаешь под обстрел из всех стволов администрации президента. Их методы борьбы: встречная дискредитация полиции; компрометация любых заявлений министра и так далее. Это недопустимо — это не политическая конкуренция, это преступная глупость группки функционеров штаба, которая может привести к проблемам для всей страны. И дело тут не в личном комфорте и отношениях. И я, и полиция делаем то, что должны — то, чего от нас, по сути, ждут люди, то, ради чего нам доверили нашу работу. 

Реакция на эту работу — фейки, дискредитация. На днях опять появился оплаченный как реклама вброс, что Аваков с Тимошенко заключили политический союз".

Глава МВД подчеркнул, что это не так: "Нет. И с Зеленским нет, и с Гриценко нет. И Порошенко я не соратник. Я буду обеспечивать максимально честный процесс без схем и фальсификаций".

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Также Аваков считает, что в борьбе с "сетками" на данном этапе возможна превенция: "Идет следствие по ряду ключевых направлений, накапливаются материалы, их обнародование способно дать эффект.

В Киеве, к примеру, два человека, которые должны были участвовать в управлении этой "сеткой", уже отказались. В Одессе губернатор в последний момент вписал условие выдачи материальных выплат: "только инвалидам" (законно, претензий не имеем) — и такая выплата уже не ложится в схему. В Днепре сессия горрады остановила выдачу выплат, потому что там начался скандал.

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Мы договорились с Гражданской сетью "ОПОРА", с рядом других общественных организаций, что будем предавать информацию огласке, публиковать данные в онлайн-режиме, обнародуем интерактивную карту страны с указанием мест, где фиксируются такие схемы".

Источник: https://censor.net.ua/n3113384
 
   
 Топ комментарии
 
Да шоу нас ждет не детское.Что вспомнил про честь,когда жареным запахло,а 5 лет чего молчал ,михо выкинул с Украины.Пойдете вы с петей вместе в одну тюрму.
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Саакашвили давно говорил что из себя представляет Пэдро,но многие его не поддержали,теперь платите на все забаганки гаранта
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та нее. он от Зеленского, 96 квартал
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Аваков просто знает реальный рейтинг соевого мародера, который составляет 5-6 процентов, вот и сделал правильный выбор, совпадающий, кстати, с выбором народа. Соевые гниды намеревались за счет сетки приписать свинорошену еще около 10 процентов и пропихнуть его во второй тур, да только без участия полиции сделать это будет нереально
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Люто плюсую.
"Однотуровый должен остаться одноразовым!"
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"Весна придет - сажать будем"___________сегодня увидел в городе билборд Зеленского! полностью с ним согласен - ДАВНО ПОРА!!!!
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І підпис: "Претендент от кукловода".
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Кстати, в народе говорят, что нового-старого друга Пети усадил в инвалидное кресло всё тот же Аваков.
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кацапи! хіба ви не розумієте, що то fake?
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содержание и название "новости" разные. в тексте нет ни слова про то что эти "сетки" организованы за Порошенко. Вывод - вброс
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Избирательная компания перестаёт быть томной - тут тоже нарисовался свой батон, но не золотой, а тот, который бе-бе-бе-беспристрастный поборник правды и справедливости Аваков осмелился бе-бе-бе-бесстрашно крошить на головы всей кодлы Тошнотворного Порош(ен)ка. Сейчас Порохатому Шоколатье хорошо бы вдохнуть «новую жизнь» в подзабытую сагу с рюкзаками. А интересно, это Арсена Арсений накрутил, или с чего бы он так взбе-бе-бе-бесился?
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найдут собакова в лесу между деревьями, стоя на коленях и в дупе бутылка
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Здравия всем! Аваковский бред! Послушайте, вы собирались финансировать партии из госбюджета! А здесь 1.5 млрд бюджетных средств на подкуп действующей власти! Не кажется ли вам что это мазохизм! Ладно, а причем здесь агитаторы? Волонтеры? Вы несете полный бред! У нас недавно проходили выборы в Парламент и тоже ходили по домам предлагая голосовать за тех или иных кандидатов. Поскольку я поддерживаю республиканцев, я им сказал, что я буду за них голосовать, и наоборот, когда приходили демократы- отказывал им. Никто естественно мне денег не предлагал, но... работа агитатора- это платная работа! Человек тратит свое время на работу с населением- и естественно, он не может работать просто так! Это нормально! Так принято во всех странах- во время компаний они нанимают своих агитаторов или рекламные кампании.
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Ми, виборці Тимошенко, раді що лохторат нарешті забув про рюкзаки.
Слава Україні, недоумки радянські.
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Такой срач назревает,что нам прямая дорога стать губерней...
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Однако, в избирательной кампании имеется реальная острая политическая борьба с неясным исходом : это значит, что Украина - свободная страна, что общество - живой организм. Разница Украины с мордорско-рашкованской МЕРТВЕЧИНОЙ такая же как разница между живым человеком и протухшим трупом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко организовал подкуп избирателей за счет госбюджета, объем ресурсов до 1,5 млрд грн, - Аваков
 
 
 
 
 
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