 Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью для ZN.UA заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.
"Таких случаев много. Из этих 74 производств таких историй, кажется, 50. Например, в офис очень деятельного депутата Сергея Березенко в Чернигове сотрудники этого офиса вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и начали снимать, как там бабушкам что-то раздают. Из другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть? - Нет. - Уходите". Но и без обыска есть над чем поработать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство", - рассказал глава ведомства. По словам Авакова, так как Березенко народный депутат, следственных действий против него проводить нельзя, но он фигурирует в документах, предоставленных следствию Тимошенко, а поэтому - и в производствах.
Он отметил, что "сетки" кандидатов в президенты многослойные.
"Первая, низовая сетка — назовем ее "сетка вульгарис". Личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении. Казалось бы, что тут такого? Дело в том, что закон трактует: любая плата за агитацию — это подкуп избирателя. Труд агитаторов нельзя оплачивать. Даже если это не завуалированная агитация. Да, агитатор может сказать, что никаких денег не получал. Некоторые и утверждают, что их работа — чистое волонтерство, но есть и те, кто на камеру признаются в получении 500 грн", - пояснил министр.
По его словам, полиция с подобными нарушениями будет бороться. Не говоря уже о попытках "стимулирования" членов избиркомов.
"Как выглядит работа "сеточников"? Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: "Я агитатор кандидата Х…". Вам в ответ: "Пошел ты…". И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: "Ну, давайте поговорим о кандидате…" — агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных, — отмечает министр. — Дальше включается следующий подвид "сетки", который называется "лояльность за счет бюджетных средств". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривен на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров — с типовым посылом "Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ
А в это время агитатор звонит в "лояльную" квартиру, напоминает, чей он агитатор, предлагает написать заявление на получение материальной помощи. И так по всей стране.
Мы фиксируем подобные процессы. Очередное производство будет в очередной раз открыто. Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков".
Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело, по словам Авакова, не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств.
"Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета! — подчеркивает министр внутренних дел. — Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов".
Аваков отмечает, что только "сетка" агитаторов составляет 200 тысяч человек, а им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.
На вопрос о том, как же можно бороться с "сетками", Аваков ответил: "Для начала — говорить об этом вслух. Но как только начинаешь говорить — попадаешь под обстрел из всех стволов администрации президента. Их методы борьбы: встречная дискредитация полиции; компрометация любых заявлений министра и так далее. Это недопустимо — это не политическая конкуренция, это преступная глупость группки функционеров штаба, которая может привести к проблемам для всей страны. И дело тут не в личном комфорте и отношениях. И я, и полиция делаем то, что должны — то, чего от нас, по сути, ждут люди, то, ради чего нам доверили нашу работу.
Реакция на эту работу — фейки, дискредитация. На днях опять появился оплаченный как реклама вброс, что Аваков с Тимошенко заключили политический союз".
Глава МВД подчеркнул, что это не так: "Нет. И с Зеленским нет, и с Гриценко нет. И Порошенко я не соратник. Я буду обеспечивать максимально честный процесс без схем и фальсификаций".
Также Аваков считает, что в борьбе с "сетками" на данном этапе возможна превенция: "Идет следствие по ряду ключевых направлений, накапливаются материалы, их обнародование способно дать эффект.
В Киеве, к примеру, два человека, которые должны были участвовать в управлении этой "сеткой", уже отказались. В Одессе губернатор в последний момент вписал условие выдачи материальных выплат: "только инвалидам" (законно, претензий не имеем) — и такая выплата уже не ложится в схему. В Днепре сессия горрады остановила выдачу выплат, потому что там начался скандал.
Мы договорились с Гражданской сетью "ОПОРА", с рядом других общественных организаций, что будем предавать информацию огласке, публиковать данные в онлайн-режиме, обнародуем интерактивную карту страны с указанием мест, где фиксируются такие схемы".
Как стало известно, правительство заложило в расходы бюджета на субсидии сумму, которая почти на 20 млрд гривен меньше, чем в 2018 году. Таким образом, Кабмину необходимо сократить размер выплат на 25% либо лишать госпомощи каждого четвертого субсидианта.
Многие эксперты уверены, что процесс верификации была запущен именно для того, чтобы сократить расходы государства на выплаты.
Также есть мнение, что монетизация субсидий должна поспособствовать экономии со стороны бытовых потребителей, а это позволит сократить затраты государства на компенсации на оплату коммуналки. Треба буде менше їсти. І жити по-новому
Ну кому, как не Авакову это знать!
Да всем и так ясно что зубажилая живёт тольок на зарплату депутата и никогда не воровала. Ну все ж нормальные понимают что Тамошонка финансирует свою избирательную компанию из скромных сбережений, да и муж помогает. А вот и декларация подтвердит, вот смотри подпись пичать всё как надо.
23.02.2019 14:48
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в Без рубрики, Варта Києва, Война с оккупантами из РФ (АТО), ДФС, Интересно, Новости, Путин *****, События, Спорт, Статьи, Эти забавные мусора 22.02.2019 455 Просмотров
Ще в минулому році Антикор і Цензор.нет писали про жахливу корупцію на українській митниці, які помітив навіть вінницький придурок Вовочка Гройсман.
Дехто з кандидатів на посаду презика вважає, що головною схемою фінансування передвиборчого штабу Порошенка є «чорна готівка» отримана від митниці.
Наразі усі 100 % товарів народного вжитку, які доставляються з Турції і більша частина товарів з Китаю проходять митне оформленння використовуючи «чорні» схеми часів Януковича. Безпосередньо керує даною схемою «Главк К» СБУ.
Ролі розподілені наступним чином:
Віктор Шерман - інкасація «чорної готівки», переговори і наїзди на всіх учасників схеми мінімізації митних платежів, оголошення сум хабарів, які треба платити СБУ, звіти і аудит контрабандних схем, безпосереднє оформлення товарів на митниці. Компанії імпортери - Юніор Корпорейт 0042147907, Фактор Прайд 0041585577, Файнесі 0042372146, Сейтік Трейдс 0040680208.
Сеяр Куршутов - політичний «дах», налажування контактів і зв'язків з прокуратурою, МВС, народними депутатами. Звіти Олександру Грановському.
Ігор Олексюк і Сергій Коваленко - оперативна робота, контроль усього «4-го відділу», «Главка К», наїзди на чесних імпортерів і митників, ініціація і впровадження нових контрабандних схем.
Сергій Коваленко - забезпечення схем з боку СБУ, перерозподіл контрабандних потоків на компанії Шермана.
На данний момент цим людям повністю підконтрольні величезні партії контрабандних товарів і повністю підпорядкована злочинна діяльність на митницях. Збиток держави з кожного імпортного контейнера або машини, оформленого фірмами Шермана, складає близько 1 млн гривень.
Оксана Матвейчук
Какой канал не включишь, шоколадный боженька выступает нахаляву
Кто нибудь пять лет назад думал, что Ахметов станет богаче, что Гепа останется при власти, .........................................................................................Единственное что хочется написать напротив фамилии барыги, много разных эпитетов
Не верю! Пороха можно обвинять в чем угодно, но не в глупости. Впустую раздавать бабло и подставляться - дурь несусветная. А Аваков, думаю, не в те корзины яйца разложил...