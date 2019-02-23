 На подкуп избирателей из госбюджета направлено 1,5 миллиарда гривен, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью для ZN.UA заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Он отметил, что эти сетки многослойные.

"Первая, низовая сетка — назовем ее "сетка вульгарис". Личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении. Казалось бы, что тут такого? Дело в том, что закон трактует: любая плата за агитацию — это подкуп избирателя. Труд агитаторов нельзя оплачивать. Даже если это не завуалированная агитация. Да, агитатор может сказать, что никаких денег не получал. Некоторые и утверждают, что их работа — чистое волонтерство, но есть и те, кто на камеру признаются в получении 500 грн…", - пояснил министр.

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По его словам, полиция с подобными нарушениями будет бороться. Не говоря уже о попытках "стимулирования" членов избиркомов.

"Как выглядит работа "сеточников"? Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: "Я агитатор кандидата Х…". Вам в ответ: "Пошел ты…". И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: "Ну, давайте поговорим о кандидате…" — агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных, — отмечает министр. — Дальше включается следующий подвид "сетки", который называется "лояльность за счет бюджетных средств". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривен на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров — с типовым посылом "Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ".

Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело, по словам Авакова, не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств.

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"Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета! — подчеркивает министр внутренних дел. — Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов".

Аваков отмечает, что только "сетка" агитаторов составляет 200 тысяч человек, а им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.