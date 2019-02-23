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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2688) выборы (21146) подкуп (414) Порошенко (16412)

 На подкуп избирателей из госбюджета направлено 1,5 миллиарда гривен, - Аваков

В полиции есть несколько дел, которыми занимаются по заявлению кандидата в президенты Юлии Тимошенко, и они касаются "сеток" другого кандидата - Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью для ZN.UA заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Он отметил, что эти сетки многослойные.

"Первая, низовая сетка — назовем ее "сетка вульгарис". Личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении. Казалось бы, что тут такого? Дело в том, что закон трактует: любая плата за агитацию — это подкуп избирателя. Труд агитаторов нельзя оплачивать. Даже если это не завуалированная агитация. Да, агитатор может сказать, что никаких денег не получал. Некоторые и утверждают, что их работа — чистое волонтерство, но есть и те, кто на камеру признаются в получении 500 грн…", - пояснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам, - Аваков

По его словам, полиция с подобными нарушениями будет бороться. Не говоря уже о попытках "стимулирования" членов избиркомов.

"Как выглядит работа "сеточников"? Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: "Я агитатор кандидата Х…". Вам в ответ: "Пошел ты…". И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: "Ну, давайте поговорим о кандидате…" — агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных, — отмечает министр. — Дальше включается следующий подвид "сетки", который называется "лояльность за счет бюджетных средств". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривен на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров — с типовым посылом "Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ".

Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело, по словам Авакова, не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство открытых производств о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк

"Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета! — подчеркивает министр внутренних дел. — Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов".

Аваков отмечает, что только "сетка" агитаторов составляет 200 тысяч человек, а им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.

Источник: https://censor.net.ua/n3113384
 
   
 Топ комментарии
 
Да шоу нас ждет не детское.Что вспомнил про честь,когда жареным запахло,а 5 лет чего молчал ,михо выкинул с Украины.Пойдете вы с петей вместе в одну тюрму.
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Не хило, Пэтя. И при чем не из кармана, а из госбюджета и тут выгадал.
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Что то мало 1,5 миллиарда на роздачу.Заробитчане должны подъехать.Им что давать не будут.
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Так че авакян уже не рукзакян а уважаемий борец с карупцией?
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Так он и делает сейчас всё, что бы Петя не выиграл... ибо когда захочет поставить на его место какого то из своих кумовей (Медведчука например), то всплывут не только рюкзаки...
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Если есть доказательства, а они похоже есть, нужно идти в суд и снимать кандидата с выборов.
К чему этот треп.
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Принципова різниця між двома обговорюваними технологіями скуповування голосів (попри очевидну мерзенність обох схем) - у характері й масштабі. Масштаби так званої "сітки Тимошенко" видаються трохи перебільшеними. І тому, що Юлія Володимирівна спирається на фінансовий ресурс, непорівнянний із ресурсом Петра Олексійовича. І тому, що (як свідчить практика), чимала частина коштів, виділених ЮВТ на передвиборні потреби, має дивну властивість - "губитися" дорогою до виборця. Дивна штука: виконавці у вождя "Батьківщини" регулярно змінюються, а традиції - незмінні.

С того же интервью
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Жюлина подситилка Аваков 5 лет сидел нифига не делал, крутил схемы с рюкзаками а как пришли выборы то начал отрабатывать за хозяйку ботоксную. Но самое мерзкое что Аваков кстати как и Пинчук сразу стал святым для сектантов Бахини, хотя в куче тем они визжали про рюкзаки и про то шо это ж Порошенковский министр, а теперь когда Собаков стал топить за ихню Бахиню то смотри как сразу переобулись двуличные, прям в прыжке ога...Аваков уже хороший да люляботы??
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Не истери, теряешь лицо...так было задумано изначально.
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Сергей Гайдай

А Дмитрию Гнапу я могу сказать то же, что и Владимиру Зеленскому: добро пожаловать в наш ад под названием политическая жизнь Украины! Я четко понимаю, что ты ни у кого ничего не украл. Но люди этого не понимают.
А вот коррупционные миллиарды Петра Алексеевича и всех остальных как-то не замечаются. А за последний год, за 2018-й, Петр Алексеевич поднялся в доходах в 84 раза. В том числе на спекуляциях государственными ценными бумагами. То есть, понимаешь, в Америке за это судят и в тюрьму сажают. За использование инсайдерской информации. Смотрели фильм «Уолл-стрит»? Помните, за что посадили главного героя? Ты не имеешь права покупать акции, если заранее знаешь, что они упадут или поднимутся!
Там это преступление. А Порошенко - не просто знает, когда покупать ценные государственные бумаги. Он единолично влияет на процессы, имея прямое влияние на работу Нацбанка. Это, практически, воровство из государственно бюджета.
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У него действительно есть рейтинг в данный момент около 20%
Это мне напоминает историю с Савченко. У той тоже рейтинг был не меньше. Но это лишь до тех пор пока не начались интервью на камеру.
Для спонсоров Зели щас главное не подпускать к нему журналистов Иначе рейт сразу уползёт под плинтус
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ну у юли уже попадос с доказательной базой в суд от СБУ а у Авакова только ляля На підкуп виборців із держбюджету спрямовано 1,5 млрд грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 400
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усе супротив педро , как я понял кулевлобый , югик на сьезде у жули , таперича рюкзаков присоединился , видать петрушкины рейтинги настоящие не больше чем у кума юща в 10 годочке ...
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После победы Порошенко Аваков со свистом вылетит из министерского кресла. На підкуп виборців із держбюджету спрямовано 1,5 млрд грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 9987
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Він що так, що інакше вилетить восени. Бо буде новий склад ВР і нова каолліція. Хіба, що ТЮ отримає квоту і його пропхне... Може за це й "горить на роботі" арсенборісич?
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А что мешало выкинуть его все эти годы?
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Аваков в МВД это часть того же соглашения по которому рошен президент.
Для отставки Авакова нет голосов в Раде. У НФ много депутатов.
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Прискорбно. Да ,нет сомнений,что Яценюка оболгали ,безосновательно облили грязью и отодвинули.Возможно,к этому причастен и гарант....Но,былого не вернешь,а разборки между бывшими партнерами объективно работают на общего врага! В этот, решающий для страны момент, надо отказаться от личных амбиций и совместно противостоять хитромудрой тактике кремля!
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И посадить наконец кума *****! Ой его ж низя посадить, он ведь переговоршиком от пеци был😷
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Если поверить книжонке Онищенко "Петр Пятый", то на компанию по устранению Яценюка было потрачено 30 млн. баксов.
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Тимошенко дає 1000 гривень, вони кажуть, що це типу на проїзд і на обід.
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Може докази якісь арсенбарісич надасть. Хоча б такі, як СБУ і ГБР надали про "піраміду" штабу ТЮ?
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Перестань ходити по квартирах, брати гроші від пецоштбів і відразу побачиш.
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Ти десь бачило, що я ходив по квартирах або брав від когось гроші, *************?
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Новость , кто слышал это в живую из уст Авакова? Я , хоть и стараюсь следить за разной инфой , но такого не слышал. На заборах много чего написано но верить всему, себе дороже. Я точно так же не верю любой инфе , пока она не проверена. И к стати посылаю всех агитаторов , может по этому не кто и не предлагает продать голос?
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Есть инфа, что он один может их троих обесчестить...буквально.
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Перепрошую, але маю повідомити, що Anempodist Majorov не може відповісти, оскільки він раптово скористався щойно актевізованим, сподіваюсь, триденним абонементом в БАНю.
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Який населений пункт?

Питаю так само, як і в тих, до кого ходили від ПП (Щоправда жоден з них не відповів, отже припускаю, що десь у Тамбові-Воронежі)
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Миронівка. Кагарлицькицький р-н. с. Ліщинка. За тимошенко
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Населенный пункт Киев , подольский район, от кого ходили агитаторы сказать не могу , посылаю сразу на протяжении наверное последних 15 лет, а наговаривать не буду .
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У нас тоже ходили от Юли, денег не предлагали, записывали № тел, адрес і подпись.
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Крепко же Юля взяла его за яй компромат.
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Тимошенко проводить опитування, я знаю в яких домах, за останні рік це в них вже третє опитування, перше було ще весною 2018р.
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Шоколадные достигли совершенства подкупа, их еще никто не переплюнул и все по "закону".
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Как же так обесчестить уважаемого Петра Алексеевича ,честнейшего из всех президентов .
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потужна заява... ПОПа з яйцекролями не хоче ділитись... вертолітний майданчик готовий...
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Да хоть три миллиарда все равно ПОП не проходной.
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ну да...- вот я эту его коференцию смотрел..
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE

Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005

На підкуп виборців із держбюджету спрямовано 1,5 млрд грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 4228 Олег Володарський‏ @Volodarskiyy 22 февр.
За месяц до своей смерти А.Зинченко, который много мне рассказал об уникальном аферисте ПАПе и который на всю страну объявил об этом много лет назад, сказал мне - Порошенко это вирус, вирус лжи, лжепатриотизма, предательств, злобы и жадности. Как он был прав!

Дэвид Статников

На підкуп виборців із держбюджету спрямовано 1,5 млрд грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 7764
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Да я тоже это помню. И помню как Зинченко перед самой смертью от рака в
своем последнем интервью на плюсах просил прощения за этот случай. Что
он был неправ, что поверил Юле, а она его втемную использовала в своей
борьбе с Ющенко в попытке получить абсолютную власть в стране. Помню и
ее междусобойчик "все пропало" с Яныком, когда они пытались изменить
конституцию под себя родных и поделить власть на 20 лет вперед. И только
даже слабый Ющенко сумел их тогда остановить угрозой объявить об
отставке и назначить досрочные выборы президента и рады. Помню и
результат Юлиного популизма и ручного управления экономикой в 2008 и
2009 годах, когда даже ее верный соратник Пинзеник орал благим матом,
что Юля ведет страну в пропасть
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Найсолодшому "сивочолому гетьману" - капець.. Такий собі український петягейт маємо нагоду спостерігати.. Єдине чим займався петя протягом каденції - крав та брехав..
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арсенчик, не на ту лошадку ты поставил))) все адекватные люди уже поняли, что ПЕТР ПОРОШЕНКО победит в один тур!! каждую неделю его рейтинг растет на 3-4% !! дай Бог Вам крепкого здоровья во время второй каденции, уважаемый Петр Алексеевич!!! кто не с нами- тот подстилка *****!!!
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Сергей Гайдай

А контроль над СМИ? Да, у нас не такой тотальный контроль как у Путина. Но Путин свою Россию - из супердемократической России девяностых с независимым НТВ - строил 20 лет.И я знаю точно, что на всех украинских каналах, которые Банковая взяла под контроль есть базовая установка - президента мы не критикуем.
Даже, казалось бы, такой независимый канал как ZIK взяли под контроль. Там тоже есть установка не критиковать Петра Алексеевича.
Потом - абсолютное игнорирование правовых основ. Можно взять за шкирку Саакашвили, лишить его гражданства и выбросить из страны. Можно нарушать Конституцию - царь ведь важнее Конституции. Суды работают по звонку сверху и право ручного управления ими - у президента. Какое правосудие? Суд вершит волю правителя. Это тоже признак русского мира.
А «борьба» с олигархами? В России - там не борьба с олигархами, там просто взятие их под контроль президентом. В Украине тоже есть один основной олигарх - ПА. Все остальные должны играть в его игры, обязательно включая его самого во все свои схемы. Он должен получать свои преференции, быть в доле… Это называется «сословной феодальной экономикой». И Порошенко является не гарантом Конституции, а гарантом сословной феодальной экономики в Украине. Как и Путин в России.
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Больше всего умиляет гавканье порохоботов: "А вот йуля...", "А вот ЗЕ...", "А вот полковник"... Когда ж вы *** поймете что разговор не о них а о шоколадном жулике!
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Вот только заявление поступило от того, кто все предыдущие выборы платил больше всех))) Только в 2012 рыги платили немного больше)))
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Юля и заявление о подкупе избирателей?))) Это она о себе?))) Ведомости Батькивщины с прошлых выборов, где указано кому и сколько, до сих пор хранятся)))
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Когось з її прибічників навіть посадили за підкуп виборців в Одеській області. Єдиний випадок по Україні. Це як зухвало треба було пнутись, щоб аж за ґрати запроторили
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Агитатор ходит по подъезду )))))) Эй, Авакян!!! Найди в родном Харькове хоть ОДИН подъезд без дежурного или домофона. Сразу все посылаются НА ЙУХ!
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трепло. На него подадут в суд, но будет он уже после выборов.

Представитель силы с рейтингом 0 пытается поднять его до 1.
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Перед этим "манёвром" Аваков предусмотрительно заявил о готовящихся против него провокациях..т.к прекрасно понимает на что способен петя, но и аваков не пальцем деланный..
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Как Аваков собирается с этим бороться? Будут ли какие-то отчеты? Или как обычно занимается набиванием политических очков рассказывая правду и наращивая к себе лояльность?
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нет..., я не за Юлю....
Просто перспективы Петра Лексеевича и его команды радуют... На підкуп виборців із держбюджету спрямовано 1,5 млрд грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 9757
На підкуп виборців із держбюджету спрямовано 1,5 млрд грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 6779
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Слідкуйте за руками журнашлюшок. Собаков лиш озвучив версію Йулі, з її заяви!
А полаєтьста, наче це вже доконаний факт!
90% не читають, що написано, вони лише переглядають заголовок, розраховено саме на це.
Таке тут трапляється досить часто, щоб стверджувати що це система, так маніпулюють вашою свідомістю.
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Вы серьезно утверждаете, что подкуп избирателей за гос бюджет - это не схема и сомневаетесь в практиковании подобного?

Ему сейчас выложить список схематозных кандидатов что бы его обвинили в провокациях и вмешательстве?
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такие громкие заявления от лица Министра МВД, делаются если:
1) один из кандидатов понимает, что выборы она скорее всего проиграет;
2) этот не проходной кандидат, коррумпирует министра МВД, что бы своими резонансными и бездоказательственными заявлениями, легитимность (законность) предстоящих выборов, была поставлена под сомнение, у гражданского общества и у Лидеров Иностранных Государств;
3) далее, истерика о том что выборы "не легитимные" будет только нарастать: цель - приучить глуповатое население к мысли о необходимости "перевыборов";
4) после проигрыша, эта не проходная кандидатка, соберет Майдан, с целью проведения "перевыборов"; На мой взгляд это закончится пуком в лужу;
5) к сожалению, Аваков начал собственную игру в пользу не проходной кандидатки, а молчание НарФронта, говорит о том, что лидеры НФ не поддерживают Авакова, но в тоже время наблюдают за ответной реакцией Фаворита выборов и Лидеров Иностранных Государств;
6) если, Лидеры Иностранных Государств предложат Авакову не кидаться словами и заткнуться, то тогда НародФронт выступит с осуждением действий Авакова, и предложит из числа НарФронта другую кандидатуру на должность МинМВД;
7) подлинная роль Зеленского, внушить ложную надежду дурачкам и уничтожить рейтинг рано начавшего кандидата на лабутенах - что мы и наблюдаем в связи с падением рейтинга Ю;
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Нарешті. Вже навіть бабці в селі знають про схеми порошенко. Одне до одного ходять- допомагають якось вижити.
Порохоботи, чорне, це ЧОРНЕ, Скільки не кажи шоколад в роті не солодко. Десь так.
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у юльки/аваковых и прочей падали как сраки загорелись...
чуют что просрут. На підкуп виборців із держбюджету спрямовано 1,5 млрд грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 5064
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мхерові нанюхали перемогу Пороха в першому турі, тому то й ппішли вкиди..
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Поки що вимастилася лише Йуля.що через паталогічну жадібність навіть броньований мерс,якому їздить орендує (за гроші виділені державою на фінансування її партії), у фірми, що належить її чоловікові!
СБУ ннарешті стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду з організації підкупу з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку.
Подивимось, які будуть справжні результати у кандидата Тимошенко та її "партії" без тіньової "подпітки із центра", бо є розписки отримувачів коштів, і вони точно заговорять.
Але про це було лиш 2 посідомлення пару днів тому, а тепер по десять разів на день мусують вигдки про "підкуп виборців Порошенком". Вигадки від Йулі!
Все як учив Гебельс: "Якщо брехню повторювати достатньо часто вона стане "правдою"!
Слідкуйте за руками!
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І Гепа Кернес теж "ватнік"? Не може ж бути - він же за Пецю Будочника!
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Читав, що, перевернувши намет, роздратовані люди пецоагітаторів вздовж вулиці копняками гнали
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На подкуп избирателей из госбюджета направлено 1,5 миллиарда гривен, - Аваков
Слишком дорого украинцам обходится демократия, она того не стоит.
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Виборча піраміда Тимошенниці без прикриття МВС працювати не могла. Після спецопарації СБУ, що розкрила виборчу піраміду з організації підкупу, з чорним кешем невідомого походження,та з російськими громадянами в ланцюжку, мабуть ниточки протягнулися і до Авакяна. Найкращий захист це напад чим він зараз і займається.
При чому, подає заяву Йулі, наче то доконаний факт, хоча відомо, йуля вк не збрехне, той не дихне!
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Вавакало делает ставку на ювакало... а что если выиграет коломакало. А яйцо с полицейской дубин...иглой в корзинку юмакало положено? Сломает ведь стерва сразу же! И пропадёт Чахлик Невмирущий ни за цапову душу.
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А мне интересно - при другом президенте Аваков будет главой МВД ? Или - Платон мне друг но истина дороже. Или друг ему не Платон? Или что ещё?
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не главой МВД уже не будет, мог бы Генпрокурором быть , но Кролик подвел не пошел в президенты
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Так таки шо - "милиция опять таки будет с народом"? Во время этого, третьего Майдана по результатам сфальсифицированных Порошенком выборов ?
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Нифига себе размах у соевой камарильи!!! Пенькобежцу вместе с килей азировым такой размах воровства из госбюджета и не снился!
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Назначить Авакова на должность министра МВД, это тоже если назначить главой СБУ Кернеса или Чикатило... Кстати, на выборах мера Харькова из серьезных кандидатов был только Аваков и Кернес, а теперь все удивляются как это харьковчане за крысу проголосовали...выбирали из худшего... А сама реформа полиции угроблена именно этим бандюганом...
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Аваков сегодня как кость в горле для прогнившей дотла соевой банды, для которой вопрос жизни и смерти состоит в том, что бы не гнушаясь абсолютно ничем протащить главноворующую мразь с нулевым рейтингом на пост Президента. Если этого не сделать, большинство верхушки Блока Панамских Патриотов ожидают солидные сроки на нарах или стремительный драп из страны. Поэтому логично ожидать любых провокаций, направленных на устранение Авакова с пути тотальной фальсификации результатов выборов
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хм.....если на дескредитацию яйценюха онищенко потратил 30 млн.НЕ гривен, хотя и сам сеня старательно им помогал в этом.ТО сколько отстегнут бабла из НАШЕЙ с вами казны,чтоб убрать авакова....сам Арсен хоть догадывается,ЧТО на него сейчас обрушится????
попрошенко не только циничный,алчный,НО и очень мстительный.
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Да уж... А я ведь совсем недавно подтрунивал над статьёй какого-то французского журналиста, который писал о большом политическом весе Авакова в Украине. На первый взгляд, о каком весе можно говорить у фигуры с электоральным потенциалом в десятые доли процента... Согласитесь, бред! А француз что-то знал.)) В плане реального инструментария Аваков сегодня фактически преграда #1 на пути Петюни к триумфу. Юля, Зеля, Толя... могут только взывать и жаловаться с экранов и писать в Спортлото. А вот Аваков имеет реальные инструменты удержать Петю от перехода красных линий. Не имея полного контроля над МВД, по беспределу продавить второй срок уже не получится. Плюс в карму Арсену... как его по отчеству?))
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у жульки офігітельний бюджет на рекламу, тільки що понабирав брошур у неї в палатках по 7 штук "новий курс, "нова стратегія миру", "програма дій","справедливі пенсії", "нова соц доктрина", "нове доступне житло", "нова молодіжна політика" і т.д. Поліграфія якісна, це не те що у інших якись газети.
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Нет! Я не успокоюсь!!! То Юля обещала сообщить, где дают по 1000 грн, но так адресок и не дала. А теперь Аваков обещает, что будут добрые люди ходить по подъездам и на деньги подписывать! А время не указывает!!! Мне что, из дому не выходить? Да сколько можно можно издеваться над честным выборщиком??? Доколе???
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Цена вопроса для Лолиты Мальдивской слишком высока - или он путем фальсификаций и манипуляций пропихивается в президенты, или отправляется на нары с конфискацией всего наворованного у народа Украины. Поэтому нет такой мерзости и гнусности, на которые не пойдет прогнившая соевая клика, что бы остаться у власти. Это нужно понимать и быть к этому готовым
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа подкуп избирателей из госбюджета направлено 1,5 миллиарда гривен, - Аваков
 
 
 
 
 
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