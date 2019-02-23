 На подкуп избирателей из госбюджета направлено 1,5 миллиарда гривен, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью для ZN.UA заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.
Он отметил, что эти сетки многослойные.
"Первая, низовая сетка — назовем ее "сетка вульгарис". Личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении. Казалось бы, что тут такого? Дело в том, что закон трактует: любая плата за агитацию — это подкуп избирателя. Труд агитаторов нельзя оплачивать. Даже если это не завуалированная агитация. Да, агитатор может сказать, что никаких денег не получал. Некоторые и утверждают, что их работа — чистое волонтерство, но есть и те, кто на камеру признаются в получении 500 грн…", - пояснил министр.
По его словам, полиция с подобными нарушениями будет бороться. Не говоря уже о попытках "стимулирования" членов избиркомов.
"Как выглядит работа "сеточников"? Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: "Я агитатор кандидата Х…". Вам в ответ: "Пошел ты…". И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: "Ну, давайте поговорим о кандидате…" — агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных, — отмечает министр. — Дальше включается следующий подвид "сетки", который называется "лояльность за счет бюджетных средств". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривен на материальную помощь? — Да. — Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров — с типовым посылом "Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ".
Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело, по словам Авакова, не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств.
"Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета! — подчеркивает министр внутренних дел. — Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов".
Аваков отмечает, что только "сетка" агитаторов составляет 200 тысяч человек, а им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.
К чему этот треп.
С того же интервью
А Дмитрию Гнапу я могу сказать то же, что и Владимиру Зеленскому: добро пожаловать в наш ад под названием политическая жизнь Украины! Я четко понимаю, что ты ни у кого ничего не украл. Но люди этого не понимают.
А вот коррупционные миллиарды Петра Алексеевича и всех остальных как-то не замечаются. А за последний год, за 2018-й, Петр Алексеевич поднялся в доходах в 84 раза. В том числе на спекуляциях государственными ценными бумагами. То есть, понимаешь, в Америке за это судят и в тюрьму сажают. За использование инсайдерской информации. Смотрели фильм «Уолл-стрит»? Помните, за что посадили главного героя? Ты не имеешь права покупать акции, если заранее знаешь, что они упадут или поднимутся!
Там это преступление. А Порошенко - не просто знает, когда покупать ценные государственные бумаги. Он единолично влияет на процессы, имея прямое влияние на работу Нацбанка. Это, практически, воровство из государственно бюджета.
Это мне напоминает историю с Савченко. У той тоже рейтинг был не меньше. Но это лишь до тех пор пока не начались интервью на камеру.
Для спонсоров Зели щас главное не подпускать к нему журналистов Иначе рейт сразу уползёт под плинтус
Для отставки Авакова нет голосов в Раде. У НФ много депутатов.
Питаю так само, як і в тих, до кого ходили від ПП (Щоправда жоден з них не відповів, отже припускаю, що десь у Тамбові-Воронежі)
яйкомпромат.
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE
Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005
Олег Володарський @Volodarskiyy 22 февр.
За месяц до своей смерти А.Зинченко, который много мне рассказал об уникальном аферисте ПАПе и который на всю страну объявил об этом много лет назад, сказал мне - Порошенко это вирус, вирус лжи, лжепатриотизма, предательств, злобы и жадности. Как он был прав!
Дэвид Статников
своем последнем интервью на плюсах просил прощения за этот случай. Что
он был неправ, что поверил Юле, а она его втемную использовала в своей
борьбе с Ющенко в попытке получить абсолютную власть в стране. Помню и
ее междусобойчик "все пропало" с Яныком, когда они пытались изменить
конституцию под себя родных и поделить власть на 20 лет вперед. И только
даже слабый Ющенко сумел их тогда остановить угрозой объявить об
отставке и назначить досрочные выборы президента и рады. Помню и
результат Юлиного популизма и ручного управления экономикой в 2008 и
2009 годах, когда даже ее верный соратник Пинзеник орал благим матом,
что Юля ведет страну в пропасть
А контроль над СМИ? Да, у нас не такой тотальный контроль как у Путина. Но Путин свою Россию - из супердемократической России девяностых с независимым НТВ - строил 20 лет.И я знаю точно, что на всех украинских каналах, которые Банковая взяла под контроль есть базовая установка - президента мы не критикуем.
Даже, казалось бы, такой независимый канал как ZIK взяли под контроль. Там тоже есть установка не критиковать Петра Алексеевича.
Потом - абсолютное игнорирование правовых основ. Можно взять за шкирку Саакашвили, лишить его гражданства и выбросить из страны. Можно нарушать Конституцию - царь ведь важнее Конституции. Суды работают по звонку сверху и право ручного управления ими - у президента. Какое правосудие? Суд вершит волю правителя. Это тоже признак русского мира.
А «борьба» с олигархами? В России - там не борьба с олигархами, там просто взятие их под контроль президентом. В Украине тоже есть один основной олигарх - ПА. Все остальные должны играть в его игры, обязательно включая его самого во все свои схемы. Он должен получать свои преференции, быть в доле… Это называется «сословной феодальной экономикой». И Порошенко является не гарантом Конституции, а гарантом сословной феодальной экономики в Украине. Как и Путин в России.
Представитель силы с рейтингом 0 пытается поднять его до 1.
Просто перспективы Петра Лексеевича и его команды радуют...
А полаєтьста, наче це вже доконаний факт!
90% не читають, що написано, вони лише переглядають заголовок, розраховено саме на це.
Таке тут трапляється досить часто, щоб стверджувати що це система, так маніпулюють вашою свідомістю.
Ему сейчас выложить список схематозных кандидатов что бы его обвинили в провокациях и вмешательстве?
1) один из кандидатов понимает, что выборы она скорее всего проиграет;
2) этот не проходной кандидат, коррумпирует министра МВД, что бы своими резонансными и бездоказательственными заявлениями, легитимность (законность) предстоящих выборов, была поставлена под сомнение, у гражданского общества и у Лидеров Иностранных Государств;
3) далее, истерика о том что выборы "не легитимные" будет только нарастать: цель - приучить глуповатое население к мысли о необходимости "перевыборов";
4) после проигрыша, эта не проходная кандидатка, соберет Майдан, с целью проведения "перевыборов"; На мой взгляд это закончится пуком в лужу;
5) к сожалению, Аваков начал собственную игру в пользу не проходной кандидатки, а молчание НарФронта, говорит о том, что лидеры НФ не поддерживают Авакова, но в тоже время наблюдают за ответной реакцией Фаворита выборов и Лидеров Иностранных Государств;
6) если, Лидеры Иностранных Государств предложат Авакову не кидаться словами и заткнуться, то тогда НародФронт выступит с осуждением действий Авакова, и предложит из числа НарФронта другую кандидатуру на должность МинМВД;
7) подлинная роль Зеленского, внушить ложную надежду дурачкам и уничтожить рейтинг рано начавшего кандидата на лабутенах - что мы и наблюдаем в связи с падением рейтинга Ю;
Порохоботи, чорне, це ЧОРНЕ, Скільки не кажи шоколад в роті не солодко. Десь так.
чуют что просрут.
СБУ ннарешті стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду з організації підкупу з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку.
Подивимось, які будуть справжні результати у кандидата Тимошенко та її "партії" без тіньової "подпітки із центра", бо є розписки отримувачів коштів, і вони точно заговорять.
Але про це було лиш 2 посідомлення пару днів тому, а тепер по десять разів на день мусують вигдки про "підкуп виборців Порошенком". Вигадки від Йулі!
Все як учив Гебельс: "Якщо брехню повторювати достатньо часто вона стане "правдою"!
Слідкуйте за руками!
Слишком дорого украинцам обходится демократия, она того не стоит.
При чому, подає заяву Йулі, наче то доконаний факт, хоча відомо, йуля вк не збрехне, той не дихне!
попрошенко не только циничный,алчный,НО и очень мстительный.