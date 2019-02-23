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 Порошенко: Поддерживаю всех тех, кто забыл, что это за день - 23 февраля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает тех, кто уже забыл, что сегодня за день.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом Порошенко заявил во время своего выступления во Львове.

"Сегодня - 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Это так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких-маленьких составляющих, которые формируют новую Украину. Изменения в календаре ярко иллюстрируют, как меняется Украина", - заявил Порошенко.

На протяжении долгого времени 23 февраля в Украине отмечали День защитника Отечества, однако с 2014 года наша страна отказалась от этого праздника. У украинских военных появился свой праздник - День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы и ваш лидер - убийцы украинцев!" - Порошенко ответил российскому пропагандисту в кулуарах Генассамблеи ООН. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3113382
 
   
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Кравчук зізнався, чому не став радянським дисидентом, так как был зам секретаря ЦК КПСС по идеологической работе, а диссидент Черновил сидел и у него была деградация личности,потому его нельзя было выбирать на высокий пост.. многие помнят года кравчучки Порошенко: Поддерживаю всех тех, кто забыл, что это за день - 23 февраля - Цензор.НЕТ 9353
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а шо ви там забули, питається ? га....?
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Я представляю если Московия опять влезет в Украину, сколько появятся героев советского союза,герояв Московии с её колониями,сколько много будет стукачей,а сколько отправят на поселение на Дальний восток. Сколько ещё много продажного сидят в засаде Порошенко: Поддерживаю всех тех, кто забыл, что это за день - 23 февраля - Цензор.НЕТ 3924
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Мы тех, кто не служил в армии называли девочками. Сейчас президент-девочка не видит 23 февраля. Я патриот Украины. Но вычеркнуть 2 года службы (1979-1981) я не могу. Это моя жизнь, это моя история.
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Помните, на здоровье, молча, в кругу семьи! Я тоже служил: 73-75гг. И что? Порошенко: Підтримую всіх тих, хто забув, що це за день - 23 лютого - Цензор.НЕТ 9184 Я умру, Вы умрете и вся наша с вами история будет таким же мифом, как древний Египет! Порошенко: Підтримую всіх тих, хто забув, що це за день - 23 лютого - Цензор.НЕТ 1484 Строчка в учебнике истории древнего мира. Всё! Порошенко: Підтримую всіх тих, хто забув, що це за день - 23 лютого - Цензор.НЕТ 1484
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А ще у дитсадку у будьонівках і саморобних безкозирках "Єсть у нас танкісти , єсть і марякі!, або "Лєс дрємучій снєгами пакрит, на пасту пагранічнік стаіт, ночь тємна і кругом тішина, спіт савєцкая наша старан!" співали, як таке забудеш, правда? Оце жизнь, оце історія.
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вы прислуживали окупантам в тюрьме народов. И продолжаете этим гордится и отмечать эту дату...
Совки и сделка с собственной совестью..
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пихуй це 23 фэвраля, краще б про зростання экономiки шось збрехав..
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Вообще это должно быть слоганом его компании - "Поддерживаю всех тех, кто забыл!" Звучит?
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Напоминалочку поставлю всем кто служил и празднует

.начался обстрел кишлака из артдивизиона, а пехоте сказано было готовиться к прочёске. Жители поначалу кинулись к расщелине, но подход к ней был заминирован, и они начали подрываться на минах, после чего бросились обратно в кишлак.
Нам сверху было видно, как они мечутся по кишлаку среди взрывов. Дальше вообще началась х...ня непонятная, все мирные, оставшиеся в живых, бросились прямо на наши блоки. Мы все ох...ели! Что делать?! И тут кто-то из нас влупил из пулемета по толпе, и все остальные начали палить. По мирным-то..."
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труповозы россии прилетают каждые сутки в санкт-перебург в военно-медицинскую академию им.кирова из сирии,судана,ливии и уже из венесуэлы
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підлий мародер і колаборант удає з себе неабиякого патріота!
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рост экономики украины можно найти на торговом сайте аргумент
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У той час, як українці захищали та абустраівалі рассію, росіяни Голодоморами, репресіями та депортаціями вбивали українців та українську культуру. Скільки вбили? - українців ще на початку тридцятих було більше, ніж росіян - от і порахуйте...
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ЗекоМанда вже поздоровив з 23фєвраля дньом защітніка атєчєства.Ватан сраний.
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Зеко*****
******
Зеко*****, чи ***** Зека?
Шо, вєчнолєгітімний знову всплив?

Порошенко: Підтримую всіх тих, хто забув, що це за день - 23 лютого - Цензор.НЕТ 7462
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может он вспомнит что рошен надо продать или нужно еще раз пообещать продать и лохи точно за него проголосуют
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Поддерживаю всех тех, кто забыл, что это за день - 23 февраля
 
 
 
 
 
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