 Порошенко: Поддерживаю всех тех, кто забыл, что это за день - 23 февраля

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом Порошенко заявил во время своего выступления во Львове.
"Сегодня - 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Это так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких-маленьких составляющих, которые формируют новую Украину. Изменения в календаре ярко иллюстрируют, как меняется Украина", - заявил Порошенко.
На протяжении долгого времени 23 февраля в Украине отмечали День защитника Отечества, однако с 2014 года наша страна отказалась от этого праздника. У украинских военных появился свой праздник - День защитника Украины, который отмечается 14 октября.
Совки и сделка с собственной совестью..
.начался обстрел кишлака из артдивизиона, а пехоте сказано было готовиться к прочёске. Жители поначалу кинулись к расщелине, но подход к ней был заминирован, и они начали подрываться на минах, после чего бросились обратно в кишлак.
Нам сверху было видно, как они мечутся по кишлаку среди взрывов. Дальше вообще началась х...ня непонятная, все мирные, оставшиеся в живых, бросились прямо на наши блоки. Мы все ох...ели! Что делать?! И тут кто-то из нас влупил из пулемета по толпе, и все остальные начали палить. По мирным-то..."
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Зеко*****, чи ***** Зека?
Шо, вєчнолєгітімний знову всплив?