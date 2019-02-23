 Минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла с 50 до 150 долларов, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Когда наше правительство приступило к исполнению обязанностей, минимальная зарплата была около 50 долларов, а теперь 150 долларов. Рост - втрое", - сказал Гройсман.

Такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата. Сейчас в долларовом эквиваленте она превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше.

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"Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад, - сказал премьер. - Политика правительства позволила Национальному банку сформировать резервы на начало года более 20 млрд долл. Это максимум за последние 5 лет. Показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели более 40%".

Гройсман подчеркнул, что сейчас надо продолжать избранную политику, сохранять финансовую стабильность и усиливать рост экономики.

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