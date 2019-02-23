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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1834) Гройсман (4593) минимальная зарплата (143)

 Минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла с 50 до 150 долларов, - Гройсман

Минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла втрое - в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Когда наше правительство приступило к исполнению обязанностей, минимальная зарплата была около 50 долларов, а теперь 150 долларов. Рост - втрое", - сказал Гройсман.

Такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата. Сейчас в долларовом эквиваленте она превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше.

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"Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад, - сказал премьер. - Политика правительства позволила Национальному банку сформировать резервы на начало года более 20 млрд долл. Это максимум за последние 5 лет. Показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели более 40%".

Гройсман подчеркнул, что сейчас надо продолжать избранную политику, сохранять финансовую стабильность и усиливать рост экономики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113381
 
   
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150 долларов,это 5 долларов в день,а 5 долларов в день это черта бедности по стандартам ООН,скажите это Гройсману
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Тебе це не стосується,у ЛНР мінімалка 2136 рублів))
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Зато минимальная пенсия выросла на 10 долларов и составляет 55 долларов. Чтоб Гройсман на такую пенсию доживал при нынешних тарифах и ценах.
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Це вже нагадує алдовий совок, на кшалт: "Товарищи, день ото дня растет процент содержания жиров в масле!"
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"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле..."
(с) Лесь
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Грося,це не мінімальна,це середня зарплатня,бо ти зрівняв двірника та викладача ВУЗа,обидва отримують твою мінімалку.ПОц))
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Ну если украинцев сравнить с аборигенами Амазонии , там где много диких обезьян. И то их поддерживают защитники животных шоколадно- ореховой пастой
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этот дурак сравнивает Венесуэлу с Украиной,докырувались соевые
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Лучше не надо в долларах приводить, а то стыдно будет сравнивать с другими государствами.
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Е*аный придурок! Так она в 2013 году 180 была!
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Один обед в нормальном европейском ресторане. Даже не в мишленовском
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Почему сразу жру ? Нормальное блюдо в ресторане Словакии стоит 12-18 евро . Вот и считайте. В Швейцарии телячий стейк стоит 50 евро. - и это с двумя кружочками помидор.
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В 2014 зарплата была 300 баксов, 2019 выросла до 200 баксов.При этом цены выросли в разы, особенно на продукты и коммуналку, а покупательная способность гривны снизилась.
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Просто он скрытый немец . У них 1 -это отлично, а 5 - неуд
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Хоть бы уже молчал Грося и не позорился...
Ведь за три года и коммунальные услуги, в основном газ вырос в долларовом эквиваленте в несколько раз...
а вообще 150 долларов это минимальный уровень содержания одной собаки в приюте для животных в западных цивилизованных странах...
Низвели людей на уровень животных и радуются и даже рапортуют об этом
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А что этот брехун только за последних 3 года взял когда они гривну уже обвалили, например в 2013 минималка была больше при намного меньших ценах и тарифах.
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Мовчала , та сопіла б у дві дірочки . Це не я а Шляшкопише "скотиняка".
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Грося ти дурень. В мене пенсія була 400$ а зараз 100

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У тебя пенсия 100; ,а Гройсман купил жене Мерседес за 2.5 миллиона гривень .И кто из вас двоих дурень?
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гося, як той друг, чілавєка), все розуміє, але мало шо може сказати -
"Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад, - сказал премьер. - Политика правительства позволила Национальному банку сформировать резервы на начало года более 20 млрд долл. Это максимум за последние 5 лет. Показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели более 40%".Источник:https://censor.net.ua/n3113381

сказав, би чесно, скільки років треба, щоби вийти на рівень яна-овоча-папірєдніка)?! Минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла с 50 до 150 долларов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 925
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Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» предлагает правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячных оклад в размере 2,08 млн грн.
Об этом говорится в письме главы набсовета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копией которого располагает БизнесЦензор.
«Хотя нормальная отраслевая практика предусматривает увеличение компенсации в случае продления срока действия контракта, мы считаем, что было бы целесообразно продлить его, сохранив при этом действующие условия в части компенсационного пакета», - отмечается в документе.
«Мы обращаем особенное внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета господина Коболева было в самом начале принято акционером», - указывает глава набсовета «Нафтогаза».
При этом Клэр Споттисвуд предлагает сообщить об ожиданиях правительства в этой части.
Согласно приложению к письму, набсовет предлагает установить ежемесячный должностной оклад главы правления «Нафтогаза» в размере 2,08 млн грн.
Предложения набсовета также предусматривают, что размер квартальной премии главы НАК, а также премий за особенные достижения и реализацию целей в долгосрочных проектах будет устанавливать сам наблюдательный совет, а годовая премия за достижение поставленных перед руководителем целей может составить до 100% годового оклада.
При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству «Нафтогаза» по итогам победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже в части выплаты второй части премии.
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Одноразовые выплаты главе НАК предусматривают помощь на оздоровление в размере 60% оклада один раз в год, а также помощь в случае досрочного прекращения контракта в связи с болезнью.
При увольнении по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.
Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.
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Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно заявлял о планах пересмотреть в сторону уменьшения заработные платы руководителей государственных компаний, контракты c которыми в настоящее время завершаются.
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В частности, премьер называл «заоблачными» зарплаты руководства «Нафтогаза» и заявлял о планах пересмотреть их «в соответствии с рыночным уровнем».
Контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.
***
Надо полагать, Коболев согласен на такие условия оплаты его труда. И его проживающая в Америке мама тоже…
https://goo.gl/o5qagk

🤗
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Да и еще отел у коров удвоился,как ты про это забыл добавить ,дорогой ты наш леонид ильич))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинимальная зарплата в Украине за последние три года выросла с 50 до 150 долларов, - Гройсман
 
 
 
 
 
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