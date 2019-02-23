 Минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла с 50 до 150 долларов, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Когда наше правительство приступило к исполнению обязанностей, минимальная зарплата была около 50 долларов, а теперь 150 долларов. Рост - втрое", - сказал Гройсман.
Такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата. Сейчас в долларовом эквиваленте она превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше.
"Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад, - сказал премьер. - Политика правительства позволила Национальному банку сформировать резервы на начало года более 20 млрд долл. Это максимум за последние 5 лет. Показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели более 40%".
Гройсман подчеркнул, что сейчас надо продолжать избранную политику, сохранять финансовую стабильность и усиливать рост экономики.
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(с) Лесь
Ведь за три года и коммунальные услуги, в основном газ вырос в долларовом эквиваленте в несколько раз...
а вообще 150 долларов это минимальный уровень содержания одной собаки в приюте для животных в западных цивилизованных странах...
Низвели людей на уровень животных и радуются и даже рапортуют об этом
"Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад, - сказал премьер. - Политика правительства позволила Национальному банку сформировать резервы на начало года более 20 млрд долл. Это максимум за последние 5 лет. Показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели более 40%".Источник:https://censor.net.ua/n3113381
сказав, би чесно, скільки років треба, щоби вийти на рівень яна-овоча-папірєдніка)?!
Об этом говорится в письме главы набсовета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копией которого располагает БизнесЦензор.
«Хотя нормальная отраслевая практика предусматривает увеличение компенсации в случае продления срока действия контракта, мы считаем, что было бы целесообразно продлить его, сохранив при этом действующие условия в части компенсационного пакета», - отмечается в документе.
«Мы обращаем особенное внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета господина Коболева было в самом начале принято акционером», - указывает глава набсовета «Нафтогаза».
При этом Клэр Споттисвуд предлагает сообщить об ожиданиях правительства в этой части.
Согласно приложению к письму, набсовет предлагает установить ежемесячный должностной оклад главы правления «Нафтогаза» в размере 2,08 млн грн.
Предложения набсовета также предусматривают, что размер квартальной премии главы НАК, а также премий за особенные достижения и реализацию целей в долгосрочных проектах будет устанавливать сам наблюдательный совет, а годовая премия за достижение поставленных перед руководителем целей может составить до 100% годового оклада.
При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству «Нафтогаза» по итогам победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже в части выплаты второй части премии.
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Одноразовые выплаты главе НАК предусматривают помощь на оздоровление в размере 60% оклада один раз в год, а также помощь в случае досрочного прекращения контракта в связи с болезнью.
При увольнении по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.
Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.
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Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно заявлял о планах пересмотреть в сторону уменьшения заработные платы руководителей государственных компаний, контракты c которыми в настоящее время завершаются.
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В частности, премьер называл «заоблачными» зарплаты руководства «Нафтогаза» и заявлял о планах пересмотреть их «в соответствии с рыночным уровнем».
Контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.
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Надо полагать, Коболев согласен на такие условия оплаты его труда. И его проживающая в Америке мама тоже…
https://goo.gl/o5qagk
🤗