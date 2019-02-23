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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1143) закон (2569) налоги (2561) Порошенко (16412) Министерство социальной политики (618)

 Порошенко о проекте Минсоцполитики по ФЛП: правительство это решение не принимало, президент его не видел

Президент Украины Петр Порошенко намерен приобщиться к обсуждению предложенного Министерством социальной политики проекта ограничений использования физических физических лицо-предприниматель (ФЛП).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал на заседании Совета регионального развития во Львовской области в субботу.

"Предложение Министерства социальной политики внести правки в Трудовой кодекс, которые бы ограничили деятельность ФОПов на едином налоге в целом и в IТ-сектора в частности – это рабочая инициатива самого министерства, правительство это решение не принимало, президент его не видел", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что Минсоцполитики должно искать пути легализации трудовой занятости, и сообщил, что в ближайшее время примет активное участие в обсуждении модели, которую предложило министерство.

"В моих планах – принять участие в ее обсуждении, чтобы IТ-сектор как наш приоритетный чувствовал себя защищенным. Это мое президентское слово", - пообещал Порошенко.

Президент также отметил, что необходимо находить другие способы, как выводить зарплату из "тени".

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Как сообщалось, 18 февраля 2019 года Министерство социальной политики Украины обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование физлиц - частных предпринимателей вместо найма на работу.

Обнародованный на сайте министерства законопроект предполагает определить семь признаков трудовых отношений, причем совпадение трех из них дает основания считать такие отношения трудовыми. Среди таковых критериев указаны: оплата вознаграждения за услуги два или более раз; личное выполнение работы (предоставления услуг) по конкретной квалификации, профессии или должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого эти услуги предоставляются или уполномоченного им лица; доля вознаграждения за выполненную работу (предоставленные услуги) является единственным источником дохода лица и составляет более 75% его дохода на протяжении шести календарных месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3113380
 
 
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Это мое президентское слово", - пообещал Порошенко. И цену пэтиных слов и обещаний уже все знают.
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честное слово Порошенко,это уже мем в Одессе
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Твит про газ по 70 копеек при Януковиче набрал рекордное количество лайков в твиторе. Холодильник дожимает телевизор. Людей уже не волнуют петины сказки про томос, безвиз, армию, и мову, людей волнуют тарифы ЖКХ и цены в магазинах. Даже в сытой Америке холодильник голосует за Трампа, потому что он тупо выполняет свои обещания и гнобит массонскую прессу, которая льет на него ложь
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во всем мире холодильник голосует за тех кто улчшает жизнь граждан и только у нас через задний проход. Что привело к деиндутсриализации и гиперолигархизации, проклятый зомбоящик поимел нас украинцев
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во всам мире не меняют холодильник на рабские цепи как в паРаше.
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А вас россиян кроме холодильника и телевизора вообще все имеют,кому не лень
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у нас Бойко - рейтинг холодильнка. Ниже плинтуса.
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фото Порошенко к этой статье почти по Гамлету,пить или не пить,вот в чем вопрос
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Похоже, понял - долбоящер Кобцев со своим шариковским спичем про "задротов клавиатуры" подложил ему жыр-р-рную, мерзко похрюкивающую Порошенко о проекте Минсоцполитики по ФЛП: правительство это решение не принимало, президент его не видел - Цензор.НЕТ 8522
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Бояры,вы задолбали идеального царя подставлять Порошенко о проекте Минсоцполитики по ФЛП: правительство это решение не принимало, президент его не видел - Цензор.НЕТ 9636.Спасибо ,что живем в век мнета,все гавно всплывает рано или поздно)))
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кацапье,чё за фигня?чего это вы нас с днем рождения ющенка не поздравляете? Порошенко о проекте Минсоцполитики по ФЛП: правительство это решение не принимало, президент его не видел - Цензор.НЕТ 1397
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о проекте Минсоцполитики по ФЛП: правительство это решение не принимало, президент его не видел
 
 
 
 
 
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