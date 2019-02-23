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 95 танков и десятки артиллерийских систем и орудий наемников РФ обнаружены миссией ОБСЕ за пределами мест хранения и линий отвода на Донбассе

По данным отчета СММ ОБСЕ от 21 февраля 2019 года, вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, танки, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, минометы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, 20 февраля, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. А именно - 7 танков неподалеку Старопетровского.

Кроме того, 17 февраля, за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения вблизи Мирного (на юго-западе от Луганска) по доступным СММ данным воздушного наблюдения было выявлено 17 танков, 9 единиц самоходной и 18 буксируемой артиллерии или минометов. 27 танков оккупанты разместили у Круглика.

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На следующий день, также на основе доступных СММ ОБСЕ данных воздушного наблюдения, на юго-западе от Луганска было зафиксировано 17 танков вблизи Бугаевки, 6 танков неподалеку Шимшиновки и 21 танк рядом с Терновым.

Источник: https://censor.net.ua/n3113379
 
 
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Те що зір у ОБСЄ покращився, то є добре. Але ж після виявлення такої кількості техніки повинні бути якісь дії, а їх немає...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия95 танков и десятки артиллерийских систем и орудий наемников РФ обнаружены миссией ОБСЕ за пределами мест хранения и линий отвода на Донбассе
 
 
 
 
 
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