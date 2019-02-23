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 Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой

В селе Жидичин Киверцовского района на Волыни произошел конфликт из-за Свято-Николаевского храма, община которого недавно приняла решение о переходе в Единую Поместную Православную Церковь Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, о стрельбе в селе сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня около четырех часов утра на линию службы "102" полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцовского района один из местных жителей совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан", - говорится в сообщении.

Полиция зарегистрировала сообщения и проводит его проверку. На месте происшествия работают руководство ГУНП в области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

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О подробностях инцидента в Facebook сообщил его свидетель Тарас Высоцкий.

"В 03.30 ч. настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, выкрикивая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать. Было сделано 4 выстрела", - утверждает Высоцкий.

Также он сообщает, что вчера около 23:00 зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии. Пожар удалось потушить собственными силами, а представители ГСЧСУ составили соответствующий акт.

Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переходы общин УПЦ МП в ПЦУ сдерживают внешние факторы, - Минкульт

Ранее Высоцкий сообщал в Facebook, что за переход в единую поместную церковь проголосовали 390 членов жидичевской религиозной общины

В Волынской епархии УПЦ (МП)называют случай "рейдерским захватом". Заявляют, что, не получив ключи от храма, активисты срезали замок болгаркой и стали проводить инвентаризацию ценностей. Клирик храма иерей Роман Гелета утверждает, что во время столкновений у храма пострадали его супруга и мать, супруга настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.

Источник: https://censor.net.ua/n3113377
 
 
 Топ комментарии
 
МП, Украина не для вас! Вон отсюда, оккупанты!!
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За - 383, проти - 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ

Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой - Цензор.НЕТ 4451
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Как всё хорошо было и вдруг к кацапам и манкрутам пришёл Петя...
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Тебе ублюдок наш президент каждую ночь в кошмарах сниться??!! Ниче... еще 5 лет ссаться будешь!
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Його **** православна з жопоблоку на поруки візьме чи заставу внесе
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не хочуть попи московітського шайтануту покидати насиджені тепленькі місця в українських церквах. громада в селі велика...Гроши річкою в кармани попів йшли.А тепер вигнали поганця ,а воно ще й погрожує людям. Кажуть коли підписи збирали за перехід приїхало 50 немісцевих совкодрочерів-тітушок і попи московітські в к-ті 10 штук. але громада в Жидичині бандерівська-швидко адепта гундяєвського втихомирять. Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой - Цензор.НЕТ 8227
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МП, Украина не для вас! Вон отсюда, оккупанты!!
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За - 383, проти - 1: громада храму Жидичина вирішила відректися від УПЦ (МП) і перейти до ПЦУ


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Люди, но Вы знаете кто стрелял!!!

Спалите его дом ночью и вопросов нету.
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мы ж не кацапы,чувак..
батюшка добровольно на нарасию уедет..
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Поэтому и территории теряем.

С рузькэ надо очень жестко и грубо. Тогда они сцут, а деликатничаешь - наглеют.
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Палити хату не можна! Це ж не наші методи! А в лісі тихцем прикопати кацаподрочера поганого-то да! Через перехід громади в ПЦУ в селі на Волині стався конфлікт зі стріляниною - Цензор.НЕТ 5896
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Там в тому селі, будинок цього "священика" належав громаді. Так ось піп його втихаря "прихватизірував" і зараз новий шкандаль.https://kivertsi.rayon.in.ua/news/127870-u-zhidichini-sviashchenik-upts-mp-vidsudiv-sobi-budinok-iakii-iomu-nadala-gromada
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Даёшь военное положение! Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой - Цензор.НЕТ 9341Выборы,лет через надцать проведём ..
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Батюшки -- богу і людям а фсбешні рпцешники - гюндяю і *****.
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мойша одесский

А я думал, попы Богу служат.
АГА ?ТІЛЬКИ НЕ ВСІ, І ЩЕ ЯКОМУ? ЯКЩО В УПЦ МП ТО(КГБ), А ПЦУ, ТО ІІСУСУ!!!
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Нагадаємо, 23 лютого, о 03.30 год. настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелетавідкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм.

"...Також вчора близько 23:00 зафіксований факт підпалу господарських споруд з живим поголів'ям на території монастирської економії.На щастя, пожежу вдалося загасити власними силами, а представники ДСНСУ склали відповідний акт. Продовжуємо чергування разом з працівниками поліції задля забезпечення законності та правопорядку, а також мирного врегулювання ситуації та уникнення провокацій.
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Так. Наче й смішно, але саме так чинили на Московії за часів Середньовіччя.

"свидетельством недоверчивого отношения Филарета к западным русским (українці і білоруси) является его требование тщательно проверять религиозный статус каждого переселенца из Западной Руси, прежде чем принимать его в лоно Московской православной церкви. Филарет повелел, что, если таковой католик, униат или протестант, его следует крестить заново. Это правило применяли даже к православным переселенцам в том случае, если их крестили не погружением в освященную воду, а обрызгиванием (что являлось в Западной Руси обычной практикой). Если переселенец мог доказать при наличии свидетелей или клятвой, что его крестили погружением, он не подлежал обряду повторного крещения."
http://www.spsl.nsc.ru/history/vernad/vol5/vgv532.htm
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"Газпром" викупив для москви християнство? Через перехід громади в ПЦУ в селі на Волині стався конфлікт зі стріляниною - Цензор.НЕТ 6550
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Как же догма - "не убий"?
Это не протоиерей, это чел, который предал заповедь главы своей церкви! Его должно отлучить от церкви вообще! Ибо его дело - молиться!
"Молитесь за гонящих вас и притесняющих вас..."
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кацапня вважає що до українців заповіді не відносяться. Вони ж шайтаністи,вірять путіну і їхній бох в мавзалєї догниває! Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой - Цензор.НЕТ 5521
Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой - Цензор.НЕТ 9901
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Все, що потрібно знати і пам'ятати про мокшанських сатанистів секти ФСБ РПЦ ... Ну, а "отцу Федору" мабуть краще було б заращ змінити рясу на арештантську робу.. Тим паче вона йому так личить до його ряхи ...😕
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І після подібного у цього бойовика гундяевськой секти ще язик повертається називати себе священиком, за ґрати виродка, а після відсидки - стусаном в орду.
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Странно, что этот настоятель из ружья стрелял, а не из калаша. Я думала москальским попам калаш вместе с подрясником выдают, в наборе
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Він місцевий,просто продався дияволу. Нічого...Жидичинці його швидко втихомирять. Через перехід громади в ПЦУ в селі на Волині стався конфлікт зі стріляниною - Цензор.НЕТ 429
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То Ви нічого не знаєте про Волинь. А там такий "русскій_мір", що ого-го!
УПЦ_ФСБ в Рівному
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Этот настоятель просто настоящий христианин.
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настоящий настоятель-это тавтология.и христианство с заповедью не убий здесь вообще отсутствует Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой - Цензор.НЕТ 9953
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Скорее настоящий полковник.
Начальство их фсб наверняка ему сказало - перейдет приход в ПЦУ - ты труп. Вот нервишки и не выдержали.
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невольно вспоминается поп из 12 стульев с колбасой на вершине горы...
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Волынь -это и Ровенская область и смежные районы Беларуси.Спокон вику села Волыни булы поставщиками священников для всей масковской империи и совка от Сахалина до Кёнигсберга.Целые районы и сёла построили на этом свой бизнес!В некоторых семьях было иесть по 5 и 6 священников.Заметьте ,не монахов,а батюшек!.И сейчас ,около 50% Попов в Орде родом оттуда,если не больше.Это можно проверить по интернету!Переход в ПЦУ лишает их семьи привычного заработка в орде..Отсюда такие страсти!
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Бабушка моя родом с Житомирщины,рассказывала мне, что до коллективизации в 1929 году в их селе из 3000 жителей не было ни одного русского.Привезли партийца с красным знаменем и чекистом с пулеметом и сразу начали строить первую русско-язычную школу для этого партийца и чекиста.
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Гаспадін протоиєрей МП стріляв не від ненавісті, а як справжній христянин - з любов'ю
до ближнього.
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і де зброю взяв... чи не в сепаратутів на дамбасі...
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Треба в нього хату обшукати-можу побитися об заклад,портрети членіна чи ху№ла або прапор ссср з колорадками там є.
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Город Житомир,год основания 884,Киевскую Русь Крестили в 988 г.
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Город Москва год основания 1272.Кто крестил Москву и Орду,неизвестно до сих пор.город Петербург,год основания 1703 ,кто крестил неизвестно.Ихтамнет.
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Ну в таком случае громада тогда и ходить в эту церковь не станет. Только рейдеры и нагнанные студенты вынуждены будут жертвовать на ее содержание и посещать всяческие мероприятия, " Як і скрізь по Україні."? Через перехід громади в ПЦУ в селі на Волині стався конфлікт зі стріляниною - Цензор.НЕТ 4738
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Служитель дьявола. Все кацапы и подкацапники-бесы.
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Гундяевские попы не почитают наших погибших воинов и не желают их отпевать
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Через перехід громади в ПЦУ в селі на Волині стався конфлікт зі стріляниною - Цензор.НЕТ 6708Зато отпевают сепарню , а в Крыму освящают ракеты установленные против нас. УПЦ МП - не украинская церковь
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Мордорская церковь сатаны начинает проявлять свой истинный облик.
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