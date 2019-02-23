 Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, о стрельбе в селе сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.
"Сегодня около четырех часов утра на линию службы "102" полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцовского района один из местных жителей совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан", - говорится в сообщении.
Полиция зарегистрировала сообщения и проводит его проверку. На месте происшествия работают руководство ГУНП в области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа.
О подробностях инцидента в Facebook сообщил его свидетель Тарас Высоцкий.
"В 03.30 ч. настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, выкрикивая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать. Было сделано 4 выстрела", - утверждает Высоцкий.
Также он сообщает, что вчера около 23:00 зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии. Пожар удалось потушить собственными силами, а представители ГСЧСУ составили соответствующий акт.
Ранее Высоцкий сообщал в Facebook, что за переход в единую поместную церковь проголосовали 390 членов жидичевской религиозной общины
В Волынской епархии УПЦ (МП)называют случай "рейдерским захватом". Заявляют, что, не получив ключи от храма, активисты срезали замок болгаркой и стали проводить инвентаризацию ценностей. Клирик храма иерей Роман Гелета утверждает, что во время столкновений у храма пострадали его супруга и мать, супруга настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.
Спалите его дом ночью и вопросов нету.
батюшка добровольно на нарасию уедет..
С рузькэ надо очень жестко и грубо. Тогда они сцут, а деликатничаешь - наглеют.
А я думал, попы Богу служат.
АГА ?ТІЛЬКИ НЕ ВСІ, І ЩЕ ЯКОМУ? ЯКЩО В УПЦ МП ТО(КГБ), А ПЦУ, ТО ІІСУСУ!!!
"...Також вчора близько 23:00 зафіксований факт підпалу господарських споруд з живим поголів'ям на території монастирської економії.На щастя, пожежу вдалося загасити власними силами, а представники ДСНСУ склали відповідний акт. Продовжуємо чергування разом з працівниками поліції задля забезпечення законності та правопорядку, а також мирного врегулювання ситуації та уникнення провокацій.
"свидетельством недоверчивого отношения Филарета к западным русским (українці і білоруси) является его требование тщательно проверять религиозный статус каждого переселенца из Западной Руси, прежде чем принимать его в лоно Московской православной церкви. Филарет повелел, что, если таковой католик, униат или протестант, его следует крестить заново. Это правило применяли даже к православным переселенцам в том случае, если их крестили не погружением в освященную воду, а обрызгиванием (что являлось в Западной Руси обычной практикой). Если переселенец мог доказать при наличии свидетелей или клятвой, что его крестили погружением, он не подлежал обряду повторного крещения."
http://www.spsl.nsc.ru/history/vernad/vol5/vgv532.htm
Это не протоиерей, это чел, который предал заповедь главы своей церкви! Его должно отлучить от церкви вообще! Ибо его дело - молиться!
"Молитесь за гонящих вас и притесняющих вас..."
УПЦ_ФСБ в Рівному
Начальство их фсб наверняка ему сказало - перейдет приход в ПЦУ - ты труп. Вот нервишки и не выдержали.
до ближнього.