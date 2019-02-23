 Из-за перехода громады в ПЦУ в селе на Волыни произошел конфликт со стрельбой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, о стрельбе в селе сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня около четырех часов утра на линию службы "102" полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцовского района один из местных жителей совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан", - говорится в сообщении.

Полиция зарегистрировала сообщения и проводит его проверку. На месте происшествия работают руководство ГУНП в области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

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О подробностях инцидента в Facebook сообщил его свидетель Тарас Высоцкий.

"В 03.30 ч. настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, выкрикивая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать. Было сделано 4 выстрела", - утверждает Высоцкий.

Также он сообщает, что вчера около 23:00 зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии. Пожар удалось потушить собственными силами, а представители ГСЧСУ составили соответствующий акт.

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Ранее Высоцкий сообщал в Facebook, что за переход в единую поместную церковь проголосовали 390 членов жидичевской религиозной общины

В Волынской епархии УПЦ (МП)называют случай "рейдерским захватом". Заявляют, что, не получив ключи от храма, активисты срезали замок болгаркой и стали проводить инвентаризацию ценностей. Клирик храма иерей Роман Гелета утверждает, что во время столкновений у храма пострадали его супруга и мать, супруга настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.