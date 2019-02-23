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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (72113) самолет (2181) Швеция (498)

 Российский Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому самолету над Балтикой

Российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолёту радиотехнической разведки над Балтийским морем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом сообщили вооружённые силы Шведского королевства.

Министр обороны страны Петер Хультквист в интервью Шведскому радио сказал, что министерство оценивает произошедшее как неприемлемое поведение.

"Подобные инциденты могут привести к нежелательным событиям, например к столкновению. Это чрезвычайно рискованно", - заявил он.

Российский Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому самолету над Балтикой 01

Между тем, в Минобороны России отрицают опасное сближение российского истребителя с военным самолётом Швеции над Балтикой. В заявлении россиян говорится, что экипаж приблизился на безопасное расстояние для идентификации воздушного объекта, выяснил, что это самолёт-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, после чего вернулся на аэродром базирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование Воздушных сил опровергло информацию о полете российского бомбардировщика над Донбассом

Источник: https://censor.net.ua/n3113376
 
 
 Топ комментарии
 
И только Эрдоган оказался с половыми признаками мужика.
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То пілот хотів політичний притулок попросити, але ліхтар кабіни заклинило
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а как еще кацапо-советстскому летающему и громыхающему корыту идентифицировать другой борт-то? оборудования ж для идентификации, кроме глаз-ух-носа нетути 😂 вот и подлетают как можно ближе, чтоб рассмотреть
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всегда советую - посмотрите советские фильмы конца 30-х "Глубокий рейд" и "Если завтра война" с похожими понтами,и сравните по результату на вторую половину лета 41-го..
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Бійці ЗСУ за минулу добу на Донбасі знищили вісім окупантів. - prm.ua/biytsi-zsu-dali-zhorstku-vidsich-okupantam-visim-boyovikiv-znishheno/
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Ничего,пусть шведы узнают что такое кацапские свиньи. А то забывать стали, скоро и санкции снимут, Северный поток строят.Будто бы в Европе и войны нет.
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Терпилы, дайте по шапке уже этим варварам
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К туркам или израильтянам
- ватолетчики фиг так подлетят...

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Сыкотно...
Те ведь могут ватными ссаными трусами и по наглой мокшанской харе треснуть с отмашкой)))
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У ***** один только шанс остался поставить свое быдло в стойло,развязать вяликую отечественную.Будет с..ка всех всех провоцировать на это.
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То пілот хотів політичний притулок попросити, але ліхтар кабіни заклинило
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И только Эрдоган оказался с половыми признаками мужика.
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Ну да...и цена у них на газ пониже чем в ЕС...
бо Эрди можен и Босфор перекрыть для свинорусов...
А ЕС только мана ваффину жопу целовать.
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То есть, когда кабелёв сидит на трубе, это хорошо, а когда Эрдоган, то плохо?
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😂😂😂
Да..он один русню на шишку посадил...
И воффа сглотнул и утерся)))
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Шведам надо бы вступать в НАТО - а то могут и опоздать случайно
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"В заявлении россиян говорится, что экипаж приблизился на безопасное расстояние для идентификации воздушного объекта"
Лётчик просто близорукий, с 20 метров только разглядел, что это не стая птиц, а шведский самолёт Российский Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому самолету над Балтикой - Цензор.НЕТ 2750
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Приблизно так і буде відбуватись охорона північного потоку ...
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А що буде після будівництва Північного потоку-2?
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Не думайте, сбивайте гадов рашистских, потом разбирайтесь, что да как. Главное - сбить ублюдков!
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Как они его собьют с "Гольфстрима"? Откроют иллюминаторы и будут стрелять из пистолетов?
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Не знаю, как, но сбивать надо! Речь о принципе, но не о частностях. ))
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Был такой иллюзионист Игорь Кио. Он рассказывал, что один мальчишка предложил ему оригинальный фокус:
- Вы стоите на манеже, горит полный свет, Вы исчезаете.
- Ну-ну, а как это сделать?
- Откуда ж я знаю?
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Хороший анекдот, жаль, что фокусников не жалую я... Династия Кио - потомство прирождённых холуёв; заниматься же вещами (раб суть вещь) не особенно интересное занятие по причине бесплодности. А вот предусмотреть ракетное обеспечение на случай сближения с крылатыми рашистскими бесами - самое то.
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То что и как заявляет министр обороны Швеции русня вопринимает как трусость и мягкость.
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Каждый раз как в 20-ти метрах от меня пролетает самолёт.
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Давно пора сбивать! Вот турки сбили один больше не летают!
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Вимагаю розташування турецьких ВПС по периметру РФ.
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Может у человека зрение слабое.Вот и подлетает поближе.
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Просто у разведчика нет вооружения и совсем другое полетное задание. Я бы посмотрел на рашку если она к Гриппену приблизилась, если б еще догнала...
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это понты..
а смотреть будем по результату..
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Сушку могли легко сбить другими средствами еще за сотни километров до подлета к разведчику
Просто, все в мире знают, что кацапы понтуются, а реально нападать у них очко играет
Это как в анекдоте
Это был Неуловимый Джо, Гарри. - А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл? ... Потому что он на х... никому не нужен, Гарри.
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Это скорее всего су-30, он работает как наводчик на цель, делает подсветку для ПВО. Зря шведы от НАТО отказались, ой зря.
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Су-30 легко опознать по ПГО (переднее горизонтальное оперение - небольшие крылышки впереди). Так что это явно не он.
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В таком ракурсе их может не видно быть, но если это су-27то это 100 процентов понты, но по логике должен быть наводчик, потому что цель РЭБ.
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если б еще догнала

У Су 35 (уж если сравнивать - то самолёты одного времени разработки и производства) скорость на 10% больше чем у Гриппена. При том у него двигатели с управляемым вектором тяги, а у шведа - нет. Следовательно по маневренности он на голову сильнее шведского.
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Ракете пох какие у кого двигатели и какая маневренность. Истребитель 5го поколения любой Су завалит когда тот даже не догадается. Кстати шо то я не наблюдаю на Су 27 ракет типа Р 27 производства киевского ПО "Артем".
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Детский сад для недоразвитого российского зрителя
После того как сами же кацапы обосрали послание ***** федеральному собранию
***** ищет способы поднятия рейтинга
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Прикольно, дашь вот шведу по щам, а он - это опасно , вредно, моден привести к травме моего фейса
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??? Даш по щам? Члену НАТО...
А пупок те треснет у свинорусов?)))
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и потом отпереться что ничего и не было. Это высший пилотаж
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Вітання з 23 лютого небраття... Феєричне знищення ДЗОТу російсько - окупаційних військ на Ясинуватський розв'язці воїнами ОСами. Втрати противника уточнюються. Відео на ютуб-каналі Російський Су-27 наблизився на 20 метрів до шведського літака над Балтикою - Цензор.НЕТ 5535 https://m.youtube.com/watch?v=bhsZABictio … Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! Російський Су-27 наблизився на 20 метрів до шведського літака над Балтикою - Цензор.НЕТ 5367
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ну и все как всегда обосрались и выразили озабоченость
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угу ну и в холодную тоже также маневрировали потом извенялись- слали меха и прочие ресурсы в обмен на колбасу для членов политбюро КПСС Російський Су-27 наблизився на 20 метрів до шведського літака над Балтикою - Цензор.НЕТ 6814
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Привыкай толерасня, это только начало! После постройки СП2, кацапы будут безпредельничать на широку ногу Російський Су-27 наблизився на 20 метрів до шведського літака над Балтикою - Цензор.НЕТ 3745
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Следствие установило, что российский летчик неудержимо летел на запах сыра, шлейфом тянувшимся за шведским самолетом.
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все нормально)) Батя призыв запасников поднял..война будет0) со Шведами наверно
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Пишут, что шведы готовят новую версию истребителя SAAB, уверен что завод который выпускал автомобили для семьи сможет допилить старый Gripen и дотянуть до истребителя 4-го поколения Російський Су-27 наблизився на 20 метрів до шведського літака над Балтикою - Цензор.НЕТ 5164
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Если посмотреть на уровень жизни Швеции, то можно не переживать.
Московиты не верят, что такие новенькие джеты могут работать на армию,
а не возить быляддей делать маникюр в Париж.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому самолету над Балтикой
 
 
 
 
 
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