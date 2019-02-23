 Российский Су-27 приблизился на 20 метров к шведскому самолету над Балтикой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом сообщили вооружённые силы Шведского королевства.
Министр обороны страны Петер Хультквист в интервью Шведскому радио сказал, что министерство оценивает произошедшее как неприемлемое поведение.
"Подобные инциденты могут привести к нежелательным событиям, например к столкновению. Это чрезвычайно рискованно", - заявил он.
Между тем, в Минобороны России отрицают опасное сближение российского истребителя с военным самолётом Швеции над Балтикой. В заявлении россиян говорится, что экипаж приблизился на безопасное расстояние для идентификации воздушного объекта, выяснил, что это самолёт-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, после чего вернулся на аэродром базирования.
- ватолетчики фиг так подлетят...
Те ведь могут ватными ссаными трусами и по наглой мокшанской харе треснуть с отмашкой)))
бо Эрди можен и Босфор перекрыть для свинорусов...
А ЕС только мана ваффину жопу целовать.
Да..он один русню на шишку посадил...
И воффа сглотнул и утерся)))
Лётчик просто близорукий, с 20 метров только разглядел, что это не стая птиц, а шведский самолёт
- Вы стоите на манеже, горит полный свет, Вы исчезаете.
- Ну-ну, а как это сделать?
- Откуда ж я знаю?
а смотреть будем по результату..
Просто, все в мире знают, что кацапы понтуются, а реально нападать у них очко играет
Это как в анекдоте
Это был Неуловимый Джо, Гарри. - А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл? ... Потому что он на х... никому не нужен, Гарри.
У Су 35 (уж если сравнивать - то самолёты одного времени разработки и производства) скорость на 10% больше чем у Гриппена. При том у него двигатели с управляемым вектором тяги, а у шведа - нет. Следовательно по маневренности он на голову сильнее шведского.
После того как сами же кацапы обосрали послание ***** федеральному собранию
***** ищет способы поднятия рейтинга
А пупок те треснет у свинорусов?)))
Московиты не верят, что такие новенькие джеты могут работать на армию,
а не возить быляддей делать маникюр в Париж.