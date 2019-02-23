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 Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами "Калибр"

В оккупированной Российской Федерацией Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин", который строится в интересах ВМФ РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские сетевые источники. Спуск на воду патрульного корабля "Павел Державин" состоялся 21 февраля.

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Строительство ведется на керченском судостроительном заводе "Залив", который оккупанты передали под управление АО "Зеленодольский завод им. Горького". "Павел Державин" - это третий корабль проекта 22160 в серии из шести единиц, и первый, строящийся на заводе "Залив".

Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами Калибр 01
Патрульный корабль "Павел Державин"

Сообщается, что головной корабль проекта - "Василий Быков" был передан Черноморскому флоту РФ 20 декабря 2018 года. Второй корабль - "Дмитрий Рогачев" был заложен в  Зеленодольске 25 июля 2014 года, спущен там на воду в конце 2017 года; в августе 2018 года отбуксирован в Новороссийск, где в сентябре 2018 года начал заводские ходовые испытания. Сдача этого корабля запланирована на 2019 год.

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Патрульные корабли "Павел Державин" и "Сергей Котов" закладывались на Зеленодольском судостроительном заводе, но фактически их строительство ведется в Керчи. Также на Зеленодольском заводе строятся патрульные корабли "Виктор Великий" и "Николай Сипягин".

Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами Калибр 02
Корабли проекта 22160

Все шесть кораблей проекта 22160 предназначены для Черноморского флота РФ, то есть несут конкретную угрозу для безопасности Украины на море. Основное оружие кораблей этого проекта – 76-миллиметровая артиллерийская установка с возможностью поражения надводных, воздушных и наземных целей. Также декларируется возможность их оснащения ракетными комплексами "Калибр-НК". Предусмотрено базирование вертолета, а также наличие на борту ПЗРК "Игла-С".

Однако сроки сдачи этих кораблей переносятся. Ранее "Цензор" уже сообщал, что главной причиной срыва сроков перевооружения российского флота являются международные санкции, наложенные на РФ за агрессию против Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3113372
 
 
 Топ комментарии
 
А что мешает Украине наладить постройку более менее приличных военных кораблей при наличии неплохого судостроительного потенциала, раньше делали даже крейсера и авианосцы а сейчас по 2 катера в год на Кузне, просто позор.
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Брехня. Там нифига не строится. Это "понты". Они свои 3М-54 -э, оно же начало разработки "Бирюза" (сейчас "Калибр"), до сих пор до ума довести не могут. А еще строить носители под хрен знает что..... (далее слова унылой лошади).
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нам сначала нужно полностью пострить флот Косюка и "нашей рябы" , ВМСУ уже по остаточному принципу.
Росія будує в окупованому Криму військові кораблі, які може бути оснащено ракетами "Калібр" - Цензор.НЕТ 9314
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К тому времени у нас будет "Нептун" и будут они оглядываться на этот факт постоянно... Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами "Калибр" - Цензор.НЕТ 263
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Нам потрібні катери-торпеди, які будуть відслідковувати російські кораблів в Чорному морі і топити їх, або будуть супроводжувати наші кораблі в керченській протоці для захисту від російських піратів.
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Бредишь. А экипаж будет состоять из шахидов(камикадзе)?
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Безпілотні катери-дрони які будуть самостійно працювати в морі або керуватись через супутник.
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Я так понимаю, любишь компьютерные игры?
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Може для Вас це комп'ютерні ігри, але провідні країни вже активно будують безпілотні катери!
Israeli Navy's Protector "unmanned surface vehicle" ship
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Так то, провидные страны, Украина пока к ним не относится, и долго ещё не будет относится.
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Всі обмеження в нашій голові, якщо ми себе вважаємо слабкими - то ми будемо слабкими! В виробництві БПЛА ми почали будувати дрони і тепер ми будуємо найкращі дрони на планеті, правда руками волонтерів та ветеранів АТО, держава досі в коматозі. Комусь потрібно взятись за виробництво катерів-дронів і ми будемо мати найкращі безпілотні бойові катери на планеті! Держава наша ще заслабка для таких перспективних розробок, бо чиновники наші це тупий баласт!
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Ладно, я всё понял. Я написал в начале - бредишь. Поправлюсь - грезишь. Я технарь по образованию, поэтому имею право назвать это пустыми фантазиями.
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о ! новый перл . катера-торпеды Росія будує в окупованому Криму військові кораблі, які може бути оснащено ракетами "Калібр" - Цензор.НЕТ 4217 это ты Игорек немного запоздал с рац.идеей . примерно лет на сто Росія будує в окупованому Криму військові кораблі, які може бути оснащено ракетами "Калібр" - Цензор.НЕТ 1340

так это уже делали раньше и немцы и японцы . с минимальным КПД от этой затеи

единственные кто может похвастаться кое какими результатами так это макаронники . и то причина отвратительная организация службы ОВР у англичан
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А что мешает Украине наладить постройку более менее приличных военных кораблей при наличии неплохого судостроительного потенциала, раньше делали даже крейсера и авианосцы а сейчас по 2 катера в год на Кузне, просто позор.
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То же, что мешает Раисси наладить постройку чего-то большего, чем корветы/фрегаты - отсутствие денег.
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нам сначала нужно полностью пострить флот Косюка и "нашей рябы" , ВМСУ уже по остаточному принципу.

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деньги, большие деньги, вот, что мешает... Ты ж не хочешь за это платить?
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Воровать меньше нужно тогда и деньги бы были, уж за 5 лет войны моли бы хоть на 1 корвет или фрегат нашкрести.
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если нафтогаз выписывает милионные прибыли, значить доходы у него милиардные, а вы говорите нет денег. мозгов у народа нет, как бараны идут на придуманые олигархами выборы.
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Опорные точки будущей победы - сеть магазинов Рошен не только на нашей территории, но и за линией фронта…
🤗
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Україні простіше і скоріше закупити кораблі .
Украина рассматривает возможность приобретения для своих ВМС военных кораблей, которые выводятся из активного состава флота некоторых стран Запада. Об этом вчера, 27 февраля, в эфире 5 канала заявил командующий Военно-Морскими Силами Игорь Воронченко. По его словам, корабли "вторичного рынка" могут передать Украине по специальным схемам оплаты. "Группы (переговорщиков от Украины, - ред.) выезжали. Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась, не могу называть страны, потому что не имею права, из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу", - сказал он. Воронченко отметил, что страны-партнеры Украины "рассматривают этот вопрос как перспективный". По его словам, Украина является транзитным государством, флот которого "должен обеспечивать мирное плавание всех судов по Черному морю", однако одним тральщиком из Крыма, "Геническ", страна не сможет решить весь спектр такой работы. Сейчас обсуждается вопрос о приобретении минно-трального комплекса. "Было рассмотрено несколько вариантов, мы приняли решение, что за тот ресурс, который есть у нас, мы сможем купить себе минно-тральний комплекс. То же самое прорабатывается по приобретению кораблей прибрежной зоны", - подытожил он. Смотри также: Корабли, катера и бронетехника: как проходят военно-морские учения на Юге Украины Ранее Воронченко рассказал, что российские оккупанты Крыма пустили корабли ВМС Украины, оставшиеся на полуострове, на запчасти. Напомним, украинский военный самолет Ан-26 обстреляли над Одесским газовым месторождением в Черном море. Обстрел велся во время осуществления тренировочного полета в исключительной экономической зоне Украины с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия.

Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1061437-Ukraina-zakupit-v-Evrope-poderzhannye-korabli-dlja-VMS
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Для начала пускай все дружно налоги начнут платить и появятся гроши шото строить. При всем моем презрении к снигерии, но там нарит научили платить налоги, а у нас сплошная махновщина и все вумные не в ту сторону, ну почти все.
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Если мы все заплатим все их хотелки .... воевать будет некому и не за что... Здохнем....
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Слабовооружённый корабль без каких-либо зачатков ПВО/ПРО, но с большим запасом хода и длительной автономностью. Собственно это мировой тренд. Небольшие надводные корабли - лёгкие мишени, и их роль скорее обозначать присутствие и интересы своей страны, чем реально воевать.
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Но с петиными катерами и буксирами он конечно может потягаться.
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Колись CZ(Česká Zbrojovka) виготовляла зброю для Вермахта. Зараз Керченський завод працює на паРашу.
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Якутского скульптора задействуйте!
🤣
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Брехня. Там нифига не строится. Это "понты". Они свои 3М-54 -э, оно же начало разработки "Бирюза" (сейчас "Калибр"), до сих пор до ума довести не могут. А еще строить носители под хрен знает что..... (далее слова унылой лошади).
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Про ракеты не знаю (хотя с точки зрения логики Ваша информация сомнительна), но корабли строятся. Они как-бы вот, их не засекретишь.
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Эх, мечтал быть моряком и бороздить моря и океаны.
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Я все равно реализовал свою мечту и плаваю на резиновой лодке по озерам.
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Со мной в мореходке много белорусов училось
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СМИ: китайский радар для отслеживания самолетов-"невидимок" в Сирии был уничтожен F-35


Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами "Калибр" - Цензор.НЕТ 9779 Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами "Калибр" - Цензор.НЕТ 9779

Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами "Калибр" - Цензор.НЕТ 9779

Радар JY-27 производства китайской компании CETC, уничтоженный в результате израильских ВВС 20 января 2019 года по объектам в Сирии, был ликвидирован самолетом F-35I "Адир", сообщает портал Defence Blog.
Израильский сайт Nziv пишет, что уничтожение радара, предназначенного для обнаружения самолетов, использующих технологию Stealth, самолетом с такой технологией было призвано показать Дамаску и Тегерану бесполезность систем ПВО против F-35.
Напомним, что в ночь на 21 января ВВС Израиля нанесли массированный удар по объектам в Сирии в ответ на пуск ракеты в сторону израильской территории.
На брифинге пресс-службы ЦАХАЛа на следующий день было отмечено, что 20 января из района Дамаска, находящегося в нескольких десятках километров от границы Израиля, по израильской территории была выпущена ракета класса "земля-земля". По данным ЦАХАЛа, решение о запуске этой ракеты принимали иранские военные. Было обращено внимание на тот факт, что в сторону Израиля выпустили ракету средней дальности иранского производства. Таким образом, подчеркивают в ЦАХАЛе, были предприняты враждебные действия против Израиля и нарушены российские гарантии по отводу иранских вооруженных сил в Сирии от израильской границы примерно на 100 км. Командование Армии обороны Израиля заявляет, что Сирия в итоге заплатила высокую цену за действия иранских военных на своей территории. Представитель ЦАХАЛа вновь отметил, что целью атаки были объекты сил "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии: были атакованы склады оружия, прежде всего в международном аэропорту Дамаска, штаб иранской разведки и учебный лагерь иранских сил в Сирии. Кроме того, были атакованы батареи сирийских ПВО, пытавшиеся помешать авианалету. ЦАХАЛ заявляет, что атака в Сирии осуществлялась "тремя волнами", при этом военные основывались на имеющихся разведданных. Израильские военные подчеркивают, что активные боевые действия в Сирии не позволяют Ирану закрепиться в этой стране, препятствуют созданию военных баз, в том числе авиабаз.
22 января компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала фотографии, на которых были запечатлены объекты, ставшие целью атаки израильских ВВС. В том числе, складских помещений, использовавшихся иранскими вооруженными силами на территории международного аэропорта в Дамаске. Кроме того, там же были ликвидированы радар JY-27 китайского производства и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства. В аэропорту около "Стеклянного здания" была атакована некая цель на автостоянке. При этом само здание заметным образом не пострадало. Днем позже были опубликованы дополнительные фотографии, на которых можно увидеть полуразрушенное здание на базе разведывательных служб Ирана, расположенной примерно в 40 км от границы с Израилем.
Пресс-служба ЦАХАЛа направила в СМИ видеозапись, на которой показано, как самолет израильских ВВС атакует батарею сирийских ПВО. На этой записи видно, что ЗРК "Бук" осуществляет запуски двух ракет "земля-воздух", которые не поражают цель, после чего ударом с воздуха этот комплекс уничтожается. Затем, на том же, видео показано уничтожение ЗРПК "Панцирь-С1".
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Ну а Украина почему корабли не строит ,полагаю,что вопрос риторический и ответ на него очень простой,у соевой власти несколько другие приоритеты ,стырить чего-нибудь,шо-то отжать,кого-то развести,кому-то лапши на уши навесить...
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Крым это Украина, так что строит Украина корабли. Жаль не для себя.
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А где сказано было,что Крым строит корабли ? Написано было,что ху*лобад строит корабли в Крыму ! Повнимательней надо быть дорогой товарищ,повнимательней. Росія будує в окупованому Криму військові кораблі, які може бути оснащено ракетами "Калібр" - Цензор.НЕТ 4612
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Ну так-то да, Крым - полуостров, а Кремль - архитектурный ансамбль под охраной ЮНЕСКО
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Кремль надобно спалить дотла ,Крым освободить во Славу Украины и никак иначе ! Росія будує в окупованому Криму військові кораблі, які може бути оснащено ракетами "Калібр" - Цензор.НЕТ 5239
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Пусть строят, другой вопрос - а смогут ли эти корыта преодолеть хотя бы растояние в 50 морских миль с москальским уровнем раздолбайства или сразу потопнут?
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Весь флот рашистских бесов должен быть потоплен. Затем - подъём и переработка на металлолом. Иного не дано.
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пусть строят..
больше построят - скорее ноги протянутъ... Росія будує в окупованому Криму військові кораблі, які може бути оснащено ракетами "Калібр" - Цензор.НЕТ 488
оно ж не кормит,но жрёт - по стопамъ сысыэр в светлое будущее..
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Я бы на вашем месте задумался: А хотят ли рабочие этого завода вернуться в Украину?
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они нам нужны,как собаке пятая нога...
сказано было о просрании золотога запасу на дорогущие цяцьки,которые не накормят..
аль тупой?
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииРоссия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами "Калибр"
 
 
 
 
 
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