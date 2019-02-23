 Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами "Калибр"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские сетевые источники. Спуск на воду патрульного корабля "Павел Державин" состоялся 21 февраля.

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Строительство ведется на керченском судостроительном заводе "Залив", который оккупанты передали под управление АО "Зеленодольский завод им. Горького". "Павел Державин" - это третий корабль проекта 22160 в серии из шести единиц, и первый, строящийся на заводе "Залив".



Патрульный корабль "Павел Державин"

Сообщается, что головной корабль проекта - "Василий Быков" был передан Черноморскому флоту РФ 20 декабря 2018 года. Второй корабль - "Дмитрий Рогачев" был заложен в Зеленодольске 25 июля 2014 года, спущен там на воду в конце 2017 года; в августе 2018 года отбуксирован в Новороссийск, где в сентябре 2018 года начал заводские ходовые испытания. Сдача этого корабля запланирована на 2019 год.

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Патрульные корабли "Павел Державин" и "Сергей Котов" закладывались на Зеленодольском судостроительном заводе, но фактически их строительство ведется в Керчи. Также на Зеленодольском заводе строятся патрульные корабли "Виктор Великий" и "Николай Сипягин".



Корабли проекта 22160

Все шесть кораблей проекта 22160 предназначены для Черноморского флота РФ, то есть несут конкретную угрозу для безопасности Украины на море. Основное оружие кораблей этого проекта – 76-миллиметровая артиллерийская установка с возможностью поражения надводных, воздушных и наземных целей. Также декларируется возможность их оснащения ракетными комплексами "Калибр-НК". Предусмотрено базирование вертолета, а также наличие на борту ПЗРК "Игла-С".

Однако сроки сдачи этих кораблей переносятся. Ранее "Цензор" уже сообщал, что главной причиной срыва сроков перевооружения российского флота являются международные санкции, наложенные на РФ за агрессию против Украины.