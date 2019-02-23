 Россия строит в оккупированном Крыму военные корабли, которые могут быть оснащены ракетами "Калибр"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские сетевые источники. Спуск на воду патрульного корабля "Павел Державин" состоялся 21 февраля.
Строительство ведется на керченском судостроительном заводе "Залив", который оккупанты передали под управление АО "Зеленодольский завод им. Горького". "Павел Державин" - это третий корабль проекта 22160 в серии из шести единиц, и первый, строящийся на заводе "Залив".
Патрульный корабль "Павел Державин"
Сообщается, что головной корабль проекта - "Василий Быков" был передан Черноморскому флоту РФ 20 декабря 2018 года. Второй корабль - "Дмитрий Рогачев" был заложен в Зеленодольске 25 июля 2014 года, спущен там на воду в конце 2017 года; в августе 2018 года отбуксирован в Новороссийск, где в сентябре 2018 года начал заводские ходовые испытания. Сдача этого корабля запланирована на 2019 год.
Патрульные корабли "Павел Державин" и "Сергей Котов" закладывались на Зеленодольском судостроительном заводе, но фактически их строительство ведется в Керчи. Также на Зеленодольском заводе строятся патрульные корабли "Виктор Великий" и "Николай Сипягин".
Все шесть кораблей проекта 22160 предназначены для Черноморского флота РФ, то есть несут конкретную угрозу для безопасности Украины на море. Основное оружие кораблей этого проекта – 76-миллиметровая артиллерийская установка с возможностью поражения надводных, воздушных и наземных целей. Также декларируется возможность их оснащения ракетными комплексами "Калибр-НК". Предусмотрено базирование вертолета, а также наличие на борту ПЗРК "Игла-С".
Однако сроки сдачи этих кораблей переносятся. Ранее "Цензор" уже сообщал, что главной причиной срыва сроков перевооружения российского флота являются международные санкции, наложенные на РФ за агрессию против Украины.
Israeli Navy's Protector "unmanned surface vehicle" ship
так это уже делали раньше и немцы и японцы . с минимальным КПД от этой затеи
единственные кто может похвастаться кое какими результатами так это макаронники . и то причина отвратительная организация службы ОВР у англичан
🤗
Украина рассматривает возможность приобретения для своих ВМС военных кораблей, которые выводятся из активного состава флота некоторых стран Запада. Об этом вчера, 27 февраля, в эфире 5 канала заявил командующий Военно-Морскими Силами Игорь Воронченко. По его словам, корабли "вторичного рынка" могут передать Украине по специальным схемам оплаты. "Группы (переговорщиков от Украины, - ред.) выезжали. Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась, не могу называть страны, потому что не имею права, из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу", - сказал он. Воронченко отметил, что страны-партнеры Украины "рассматривают этот вопрос как перспективный". По его словам, Украина является транзитным государством, флот которого "должен обеспечивать мирное плавание всех судов по Черному морю", однако одним тральщиком из Крыма, "Геническ", страна не сможет решить весь спектр такой работы. Сейчас обсуждается вопрос о приобретении минно-трального комплекса. "Было рассмотрено несколько вариантов, мы приняли решение, что за тот ресурс, который есть у нас, мы сможем купить себе минно-тральний комплекс. То же самое прорабатывается по приобретению кораблей прибрежной зоны", - подытожил он. Смотри также: Корабли, катера и бронетехника: как проходят военно-морские учения на Юге Украины Ранее Воронченко рассказал, что российские оккупанты Крыма пустили корабли ВМС Украины, оставшиеся на полуострове, на запчасти. Напомним, украинский военный самолет Ан-26 обстреляли над Одесским газовым месторождением в Черном море. Обстрел велся во время осуществления тренировочного полета в исключительной экономической зоне Украины с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия.
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1061437-Ukraina-zakupit-v-Evrope-poderzhannye-korabli-dlja-VMS
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🤣
Радар JY-27 производства китайской компании CETC, уничтоженный в результате израильских ВВС 20 января 2019 года по объектам в Сирии, был ликвидирован самолетом F-35I "Адир", сообщает портал Defence Blog.
Израильский сайт Nziv пишет, что уничтожение радара, предназначенного для обнаружения самолетов, использующих технологию Stealth, самолетом с такой технологией было призвано показать Дамаску и Тегерану бесполезность систем ПВО против F-35.
Напомним, что в ночь на 21 января ВВС Израиля нанесли массированный удар по объектам в Сирии в ответ на пуск ракеты в сторону израильской территории.
На брифинге пресс-службы ЦАХАЛа на следующий день было отмечено, что 20 января из района Дамаска, находящегося в нескольких десятках километров от границы Израиля, по израильской территории была выпущена ракета класса "земля-земля". По данным ЦАХАЛа, решение о запуске этой ракеты принимали иранские военные. Было обращено внимание на тот факт, что в сторону Израиля выпустили ракету средней дальности иранского производства. Таким образом, подчеркивают в ЦАХАЛе, были предприняты враждебные действия против Израиля и нарушены российские гарантии по отводу иранских вооруженных сил в Сирии от израильской границы примерно на 100 км. Командование Армии обороны Израиля заявляет, что Сирия в итоге заплатила высокую цену за действия иранских военных на своей территории. Представитель ЦАХАЛа вновь отметил, что целью атаки были объекты сил "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии: были атакованы склады оружия, прежде всего в международном аэропорту Дамаска, штаб иранской разведки и учебный лагерь иранских сил в Сирии. Кроме того, были атакованы батареи сирийских ПВО, пытавшиеся помешать авианалету. ЦАХАЛ заявляет, что атака в Сирии осуществлялась "тремя волнами", при этом военные основывались на имеющихся разведданных. Израильские военные подчеркивают, что активные боевые действия в Сирии не позволяют Ирану закрепиться в этой стране, препятствуют созданию военных баз, в том числе авиабаз.
22 января компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала фотографии, на которых были запечатлены объекты, ставшие целью атаки израильских ВВС. В том числе, складских помещений, использовавшихся иранскими вооруженными силами на территории международного аэропорта в Дамаске. Кроме того, там же были ликвидированы радар JY-27 китайского производства и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства. В аэропорту около "Стеклянного здания" была атакована некая цель на автостоянке. При этом само здание заметным образом не пострадало. Днем позже были опубликованы дополнительные фотографии, на которых можно увидеть полуразрушенное здание на базе разведывательных служб Ирана, расположенной примерно в 40 км от границы с Израилем.
Пресс-служба ЦАХАЛа направила в СМИ видеозапись, на которой показано, как самолет израильских ВВС атакует батарею сирийских ПВО. На этой записи видно, что ЗРК "Бук" осуществляет запуски двух ракет "земля-воздух", которые не поражают цель, после чего ударом с воздуха этот комплекс уничтожается. Затем, на том же, видео показано уничтожение ЗРПК "Панцирь-С1".
больше построят - скорее ноги протянутъ...
оно ж не кормит,но жрёт - по стопамъ сысыэр в светлое будущее..
сказано было о просрании золотога запасу на дорогущие цяцьки,которые не накормят..
аль тупой?