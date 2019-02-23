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 СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации определенных сил и полиции, - Аваков

Служба безопасности Украины использовала дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для того, чтобы дискредитировать полицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - сказал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонский горсовет присвоил имя Екатерины Гандзюк одной из центральных улиц города, на которой расположены главки Нацполиции и СБУ, - Синицын

При этом он отчеркнул, что не будет покрывать сотрудников полиции, если выяснится, что они причастны к преступлению.

"Говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет ни малейших оснований. В полиции работает 140 тысяч, и среди них тоже есть негодяи, ровно в той же пропорции, как и в обществе в целом. Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были каким-то образом причастны, и суд установит их вину, — понесут наказание. Никого покрывать не буду, напротив", - заверил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У меня на руке браслет. Со мной постоянно находятся два представителя "Альфы", - Мангер отрицает возможность влиять на следствие. ВИДЕО

Министр также не верит в причастность к преступлению руководителя полиции Херсонской области Артура Мерикова.

"Я видел, как вел себя Мериков во время расследования, у меня нет оснований считать, что он каким-то образом был причастен. Следствие должно проверить. Но я не верю в это", - сказал Аваков.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: За Мангера внесли почти 2,5 млн грн залога, - адвокат Ильченко

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3113371
 
 
 Топ комментарии
 
Як він посмів наговарювати на саме чесне в світі ФСБУ? З таким роскладом скоро і на сивочолого гетьмана якусь гадость скаже! Явний агент кремля!
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То же самое касается и фсбу.Один в один.
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а что вас дискредитировать вы по уши в дерьме. продажные твари.
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Полиция и сама себя хорошо дискредитирует. Реформа не пошла ей на пользу.
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Що заважає Авакову відплатити СБУ її ж монетою: око за око, зуб за зуб...
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Ви не в темі. У кожному прикордонному регіоні України саме співробітники СБУ кришують контрабанду та схеми на митницях. Копай та саджай!
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Ну припустимо поліція провела розслідування і навіть заарештувала злочинця із СБУ.
Далі то що? - Справу передають або в СБУ, або в прокуратуру.
Аваков по-суті каже те саме, що і Мангер. Операція СБУ по дискредитації поліції і "Батьківщини". Вирішили позбавитись від активістки, а заодно підставити поліцію і політичних конкурентів.
Після цього справу передали для розслідування в .. СБУ
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Roman Sinicyn

«Аваков: СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації поліції»
Навіть не можу слів підібрати. 7 місяців мовчав про напади на активістів і справу Каті, рефлексуючи в фейсбуці про майонезні баночки.

В той час як мусора садили невинних людей, саботували і фальсифікували справу Каті, попереджали вбивць про те, що їм треба тікати з країни, незаконно стежили за Стерненком і покривали замовників нападів на одеських активістів.
А оце зараз перед виборами побачив як СБУ дискредитує поліцію.
Норм.
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Ще раз повторю. Справу "розслідує" СБУ.
Поліція свою справу зробила. Впіймала виконавців. Розпочала розслідування. Як тільки вийшли на БПП справу у них забрали
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Когда, какого числа, месяца, года расследование полностью перешло к СБУ?
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Та вже місяці з два. Для цього вигадали участь у вбивстві якихось міфічних "зовнішніх сил", так само, як і вривались в офіси "Батьківщини", вигадуючи "фінансування з Росії". Забудьте про СБУ, давно же існує виключно фСБ(у), ще з часів феесбешника Хорошковського, призначенного Ющенком, який розігнав останніх патріотичних професіоналів, яких у Службі і так була крапля.
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Ні. Розслідування перейло від поліції до СБУ відразу після смерті Катерини, на початку листопада 2018 року.
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Поліція вчинила стільки злочинів, поки фальсифіковувала справу Гандзюк та намагалась посадити за напад невинну людину, що по діям поліції потрібно відкривати окремий трибунал. А те що Мєріков, главмент в Херсонській області особисто злив інфу головному виконавцю і той втік з країни, свідчить про безпосередню участь найвищих співробітників поліції в злочинах банди Мангера-Гордєєва по нападу на Гандзюк та інших активістів!
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Свину ваша брехня не допоможе, агент Лоліта спікся остаточно. А з часом і до вас особисто доберемось...
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1 августа 2018 года. Новости Херсона. Активисты требуют уволить Авакова и руководство МВД в Херсоне:

1) Требуем открытого отчета от МВД по всем делам, связанным с нападениями и убийствами активистов, правозащитников и журналистов. Не видим прогресса, обвинений или посадок.

2) Требуем отстранения всего руководства МВД в Херсонской области. Екатерина Гандзюк противодействовала преступному режиму, в том числе правоохранительных органов в регионе, поэтому беспристрастным следствие быть не может.

3) Требуем от генпрокурора передать все эти дела относительно нападений и убийств активистов, правозащитников и журналистов в департамент контрразведки СБУ.

4) Требуем отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. После бутафорской реформы и коррупционных скандалов вокруг него и его сына, он должен освободить место.

5 ноября 2018 года. Новости Херсона.

Напоминается, что нападение на Гандзюк сначала было квалифицировано как хулиганство и только после давления общественности дело переквалифицировали на «тяжкие телесные повреждения с целью запугивания». Затем квалификацию изменили еще раз и определили как «покушение на убийство».

«И только через два месяца, 25 сентября 2018 года, по ходатайству адвоката Евгении Закревской главное управление Нацполиции в Херсонской области придало признак заказа в квалификацию преступления (по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Но в подозрении у исполнителей признак «заказа» до сих пор не фигурирует»
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Скільки ж ідіотів навколо нас. Це факти злочинної діяльності працівників поліції, прості факти, як є фактом призначення аваковим в 2014 році керівника кримського Беркуту Сергія Абісова керівником УМВС в Криму, а після призначення Абісов присягнув на вірність Аксьонову і з цього почалась реальна втрата Криму! Аксьонов потім казав що заплатили 2 млн. доларів людині схожій на авакова за призначення Абісова.
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У них круговая порука, все что-то крышуют.
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Владимир Парфянов. В Україні і так сьогодні уже усі пересварилися. Потрібна тільки ще війна між СБУ та МВС. Оце для багатьох був би кайф. Але радує хіба що тільки одне - не усі в цій державі лягли під забаганки гаранта щодо президентських амбіцій. А те, що Мангер не має ніякого відношення до замовлення вбивства Гандзюк і козі зрозуміло.
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Это вы про Мангера в Херсоне расскажите. Пусть люди посмеются. Боксер,
бандит, первый дерибан Херсонского НПЗ, гналоговик, глава налоговой в
Херсоне, председатель кучи ООО Рога и копыта, глава земельной
инспекции, за бытность главным налоговиком одновременно купил несколько
дипломов, регионал, председатель федерации бокса и параллельно глава
местной титушни и ОПГ - вот краткий и далеко не полный перечень этапов
этапов "большого пути" этого субъекта
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Хто б він не був, а у нас на посадах знайти просто порядну людину неможливо, але Гандзюк він не вбивав і до вбивства не причетний.
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Це не війна спецслужб, це війна однієї людини, агента Лоліти, що тимчасово захопив найвищу посаду в Україні, проти власного народу і держави.
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У силовиків роботи нема окрім, як сваритися між собою ?!
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Якби МВС не змінилось на краще то х**лоботи не "мочили" б Авакова.
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Леса вокруг Олешковских песков в Херсонской области, это типа такой себе
местный Клондайк. Там пасутся не только субъекты типа Мангеры со
товарищи. Посмотрите в Гугл планета Земля на села вокруг лесов. Там
сплошные теплицы, сотни теплиц, где селяне выращивают ранние овощи.
Каждая теплица в холодные месяцы потребляет тракторный прицеп дровищек,
за которые никто и не думает платить государству. Лесники и участковые полицейские за то, что не
видят воровство леса, тихо берут себе на карман. Рубить 60 га леса в тайне от местного МВД просто невозможно, это не тачку дровишек скомуниздить. Местное МВД тихо имеет с этого свою мзду. Те дельцы, которые
теряют уже все берега и попадаются по беспределу, или случайно при отработке района, или по жадности в лапы закона, все как
один искренне орут:стандартную отмазку "Я что, я ведь чуть-чуть,
немного. В Киеве вон миллионами воруют, а мне что - нельзя?". Коррупция и
воровство у них только в телевизоре в Киеве, а у самих это так -
ребячество, стиль жизни. Девиз бытия у таких: "Я, конечно, против коррупции, но хочу
чтобы кум все порешал." И, честно говоря, я не знаю как и когда мы
сможем искоренить это наследие совка в головах таких людей.
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Мангер до вирубки лісів взагалі не причетний, це "бізнес" інших людий, в першу чергу призначеного Порошенком голови облдержадміністрації. Це в Херсоні знає будь хто.
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Незаконну вирубку лісу кришує місцевий СБУшнік Данило Доценко. Особисто призначений Порошенком.
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На то і вовки є, щоб пастух вівців беріг. СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації певних сил і поліції, - Аваков - Цензор.НЕТ 7078. А то в нього барани з вівцями якісь неправильні. СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації певних сил і поліції, - Аваков - Цензор.НЕТ 542
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Зачем нам украинцам ваши внутренние разборки,всем понятно что возле Пети притёрлось много прихлебателей и он в удобном случае избавиться от них,а то все говорят что когда падаешь всегда виной голова и прут на Пера ,а Петру ещё нужно решать вопросы которые в его компетенции СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации определенных сил и полиции, - Аваков - Цензор.НЕТ 7427
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А что то корденально в национальной полиции изменилось?!! За все время существования независимой Украины!
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То же самое касается и фсбу.Один в один.
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Ну если не знаете, как пишется слово "кардинально", не пишите, используйте синоним попроще.
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Ну в поліції якраз дещо помінялось на краще, "бєспрєдєла" стало набагато менше, хоча й дійсно змін на краще мало, а от в прокуратурі чи фСБ(у) якщо зміни й відбулись, то тільки в сторону погіршення.
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Думаю скоро до рукопашных дойдет между мусорами и фсбу.На кону ,кто у корыта 5 лет будет.
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Буде як в анекдоті:
- Алло, це пожежна служба? Швидко приїзджайте, бо тут міліціонер з лікарем б'ються, не знаю до кого і телефонувати...
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"СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации определенных сил и полиции, - Аваков" - чую слова члена партії, а не державного чиновника.
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а что вас дискредитировать вы по уши в дерьме. продажные твари.
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Як він посмів наговарювати на саме чесне в світі ФСБУ? З таким роскладом скоро і на сивочолого гетьмана якусь гадость скаже! Явний агент кремля!
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Авакян просто пытается удержаться на плаву, ведь неизвестно кто будет новый хозяин.
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СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации определенных сил и полиции

Та да рюкзаки прилепила, потом вертолеты заставила купить, янтарную войну не дает закончить - атакуют со всех сторон.
А тут выборы - надо решать на кого ставить...
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"Дело дойдет до экспертиз и обысков". Арсен Аваков рассказал о #Сетке Порошенко и назвал ее стоимость.

Глава МВД Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей со стороны штаба Петра Порошенко

Глава МВД Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей со стороны штаба Петра Порошенко - так называемой #Сетке.

Министр впервые подтвердил, что подкуп ведется за счет госбюжета. Всего на эти цели будет выделено полтора миллиарда гривень.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".
["Дело дойдет до экспертиз и обысков". Арсен Аваков рассказал о #Сетке Порошенко и назвал ее стоимость]: Посмотри! http://ua24ua.net/delo-doydet-do-ekspertiz-i-obiskov-avakov-rasskazal-o-setke-poroshenko-i-nazval-ee-stoimost/
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зеркало недели жінки настаящіва паловніка і арсенбарісич впарі? Джерело, що заслуговує на увагу....
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Т.к. Аваков теперь патриот, то хочу обратить внимание, что выше есть комментарий с рюкзаками и он не заспамлен.
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все в світі відносно))- наприклад - ясність, це одна з хформ абсолютного туману...
і ще є всі на одного, і один на всіх ))))), чи навпаки))
але до наближаючихся) виборів - забуваємо не останніх персонажів -
підрахуєв) -ківалова, охрендовського, а теперішнє чюдо)) ?!
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В какой ещё стране могут быть разборки между силовыми структурами?
Только там, где они занимаются бизнесом, вместл своих прямых обязанностей, в итоге мешают друг другу.
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розбірки і війни між ими є тільки в країнах, які не можуть витравити з себе совок СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації певних сил і поліції, - Аваков - Цензор.НЕТ 2301
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А Ківа вніс заставу за того поліцейськогл який бив ногами у голову ліжачого на землі, це явно старі кадри чивокуні працюють, костоломи беркутівськи, "лягай бандеро".
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Вся эта словесная шелуха в основе имеет одно. Кто будет резать пирог после парламентских выборов. Зачем это рядовым гражданам? Какая им разница какие коалиции и в каком составе будет грабить страну?Это ваши внутренние разборки.
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У Авакова заиграла бютовская жилка. СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации определенных сил и полиции, - Аваков - Цензор.НЕТ 7202
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А що, керівництво поліціі можна ще більше дискредитувати?
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Заява Міністра нагадала мені відому персидську притчу " Извинение хуже проступка" смисл якої, що інколи вибачитися ще гірше, ніж зробити помилку...

Ця ситуація вже починає мені нагадувати історію взаємовідносин між відомствами вже покійних Андропова і Щелокова..😕😕😕
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Подготовка ПОПы к фальсификации выборов была в самом разгаре, и пока ничто не предвещало, … что это начало его конца.
🤑
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СБУ ннарешті стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду з організації підкупу з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку, - заверещали про "репресії".
Репресії - це не називати слово "Путін", звинувачуючи у війні своїх, поносити свою армію та купувати картонних "кіборгів" для картинки.
Подивимось, які будуть справжні результати у кандидата Тимошенко та її "партії" без тіньової "подпітки із центра", бо є розписки отримувачів коштів, і вони точно заговорять.
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"для дискредитации определенных сил и полиции" - это , видимо, такая "шутка юмора". так как они себя дискредитируют своим бандитизмом и "лежать Бандера" - больше никто не может.
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А шош він раніше мовчав про це? Чим ближче до виборів, тим цікавіше буде.
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Я так понимаю - СБУ за пороха, а Аваков против?
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Это называется "попадос", причём, конкретный. Я имею в виду Порошенко, который умудрился сделать министра МВД своим противником перед самыми выборами. Ни СБУ, ни ГПУ ему не помогут, конторы гнилые и проигрывают в количестве "штыков".
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Аваков просто шукає спосіб зберегти крісло. Якщо президентом залишиться Порошенко, він збереже посабу, бо його посада це ціна коаліції з НФ. Якщо стане Йуля, теж збереже, посадою йому заплатять за послуги. Така собіі підстраховка.
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Этот министр вообще то самозванец сам себя назначивший на эту должность. Но самое смешное это то что его и уволить никто не может. Он сам по себе и никому не подчиняется,номинально он должен подчиняться ВР но так как он возглавляет фактически НФ ,вторую по численности партию то и тут он ложил с прибором на эту ВР. Вы думаете это Порошенко уничтожил Саакашвили? Его уничтожил Аваков руками Порошенко. Армянин и грузин это извечные враги.По сути Аваков создал государство в государстве с мощной,хорошо вооружённой армией подчинённой лично ему и поверьте это добром для Украины не закончится.Таких широчайших полномочий не имеет наверняка ни один министр внутренних дел ни в одной стране мира. Что придёт завтра ему в голову и куда он направит свои войска никто не ведает. Он может обнажить любой участок границы если захочет или же его заставят шантажом враги. "Ахилесова пята" у всех людей их дети которые часто бывают причиной шантажа их родителей ведя безобразный образ жизни.
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Слідкуйте за руками! Журнашлюшки формують паралельну реальність!

СБУ ннарешті стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду з організації підкупу з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку, - заверещали про "репресії".
Подивимось, які будуть справжні результати у кандидата Тимошенко та її "партії" без тіньової "подпітки із центра", бо є розписки отримувачів коштів, і вони точно заговорять.
Але про це було лиш 2 посідомлення пару днів тому, а тепер по десять разів на день мусують вигдки про "підкуп виборців Порошенком"
Все як учив Гебельс: "Якщо брехню повторювати достатньо часто вона стане "правдою"!
Слідкуйте за руками!
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Всі рябі. Всі платять агітатрам. Просто лише ******* чинного президенто має право це робити. бо в її руках влада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Якщо не лізти в високі матерії та в теорії великої зради, то сивочолий гетьман, який бореться, мов билинний Ілья Муромець зі змієм заморським, кацапським та гідрою місцевою, корупційною повинен мати за 60% без усілякого підкупу, а то й всі 80. Навіть якщо останні 20% йому не намалювали, а є справжні - то як він може лізти з такою наглістю в президенти з ТАКОЮ підтримкою?
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не варто до рішення суду виносити такі речі в ЗМІ. Це не красить голову МВС в плані дотримання закону і будь кого іншого також. Народу обридли шоу на крові, накшталт О.Макар або К.Ганзюк
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Якщо суду немає по факту то з цивілізованих варіантів залишаються тільки ЗМІ.
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У меня лично нет никаких оснований доверять СБУ ,слишком много "косяков" говорит как раз об обратном. Но и верить аваковским генералам и полковникам у меня ещё меньше оснований. В полиции служит много и достойных людей но выше капитана или майора они не вырастают. А вот уж что бы они могли дослужиться до полковника или даже генерала это вообще из мира фантастики. Во первых до генерала не дослуживаются а покупают это звание,это даже не скрывается. Купить генеральские погоны это пол дела,нужно ещё купить и должность а это уже не один миллион долларов. А теперь вопрос, у какого честного полицейского есть хотя бы тысяча долларов? А вот у вора и взяточника есть,мало того, его могут профинансировать и из воровского "общака",свой генерал уголовному сообществу не помешает. Потом этот генерал будет великолепной "крышей" для криминала.Поэтому убеждён что в полиции вы вряд ли найдёте честного генерала занимающего генеральское кресло за истинные заслуги а не за деньги. Время кристально чистых "комиссаров милиции " закончилось лет 40 назад как только был снят фильм "Рождённая революцией" хотя и тогда уже не было 100 процентной веры. Сейчас "генерал полиции" это бизнесмен наделённый властью. Кстати Аваков тоже в первую очередь бизнесмен а министерское кресло неплохо "крышует" его бизнес и его ближайшего окружения. Сын ведь провернул миллионный "рюкзачный" контракт где рюкзаки приобрелись по цене чемоданов из крокодиловой кожи без всяких последствий.
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Помста -брат за брата. Аваков мститься Петру Олексійовичу за брата СЄню, якого БПП прибрали з посади голови уряду і остаточно знищили рейтинг і майбутнє діячів з НФ.
А можливо просто не бажає знову в еміграцію. Насидівся у свій час в Італії.
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СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації певних сил і поліції, - Аваков - Цензор.НЕТ 8724Roman Sinicyn16 хв. ·
«Аваков: СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації поліції».
Навіть не можу слів підібрати. 7 місяців мовчав про напади на активістів і справу Каті, рефлексуючи в фейсбуці про майонезні баночки.
В той час як мусора садили невинних людей, саботували і фальсифікували справу Каті, попереджали вбивць про те, що їм треба тікати з країни, незаконно стежили за Стерненком і покривали замовників нападів на одеських активістів.
А оце зараз перед виборами побачив як СБУ дискредитує поліцію.Норм.
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Бовдур!Полiцiя а вірніше ментовка (тому як вони так не стали ПОЛІЦІЄЮ ) вже давно себе дискредитувала, тут не треба жодної допомоги ззовні )
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Еще немного и Аваков будет заявлять, что и сама Катерина Гандзюк дисретитировала ангелов-подопечных Авакова.
СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації певних сил і поліції, - Аваков - Цензор.НЕТ 693 Катерина Гандзюк14 вересня 2017 р. · Kherson ·
Осьо виписка по зарплатній карті.
Це зарплата за серпень, відпускні та відсотки, які нараховує мені банк на залишки по карті. Я досі живу у квартирі моїх батьків і не планую купувати нерухомість, бо життя бентежне, світ великий, аренду платити вигідніше, ніж іпотеку.
Я не маю власного авта і не вмію нормально паркуватися, аби хотіти власне авто, тому мене возить службовий ланос. І то рідко, у нас тут, знаєтє лі, в місцевому самоврядуванні жорсткі ліміти. При цьому я не жаліюся на життя і не вважаю, що треба хизуватися чиновнику бідністю. Мене влаштовує навіть зарплата на службі, я можу дозволити собі багато речей і думаю, що живу непогано. Я п'ю з вами пиво в одних барах на райончику, котики, і ви це знаєте. У нас надто маленьке місто, аби приховувати свої статки.
А оце я тегаю вам Артем Антощук. Артем - начальник управління захисту економіки в Херсонській області. Осьо його декларація https://goo.gl/GBVYxu
У Артема машини, землі, квартири і дружина, як заведено у міліціонєров, добре заробляє і його содєржит, вєрім, чо уж. В принципі, мене мало хвилюють статки чесного поліціянта Артема, бо все одно буде чергова революція, в якій непереатестована по-людськи поліція згорить, але от шо обурює.
Вже через третю людину нам з першим заступником міського голови Игорь Козаков передають пропозиції від Артема. Полягають вони в наступному.
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Для Управління захисту економіки аксіоматично, що міська влада краде бюджетні гроші у кількості 30% з усього. За версією Артема вони розподіляються між нами пропорційно. Але ви не думайте, що Артема хвилює неподобство у вигляді ймовірного розкрадання коштів. Артем наполегливо просить свої 3%. Артем дістав вже їх просити. Артеме, навіщо вони вам, у вас така багата дружина! Допоки ці 3% йому не віддадуть, він погрожує затягати по допитах у лівих справах всіх, хто не платить дань. Благо, шісток у мусорів завжди в ізбиткє, є кому катать безсенсові заяви.
Так, наприклад, мене допитували щодо того, чому я працюю всупереч рішенню плєнуму ВЦСПС, адже це корупція. Справа кримінальна. За плєнум совєцкіх профсоюзов. Бо не чтіть плєнум - це корупція. Є кримінальна справа за те, що біля Головпоштамту поклали плитку прямо на старий асфальт, а може він би комусь знадобився, чого його не зняли, прям на нього поклали, зовсім здуріли. Є кримінальні справи про зниклі фундаментні блоки школи, які, власне, стали фундаментом, але як ти тепер це доведеш, чиновнику, давай, доводь. Походи, друже, щодня в поліцію, а там може більш зговорчівим станеш. Ти став справжнім українським чиновником, якщо фраза "63 стаття" викликає у тебе сумну посмішку.
Всі ці фантазії Артема Антощука мають на меті якось примусити сотруднічять. Бо от ті переговорщики, які приходили, саме це і роблять. Описують переваги. Артьом прікроєт! Окремий привіт тим численним співробітникам, які так яросно кидаються виконувать усі накази керівництва, а коли спитаєш, нафіга, опускають очі, кажуть, ну ти ж розумієш, наказ. Ні, не розумію. Старанні виконавці мене бісять ще більше, ніж ті, хто віддає накази.В зв'язку з цим, Артеме Ігоровичу, ось вам моя відповідь. Шоб не передавать через посильних, я краще публічно озвучу.
1. Платить мусорам за пижжені гроші може лише політик, який мріє все життя залишатись на посаді типу голови сільради чи начальника управління. Добровільно сідать на ланцюг акабів, коли на меті політична кар'єра - недальновидно.
2. Для того, аби сплатить вам 3% з 30%, які ви всім брешете, що ми тут крадем, мені їх і справді треба вкрасти. А я цього не робитиму, навіть ціною нашої з вами потенційної дружби (сарказм). У мене інше бачення того, чим має займатись посадова особа.
3. Я не бачу сенсу звертатись в правоохоронні органи, бо в Херсоні це все так прогнило, що нема такої заяви, таємниці чи слідчої дії, яку тобі не віддадуть за суму від 100 до 500 доларів. Ваші ж колеги вас побриють на бабло у разі моєї офіційної заяви, але цього недостатньо.
4. Тому я дуже хочу, аби вас звільнили, але нам так не пощастить, принаймні, поки в області працюватиме ваш собутильнік, то хай може деінде переведуть. Бо доведеться далі присвятить вам кілька рубрик і все ж розказати та показати, де ви просто обілєтілі людей, аби не давати реальним справам ходу, в де регулярно носять по 3-5%.
5. Я не розумію, чого всі мовчать. Всі ржали зі слова хунта, али ми живем реально у країні, де мусорська хунта править бал, і мені це капєц як набридло. Бо це і є те, що ви називаєте корумпованою системою. Ти потрапляєш всередину і ти змушений красти, бо або ти разом з мусором, що тебе покриває, крадеш, або мусор дістає тебе так, що ти йдеш і тебе міняють на більш сговорчівого і покладістого.
6. Артеме Ігоровичу, ані я, ані мої колеги не планують з вами домовлятися і не плануємо вам платити. Бо ви, окрім того, що рекетір в погонах, ви ще поганий правоохоронець. Бо не знаєте, де крадуть і хто краде. Або робите вигляд, що ще гірше. Ви звітуєте якимись дрібними затриманими клєрками, тоже ок, тоже треба, але осліпли і не бачите, наприклад, депутатськіх шалостєй. А в деякі сфери навіть боїтесь дивитись.
7. Наостанок моя вам пропозиція. Чєм богати. Пришліть гонца, заберіть свої 3% з моїх зароблених на службі статків, якщо вже вам так треба гроші. Це 574,75 грн. Чи карточку прівата в лічку киньте, я на неї скину через термінал, але тоді бєз мєлочі, не обіжайтесь.Колеги з інших міст і органів влади, я переконана, що у вас так само, але ви здебільшого залякані або звикли платити. Так ми з вами нову країну не побудуємо. Кого тут потегать? Кому цей пост показать? Хто ще не знає, що в державі сьогодні отак все працює? Скільки таких антощуків з багатими дружинами по всій Україні сидить? Юрій Луценко, Арсен Аваков, скільки лайків зібрати під цим постом, аби хоч щось змінилося?
Ми мали б спільну роботу робить з правоохоронцями, на одну ж державу працюєм. А замість цього що?
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Кароч это ***** виноват, что у нас активистов убивают и полиция тормозит дело? А отцу и матери Кати второй раз в охране отказали, несмотря на постоянные угрозы в их адрес и в адрес свидетелей.
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Им всем активисты поперёк горла встали костью. Ни одно громкое дело не доведено до конца.
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Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ - а это звучит как добровальное признание,! он точно так и сказал?
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Аваков, почему у тебя в реформированной полиции служат уголовные преступники которые убивали мирных граждан на Майдане? Ты их соучастник?
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Не здивуюсь, що СБУ якось причетна до вбивсвта Ганзюк. Стільки мерзоти, скільки за Порошенка робить СБУ, не робила жодна служба в світі. Справжніх сбушників Трепака і Налівайченка ця мерзота витиснула у відставку.
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Рюкзачный сказал ,что в полиции бандюков - пропоционально наличию их в обществе.По поводу Гандзюк.Гандзюк -агент СБУ и поповоду криминальных схем СБУ -ни пары з вуст!Катерина була битою в руках СБУ против опполнентив.Фактично вона була битою Мальдивского.Видно где-то она взбунтовалась,поняла ,кем её используют и СБУ её ликвидировала,повесив на полицию и оппзицию.Это всего лишь моя версия.
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А чего их дискредитировать?! Достаточно увидеть их мат.благополучие,как и их родственников.
Такое невозможно приобрести на их зарплату,даже за несколько жизней.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации определенных сил и полиции, - Аваков
 
 
 
 
 
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