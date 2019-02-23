 СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации определенных сил и полиции, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в интервью "Зеркалу недели".
"Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - сказал Аваков.
При этом он отчеркнул, что не будет покрывать сотрудников полиции, если выяснится, что они причастны к преступлению.
"Говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет ни малейших оснований. В полиции работает 140 тысяч, и среди них тоже есть негодяи, ровно в той же пропорции, как и в обществе в целом. Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были каким-то образом причастны, и суд установит их вину, — понесут наказание. Никого покрывать не буду, напротив", - заверил он.
Министр также не верит в причастность к преступлению руководителя полиции Херсонской области Артура Мерикова.
"Я видел, как вел себя Мериков во время расследования, у меня нет оснований считать, что он каким-то образом был причастен. Следствие должно проверить. Но я не верю в это", - сказал Аваков.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.
Далі то що? - Справу передають або в СБУ, або в прокуратуру.
Аваков по-суті каже те саме, що і Мангер. Операція СБУ по дискредитації поліції і "Батьківщини". Вирішили позбавитись від активістки, а заодно підставити поліцію і політичних конкурентів.
Після цього справу передали для розслідування в .. СБУ
«Аваков: СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації поліції»
Навіть не можу слів підібрати. 7 місяців мовчав про напади на активістів і справу Каті, рефлексуючи в фейсбуці про майонезні баночки.
В той час як мусора садили невинних людей, саботували і фальсифікували справу Каті, попереджали вбивць про те, що їм треба тікати з країни, незаконно стежили за Стерненком і покривали замовників нападів на одеських активістів.
А оце зараз перед виборами побачив як СБУ дискредитує поліцію.
Норм.
Поліція свою справу зробила. Впіймала виконавців. Розпочала розслідування. Як тільки вийшли на БПП справу у них забрали
1) Требуем открытого отчета от МВД по всем делам, связанным с нападениями и убийствами активистов, правозащитников и журналистов. Не видим прогресса, обвинений или посадок.
2) Требуем отстранения всего руководства МВД в Херсонской области. Екатерина Гандзюк противодействовала преступному режиму, в том числе правоохранительных органов в регионе, поэтому беспристрастным следствие быть не может.
3) Требуем от генпрокурора передать все эти дела относительно нападений и убийств активистов, правозащитников и журналистов в департамент контрразведки СБУ.
4) Требуем отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. После бутафорской реформы и коррупционных скандалов вокруг него и его сына, он должен освободить место.
5 ноября 2018 года. Новости Херсона.
Напоминается, что нападение на Гандзюк сначала было квалифицировано как хулиганство и только после давления общественности дело переквалифицировали на «тяжкие телесные повреждения с целью запугивания». Затем квалификацию изменили еще раз и определили как «покушение на убийство».
«И только через два месяца, 25 сентября 2018 года, по ходатайству адвоката Евгении Закревской главное управление Нацполиции в Херсонской области придало признак заказа в квалификацию преступления (по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Но в подозрении у исполнителей признак «заказа» до сих пор не фигурирует»
бандит, первый дерибан Херсонского НПЗ, гналоговик, глава налоговой в
Херсоне, председатель кучи ООО Рога и копыта, глава земельной
инспекции, за бытность главным налоговиком одновременно купил несколько
дипломов, регионал, председатель федерации бокса и параллельно глава
местной титушни и ОПГ - вот краткий и далеко не полный перечень этапов
этапов "большого пути" этого субъекта
местный Клондайк. Там пасутся не только субъекты типа Мангеры со
товарищи. Посмотрите в Гугл планета Земля на села вокруг лесов. Там
сплошные теплицы, сотни теплиц, где селяне выращивают ранние овощи.
Каждая теплица в холодные месяцы потребляет тракторный прицеп дровищек,
за которые никто и не думает платить государству. Лесники и участковые полицейские за то, что не
видят воровство леса, тихо берут себе на карман. Рубить 60 га леса в тайне от местного МВД просто невозможно, это не тачку дровишек скомуниздить. Местное МВД тихо имеет с этого свою мзду. Те дельцы, которые
теряют уже все берега и попадаются по беспределу, или случайно при отработке района, или по жадности в лапы закона, все как
один искренне орут:стандартную отмазку "Я что, я ведь чуть-чуть,
немного. В Киеве вон миллионами воруют, а мне что - нельзя?". Коррупция и
воровство у них только в телевизоре в Киеве, а у самих это так -
ребячество, стиль жизни. Девиз бытия у таких: "Я, конечно, против коррупции, но хочу
чтобы кум все порешал." И, честно говоря, я не знаю как и когда мы
сможем искоренить это наследие совка в головах таких людей.
- Алло, це пожежна служба? Швидко приїзджайте, бо тут міліціонер з лікарем б'ються, не знаю до кого і телефонувати...
Та да рюкзаки прилепила, потом вертолеты заставила купить, янтарную войну не дает закончить - атакуют со всех сторон.
А тут выборы - надо решать на кого ставить...
Глава МВД Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей со стороны штаба Петра Порошенко
Глава МВД Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей со стороны штаба Петра Порошенко - так называемой #Сетке.
Министр впервые подтвердил, что подкуп ведется за счет госбюжета. Всего на эти цели будет выделено полтора миллиарда гривень.
Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".
["Дело дойдет до экспертиз и обысков". Арсен Аваков рассказал о #Сетке Порошенко и назвал ее стоимость]: Посмотри! http://ua24ua.net/delo-doydet-do-ekspertiz-i-obiskov-avakov-rasskazal-o-setke-poroshenko-i-nazval-ee-stoimost/
і ще є всі на одного, і один на всіх ))))), чи навпаки))
але до наближаючихся) виборів - забуваємо не останніх персонажів -
підрахуєв) -ківалова, охрендовського, а теперішнє чюдо)) ?!
Только там, где они занимаются бизнесом, вместл своих прямых обязанностей, в итоге мешают друг другу.
Ця ситуація вже починає мені нагадувати історію взаємовідносин між відомствами вже покійних Андропова і Щелокова..😕😕😕
🤑
Репресії - це не називати слово "Путін", звинувачуючи у війні своїх, поносити свою армію та купувати картонних "кіборгів" для картинки.
Подивимось, які будуть справжні результати у кандидата Тимошенко та її "партії" без тіньової "подпітки із центра", бо є розписки отримувачів коштів, і вони точно заговорять.
СБУ ннарешті стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду з організації підкупу з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку, - заверещали про "репресії".
Подивимось, які будуть справжні результати у кандидата Тимошенко та її "партії" без тіньової "подпітки із центра", бо є розписки отримувачів коштів, і вони точно заговорять.
Але про це було лиш 2 посідомлення пару днів тому, а тепер по десять разів на день мусують вигдки про "підкуп виборців Порошенком"
Все як учив Гебельс: "Якщо брехню повторювати достатньо часто вона стане "правдою"!
Слідкуйте за руками!
А можливо просто не бажає знову в еміграцію. Насидівся у свій час в Італії.
«Аваков: СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації поліції».
Навіть не можу слів підібрати. 7 місяців мовчав про напади на активістів і справу Каті, рефлексуючи в фейсбуці про майонезні баночки.
В той час як мусора садили невинних людей, саботували і фальсифікували справу Каті, попереджали вбивць про те, що їм треба тікати з країни, незаконно стежили за Стерненком і покривали замовників нападів на одеських активістів.
А оце зараз перед виборами побачив як СБУ дискредитує поліцію.Норм.
Катерина Гандзюк14 вересня 2017 р. · Kherson ·
Осьо виписка по зарплатній карті.
Це зарплата за серпень, відпускні та відсотки, які нараховує мені банк на залишки по карті. Я досі живу у квартирі моїх батьків і не планую купувати нерухомість, бо життя бентежне, світ великий, аренду платити вигідніше, ніж іпотеку.
Я не маю власного авта і не вмію нормально паркуватися, аби хотіти власне авто, тому мене возить службовий ланос. І то рідко, у нас тут, знаєтє лі, в місцевому самоврядуванні жорсткі ліміти. При цьому я не жаліюся на життя і не вважаю, що треба хизуватися чиновнику бідністю. Мене влаштовує навіть зарплата на службі, я можу дозволити собі багато речей і думаю, що живу непогано. Я п'ю з вами пиво в одних барах на райончику, котики, і ви це знаєте. У нас надто маленьке місто, аби приховувати свої статки.
А оце я тегаю вам Артем Антощук. Артем - начальник управління захисту економіки в Херсонській області. Осьо його декларація https://goo.gl/GBVYxu
У Артема машини, землі, квартири і дружина, як заведено у міліціонєров, добре заробляє і його содєржит, вєрім, чо уж. В принципі, мене мало хвилюють статки чесного поліціянта Артема, бо все одно буде чергова революція, в якій непереатестована по-людськи поліція згорить, але от шо обурює.
Вже через третю людину нам з першим заступником міського голови Игорь Козаков передають пропозиції від Артема. Полягають вони в наступному.
Так, наприклад, мене допитували щодо того, чому я працюю всупереч рішенню плєнуму ВЦСПС, адже це корупція. Справа кримінальна. За плєнум совєцкіх профсоюзов. Бо не чтіть плєнум - це корупція. Є кримінальна справа за те, що біля Головпоштамту поклали плитку прямо на старий асфальт, а може він би комусь знадобився, чого його не зняли, прям на нього поклали, зовсім здуріли. Є кримінальні справи про зниклі фундаментні блоки школи, які, власне, стали фундаментом, але як ти тепер це доведеш, чиновнику, давай, доводь. Походи, друже, щодня в поліцію, а там може більш зговорчівим станеш. Ти став справжнім українським чиновником, якщо фраза "63 стаття" викликає у тебе сумну посмішку.
Всі ці фантазії Артема Антощука мають на меті якось примусити сотруднічять. Бо от ті переговорщики, які приходили, саме це і роблять. Описують переваги. Артьом прікроєт! Окремий привіт тим численним співробітникам, які так яросно кидаються виконувать усі накази керівництва, а коли спитаєш, нафіга, опускають очі, кажуть, ну ти ж розумієш, наказ. Ні, не розумію. Старанні виконавці мене бісять ще більше, ніж ті, хто віддає накази.В зв'язку з цим, Артеме Ігоровичу, ось вам моя відповідь. Шоб не передавать через посильних, я краще публічно озвучу.
1. Платить мусорам за пижжені гроші може лише політик, який мріє все життя залишатись на посаді типу голови сільради чи начальника управління. Добровільно сідать на ланцюг акабів, коли на меті політична кар'єра - недальновидно.
2. Для того, аби сплатить вам 3% з 30%, які ви всім брешете, що ми тут крадем, мені їх і справді треба вкрасти. А я цього не робитиму, навіть ціною нашої з вами потенційної дружби (сарказм). У мене інше бачення того, чим має займатись посадова особа.
3. Я не бачу сенсу звертатись в правоохоронні органи, бо в Херсоні це все так прогнило, що нема такої заяви, таємниці чи слідчої дії, яку тобі не віддадуть за суму від 100 до 500 доларів. Ваші ж колеги вас побриють на бабло у разі моєї офіційної заяви, але цього недостатньо.
4. Тому я дуже хочу, аби вас звільнили, але нам так не пощастить, принаймні, поки в області працюватиме ваш собутильнік, то хай може деінде переведуть. Бо доведеться далі присвятить вам кілька рубрик і все ж розказати та показати, де ви просто обілєтілі людей, аби не давати реальним справам ходу, в де регулярно носять по 3-5%.
5. Я не розумію, чого всі мовчать. Всі ржали зі слова хунта, али ми живем реально у країні, де мусорська хунта править бал, і мені це капєц як набридло. Бо це і є те, що ви називаєте корумпованою системою. Ти потрапляєш всередину і ти змушений красти, бо або ти разом з мусором, що тебе покриває, крадеш, або мусор дістає тебе так, що ти йдеш і тебе міняють на більш сговорчівого і покладістого.
6. Артеме Ігоровичу, ані я, ані мої колеги не планують з вами домовлятися і не плануємо вам платити. Бо ви, окрім того, що рекетір в погонах, ви ще поганий правоохоронець. Бо не знаєте, де крадуть і хто краде. Або робите вигляд, що ще гірше. Ви звітуєте якимись дрібними затриманими клєрками, тоже ок, тоже треба, але осліпли і не бачите, наприклад, депутатськіх шалостєй. А в деякі сфери навіть боїтесь дивитись.
7. Наостанок моя вам пропозиція. Чєм богати. Пришліть гонца, заберіть свої 3% з моїх зароблених на службі статків, якщо вже вам так треба гроші. Це 574,75 грн. Чи карточку прівата в лічку киньте, я на неї скину через термінал, але тоді бєз мєлочі, не обіжайтесь.Колеги з інших міст і органів влади, я переконана, що у вас так само, але ви здебільшого залякані або звикли платити. Так ми з вами нову країну не побудуємо. Кого тут потегать? Кому цей пост показать? Хто ще не знає, що в державі сьогодні отак все працює? Скільки таких антощуків з багатими дружинами по всій Україні сидить? Юрій Луценко, Арсен Аваков, скільки лайків зібрати під цим постом, аби хоч щось змінилося?
Ми мали б спільну роботу робить з правоохоронцями, на одну ж державу працюєм. А замість цього що?
Такое невозможно приобрести на их зарплату,даже за несколько жизней.