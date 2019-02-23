 "Простреливали ноги, ломали кости молотками, кастрировали и снимали скальпы": Луценко о пытках украинских пленных террористом Безлером

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.
Он отметил, что Безлера обвиняют в военных преступлениях, предусмотренных статьями относительно жестоких убийств и эпизодов пыток заложников.
Следствие установило, что в оккупированной боевиками Горловке Безлер устраивал настоящие застенки. Захваченные Безлером военные ВСУ, правоохранители и гражданские подвергались жестоким пыткам, некоторые были убиты.
"Пленные содержались в непригодных для этого условиях, получали ограниченное количество еды, воды, были лишены возможности нормально справлять физиологические потребности и получать медпомощь", - добавил Луценко.
При непосредственном участии Безлера, или по его приказу оккупанты проводили так называемые "допросы", а на самом деле страшные пытки.
"Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп", – сказал Луценко.
Свидетели отмечают, что подчиненные Беса каждый вечер строили пленных и расстреливали каждого пятого. Их также заставляли ходить по заминированному полю – в результате чего погибли десятки человек. Один из свидетелей присутствовал во время расстрела свыше 30 пленных.
Игорь Безлер - наемник РФ, террорист. Участвовал в оккупации Крыма Россией весной 2014 года, а после в войне РФ против Украины на Донбассе. "Безлер является российским диверсантом из ГРУ, который руководил захватом здания СБУ в Донецке и захватом райотдела МВД Украины в городе Горловка весной 2014 года", - сообщается на сайте "Миротворец".
он томос создал
видимо выборы скоро
,
БОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНОГО ПАМЯТНИКА НЕ БЫЛО в АПРИОРИИ !!
Как неуподобиться ему чтобы возмездие постигло это существо?
У него нет души, людские страдание для него пыль ,но этот выродок как правило ,очень трясется за свою жизнь, он должен здохнуть, но оплеваный и растоптанный как червь .
Чтобы пред тем как сдохнуть ,он утонул в презрении и плевках человечества,к которому это исчадье ада никогда не принадлежало.
Чтобы эта мразь сдохла не быстро (от взрыва), а превратилась в вопящий живой факел, сгорающий заживо. А при самом справедливом варианте - чтобы оказавшиеся поблизости его ещё и потушили, и оно долго сдыхало в страшных муках от 90% ожогов.
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/1722809487821184
Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
пенсию,
амнистею,
.....
и ишо одну пенсию,
ротердам плюс,
.....
бесплатные макароны ахметова,
.....
Будь у меня полномочия и возможности организовать его ликвидацию - я бы выбрал способ, несколько напоминающий уничтожение Моторолы (и Курощупа), т.е. посредством взрыва. В лифте, кафе, сортире... не суть важно.
Но с одним отличием: устройство содержало бы маломощное взрывное устройство - и при этом внушительную ампулу с напалмом (то есть взрывчатка чисто для воспламенения и разбрызгивания огнесмеси).
Чтобы эта мразь сдохла не быстро (от взрыва), а превратилась в вопящий живой факел, сгорающий заживо.
А при самом справедливом варианте - чтобы оказавшиеся поблизости его ещё и потушили, и оно долго сдыхало в страшных муках от 90% ожогов.
Гнида должна вкусить ада ещё здесь.