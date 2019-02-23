 "Простреливали ноги, ломали кости молотками, кастрировали и снимали скальпы": Луценко о пытках украинских пленных террористом Безлером

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что Безлера обвиняют в военных преступлениях, предусмотренных статьями относительно жестоких убийств и эпизодов пыток заложников.

Следствие установило, что в оккупированной боевиками Горловке Безлер устраивал настоящие застенки. Захваченные Безлером военные ВСУ, правоохранители и гражданские подвергались жестоким пыткам, некоторые были убиты.

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"Пленные содержались в непригодных для этого условиях, получали ограниченное количество еды, воды, были лишены возможности нормально справлять физиологические потребности и получать медпомощь", - добавил Луценко.

При непосредственном участии Безлера, или по его приказу оккупанты проводили так называемые "допросы", а на самом деле страшные пытки.

"Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп", – сказал Луценко.

Свидетели отмечают, что подчиненные Беса каждый вечер строили пленных и расстреливали каждого пятого. Их также заставляли ходить по заминированному полю – в результате чего погибли десятки человек. Один из свидетелей присутствовал во время расстрела свыше 30 пленных.

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Игорь Безлер - наемник РФ, террорист. Участвовал в оккупации Крыма Россией весной 2014 года, а после в войне РФ против Украины на Донбассе. "Безлер является российским диверсантом из ГРУ, который руководил захватом здания СБУ в Донецке и захватом райотдела МВД Украины в городе Горловка весной 2014 года", - сообщается на сайте "Миротворец".