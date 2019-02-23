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Все про:Луценко (7334) пытки (438) Безлер (19) пленные (407)

 "Простреливали ноги, ломали кости молотками, кастрировали и снимали скальпы": Луценко о пытках украинских пленных террористом Безлером

Прокуратура 15 января подготовила сообщение о подозрении экс-главарю террористов "ДНР", гражданину России Игорю Безлеру, известному под позывным "Бес". По его приказам оккупанты пытают украинских пленных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что Безлера обвиняют в военных преступлениях, предусмотренных статьями относительно жестоких убийств и эпизодов пыток заложников.

Следствие установило, что в оккупированной боевиками Горловке Безлер устраивал настоящие застенки. Захваченные Безлером военные ВСУ, правоохранители и гражданские подвергались жестоким пыткам, некоторые были убиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террориста Безлера вызвали на допрос в Генпрокуратуру

"Пленные содержались в непригодных для этого условиях, получали ограниченное количество еды, воды, были лишены возможности нормально справлять физиологические потребности и получать медпомощь", - добавил Луценко.

При непосредственном участии Безлера, или по его приказу оккупанты проводили так называемые "допросы", а на самом деле страшные пытки.

"Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп", – сказал Луценко.

Свидетели отмечают, что подчиненные Беса каждый вечер строили пленных и расстреливали каждого пятого. Их также заставляли ходить по заминированному полю – в результате чего погибли десятки человек. Один из свидетелей присутствовал во время расстрела свыше 30 пленных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Меня кормили с земли, как животное, пытали и избивали": террористы ограбили и довели до отчаяния обнальщика Болюха в оккупированном Донецке. ВИДЕО

Игорь Безлер - наемник РФ, террорист. Участвовал в оккупации Крыма Россией весной 2014 года, а после в войне РФ против Украины на Донбассе. "Безлер является российским диверсантом из ГРУ, который руководил захватом здания СБУ в Донецке и захватом райотдела МВД Украины в городе Горловка весной 2014 года", - сообщается на сайте "Миротворец".

Источник: https://censor.net.ua/n3113370
 
 
 Топ комментарии
 
МОССАДа нет на этого подонка. А СБУ,как обычно умоется.
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Да, уже на 6 году войны этот бес не уничтожен. Печально. И еще более печально,что у нас мало говорят о рос. оккупации и агрессии. Детям не прививается патриотизм. Многие дети и подростки говорят, что русские не виноваты,это только Путин, многие не знают о войне, многие говорят что политика не должна касаться искусства, музыки, культуры и т.д. Это все ужасно.Это говорит о том, что власть мало занимается патриотическим воспитанием народа и просто воспитанием.
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А почему ещё живёт это животное ? Спецслужбы Украины не могут его найти и уничтожить ?
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что то луцеко на торгового партнёра питра алексеича наехать решил ?
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Таке, звісно, творили з нашими полоненими прокацапські моральні виродки і дегенерати усіх сортів і відтінків (кримінал, наркети, алкаші та психічнохворі(вони себе називають адептами "руськага міра")). Але як тоді назвати тих, хто крутить з ними усілякі "гешефти" - купує лугандонське вугілля через Білорусь, постачає електрику та воду у так звану "вільну економічну зону Крим" на 5-му році його окупації???
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не, петро порошенко наш президент,
он томос создал
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Наша разведка должна учиться работать по методике израильского моссада. Без суда.
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То може пора Бєса включити у Небесну Сотню по версії Прокуратора Юги?
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что то у югика позднее зажЫгание
видимо выборы скоро
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Говорят..Якутсский СКУЛЬПТОР хочет из навоза слепить памятник президенту рф в в пукИНУ.. Памятник гавну из гавна ??. ЭТО БУДЕТ ШЕДЕВР СКУЛЬПТУРНОЙ МЫСЛИ !!
,
БОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНОГО ПАМЯТНИКА НЕ БЫЛО в АПРИОРИИ !!
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танунеможетбыть!!??...безлер лучший дружбан артурки херАсимова - преставителя преза попрошенки.
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Украинцы, не забывайте! Бейте рашистскую гнилую нечисть где только можете и чем только придётся. Слава Украине!
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Смерть самое легкое заслуживает эта бездушная тварь.
Как неуподобиться ему чтобы возмездие постигло это существо?
У него нет души, людские страдание для него пыль ,но этот выродок как правило ,очень трясется за свою жизнь, он должен здохнуть, но оплеваный и растоптанный как червь .
Чтобы пред тем как сдохнуть ,он утонул в презрении и плевках человечества,к которому это исчадье ада никогда не принадлежало.
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Немного пофантазирую. Будь у меня полномочия и возможности организовать его ликвидацию - я бы выбрал способ, несколько напоминающий уничтожение Моторолы (и Курощупа), т.е. посредством взрыва. В лифте, кафе, сортире... не суть важно. Но с одним важным отличием: устройство содержало бы маломощное взрывное устройство - и при этом внушительную ампулу с напалмом (то есть взрывчатка чисто для воспламенения и разбрызгивания огнесмеси).
Чтобы эта мразь сдохла не быстро (от взрыва), а превратилась в вопящий живой факел, сгорающий заживо. А при самом справедливом варианте - чтобы оказавшиеся поблизости его ещё и потушили, и оно долго сдыхало в страшных муках от 90% ожогов.
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Зато евоный дружбан панамский патриот Герасимов очолюет в Раде цельную фракцию.
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Если бы Безлер и его банда пытала и убивала жидов, то Пэтя, дабы не нажить врагов среди своих, таки отдал бы распоряжение 57(!) спецназам закрыть этот вопрос. Вместо этого украинцам Роттердам+ и будет еще ++....
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Гитлеровцев по всему миру отлавливали десятки лет. У таких преступлений нет срока давности.
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Противно от этого цирка. Пострадавших десятки,даже несколько приговоров от этой ЧУДО "прокурорши" ( ведь имея доказательства таких зверств НЕЛЬЗЯ не добиваться приговоров!) прекратили раскол в обществе и ПОКАЗАЛИ КТО НАСТОЯЩИЕ ИЗВЕРГИ ,САДИСТЫ и ФАШИСТЫ всяким трепачам типа Мураевых,Рабиновичей,Допов и Гепов. Общественный резонанс просто необходим что бы ДАЛЬШЕ такого не было. Военнопленных же МНОГО и армия их увеличивается. НЕЛЬЗЯ ТАКИЕ случаи "спускать на тормазах" Это ж не по людски,даже звери так не делают.
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Зачем в таких подробностях об этом говорит ген прокурор? Чтобы ещё больше запугать народ? Вообще лучше бы рассказал о результатах своей работы. Но их нет, поэтому скоро Юра займётся хоть предсказаниями, лишь бы не по теме.
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ты не прав украинцы должны знать своих обидчиков! или ты против?
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Пгокугогу подобається уявляти що таке робили з гоями
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Коедитера пиарит. Получается что делалось что бы Петручо власть захватил.
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К мотороле и гиви надо падлу отправить...
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не знал что евреи бывают такие разносторонние.... теперь поневоле опасаться будешь. прямо фашистский доктор менгеле. интересно он любит на лифте кататься? как моторыла?
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Вопрос к СБУ - почему ни безлер, ни гиркин, ни бородай... ещё не уничтожены?
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"Людям простреливали ноги, ломали кости молотками, пытали током и раскаленным паяльником. Пленных душили, кастрировали и снимали с них скальп" -
Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
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Он доманулся делать офшор когда ИЛ с людьми сбили. Так даже ошфорники ему отказали, с формулровкой - не желаем чвязываться с этим типом.
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Підтримую Український МОССАД , і операції під назвою " ПОДИВИСЬ УКРОПУ В ОЧІ - ВОСТАННЄ " інакше все марно ...
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почему не в 2015г а только сейчас начато уг. производство.Лишний повод напомнить о себе.Голосуйте за них ,через пять лет ещё что то выдадут интересного
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а ты шо взамен ломателям рук дал??

пенсию,
амнистею,
.....

и ишо одну пенсию,
ротердам плюс,
.....
бесплатные макароны ахметова,

.....
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Югык, выпиши ему повестку! Это единственное, на что ты способно.
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Кто-нибудь может утверждать после этого, что мы с этими зверьми, фашистами одной крови?!!
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этот Безлер работал на председателя фракции БПП Артура Герасимова
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никуда он от Божьего гнева не денется
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Немного пофантазирую.
Будь у меня полномочия и возможности организовать его ликвидацию - я бы выбрал способ, несколько напоминающий уничтожение Моторолы (и Курощупа), т.е. посредством взрыва. В лифте, кафе, сортире... не суть важно.
Но с одним отличием: устройство содержало бы маломощное взрывное устройство - и при этом внушительную ампулу с напалмом (то есть взрывчатка чисто для воспламенения и разбрызгивания огнесмеси).
Чтобы эта мразь сдохла не быстро (от взрыва), а превратилась в вопящий живой факел, сгорающий заживо.
А при самом справедливом варианте - чтобы оказавшиеся поблизости его ещё и потушили, и оно долго сдыхало в страшных муках от 90% ожогов.
Гнида должна вкусить ада ещё здесь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Простреливали ноги, ломали кости молотками, кастрировали и снимали скальпы": Луценко о пытках украинских пленных террористом Безлером
 
 
 
 
 
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