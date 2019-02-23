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 Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам, - Аваков

Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Зеркалу недели" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отвечая на вопрос о борьбе с так называемыми "сетками", глава МВД отметил: "Таких случаев много. Из этих 74 производств таких историй, кажется, 50. Например, в офис очень деятельного депутата Сергея Березенко в Чернигове сотрудники этого офиса вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и начали снимать, как там бабушкам что-то раздают. Из другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть? — Нет. — Уходите". Но и без обыска есть над чем поработать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Участников выборов можно обыскивать только по решению суда, задерживать только при совершении подкупа избирателей", - Луценко об инциденте в Сумах

На уточняющий вопрос, фигурирует ли Березенко в уголовных производвтсвах, Аваков ответил: "Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он - народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту - да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко", - сказал он.

Читайте также: Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3113361
 
 
 Топ комментарии
 
Это Тимошенко виновата. "Святых" и БэПэПэ подставила …...
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Наглый поклёп! В Бпп святые отбросы
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Та не может такого быть! Это же самая, самая "честная" партия!
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Это Тимошенко виновата. "Святых" и БэПэПэ подставила …...
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Вы все ошибаетесь,только Петр Победоносец способен победить путина и удержать ситуацию в Украине,есть Порошенко есть Украина,нет Порошенко нет Украины,что тут не понятно?
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Фигурирует...Дофигурируется фигурист БПП, если Юля станет президентом.)
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Никаких если, Юля станет президентом и пэтя ,по тундре,по широким простором,где мчится поезд Воркута-Ленинград. Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам, - Аваков - Цензор.НЕТ 5185
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Если придется Порошенко уехать в россию из-за политических гонений,то свою небольшую дачу в Марбелье он отдась беспризорным детям и пострадавшим беженцам,для восстановления их сил и здоровья
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Да вы что? Дачу отдать. Сердце разорвется на части. Пожалейте человека.)
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те що серед БПП є лайно НЕ ДИВНО!! інакше й бути не могло в 2014р коли вороги-наших-ворогів були СОЮЗНИКАМИ!! Заступник голови фракції БПП Березенко фігурує в кримінальних провадженнях щодо виборів, - Аваков - Цензор.НЕТ 8985 але ЗАКОН Є ЗАКОН і ВСІ злодюжки будуть покарані Заступник голови фракції БПП Березенко фігурує в кримінальних провадженнях щодо виборів, - Аваков - Цензор.НЕТ 8532 виборів по сценарю пукіна НЕ БУДЕ!! юдька-бойко-вількуль-зєлєнський аж всралися коли дупами почали відчувати що їхні зехери ВСІМ ВІДОМІ
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Та не может такого быть! Это же самая, самая "честная" партия!
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- Вчера я был у Рабиновичей, у них новый серебренный сервиз. - Покажи! Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производвтсвах по выборам, - Аваков - Цензор.НЕТ 1617
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И дочка этого фрукта уголовно наследила. Стало быть яблочко от березки не далеко катится
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Аваков принял сторону Тимошенко, у пеци ему ничего не светит.
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Нет, просто Цензор так в выгодном кому то аспекте освещает.
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он просто и тупо зарабатывает деньги
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Зрадофилы не уймутся ,все деньги свои поганые суют Цензору,ну репутация Порошенко говорит сама за себя,все знают цену этих поклепов
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Его заявление о правокации в ФБ, наезд югика на полицию за привышение власти, вязание с-14 (сбу) на митинге и сейчас публичное заявление говорит об одном пеця на выборах без мвд и полиции.
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вам бы кроме Цензор и источники научиться читать. Хотя оно вам надо.
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Кстати, Цензор тормозит с информацией, но у него форум есть, соя.
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Правельно говорит Валентино,вы кроме цензора,хоть для приличия просмтривайте весна.ру
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Соя лови украинские сайты Украинская правда, ЛигаНет, Обозриватель, ГазетаУа, а то как мух вас на российское говно тянет.
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Аваков знає справжній петін рейтинг.. Петі - капець..
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Не трогайте святых людей соевых.Ну не может ,чтоб фракция "чеснейшего" человека,который Украину 5 лет обманывал,занимались такими грязными делами))))Вранье и наклеп на "святых"))))
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что за непрофессионализм вырывать часть с огромного текста. Это просто можно назвать пропагандой против БПП. Перепечатывайте все, а не ищите сенсаций где их НЕТ. Там не только об этом, а много чего и о Юли с ее вечной потерей денег избирателей...
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- Сема, я была такой дурой в молодости… - Не переживай… Ты и сейчас молодо выглядишь! Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производвтсвах по выборам, - Аваков - Цензор.НЕТ 7354
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Чушь.
Цензор просто подает объективную информацию - и плюсы и минусы про всех.
Для соевых же - любая нелицеприятная ПРАВДА про Петю - это "пиар его конкурентов".
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Объективно Да?! А почему они из речи Авакова про Жульку вырезали часть?!
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там много о Юли, а вот здесь ничего, так где обьективность….уснула
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О Юле в таком контексте Цензор писал всю неделю - там ничего нового.
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понимаю, фрау, что в нимеччине на пособие сложно... но... троллинг точно не твое Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производвтсвах по выборам, - Аваков - Цензор.НЕТ 8271 только вредишь кондитеру.
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ну ваша глупость здесь не в новость. Вы интервью прочтите,а потом о пособии и поговорим.
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Если вы в Германии подрабатываете троллем,это не зазорно,ведь многие не понимаю что когда нет работы,нужно браться за любую
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посещение есть - есть - вот так новости и получаються - это интернет
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А кто от Жульки фигурирует?
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организм из "маладой команды" лёни космоса..

З червня 2006 року - радник Київського міського голови Леоніда Черновецького з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму. З вересня 2006 року очолює Головне управління у справах сім'ї та молоді Київської міської державної адміністрації. З 2006 по 2014 роки був депутатом Київської міськради від «Блоку Леоніда Черновецького»
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Очень хорошо, мусара против гебни. Походу не получится у пеци как у овоща майдан разгонять😷
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Ну что ты,авакян что бы сохранить кресло под задницей и ради ***** майдан разгонит!!!Ты мне-я тебе. У него банда зеков и беркутят в распоряжении,250 000 дубинок!Нацгвардия называется.
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Ок, а если авакян скажет мусарам стоять в стороне во время майдана? Кто тогда огенты кремля?
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Ясно,рюкзаков спасает задницу от нар...Но люлия не панацея,да и вряд ли выйдет в Президенты.Кому нужен ГЕТЬМАН инвалика-колясочница первой группы?Это ж какой МИРОВОЙ позор для Украины будет!!! Уж лучше ЗЕ!,или ГР!!! Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам, - Аваков - Цензор.НЕТ 4373
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Розслідування "наші гроші" Аваков купив у 2017 за 14 млн € віллу в Італії 26 кімнат, округ Лаціо.
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Глава МВД Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей со стороны штаба Петра Порошенко - так называемой #Сетке.

Министр впервые подтвердил, что подкуп ведется за счет госбюжета. Всего на эти цели будет выделено полтора миллиарда гривень.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению Тимошенко, они касаются "сеток" Порошенко. Я бы сказал, что эти сетки многослойные", - рассказал министр.

По его словам, первая, низовая сетка - это личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении.

"Дело в том, что закон трактует: любая плата за агитацию - это подкуп избирателя. Труд агитаторов нельзя оплачивать. Даже если это не завуалированная агитация. Да, агитатор может сказать, что никаких денег не получал. Некоторые и утверждают, что их работа - чистое волонтерство, но есть и те, кто на камеру признаются в получении 500 грн", - сказал минитр.

По его словам, полиция с подобными нарушениями будет бороться. Однак
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По его словам, первая, низовая сетка - это личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении.

"Однако "наши намерения почему-то вызывают протест со стороны наших товарищей по коалиции".

Аваков также рассказал, как выглядит работа "сеточников":

"Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: "Я агитатор кандидата Х…". Вам в ответ: "Пошел ты…". И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: "Ну, давайте поговорим о кандидате…" - агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных.

Дальше включается следующий подвид "сетки", который называется "лояльность за счет бюджетных средств". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривен на материальную помощь? - Да. - Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров - с типовым посылом "Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ"...

А в это время агитатор звонит в "лояльную" квартиру, напоминает, чей он агитатор, предлагает написать заявление на получение материальной помощи. И так по всей стране", - рассказал Арсен Аваков.

По его словам, по всем этим фактам открываютя произвоства. "Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков", - предупредил министр.

Он сообщил, что объем ресурсов под такую схему подкупа оценивается до 1,5 миллиарда гривен. Средства для ее реализации привлекаются из госбюджета.

"Таким образом за 500-1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей - от 700 тысяч до 6 миллионов.

Только "сетка" агитаторов - 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен - сейчас, 500 - потом, и 1000 - премия, если кандидат выиграет", - говорит Аваков.
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Березенко по барабану МВД и Аваков. Его сам Пэтя и СБУ крышует..............
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А у Жулю крышует ФСБ
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Перед выборами БПП и НФ становятся врагами Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам, - Аваков - Цензор.НЕТ 5368 Как бы там ни было, партии всегда между собой договариваются, а доверчивые люди им верят.
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Посмотрите,на так сказать лицо,этого типа и вам всё станет ясно ,его место явно возле параши, Заступник голови фракції БПП Березенко фігурує в кримінальних провадженнях щодо виборів, - Аваков - Цензор.НЕТ 7259прошу прощения за каламбур .
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Тот Березенко перефигурировался так, что пробу негде ставить.
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хотя бы Аваков не застрелился двумя выстрелами до выборов...
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Ждём новый майдан, мусора против прокурорских с эсбехами и кричалками типа "Слава Шкиряку ! Смерть евробляхерам !"
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Два Майдана, которые слил Порошенко, ничего не изменили!
Порошенко и весь олигархат, считал и считает, что всех и вся можно купить!
Держись Арсен!

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Твій арсен такій самий подонок як шоколадний..
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Особенность сетки, которую создает прогнившая соевая банда в тщетной надежде удержаться у власти, состоит в том, что подкуп избирателей планируют обеспечить за счет местных бюджетов. Областные и городские советы провели перераспределение внутри бюджетных статей, чтобы обеспечить необходимый ресурс, и выделение бабла обязующимся голосовать за соевого мародера маскируют под выделение соцпомощи. То есть если раньше подкуп совершелся за черный нал, который еще нужно было найти, то паталогический жлоб падлашенко решил провернуть дело за государственный счет!!! По сравнению с нынешним ворьем пенькобежец с азировом просто первоклашки в коротких штанишках
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Просто партии сени кролика, от которой выбирался авакян, кабздец. Вот и решил показать какой он крутой. Хотя и в БПП мразей полно. Так, что же ранее сей блюститель голову в задницу засунул. Правильно, не знал раскладов. Гнать всех в шею.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам, - Аваков
 
 
 
 
 
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