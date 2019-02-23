 Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Зеркалу недели" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Отвечая на вопрос о борьбе с так называемыми "сетками", глава МВД отметил: "Таких случаев много. Из этих 74 производств таких историй, кажется, 50. Например, в офис очень деятельного депутата Сергея Березенко в Чернигове сотрудники этого офиса вызвали полицию, потому что к ним заявились представители прессы и начали снимать, как там бабушкам что-то раздают. Из другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть? — Нет. — Уходите". Но и без обыска есть над чем поработать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство".
На уточняющий вопрос, фигурирует ли Березенко в уголовных производвтсвах, Аваков ответил: "Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он - народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту - да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко", - сказал он.
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Для соевых же - любая нелицеприятная ПРАВДА про Петю - это "пиар его конкурентов".
З червня 2006 року - радник Київського міського голови Леоніда Черновецького з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму. З вересня 2006 року очолює Головне управління у справах сім'ї та молоді Київської міської державної адміністрації. З 2006 по 2014 роки був депутатом Київської міськради від «Блоку Леоніда Черновецького»
Министр впервые подтвердил, что подкуп ведется за счет госбюжета. Всего на эти цели будет выделено полтора миллиарда гривень.
Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".
"У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению Тимошенко, они касаются "сеток" Порошенко. Я бы сказал, что эти сетки многослойные", - рассказал министр.
По его словам, первая, низовая сетка - это личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, соглашения о вознаграждении.
"Дело в том, что закон трактует: любая плата за агитацию - это подкуп избирателя. Труд агитаторов нельзя оплачивать. Даже если это не завуалированная агитация. Да, агитатор может сказать, что никаких денег не получал. Некоторые и утверждают, что их работа - чистое волонтерство, но есть и те, кто на камеру признаются в получении 500 грн", - сказал минитр.
По его словам, полиция с подобными нарушениями будет бороться. Однак
"Однако "наши намерения почему-то вызывают протест со стороны наших товарищей по коалиции".
Аваков также рассказал, как выглядит работа "сеточников":
"Вы заходите в подъезд и обходите все квартиры. Вы говорите: "Я агитатор кандидата Х…". Вам в ответ: "Пошел ты…". И так пять раз. Агитатор жителей этих пяти квартир вычеркивает. В других квартирах отвечают: "Ну, давайте поговорим о кандидате…" - агитатор обозначает жителей этих квартир как потенциально лояльных к кандидату. Так накапливается первичная база данных.
Дальше включается следующий подвид "сетки", который называется "лояльность за счет бюджетных средств". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривен на материальную помощь? - Да. - Вот и выплачивайте по нашему списку... И тут уже работает админресурс на уровне глав администраций, мэров - с типовым посылом "Гена/Петя/Вася, веди себя прилично, и мы спасем тебя от лап НАБУ/ГПУ/НПУ"...
А в это время агитатор звонит в "лояльную" квартиру, напоминает, чей он агитатор, предлагает написать заявление на получение материальной помощи. И так по всей стране", - рассказал Арсен Аваков.
По его словам, по всем этим фактам открываютя произвоства. "Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков", - предупредил министр.
Он сообщил, что объем ресурсов под такую схему подкупа оценивается до 1,5 миллиарда гривен. Средства для ее реализации привлекаются из госбюджета.
"Таким образом за 500-1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей - от 700 тысяч до 6 миллионов.
Только "сетка" агитаторов - 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен - сейчас, 500 - потом, и 1000 - премия, если кандидат выиграет", - говорит Аваков.
Порошенко и весь олигархат, считал и считает, что всех и вся можно купить!
Держись Арсен!