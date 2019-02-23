 Служба внешней разведки засекретила должностные обязанности Семочко

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ на запрос Службы внешней разведки, пишет "УП".
В службе отметили, что доступ к информации о должностных обязанностях Семочко ограничен "согласно ведомственным перечнем сведений, составляющих служебную тайну".
Отмечается, что ранее в разведке отказались сообщать информацию о зарплате скандального разведчика, а в НАПК заявляли, что агентство не проверяло его декларацию, обосновав это тем, что проверка отдельных категорий лиц, имеющих дело с государственной тайной, требует согласования с государственными органами, где они работают.
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. А СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
совпадение????
не думаю.
В уважающей себя стране при президенте-патриоте, а не кацапским резиденте, после такого зашквара семочко был бы мгновенно отстранён от должности и посажен в СИЗО.
Тогда обещали что СБУ их проверит и тишина.
В редакции также "уверены, что это позиция отдельных командиров и должностных лиц украинской армии, которые по старой советской привычке считают, что общество не может и не должно знать правду о происходящем в зоне конфликта, потому что эта правда может угрожать их ведомственным и личным интересам".
Для освежения памяти.
Украинские твердолобые журналисты обманули отдельных командиров представив российских журналистов своими сотрудниками,которые наснимав сюжетиков нарушили правила акредитации.
И никто не понес никакой ответственности за это.
Серьезно конечно.
Отсюда и пыли столько.
Также из переходных положений Конституции исключается норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".Источник: https://censor.net.ua/n3110434
Тільки не треба казки, про ЧФ Московії, бо поки Крим анексований, і 40 змін в Конституцію не допоможе ого звідти прибрати, а буде Крим українським - так і від ЧФ нічого не залишиться.
Стаття 17.
......
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Меньше смотри путин тв.
Я дивлюсь лише 5 та Прямий, дуже рідко ЗіК. Дякую за роз'яснення. Тепер точно знаю що то ху@ло-ТБ!
Как только разрешим внутренним законодательством размещение баз НАТО так они и появятся,зачем нам какое то НАТО для этого и их какие то договора.
Не вижу смысла обьяснять тебе очевидные вещи.
Может быть когда то этот договор постигнет судьба договора по ракетам средней и дальней дальности.
А может и не быть.
Это состояние ума среднестатистического европейца.
Отсюда можно сделать вывод о вероятности наступления вышеуказанных событий.
Прокормят как то Московию.
Семочки и голубаны им вполне подходят.
В Украине прокремлевская власть, которая только имитирует войну с московией.
Но если ты уже влез, расскажи нам как эти "сами" о которых ты пишешь разобрались с медведчуком, с трухановым, с гепой и прочими голубанами.
Аудитория у твоих ног, жги!
Среди зрадоботов говорят большинство просто полезные идиоты,а по моему там тот же принцип действует - враг моего врага мой друг,поэтому они будут обьединяться хоть с дьяволом и при этом говорить что это не они агенты кремля.
Примерно так же как донбасяне говорили ихтамнет тыча в ихтамнетов пальцами.
А ничего, что СБУ подтвердило российское гражданство семьи этого героя невидимого фронта? Так может это не журналюги брехуны, а порохоботы отмазывающие кацапских резидентов в Украине?
Теперь понятно, откуда берёт корни предательство, коррупция и ограничение свободы слова.
Так шо, все то они пишут.