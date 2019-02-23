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 Политика Украины
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Все про:внешняя разведка (8) Семочко_Сергей (30)

 Служба внешней разведки засекретила должностные обязанности Семочко

Служба внешней разведки Украины отказалась предоставить информацию о прямых должностных обязанностях заместителя руководителя службы Сергея Семочко.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ на запрос Службы внешней разведки, пишет "УП".

В службе отметили, что доступ к информации о должностных обязанностях Семочко ограничен "согласно ведомственным перечнем сведений, составляющих служебную тайну".

Отмечается, что ранее в разведке отказались сообщать информацию о зарплате скандального разведчика, а в НАПК заявляли, что агентство не проверяло его декларацию, обосновав это тем, что проверка отдельных категорий лиц, имеющих дело с государственной тайной, требует согласования с государственными органами, где они работают.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о скандале с Семочко: Дал задание контрразведке проверить всех госслужащих на наличие родственников с гражданством РФ

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. А СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".

Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3113357
 
 
 Топ комментарии
 
Потужно.. Мабуть, дуже цінний кадр для петі.. До речі, а хто там знає - як виконано петіне доручення по перевірці наявності кацапських паспортів у найближчих родичів топ-чиновників?
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при овоще СБУ армию и прочие гос посады занимали россияне имеющие российские паспорта и недвижимость в России та же тенденция сохранилась и при Порошенко...
совпадение????
не думаю.
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Ну да это не твоя служба улицу подметать!
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твоя служба сексотом, то же не в почете ...
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Потужно.. Мабуть, дуже цінний кадр для петі.. До речі, а хто там знає - як виконано петіне доручення по перевірці наявності кацапських паспортів у найближчих родичів топ-чиновників?
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А что танки московитов уже в Киеве?
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а надо..? слишком много у них тут активов, а так же явной и скрытой агентуры..танки не нужны..тихой сапой действуют..в том числе и с помощью разных "семочек"..
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при овоще СБУ армию и прочие гос посады занимали россияне имеющие российские паспорта и недвижимость в России та же тенденция сохранилась и при Порошенко...
совпадение????
не думаю.
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В какой,уважающей себя стране, спецслужбы по запросу журналюг выдают всю подноготную на своих работников?
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В какой,уважающей себя стране, такой как семочко сидит не в тюрьме, а в кресле высокого начальника обладающего доступом к гостайне и прямым влиянием на обороноспособность страны?
В уважающей себя стране при президенте-патриоте, а не кацапским резиденте, после такого зашквара семочко был бы мгновенно отстранён от должности и посажен в СИЗО.
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Такой как Семочко! Таких как Семочко как раз и сливают журналистам, зрадофилам на радость. Бо мешает кому-то в этом гибридном лядстве... Сидел бы тихо на потоках,не лез куда не надо - никому бы и нужен не был...
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Если тебе с первого раза не доходит, перечитай мой пост ещё раз.
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Да я не спорю! Вона прийде - порядок наведе!
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Молодец, можешь скушать барбариску.
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А чем закончился скандал когда украиеские журнаглисты приволокли российских на позиции,те наснимали развед.инфы и выложили на ютуб?
Тогда обещали что СБУ их проверит и тишина.
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А что с ними делать,если у вас "тайные комнаты СБУ" проверяют все кому не лень?
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Все обвинения, высказанные пресс-службой АТО, являются ложью. Своим решением они поставили под вопрос работу корреспондентов "Новой газеты" в Украине, что абсолютно не способствует объективному освещению трагических событий, происходящих на востоке страны", - заявили в российском издании.

В редакции также "уверены, что это позиция отдельных командиров и должностных лиц украинской армии, которые по старой советской привычке считают, что общество не может и не должно знать правду о происходящем в зоне конфликта, потому что эта правда может угрожать их ведомственным и личным интересам".

Для освежения памяти.
Украинские твердолобые журналисты обманули отдельных командиров представив российских журналистов своими сотрудниками,которые наснимав сюжетиков нарушили правила акредитации.
И никто не понес никакой ответственности за это.
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А цезорівські троляки вважають що мають знати всьо.
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Вмешательство в закупку лекарств?
Серьезно конечно.
Отсюда и пыли столько.
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Весь этот запал с Семочко и дальнейший его ход был возможен только у нас в стране. Даже у кацапов эта муть не проканала бы.
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Непотомляемый)) кроме стремного Семрчко видать некому служить в службе внешней разведки???!!!
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Непокаране зло наздоганяє в майбутньому...
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Просто -ЧЕРНАЯ ЛИЧНОСТЬ. Вот и голосуй за таких.
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Служба внешней разведки это название конторы.А кто конкретно принял такое решение?И если эта контора украинская и содержится на деньги украинцев то как минимум логику этого решения надо представить или комитету депутатов или СНБО если тут есть какая то тайна.А они должны подтвердить что это решение верное.А у нас чинушки сами себя обьявляют неприкосновенными,сами себе зарплату начисляют ,сами себя секретят как будто это не нанятые нами и находящиеся на нашем содержании наемные работники а цари
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Та выше уже объяснили: это журналюги плохие!
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И шатуны! Шатают, понимаешь, яхту за деньги курченки.
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есть такая профессия - Родиной торговать...
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"порох", который не агент кремля пригрел агента кремля. Потужная многоходовочка Служба внешней разведки засекретила должностные обязанности Семочко - Цензор.НЕТ 5216
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Порохоботи, розкажіть, як можна однією рукою вписувати в Конституцію шлях до НАТО, а іншою - прибирати з Конституції можливість створення баз НАТО в Україні
Также из переходных положений Конституции исключается норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".Источник: https://censor.net.ua/n3110434
Тільки не треба казки, про ЧФ Московії, бо поки Крим анексований, і 40 змін в Конституцію не допоможе ого звідти прибрати, а буде Крим українським - так і від ЧФ нічого не залишиться.
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Це за дуже високі "матерії" для їх їх голів в яких замість мозку шоколадки!
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Бо добавивши лише два слова ТА МАЙБУТНІХ в цей текст все змінило б на краще. А так залишилась лише
Стаття 17.
......
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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А Ви думаєте для чого мертвечук в москву так часто літає?
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Размещение военных баз на постоянной основе на территории новых членов НАТО запрещено договором РФ - НАТО,ты думаешь кто то в НАТО собрался этот договор нарушить?
Меньше смотри путин тв.
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нові члени колись стають старими, не стане РФ в її теперішньому вигляді - то й далі на той договір зсилатись? Окремий договір з Канадою, Аргентиною чи просто іншою країною, що входить в НАТО?
Я дивлюсь лише 5 та Прямий, дуже рідко ЗіК. Дякую за роз'яснення. Тепер точно знаю що то ху@ло-ТБ!
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Ты его спроси, какое отношение законодательство независимой Украины имеет к каким то там договорам (существующим или не существующим) кацапов с НАТО?
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Вообще никакого.
Как только разрешим внутренним законодательством размещение баз НАТО так они и появятся,зачем нам какое то НАТО для этого и их какие то договора.
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Ну, если вообще никакого, то к чему твой пост от 10:20? Что бы увести разговор от темы?
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Это был сарказм,если что.
Не вижу смысла обьяснять тебе очевидные вещи.
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Есть дата подписания договора и все кто после этой даты новые члены и НАТО этот договор свято соблюдает несмотря на то что россия его давно нарушила.
Может быть когда то этот договор постигнет судьба договора по ракетам средней и дальней дальности.
А может и не быть.
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Безопасность в Европе возможна только с Россией. Североатлантический альянс должен не только предложить убрать тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО, если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению. Это была бы сделка, основанная на взаимных интересах"

Это состояние ума среднестатистического европейца.
Отсюда можно сделать вывод о вероятности наступления вышеуказанных событий.
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если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению. - вона на це піде лише тоді, коли буде нова програма "зброя на харчі", і Московія буде радіти кожній партії кісток з ім'ям нового президента США, бо навіть стегеньця курячі ніхто більше не дасть.
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Европейцы этого не допустят.
Прокормят как то Московию.
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Не понимаю сарказма по этой новости. к этому человеку можно относиться по разному. Но ждать от СБУ данных, кто чем занимался, может только дебил. Есть вещи, которые являются если не гостайной, то ДСП (для служебного пользования). И требовать их - тупизм.
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Сарказм полягає в тому - як людина де чи не вся сімя має паспорти країни АГРЕСОРА взагалі могла отримати таку посаду в СБУ та ще і з доступом до найвищих державних таємниць (про його мільйонні статки краще промовчу)???
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Тезка, я и говорю, что все проблемы в человеке, занимающего эту должность. И надо не только убрать и наказать этого человека, но и тех, кто его поставил и продвигал по службе.
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Интересно, при назначении на работу на Банковой, СБУ вообще проверяет досье фигурантов?
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Конечно.
Семочки и голубаны им вполне подходят.
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не станет же агент лола лично прокалываться.
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Интересно, какие дебилы убрали мой комментарий. Там нет даже политики. Ребята проспитесь с похмела и читайте внимательно.
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Если этот ублюдок Семочко не хочет объяснить происхождение миллионов,то он корупционер,а все коррупционеры это враги украинского народа и предатели,которых нужно уничтожать
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Все вірно.. Зовнішня розвідка це не тема для публічного обговорення.. А що там не так то самі розберутся без допомоги сторонніх..😃😃😃
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то чого не розібрались до журналістських розслідувань?
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Журналістські "розслідування" кого , злодія Гнапа чи корупціонера Лєщенка?..😕😕😕
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Так они и после не разобрались. И разбираться не собираются.
В Украине прокремлевская власть, которая только имитирует войну с московией.
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Клиф, я вибачаюся але в нас розмова з Яковом..😃
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Я к тебе и не обращался.
Но если ты уже влез, расскажи нам как эти "сами" о которых ты пишешь разобрались с медведчуком, с трухановым, с гепой и прочими голубанами.

Аудитория у твоих ног, жги!
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Та нема розмови, з вами й так все зрозуміло...
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Програма "Наші Гроші" продукт ТРК ZIK, власником якого є нардеп Димінський. У зв'язку з відомим фактом нардеп зараз приховується від правосуддя за кордоном.. З неофіційних джерел відомо,що право власності на телеканал минулого року він передав Медведчуку... Далі подумай сам..😃
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Кто бы сомневался.
Среди зрадоботов говорят большинство просто полезные идиоты,а по моему там тот же принцип действует - враг моего врага мой друг,поэтому они будут обьединяться хоть с дьяволом и при этом говорить что это не они агенты кремля.
Примерно так же как донбасяне говорили ихтамнет тыча в ихтамнетов пальцами.
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" Брехня - це дуже творчий процес. Правда набагато примітивніше" ( Доктор Хаус )..😕😕😕
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Так ты оказывается творческая личность? Взял и все на журналюг свалил - брехуны, мол! Оклеветали, честного разведчика.
А ничего, что СБУ подтвердило российское гражданство семьи этого героя невидимого фронта? Так может это не журналюги брехуны, а порохоботы отмазывающие кацапских резидентов в Украине?
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Трусити з усіх БАБЛО його ГОЛОВНИЙ обов'язок!!!
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Все что связано с предательством Украины у сои под грифом секретно))).Потом не удивляйтесь,когда и на Хрещатике появятся зеленые человечки)))Без всякого наступления *****.
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Їх дуже багато вже там є - і питання тільки часу коли вони позеленіють?
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А вот в Европе и Америке - полная гласность.
Теперь понятно, откуда берёт корни предательство, коррупция и ограничение свободы слова.
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скорее из кремля, а на банковой лишь региональный филиал..
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Тоб то кацапи все знають,а Українцям зась)))Шакалади,щось не те ви пишите))
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Так для шакаладов враги не кацапы, а как раз украинцы!
Так шо, все то они пишут.
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Звісно засекретить. Адже це соратник Петра, того що бореться із Путлєром.
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Тупые порохоботы из ольгино, до сих пор нагло и тупо отмазывают кацапских резидентов в Украине.
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На чёрное, говорите белое и наоборот...Так чем вы - порохоботы отличаетесь от Путлера с ихтамнетами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлужба внешней разведки засекретила должностные обязанности Семочко
 
 
 
 
 
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