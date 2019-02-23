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 Происшествия
  2016  33
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 Наемники РФ обстреливают свои же позиции из-за плохой выучки, - ГУР

Наемники российско-оккупационных войск из-за неподготовленности личного состава ведут обстрел собственных позиций и выпускают большое количество мин, 50% из которых не детонируют.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие данные Главного управления разведки во время брифинга озвучил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"19-20 февраля э.г. при попытке нанесения огневого поражения подразделениям ВС Украины, минометные расчеты противника обстреляли позиции своих войск. Кроме этого, из-за неподготовленности личного состава в действиях по снаряжению мин, около 50 процентов выстреленных боеприпасов не детонировали", - отметил Гуцуляк.

Он добавил, что требования проводить мероприятия боевой подготовки в сокращенные сроки приводят к тому, что на линию соприкосновения направляется неподготовленный личный состав. Такие действия оккупантов усиливают опасность для местного населения из-за увеличения вероятности поражения объектов гражданской инфраструктуры и количества неразорвавшихся мин на территории сельскохозяйственных угодий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения, уничтожены восемь наемников РФ и две единицы техники, за сутки террористы осуществили 14 обстрелов, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3113356
 
 
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Ще краща була б, якби й "отвєтка" пішла...
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думаю - это и есть "отвєтка".
не могут же НАШИ нарушать перемирия всякие сами, а сепары с расиянтами - могут и нарушают, но выучка плохая....
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Захєр прилєпін потайки радіє, що втік звідтіля з цілою шкурою.
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Да шош хорошего, 50 процентов не срабатывает, надо бы качественных им подкинуть.
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А у меня сегодня тоже праздник, хоть я и не красный. Связанный с армией Принимаю поздравления, кто угадает - с чем?
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ну вот как со всякой новостью - часть плохая а часть хорошая.
что по неумению террорюги самовыпилом занялись - прекрасно.
а что снаряды не взорвались - хлопоты в будущем саперам а в настоящем - меньше самовыпилилось.
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Они могли по синьке просто забыть взрыватели закрутить , ну или просто у кого то из орков начала совесть появляться , они ж знают куда стреляют . Есть правда и третий вариант ,Мордор самое говно со своих складов им поставляет , которое уже применять нельзя , а утилизировать дорого.
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Ну навіщо ж було видавати ворогу військову таємницю???!... Нехай козлорожі рашисти собі і далі влучно стріляють по "своїх" і не ************. Добрий кацап - здохлий кацап...😃😃😃
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молодцы кацапсины! давайте еще! в том же направлении... активнее
поздравляйте друг друга... по тем же координатам... от души... до адища
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Якщо не вибухають, то це утилізують ********** у яких вийшов термін придатності.
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Скрепы это навсегда с интернационалом воспрянет род людской шариковых
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сумна новина!
чи все таки є 200-ті серед кацапів/обдроченців?! Наемники РФ обстреливают свои же позиции из-за плохой выучки, - ГУР - Цензор.НЕТ 9706
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Во шо Бояра жива робить)) дохлий кацап, гарний кацап!!!!
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перебухаються і одне одного перестріляють
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1 января день рождения Степана Бандеры,

23 февраля день рождения Виктора Ющенка..

Даже праздник 23 февраля мы кацапам испортили.

Кого бы на 9 мая еще родить?
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Аккурат 9 мая(год не называю) мы в НАТО вступим.
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Ну як завжди - "самі себе" Наемники РФ обстреливают свои же позиции из-за плохой выучки, - ГУР - Цензор.НЕТ 5853
А потеплішає - почнуть "вибухати кондиціонери".
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Поки ще холодно, андруша смицький - перевір свій кондиціонер, якщо він у тебе є.. А то всяке може статися і з тобою, і з твоїм кондиціонером - як тільки потепліє..
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главное чтоб ответку дали правильно в тех кто обстреливает, на этот раз хочется чтобы они попали в стрелявших.
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Ну так артиллерия это не пехота , хорошего артиллериста за пол года год не вырастишь .А те что реально умеют работать с артой , или сваливают в Мордор или дохнут как собаки , при контрбатарейной борьбе , наши в этом вопросе на порядок выше не только их , но и кацапской регулярки.
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ГУР - по банальності і примітиву - це вже навіть не петросян і не зеленський. Заяви ГУР про п'яних ополченців ( як неочікувано!)і обладнання поліклінік під склади озброєння і заборона "швидким допомогам" на виїзд інакше як х дозволу якихось неіснуючих чиновників може робити будь-який алкоголік, сидячи в 700 км від подій. Це як герой я.гашека,що видумував неіснуючих тварин для розміщення про них статей в своєму журналі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреливают свои же позиции из-за плохой выучки, - ГУР
 
 
 
 
 
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