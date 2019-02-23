 Наемники РФ обстреливают свои же позиции из-за плохой выучки, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие данные Главного управления разведки во время брифинга озвучил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
"19-20 февраля э.г. при попытке нанесения огневого поражения подразделениям ВС Украины, минометные расчеты противника обстреляли позиции своих войск. Кроме этого, из-за неподготовленности личного состава в действиях по снаряжению мин, около 50 процентов выстреленных боеприпасов не детонировали", - отметил Гуцуляк.
Он добавил, что требования проводить мероприятия боевой подготовки в сокращенные сроки приводят к тому, что на линию соприкосновения направляется неподготовленный личный состав. Такие действия оккупантов усиливают опасность для местного населения из-за увеличения вероятности поражения объектов гражданской инфраструктуры и количества неразорвавшихся мин на территории сельскохозяйственных угодий.
не могут же НАШИ нарушать перемирия всякие сами, а сепары с расиянтами - могут и нарушают, но выучка плохая....
что по неумению террорюги самовыпилом занялись - прекрасно.
а что снаряды не взорвались - хлопоты в будущем саперам а в настоящем - меньше самовыпилилось.
поздравляйте друг друга... по тем же координатам... от души... до адища
чи все таки є 200-ті серед кацапів/обдроченців?!
23 февраля день рождения Виктора Ющенка..
Даже праздник 23 февраля мы кацапам испортили.
Кого бы на 9 мая еще родить?
А потеплішає - почнуть "вибухати кондиціонери".