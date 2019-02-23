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 Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков

1741 сообщение о нарушениях поступило в Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины на 54-й день избирательной кампании на выборах главы государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков написал в Фейсбуке.

"На 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, Батьківщина – 337, Самопоміч – 159, Громадянська позиція – 124, Радикальна партія – 117", - пишет он.

Министр также прогнозирует, что с приближением дня выборов таких сообщений и вызовов будет поступать все больше.

"И тем жёстче мы будем на это реагировать. Без компромиссов и поблажек! Агитаторы с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах - никогда это не станет для меня нормой.

Призываю всех к трезвости, профессионализму и аполитичности! Без фейсбучних хайпов! Выборы закончатся, а нам всем вместе нужно будет думать о стране.

Не смотря на всю грязь, сопутствующую избирательному процессу, мы и дальше будем выполнять свою работу: спокойно, без нервов, жестко и по Закону!

Нам не нужна от кандидатов похвала, мы не уступим угрозам и шантажу. Наша единственная цель – выборы, итоги которых признает все украинское общество и международная общественность", - подчеркнул глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков и Князев поставили задачу полиции на выборах - голосуйте за кого хотите, но порядок должен быть, - глава патрульной полиции Жуков

Источник: https://censor.net.ua/n3113355
 
 
 Топ комментарии
 
БПП як завжди лідирує по кількості підкупів. А чому б і ні. Бабла неміряно. Все налагоджено.
Виграє ПЕтро Олексійович, знову вся УКраїна в кишені. Програє - можлива еміграція в Ростов.
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Не можу уявити Юльку чи Блазеня у такому одязі.
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С коррупцией ты бы так боролся-цены бы тебе не было
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Не можу уявити Юльку чи Блазеня у такому одязі.
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БПП як завжди лідирує по кількості підкупів. А чому б і ні. Бабла неміряно. Все налагоджено.
Виграє ПЕтро Олексійович, знову вся УКраїна в кишені. Програє - можлива еміграція в Ростов.
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И кто его будет туда гнаь?
Терпил 13 тысяч смертей не пошевелило
Терпилы Ющенко, Тимошенко, Луценко, Порошенко не выгнали
а тут сказки рассказываешь.
ТЕРПИЛЫ.
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Никуда он бежать не будет, зачем ему бежать? Кто его тронет?
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Дел может быть хоть 7777777.. всем плевать.
Вы расскажите скольких посадили за это..
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Работа у них такая, ОТКРЫЛИ, СОСТАВИЛИ и ЗАКРЫЛИ.
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Мировой рекорд Плешивого Хмыря на выборах 104,3 % не побьют даже через 100 веков в стране Дураковв Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 105 Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 105
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Это показатель того, что в стране огромное количество идиотов, которые воюют с дверями, окнами, стенами. Они думают, что у Пети не найдется больше денег заменить дверь или покрасить стену.
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Это показывает что у нас дохрена титушек и что политики не гнушаются ими пользоватся!
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Це показує ..*любоффф* до барижної влади ! Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 7837
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Да не ужели? Титушки любят только бабло! А вот спросить нада с тех кто их нанимает!
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Розтрощили б юлькін - казали би, що БПП!...
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И памятная надпись на стенке - "Рука кремля и Шатун были здесь. 22.02.19"
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Як не старайтесь, а барига - "пролітає". Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 9281
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Мордва, пакуй валізи.
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Які там мордві "валізи"? Голі-босі - все пропите... І сусід падлюка, бо не бухає
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Ам може тобі пакувати валізи пора, соєвий.
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Президентом Украины будет Плешивый педофил РАБссии Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 605 Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 605
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Колись Чучмо сказав шо це будуть самі брудні вибори, але він помилився.
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Звернення порахував.
А "якість" звернень не розкрив чомусь. Про те, проти "прихильників" яких кандидатів відкрито справи і складено адмінпротоколи. Певно не вигідно таку інформацію йому подавати... А було б цікаво. Бо телефонні заяви "невідомої особи" мало про що говорять, але вони враховані. У сумах проти ПП, наприклад...
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Выборов ещё нет, а нарушения на выборах есть
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Уже святкують. Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 9523
Нас вчора на роботі колеги-жінки привітали. Ми їх також вітатимемо з 8 Березня.
А сьогодні із сусідами (осіб 10-15 буде) відмічатимемо біля гаражів.
І - що???
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Мы делаем все возможное и невозможное,чтобы обосрать и пабедить Украину.Мы против Украинизации Украины.
лавров не говорящая кабыла РАБссии Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 8082
Так Скабеева Сикелев и Соловьев пабедили Украину еще 1 марта 2014 года... Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 3273НовоОтсоссия ДАУНбасса наш,крым наш Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 3273 Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 3273
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Паскуды Мавзолейные,вы не не народ,вы быдло КГБэшное,и это уже неизлечить...
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Не такой то он уже и грозный этот чмошник Аваков-рюкзаков со своею, як казав Зозуля, «а...#...єнной інституцією». Поди ж то юГиковы прокурорские с порхатыми казаками Грыцака в Сумах полицаям, посмевшим чуть слышно пукнуть в сторону БПП, роги поотшибали. И ещё поотшибают, если надо будет.
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- Петя, стань в очередь, мы первые шли в Европу.
Открыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков - Цензор.НЕТ 7404
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гарант коррупции и просиратель арсеналов лидирует и в этом антирейтинге.
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ну читайте же, там нет о открытых делах, а только о звоночках. Это говорит о том, что юля звонит, а звонит ли петя НЕ доказано. Внизу Шкиряк ответил.
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Це про "настаящіва паловніка" у якого горіло-вибухало без війни і вівйськове майно "аж свистіло" за безцінь?
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Порошенко и его холуи ничего не могут делать нормально. У них во всем сплошные провалы и проколы…
🤣
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Судя по всему, Банковая спровоцировала всенародную акцию, которую можно смело назвать «Не дай Кондитеру украсть страну!».
Об этом около часа назад написал в ФБ оппозиционный политик, экс-парламентарий Андрей Сенченко.

https://www.economics-prorok.com/2019/02/не-дай-кондитеру-украсть-страну
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОткрыто уже 77 дел и составлен 401 протокол по нарушениям на выборах, - Аваков
 
 
 
 
 
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