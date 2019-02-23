 Один украинский воин получил ранения, уничтожены восемь наемников РФ и две единицы техники, за сутки террористы осуществили 14 обстрелов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"22 февраля российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 77 мин калибров 120 и 82-мм. Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений ООС с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь… В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" террористы восемь раз обстреляли опорные пункты ООС: четыре раза - в районе Лебединского, из них дважды - из минометов калибра 120-мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды, из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Водяного; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки; в районе Марьинки огонь по украинским позициям вел снайпер.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники РФ осуществили шесть обстрелов позиций ООС: дважды, из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Новозвановки; из минометов калибра 82-мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Екатериновки; из минометов калибра 82-мм - в районе Крымского; из гранатометов различных систем - вблизи Луганского; из стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.
"Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", – сказано в сообщении.
По данным украинской разведки, 22 февраля восемь террористов были уничтожены и двое ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники НВФ.
В штабе отметили, что с начала текущих суток огонь по позициям ООС боевики не открывали.
Ростять ворогів України: бойовики опублікували "святкове" відео з дитсадка в Донецьку.
Горіть у пеклі москалі!!!
А рашистской уничтоженной биомассе,порадовать родственничков своим возвращением в виде груза 200!
Бажаю нашим воїнам вдалого полювання на москальську нечість !
Бий москаля !
🤗
пораненому соколу ясному - найскорішого одужання..
тримайтеся, синочки!!!
горіть у пеклі москалі (с)... гори і вата, що закликала у хату чужого солдата..
Вітання з 23 лютого небраття... Феєричне знищення ДЗОТу російсько - окупаційних військ на Ясинуватський розв'язці воїнами ОСами. Втрати противника уточнюються. Відео на ютуб-каналі https://m.youtube.com/watch?v=bhsZABictio … Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! За #ретвіт велика вдячність!
ВИДЕО
https://youtu.be/bhsZABictio
IgorGirkin @GirkinGirkin 13 ч.13 часов назадЕщеСегодня на КПП Александровка умер мужчина, 45г.р. Сергей Иванович. Стало плохо в автобусе.
А щодо помираючих на кпвв, то таке там мало не щодня. Люди годинами стоять у чергах, щоб зняти гроші та купити продукти. Дехто не витримує. Є один ютуб канал (ватненький трохи), називається Перший Козацький. Проте у них є відео із Ст.Луганської із чергами і помираючими, та як їх відкачують.
Вони отримують лугандонські пенсії. Що, мало?
Я краще тебе знаю скільки у Донецьку вати.
Ніхто насилу не женить їх за грошима і смаколиками. Вони самі повинні оцінювати свої можливості. Мені менш років але я зі своїм здоров'ям не ризикую часами стояти на морозі на ПП.
Моя одна ватна знайома, самотня каже що їй вистачає 3 тис. рублів. Багато серед пенсіонерів шахтарі зі значно більшими місцевими пенсіями їздять ще й за українськими. При такому відношенні української влади вони ніколи не повернуть регіон.
Доброго ранку, Україна)))
Молодці хлопці. Гарно покашмарили орків.. Атож кожному здохлому козлорожому на честь дня їхнього "праздника" згідно з мінськими домовленостями налити по два кухлі гарячої смоли з перцем та видати по ніжному копняку під хвіст на коня. Недобиткам - всіх болячок і жмут колючого дроту в дупу...
Слава Нації !
народ він рахує..
краще кацапчиків перерахуй.. раптом твоїх поменшало
Це кладовище у Горлівці. Зверни увагу як багато однотипних пам'ятників з зірками.І це тільки те що потрапило у об'єктив.
Вояки молодці, мочіть ту путлерівську нечисть!!!!
Здров'я, наснаги, будьте Живі і Веселі!
Хай береже Вас Бог!!!¡!!!
А нашому бійцю бажаю. швидкого одужання.