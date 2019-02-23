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 Один украинский воин получил ранения, уничтожены восемь наемников РФ и две единицы техники, за сутки террористы осуществили 14 обстрелов, - штаб ООС

Российско-террористические войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"22 февраля российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 77 мин калибров 120 и 82-мм. Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений ООС с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь… В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" террористы восемь раз обстреляли опорные пункты ООС: четыре раза - в районе Лебединского, из них дважды - из минометов калибра 120-мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды, из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Водяного; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки; в районе Марьинки огонь по украинским позициям вел снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники РФ осуществили шесть обстрелов позиций ООС: дважды, из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Новозвановки; из минометов калибра 82-мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Екатериновки; из минометов калибра 82-мм - в районе Крымского; из гранатометов различных систем - вблизи Луганского; из стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.

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"Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 22 февраля восемь террористов были уничтожены и двое ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники НВФ.

В штабе отметили, что с начала текущих суток огонь по позициям ООС боевики не открывали.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113354
 
   
 Топ комментарии
 
Одужуй Герою!
Горіть у пеклі москалі!!!
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вже у чортівському чані відпочивають))
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Тот случай, когда вражеские сообщения как бальзам на душу. С 23м февраля вас ***..и.
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Бьют их бьют, а они все лезут и лезут. Когда ж уже, наконец, они закончатся, эти прилепинские друзья и братья.
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Думбаси такими і були. Завжди дивились на Україну вовком.
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та не всі - просто там як не більшість завезеної мокші після голодомору і після 2-ї світової...
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Тут Ви, пан 5 копійок, дещо перебільшуєте. Більшість на Донбасі - це наші українські совки. Звикли жити у багнюці серед куп вугілля, але вважати себе героїчним робітничим класом, особливо на фоні безправного колгоспного селянства. Але після отримання гіркого досвіду а-ля Ахмєтов їм дуже захотілось повернутися до совєцького раю, де людей праці дуже поважають. Мозків немає, от і мають те, що мають.
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Одужуй Герою!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Нашему бойцу желаю скорейшего выздоровления,держись козаче!
А рашистской уничтоженной биомассе,порадовать родственничков своим возвращением в виде груза 200!
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Але ж гарно починаеться день !) Доброго ранку шановнi бандерiвцi!
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Чудова новина! Смерть кацапо-ординцям! Нашому Герою - найщиріші побажання одужати і міцного здоров"я!
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Одужання пораненим українцям !
Бажаю нашим воїнам вдалого полювання на москальську нечість !
Бий москаля !
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спасибо, что живые!
пораненому соколу ясному - найскорішого одужання..
тримайтеся, синочки!!!
горіть у пеклі москалі (с)... гори і вата, що закликала у хату чужого солдата..
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Слава Героям України!!! Гарно хлопці попрацювали!!! Дякую!!! Пораненному воїну України скорішого одруження!!! сьогодні у бісів свято, чекають гарного поповнення))
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.Один украинский воин получил ранения, уничтожены восемь наемников РФ и две единицы техники, за сутки террористы осуществили 14 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7163
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Один украинский воин получил ранения, уничтожены восемь наемников РФ и две единицы техники, за сутки террористы осуществили 14 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5078Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 53 мин.53 минуты назад
Вітання з 23 лютого небраття... Феєричне знищення ДЗОТу російсько - окупаційних військ на Ясинуватський розв'язці воїнами ОСами. Втрати противника уточнюються. Відео на ютуб-каналі https://m.youtube.com/watch?v=bhsZABictio … Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! За #ретвіт велика вдячність!

ВИДЕО
https://youtu.be/bhsZABictio

Один украинский воин получил ранения, уничтожены восемь наемников РФ и две единицы техники, за сутки террористы осуществили 14 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4181
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Ну с языка сорвал.Хотела рАссЕянцев с 23 февраля поздравить,пожелать им,чтоб каждый день радовали нас таким дружным уходом на удобрения,а тут на тебе.Всю малину наломали...
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Надо чтобы и сегодня пацаны "поздравили" сепаров с днём позорной "крясной армии"!!!
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Вже поздоровили) дивимось відео у Штірліца на каналі)
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И еще одна хорошая новость - снова немного снизилась нагрузка на Пенсионный фонд Украины:

IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 13 ч.13 часов назадЕщеСегодня на КПП Александровка умер мужчина, 45г.р. Сергей Иванович. Стало плохо в автобусе.
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Хз чи гарна це новина. Та й погляди ми його не знаємо. На окупованих територіях досі залишається багато адекватних людей.
А щодо помираючих на кпвв, то таке там мало не щодня. Люди годинами стоять у чергах, щоб зняти гроші та купити продукти. Дехто не витримує. Є один ютуб канал (ватненький трохи), називається Перший Козацький. Проте у них є відео із Ст.Луганської із чергами і помираючими, та як їх відкачують.
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Ти напевно знаєш мої погляди. Я за єдину Україну. Але я не разу не перетинав ПП. Більшість тих тварюк підстрибуючи бігли на референдум, навіть на останніх виборах було їх багато. Вони мало змінили своїх поглядів. То чому я буду їх жаліти?
Вони отримують лугандонські пенсії. Що, мало?
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Рекомендую почитати донецький форум (ДонецькФорум). Тому-що записувати всіх у вату лише за територіальною приналежністю не зовсім правильно.
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та ніхто не сумнівається, що після війни там 98% виявляться патріотами)))
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коли до війни мені говорила про МММ, начебто не дурна людина, я посміхалася і тихо жаліла його кошти, але не могла навіть собі уявити, що ота істота на малюнку буде керманичем маріонеточного режиму всєя ДНР
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Ще раз.
Я краще тебе знаю скільки у Донецьку вати.
Ніхто насилу не женить їх за грошима і смаколиками. Вони самі повинні оцінювати свої можливості. Мені менш років але я зі своїм здоров'ям не ризикую часами стояти на морозі на ПП.
Моя одна ватна знайома, самотня каже що їй вистачає 3 тис. рублів. Багато серед пенсіонерів шахтарі зі значно більшими місцевими пенсіями їздять ще й за українськими. При такому відношенні української влади вони ніколи не повернуть регіон.
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Та хоч би і всі пенсіонери Донбаса були сепаратистами, то, якщо ми хочемо себе поважати, все рівно їм треба платити наші пенсії.До тих пір, поки не буде доказана конкретна провина кожного. Презумпція невинуватості - наріжний камінь демократії. А демократія - це те, чим ми відрізняємся від них.
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Скоро уже нечего будет останавливать.
Один український воїн зазнав поранення, знищено вісім найманців РФ і дві одиниці техніки, за добу терористи здійснили 14 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 65
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він і до війни не працював на повну потужність. Спочатку ЄВРО 2012, а потім ерефіяни викупили перед війною. Напевно скоро поріжуть на металобрухт
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Утомили рашики своим не спокойством. Раненому быстрого выздоровления и возвращения в строй. Рашикам навалять по полной по их заслугам!!!))))
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Що сказать... Непогано хлопці "наскиртували".... Достойно, радію... Підніму сьогодні за них чарку... Не за "День радянської армії" (хоч і віддав їй "шмат життя"), а "На погибіль всіх ворогів!!!".... Вони того варті.... А чоловік хай виздоровляє - уклін його батькам, доброго козака виростили...
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нічого сірниками було гратись, цім клятим расіянським окупантам, до грались))
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Всім доброго ранку.😃😃😃

Молодці хлопці. Гарно покашмарили орків.. Атож кожному здохлому козлорожому на честь дня їхнього "праздника" згідно з мінськими домовленостями налити по два кухлі гарячої смоли з перцем та видати по ніжному копняку під хвіст на коня. Недобиткам - всіх болячок і жмут колючого дроту в дупу...

Слава Нації !
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Добре хлопцы воюют. У нас ОДИН раненый, у оккупантов ВОСЕМЬ загиблых и ДВА раненых
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Добре. Учитывая, что там сотня тысяч народу, лет на 500 еще хватит
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ти не пащекуй
народ він рахує..
краще кацапчиків перерахуй.. раптом твоїх поменшало
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Так, ординець місця ще є. Але треба поспішати, може не залишитись.
Це кладовище у Горлівці. Зверни увагу як багато однотипних пам'ятників з зірками.І це тільки те що потрапило у об'єктив.
Один український воїн зазнав поранення, знищено вісім найманців РФ і дві одиниці техніки, за добу терористи здійснили 14 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6538
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Легко сказати, але треба щоб вісімдесять жмуриків було!!!!
Вояки молодці, мочіть ту путлерівську нечисть!!!!
Здров'я, наснаги, будьте Живі і Веселі!
Хай береже Вас Бог!!!¡!!!
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Экая глупость... Зачем же эти восемь ордынцев так нелепо самоуничтожились да еще и спалив по неосторожности две единицы транспорта именно 22-го февраля? Почему не вспомнили, что завтра у них праздник? Ведь можно было перед коллективным суицидом еще насвинячиться вхлам, набить друг другу рыла, выспаться в грязи под ларьком-наливайкой, а уж опосля...
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Боюсь, что тут идет война прежде всего с падающим рейтингом главнокомандующего. Видимо, на кого то такие "победы" (хотя в дтп в день народу больше погибает) действуют ободряюще.
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штаб ООС тоже участвует в предвыборной гонке ? Вы там поосторожней с цифрами счетоводы тыловые, а то у вас до выборов сепары закончатся...а вдруг пройдёт (не дай бог) во второй тур ? А мы, по вашим сводкам уже и Донбасс у орков отвоевали...
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Ватан, не скули, твоё ***** еще пришлёт. . Вас дебилов у него около 140000000.
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8 новобранців 200-ї бригади з числа росіянців та ще й техніка - це добре.
А нашому бійцю бажаю. швидкого одужання.
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Пам"ятаю, як критикували українських командирів за бездарність. Чому ж зараз мовчите ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин украинский воин получил ранения, уничтожены восемь наемников РФ и две единицы техники, за сутки террористы осуществили 14 обстрелов, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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