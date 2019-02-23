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 Большинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк

Зарегистрированные полицией уголовные производства относительно возможного подкупа избирателей в большинстве своем касаются штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Те, кто пытается постоянно привязать министра внутренних дел к одному из кандидатов, осуществляя откровенную информационную провокацию, я надеюсь, сейчас меня услышат. Из тех уголовных производств, в частности, которые уже зарегистрированы и сегодня находятся у следователей Национальной полиции, большинство заявлений, скажем, относительно возможного, вероятного подкупа именно касаются сотрудников штаба Юлии Тимошенко", – сказал он.

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По словам Шкиряка, с начала избирательной кампании в полицию поступило 1741 заявление о нарушении законодательства. На каждое из них правоохранители отреагировали, утверждает он.

"Начато 77 уголовных производств, из которых 39 связаны с подкупом, а это статья 160. Другие 38 – с другими правонарушениями по разным статьям: там и хулиганство, и нарушение агитации, и так далее", – перечислил советник главы МВД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113353
 
 
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(співаю): яяяяяяя тааааааак доооооолго ********* ждааааааааалааааааааа....
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Что то мне кажется ,что советники должны заниматься советами ,а не быть пресс секретарями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк
 
 
 
 
 
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