 Большинство открытых производств о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Те, кто пытается постоянно привязать министра внутренних дел к одному из кандидатов, осуществляя откровенную информационную провокацию, я надеюсь, сейчас меня услышат. Из тех уголовных производств, в частности, которые уже зарегистрированы и сегодня находятся у следователей Национальной полиции, большинство заявлений, скажем, относительно возможного, вероятного подкупа именно касаются сотрудников штаба Юлии Тимошенко", – сказал он.
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По словам Шкиряка, с начала избирательной кампании в полицию поступило 1741 заявление о нарушении законодательства. На каждое из них правоохранители отреагировали, утверждает он.
"Начато 77 уголовных производств, из которых 39 связаны с подкупом, а это статья 160. Другие 38 – с другими правонарушениями по разным статьям: там и хулиганство, и нарушение агитации, и так далее", – перечислил советник главы МВД.
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https://www.youtube.com/watch?v=GX8FhomPTk4&fbclid=IwAR0tAOi2luCr2iBpOMsD3CWjowHXm11GmmNScNZYsGDJ5Hd9Su8M2huWvyc
Убитий під стінами Кремля російський опозиціонер і ворог Путіна Борис Нємцов за життя вельми критично відгукувався про Юлію Тимошенко.
Знайдено старе відео, в якому Нємцов дав влучну характеристику Тимошенко
Ще в 2009 році Нємцов попереджав Україну про небезпеку Юлії Тимошенко, яка сьогодні відчайдушно намагається роздобути собі крісло президента. На думку опозиціонера, її прихід до влади буде великою помилкою для країни, хоча і не катастрофою.
"Тимошенко буде копіювати (президента РФ узурпатора Володимира) Путіна. Вона буде намагатися вибудовувати авторитарну модель ", - заявив Нємцов, запевнивши, що у лідера" Батьківщини "нічого не вийде, так як український народ набагато більш незалежний," вільний ", ніж російський. Проте, перемога Тимошенко у виборах, впевнений він, серйозно відкине країну назад.
"Вона і є місцевий Путін. Суміш Путіна і Лукашенка, я б так сказав … Вона авантюристка і популістка! Вона не здатна прийняти адекватні рішення для подолання кризи в українській економіці. Її перемога означатиме подальшу деградацію ", - говорив Нємцов в 2009 році.
Все клоуни?
По приколу запитав -*А дозвіл є ? *.. Бачили б їхні зеньки !
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Це нічого, що навіть в МВС більшість розслідувань щодо підкупу на виборах стосуються Юлії Тимошенко. Це нічого, що СБУ, ГПУ і ДБР викрили загальноукраїнського мережу підкупу в інтересах Тимошенко, очолювану росіянами і депутатами з фракції Тимошенко. Це нічого, що на виборах до територіальних громад найбільше, за даними КВУ, підкупом займалася партія Тимошенко. Нічого, що саме представницю партії Тимошенко в Кілії суд визнав винною і посадив нещодавно на 5 з половиною років реального терміну за те, що купувала голоси в інтересах кандидата від Тимошенко.
Зато Юлічка підписала Меморандум про чесні вибори.
Бо дуже хитро "умна". І, хі-хі, чесна.
https://www.youtube.com/watch?v=41Vxtcz456c
Тарифний рай, геноцид та зубожіння Юлії Тимошенко - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Q5XMv4RtEswПрокоментуй йулькобот pls.
Их ТУПОСТЬ И ДАЛЁКОСТЬ ОТ УКРАИНЫ ОСОБЕННО ЗАМЕТНЫ.
беспаливный кацапский-лахтинский шедевр, - сначала про США которая из за долга уже распродаёт свои штаты. И сразу переход на Тимошенко которая уже ,,губернатор краснодарского края". 😂😅😂
Нашт рыги соевые так непалятся.
Маргарет Мітчелл ( Звіяні вітром )
😕😕😕
Або на вгороді бузина а в Києві Юлька.
Юлии Тимошенко в очередной раз презентовали булаву. Однако на этот раз - первую в мире, напечатанную на 3D-принтере.
Сделана она из керамики. Такой презент кандидат в президенты получила, встретившись с представителями IT-сообщества на первой в Украине и Восточной Европе фабрике 3D-печати в Одессе.
«Это символ инновационного развития Украины», - отметила политик и поблагодарила за символичный презент Владимира Усова, сооснователя одесского стартапа 3D-печати Kwambio. На что он добавил, что скорее это «символ мощного потенциала Украины», с чем Тимошенко мгновенно согласилась.
Как известно, Юлии Тимошенко презентуют булаву - символ власти - далеко не первый раз. Еще 10 лет назад, в 2009 году, на Хортице во время празднования праздника Покровы на Сечи в историко-культурном комплексе Запорожская Сечь тогдашнему премьер-министру Юлии Тимошенко подарили булаву XVI века. Реликвию она отдала на хранение национальному заповеднику Хортица.
Однако не всегда подобные мероприятия проходят гладко, без казусов. Несколько месяцев назад на очередном мероприятии, посвященном «Новому курсу», кандидату в президенты Украины презентовали миниатюрную копию гетьманской булавы, которую используют во время присяги на должность президента страны. Тимошенко, хихикая, заметила, что это очень миниатюрная вещь, «очень и очень женская штучка».
«Наши женские ручки много чего в этой жизни подержали...», - сказала политик, вызвав этим у одним смех, у других аплодисменты, а у третьих - недоумение....
И только некоторые, самые умные пошли в Гриценко. 😉
дебилбл.
Я этим людям доказываю, пока Порох не докажет путём расходования своих кровных денег, скажем, на покупку в США дюжины истребителей F-16, ему вообще на выборах нечего делать!!!
Он- жадюга, жмот и скопидом.
СБУ ннарешті стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду з організації підкупу з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку, - заверещали про "репресії".
Подивимось, які будуть справжні результати у кандидата Тимошенко та її "партії" без тіньової "подпітки із центра", бо є розписки отримувачів коштів, і вони точно заговорять.
Але про це було лиш 2 посідомлення пару днів тому, а тепер по десять разів на день мусують вигдки про "підкуп виборців Порошенком"
Все як учив Гебельс: "Якщо брехню повторювати достатньо часто вона стане "правдою"!
Слідкуйте за руками!
Почившие любовники, Смерть и Похоть
XVI век
И ведь сходство не только визуальное. Один - сеет смерть. Вторая - воплощение похоти власти.
Как после этого не поверить в символизм?
Порохоботы кричат "Держи вора" быстренько скупая избирателей и выдавая им авансы из бюджетных денег. Мерзота хуже сепаратистов и Путина. Те завистливо стоят в сторонке и нервно курят, синея от зависти.
Потрібно обійти і здати бумаги потім тобі зателефонують і дадуть гроші.
Я це знаю добре бо в Тимошенко люди працюють під прикриттям і все це фіксують.
,.............
Появилось видео, как в Чернигове за 500 грн штаб БПП подкупает избирателей
https://strana.ua/news/187539-pojavilos-video-kak-v-chernihove-podkupajut-izbiratelej-po-sisteme-setka.html?fbclid=IwAR333BpMuTgsUpTA4WrjIfZcar-ljIIGABZGXxQGWmP5oWroGTnUD7QZ13Q
Шкіряк 100% фігурант чорної бугалтерїї"ПР",як і вся партія НУНСіків в якій він перебував.