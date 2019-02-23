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 Большинство открытых производств о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк

Зарегистрированные полицией уголовные производства относительно возможного подкупа избирателей в большинстве своем касаются штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Те, кто пытается постоянно привязать министра внутренних дел к одному из кандидатов, осуществляя откровенную информационную провокацию, я надеюсь, сейчас меня услышат. Из тех уголовных производств, в частности, которые уже зарегистрированы и сегодня находятся у следователей Национальной полиции, большинство заявлений, скажем, относительно возможного, вероятного подкупа именно касаются сотрудников штаба Юлии Тимошенко", – сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Тимошенко провела пресс-конференцию по фальсификациям на выборах. ВИДЕО

По словам Шкиряка, с начала избирательной кампании в полицию поступило 1741 заявление о нарушении законодательства. На каждое из них правоохранители отреагировали, утверждает он.

"Начато 77 уголовных производств, из которых 39 связаны с подкупом, а это статья 160. Другие 38 – с другими правонарушениями по разным статьям: там и хулиганство, и нарушение агитации, и так далее", – перечислил советник главы МВД.

Читайте также: Эксперимент, который несовместим с жизнью Украины, - Тимошенко о Зеленском

Источник: https://censor.net.ua/n3113353
 
 
 Топ комментарии
 
Если б Юля шла ко дну, на нее бы не гавкали придворные шавки и ботам минстеця не ставили в план облить ее дерьмом 40 раз за день Большинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 7588
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Тю, а раньше говорили, что она ж весь газ украла Большинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 3145
Или вместе с газом украла и избирателей?
Правду говорят, что громче всех кричит "Держи вора" сам вор?
Большинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 20
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В левой!
В правой!
Порох: А вот и не угадали, нету здесь конфеток, я очень жадный, все конфеты в слепом трасте
А вы дурачье повелись, во наивные
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Если заменить Поренко на Тимошенко - это будет работа тимашонки в 2010-2014-2019 гродах,как под копирку.
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можешь начинать собирать чемоданы уже сейчас Большинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 7781
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Ну це що це є, так точно, Усі топлять за свого, тільки різниці інші у випадках.... смерть ворогам України!!!!
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кто бы сомневался... косатая на обмане только и держится пожизни
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Фантомас,100%.Только ,ой,а что это?Газ при Юле 76 копеек,а при не ворах по 8,50.Доллар при Юле 4,50,а при сейчас по 27,10.Ах да,пуйло нападет и будку никто делать не умеет.Где чертеж будки и доски с того леса кругляка,на вывоз которого дал добро Петюня.
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Не звизди, газ Юля подписала с путиным в 2008м году по 475 уе.. от этого кабального контракта Украина 10 лет страдала
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Чесно скажи, ти з психлікарні пишеш про "каубальний контруахт"? Якщо так, то я не дивуюсь твоїй брехні.
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то что доллар был по 5, потом по 8 долгое время не заслуга Юли, а тупо сжигали доллары на поддержание гривны Януковичем в том числе.. просирая золотовалютные резервы
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5 офицеров генштаба россии отсидели в тюрьме из за юлиных проделок в 90-х годах.этот факт малоизвестен,потому что черные дела не любят огласки.
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З'ЯВИЛОСЬ ПРОРОЦТВО ПОКІЙНОГО НЕМЦОВА ПРО ТИМОШЕНКО - ТЕПЕР ВСЕ СТАЛО НА СВОЇ МІСЦЯ: УНІКАЛЬНІ КАДРИ
https://www.youtube.com/watch?v=GX8FhomPTk4&fbclid=IwAR0tAOi2luCr2iBpOMsD3CWjowHXm11GmmNScNZYsGDJ5Hd9Su8M2huWvyc
Убитий під стінами Кремля російський опозиціонер і ворог Путіна Борис Нємцов за життя вельми критично відгукувався про Юлію Тимошенко.
Знайдено старе відео, в якому Нємцов дав влучну характеристику Тимошенко
Ще в 2009 році Нємцов попереджав Україну про небезпеку Юлії Тимошенко, яка сьогодні відчайдушно намагається роздобути собі крісло президента. На думку опозиціонера, її прихід до влади буде великою помилкою для країни, хоча і не катастрофою.
"Тимошенко буде копіювати (президента РФ узурпатора Володимира) Путіна. Вона буде намагатися вибудовувати авторитарну модель ", - заявив Нємцов, запевнивши, що у лідера" Батьківщини "нічого не вийде, так як український народ набагато більш незалежний," вільний ", ніж російський. Проте, перемога Тимошенко у виборах, впевнений він, серйозно відкине країну назад.
"Вона і є місцевий Путін. Суміш Путіна і Лукашенка, я б так сказав … Вона авантюристка і популістка! Вона не здатна прийняти адекватні рішення для подолання кризи в українській економіці. Її перемога означатиме подальшу деградацію ", - говорив Нємцов в 2009 році.
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Ну якщо Люля кака ..то оберемо *кловуна * ! Большинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 7258
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Реальных-3. Остальные технические клоуны. Прогон прохождения в ВРУ. Учись,наивный.
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Немцов слабо ищи пророцтво Ванги. И чё у вас на РЭН тв методички десятилетиями не меняют?
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в сша собирают подписи для для продажи штата монтана канаде за 1 триллион доларов.внешний долг сша возрос до 22 трилионов.распад сша неминуем.путин уже поздравил трампа с победой.
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украина станет краснодарским краем.губернатором будет юля.
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При юле? Да,только называться будет ГУБЕРНИЕЙ. А Жуля канцлер-губернатором. И лугандон до самых до окраин! Нравиться? Голосуй за Юлю.
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Племянница решила подзаработать у Порошенка, пошла по людях первый день, её как начали посылать кто культурно, кто матом, что она отказалась от этого заработка.
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Я вчора підійшов до *барижного намета * .Бабульки якраз розвертались .
По приколу запитав -*А дозвіл є ? *.. Большинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 5127 Бачили б їхні зеньки !
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А чому теж саме не запитав в жулькиного? Або клоуна чи охфіцера? Вони ж поруч стоять!
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Надо было идти за жулю! Ещеб и морду лица набили.
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порошенко никому денег не дает.даже пенсионерам избирателям.он жлоб,такой же и трамп жадный
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мадура спас венесуэлу,юля спасет украину.два сапога пара.правда в венесуэле долар стоит 20 миллионов
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так, наверное, выходит потому, что против действующего... легитимного и его штабов дела заводить не велено.... кто на хозяина гавкнет? это потом... когда закончатся полномочия его... можно будет кусать и рвать (но...только при переходе на службу к другому псарю...не ранее)
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порхоботы предсказуемые -всё как по расписанию: с утра обсёр Тимошенко, во второй половине дня берутся за Зеленского..
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О-йё! Свершилось! Дождались! Неразлучная парочка, высокоинтеллектуальный тандем Зорина со Шкиряком почтили своим вниманием. Может хоть эти двое раскроют интригу - кого ж поддержит бе-бе-бе-беспристрастный поборник правды и справедливости (ну и не дурак немножко рюкзаков пульнуть между делом) Аваков?
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Олександр Палій
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Це нічого, що навіть в МВС більшість розслідувань щодо підкупу на виборах стосуються Юлії Тимошенко. Це нічого, що СБУ, ГПУ і ДБР викрили загальноукраїнського мережу підкупу в інтересах Тимошенко, очолювану росіянами і депутатами з фракції Тимошенко. Це нічого, що на виборах до територіальних громад найбільше, за даними КВУ, підкупом займалася партія Тимошенко. Нічого, що саме представницю партії Тимошенко в Кілії суд визнав винною і посадив нещодавно на 5 з половиною років реального терміну за те, що купувала голоси в інтересах кандидата від Тимошенко.
Зато Юлічка підписала Меморандум про чесні вибори.
Бо дуже хитро "умна". І, хі-хі, чесна.
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Палій відкрито підтримує ПО, і нема в цьому нічого поганого. Погане лише те, що в цензоровських порохоботів нема і десятої долі розуму Палія, і 20 долі такту Палія.
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Краще буть порохоботом ніж ідіотом.Ніхто краще ніж Тимошенко сам себе обісрать не може.От навіщо так брехать де треба і не треба? Тимошенко, на яку ми заслуговуємо - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=41Vxtcz456c
Тарифний рай, геноцид та зубожіння Юлії Тимошенко - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Q5XMv4RtEswПрокоментуй йулькобот pls.
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Сегодня с утра отрабатывают боты с лахты.
Их ТУПОСТЬ И ДАЛЁКОСТЬ ОТ УКРАИНЫ ОСОБЕННО ЗАМЕТНЫ.
беспаливный кацапский-лахтинский шедевр, - сначала про США которая из за долга уже распродаёт свои штаты. И сразу переход на Тимошенко которая уже ,,губернатор краснодарского края". 😂😅😂
Нашт рыги соевые так непалятся.
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короче Держи вора и сегодня актуально...
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" Ніхто з таким запалом не доводить свою правдивість, як брехун. Свою хоробрість - як боягуз. Свою чемність - як погано вихована людина. Свою незаплямовану честь - як покидьок".

Маргарет Мітчелл ( Звіяні вітром )

😕😕😕
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Шкуряк: Хто всрався? Невістка!
Або на вгороді бузина а в Києві Юлька.
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теперь понятно про рейтинги, информационная атака на Юлю будет только увеличиваться, с приближением выборов, порох предупредил, если не я то будем сидеть усе
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///// дочитайте, не пожалеете Большинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 8481
Юлии Тимошенко в очередной раз презентовали булаву. Однако на этот раз - первую в мире, напечатанную на 3D-принтере.
Сделана она из керамики. Такой презент кандидат в президенты получила, встретившись с представителями IT-сообщества на первой в Украине и Восточной Европе фабрике 3D-печати в Одессе.
«Это символ инновационного развития Украины», - отметила политик и поблагодарила за символичный презент Владимира Усова, сооснователя одесского стартапа 3D-печати Kwambio. На что он добавил, что скорее это «символ мощного потенциала Украины», с чем Тимошенко мгновенно согласилась.
Как известно, Юлии Тимошенко презентуют булаву - символ власти - далеко не первый раз. Еще 10 лет назад, в 2009 году, на Хортице во время празднования праздника Покровы на Сечи в историко-культурном комплексе Запорожская Сечь тогдашнему премьер-министру Юлии Тимошенко подарили булаву XVI века. Реликвию она отдала на хранение национальному заповеднику Хортица.
Однако не всегда подобные мероприятия проходят гладко, без казусов. Несколько месяцев назад на очередном мероприятии, посвященном «Новому курсу», кандидату в президенты Украины презентовали миниатюрную копию гетьманской булавы, которую используют во время присяги на должность президента страны. Тимошенко, хихикая, заметила, что это очень миниатюрная вещь, «очень и очень женская штучка».
«Наши женские ручки много чего в этой жизни подержали...», - сказала политик, вызвав этим у одним смех, у других аплодисменты, а у третьих - недоумение....


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ты хотело сказать - ,,методичка не несёт ответственности за отсутствие мысли у ботов" ... 😂😅😂
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А вот Штабы Порошенка задокументировали с видео на раздаче денег избирателям, на семинарах как врать на Тимошенко и Зеленского!
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на підкуп виборців потрібні величезні гроші , цей "ресурс" в достатній кількості є тільки у корумпованій влади . тимошенко мало того що головний опонент так і ще має розгалужену мережу партійних осередків на місцях тому на неї є сенс вішати "підкуп виборців". теж саме робила партія регіонів в 2004 році напередодні президентських виборів і були такі самі звинувачення проти "нашої україни" ющенка.
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Ну сейчас вши украины создали крепкую ширку с соевыми рыгами. 😂😅😂
И только некоторые, самые умные пошли в Гриценко. 😉
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Намедни думал где это подевалась эта сладкая парочка Зоряна со Шкиряком ? А вот он здесь "Твикс" МВД ...
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Тимошенко боятся, как черт ладана. Придет и разгонит весь шоколадный вертеп. Юля давай, дави эту мразь.
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А кто пишет? Аноним... дал же бог фамилию... (с)
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Шкіряк каже... Шкіряк і українське суспільство - два вороги. І Шкіряк доклав всіх зусиль до цього. Тож він - антигерой у чистому вигляді. Що вартують його слова? Краще б мовчав, меньше б шкоди свойому Шпигуну приніс
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не "вартують", а "коштують". Вчи українську мову, москалику
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тупая шкиря....я ЗА Тимошенко с 2005 года.....ГДЕ МОЙ подкуп - хочу получить наличными))))
дебилбл.
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Наркота безследно не проходит. Шкуряк шефа своего подводит.........
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По информации министра внутренних дел, на 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. Открыто 77 уголовных производств, составлен 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП - 420, Батьківщина - 337, Самопоміч - 159, Громадянська позиція - 124, Радикальна партія - 117.............
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У нас- в Полтаве, народ отказывается брать агитацию Пороха в киосках.
Я этим людям доказываю, пока Порох не докажет путём расходования своих кровных денег, скажем, на покупку в США дюжины истребителей F-16, ему вообще на выборах нечего делать!!!
Он- жадюга, жмот и скопидом.
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Як помста за викриття мережі підкупу виборців Порошенком, триває в Запоріжжі істерія-провокація Порошенка і Луценка відносно "Батьківщини"!! Ці дії направлені на зрив передвиборчого Плану Тимошенко! Юля, не звертати увагу на провокації, тільки вперед і до перемоги!!!

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Ну а кого же как не жульки ,с учетом экстродиции фирташа,да промыванием мозгов по зомбоящику ти по все в ударе, и все в Украине благодаря петру лексеевичу живут в Шоколаде а те кто не замечают покращень те агенты кремля и вообще дебилы не понимающие политики блока понамских патриотов,ти по мы икрой не давимся а вы возбухаете что сухарь в глотку не лезет с водой по цене коньяка,растрелять
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Вообще то, ававаков, ну ни как в восторге от "апостола" Петра. А не связаны ли эти заявления звезданутых шкуряков да с повышение рейтинга сидяче-лежачей? Большинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 3252
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Один кандидат тратит 10 млн. в день на выборы своих денег (кто ж проверит), а подкупом занимается другой.
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Слідкуйте за руками! Журнашлюшки формують паралельну реальність!
СБУ ннарешті стала справді захищати державу від іноземного впливу і розкрила виборчу піраміду з організації підкупу з чорним кешем невідомого походження, з російськими громадянами в ланцюжку, - заверещали про "репресії".
Подивимось, які будуть справжні результати у кандидата Тимошенко та її "партії" без тіньової "подпітки із центра", бо є розписки отримувачів коштів, і вони точно заговорять.
Але про це було лиш 2 посідомлення пару днів тому, а тепер по десять разів на день мусують вигдки про "підкуп виборців Порошенком"
Все як учив Гебельс: "Якщо брехню повторювати достатньо часто вона стане "правдою"!
Слідкуйте за руками!
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Верхнерейнский мастер
Почившие любовники, Смерть и Похоть
XVI век
И ведь сходство не только визуальное. Один - сеет смерть. Вторая - воплощение похоти власти.
Как после этого не поверить в символизм?Большинство заявлений о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 7403
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Старается Артурка Герасимов...... пишет кляузы денно и нощно
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Большинство открытых производств о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк


Порохоботы кричат "Держи вора" быстренько скупая избирателей и выдавая им авансы из бюджетных денег. Мерзота хуже сепаратистов и Путина. Те завистливо стоят в сторонке и нервно курят, синея от зависти.
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Тимошенко дає 1000 гривень, вони кажуть, що це типу на проїзд і на обід.
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Брешеш! Мінімум по 10000. І не гривень, а доларів США. Сам сьогодні зранку отримав.


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Від Юльки дають 1000 гривень, но це не за день, а за обхід N-ної кількості будинків, на це йде приблизно годин п'ять.
Потрібно обійти і здати бумаги потім тобі зателефонують і дадуть гроші.
Я це знаю добре бо в Тимошенко люди працюють під прикриттям і все це фіксують.
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Корреспондент телепрограммы "Гроші" Вита Коломиец устроилась под прикрытием в сеть агитаторов штаба партии "БПП" и рассказала подробности их работы. Источник: https://censor.net.ua/v3113369

,.............

Появилось видео, как в Чернигове за 500 грн штаб БПП подкупает избирателей

https://strana.ua/news/187539-pojavilos-video-kak-v-chernihove-podkupajut-izbiratelej-po-sisteme-setka.html?fbclid=IwAR333BpMuTgsUpTA4WrjIfZcar-ljIIGABZGXxQGWmP5oWroGTnUD7QZ13Q

Більшість відкритих проваджень про підкуп виборців стосується штабу Тимошенко, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 6098
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Потрібно перед виборами блокувати регіональні бюджети, тоді гроші зостануться на місці.
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А ,що ще міг сказати бувший член партіі НУНС?
Шкіряк 100% фігурант чорної бугалтерїї"ПР",як і вся партія НУНСіків в якій він перебував.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство открытых производств о подкупе избирателей касаются штаба Тимошенко, - Шкиряк
 
 
 
 
 
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