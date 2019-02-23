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 Новым представителем США в ООН станет Крафт, завершающая свою каденцию посла в Канаде

Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН посла США в Канаде Келли Крафт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский президент сообщил в Twitter.

"Я рад сообщить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность посла США в ООН", - написал Трамп.

"Келли выполнила замечательную работу, представляя нашу нацию, и я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена ​​на высоком уровне. Приветствую Келли и всю ее семью!", - добавил он.

В свою очередь, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в твиттере написал про Келли Крафт : "Наш партнер и союзник в Оттаве последние полтора года".

Новым представителем США в ООН станет Крафт, завершающая свою каденцию посла в Канаде 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113352
 
 
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Все буде Крафтово!) Сподіваємось, що Келлі Крафт буде гідно захищати інтереси не тільки США а усього світу та рубати язика міжнародним терористам як це робила чудова жінка та дипломат Ніккі Хейлі
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовым представителем США в ООН станет Крафт, завершающая свою каденцию посла в Канаде
 
 
 
 
 
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