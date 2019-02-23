 Новым представителем США в ООН станет Келли Крафт, завершающая свою каденцию посла в Канаде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом американский президент сообщил в Twitter.

"Я рад сообщить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность посла США в ООН", - написал Трамп.

"Келли выполнила замечательную работу, представляя нашу нацию, и я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена ​​на высоком уровне. Приветствую Келли и всю ее семью!", - добавил он.

В свою очередь, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в твиттере написал про Келли: "Наш партнер и союзник в Оттаве последние полтора года".