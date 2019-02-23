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 Политика Украины, Технологии
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Все про:программа (127) тестирование (236) Матиос Анатолий (562) коллаборационизм (37)

 Военная прокуратура разрабатывает компьютерный тест для обнаружения коллаборантов, - Матиос

Скрининг-программа, над созданием которой трудится военная прокуратура, должна помочь определить, кто из жителей оккупированных территорий сотрудничал с врагом и должен быть привлечен к ответственности.

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас совместно с одним мощным научным центром на основании уже имеющихся, которые работают в той или иной части мира, компьютерных и психологических технологий, разрабатываем программу так называемого скрининг-теста для граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях", – рассказал Матиос.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В нашем обществе стабильности не будет, потому что мы имеем "скурвленного "соседа, - Матиос. ВИДЕО

По словам главного военного прокурора, тест позволит за полчаса узнать, сотрудничал ли житель оккупированной территории с врагом. Пройти тестирование предложат всем взрослым жителям ОРДЛО, но заставлять никого не будут.

"Полчаса. Он (участник тестирования. – Ред.) нажал кнопку датчика или кнопку клавиатуры компьютера – и ушел. После этого сервер, который обработал результаты, по определенным критериям показывает тем государственным представителям, которые придут с миротворцами, что эта категория граждан не совершала преступлений, они не представляют, у них нет данных о том, что они совершали преступления. А эта категория подлежит сомнению, а эта категория подлежит расследованию в полноценном порядке", – рассказал он.

Матиос предполагает, что без такой программы на оккупированных территориях будет сложно выявить коллаборантов.

Также на Цензор.НЕТ: Население ОРДЛО придется проверить на полиграфе на предмет сотрудничества с оккупантами, - Матиос. ВИДЕО

"Кто нам признается? Неужели нам Россия или их коллаборационисты и их приспешники-террористы оставят списки тех, кто совершал преступления? Никогда в жизни. Появится то, что было в 1945-м году на Западной Украине – когда сосед писал на соседа, что он помогает бандеровцам. Начинали тянуть всех. Кого тянули в Сибирь, и правды не было", – напомнил прокурор.

"Надо будет прийти с миром и честно сказать, что тот, кто вынужденно учил детей по программам – у него нет состава преступления. Тот, кто сидел в облэнерго или райэнерго, выполнял указания и собирал налоги для оккупационных властей – у него нет состава преступления", – добавил Матиос.

Источник: https://censor.net.ua/n3113349
 
 
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Работают значитца... Тест разрабатывают!...
Это потолок!...
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Ага. Пятый год ломают голову, как компьютер с помощью тепловизора просканировать можно...
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С таким подходом про Донбасс и Крым можно забыть навсегда или это элемент шоколадной пропаганды.
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Сначала сделай а потом хвастайся.
Один уже похвастался ракетами на 10 махов.
Весь мир его оборжал.
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Ты сначала освободи ЛДНР , разработчик - хренов !!! Накажи наших генералов - преступников !!! Ответь за свою бездеятельность !!!
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Будут видеть всех насквозь!...
Выдать борцам талоны на усиленное питание...
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Ах какие мы умные. Тем временем три крупнейших провайдера мобильной связи, находящиеся в прямом или косвенном упраслении госмударства-агрессора, под видом оптимизации тарифов готовят средства связи к государственному перевороту. Вот на это бы военной прокуратуре внимание обратить
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Тоже самое недавно Матиос писали про полиграф, который есть грозное оружие по совам прокурора. Видать полиграф напугал гречкосеев малохольных из ОБСЕ и ЕС поэтому ловко переходим к скрининговой программе , там бюджеты те же если не выше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенная прокуратура разрабатывает компьютерный тест для обнаружения коллаборантов, - Матиос
 
 
 
 
 
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