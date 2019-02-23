 Политзаключенного Балуха вывезли из СИЗО Краснодара, - правозащитники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По информации группы скорее всего Балуха этапируют в колонию, однако куда именно его везут, ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны.

Правозащитники напомнили, что подобные действия властей РФ по отношению к Владимиру Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации. Согласно статье 73 УИК РФ осужденные к лишению свободы, кроме указанных в части четвертой настоящей статьи, отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены.

В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации.

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