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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАТО (6241) Порошенко (16412) Черное море (509)

 Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море, - Порошенко в интервью "FoxNews"

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость увеличить присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в Черном море в связи с агрессивными действиями России в акватории Черного и Азовского морей и захватом украинских судов и моряков Военно-Морских Сил Украины.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу FoxNews, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", - отметил Президент. При этом он отметил, что "после незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море".

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"Путин использует Крым для размещения там ракет, значительно увеличена численность военно-морских сил Российской Федерации. Это создает очень опасную ситуацию и дестабилизирует регион ", - сказал Глава государства. Он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия России в Черном море. "Как это было с нападением на украинские военные катера", - добавил Петр Порошенко.

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"Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - убежден Глава Украинского государства.

Президент также отметил, что с российским президентом мировая коалиция говорить с позиции силы. "Если мировая коалиция будет достаточно сильной, если санкции, которые являются достаточно эффективными будут продолжаться, если все инструменты давления, которые мы имеем, будут задействованы, разговор с Путиным может принести результат", - сказал Петр Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113347
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко поднял экономику только своей корпорации Рошен и сказочно обогатился на войне, на торговле с рашкой.
Зато благосостояние всех граждан он опустил в разы, опустив гривну.
Президент богатеет во время войны, а народ беднеет.
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Никогда не обвиняйте Порошенко в том, что он не поднял экономику. Порошенко поднял экономику Украины из гроба, куда ее уложил Путин. Порошенко поднял экономику настолько тихо, что вы этого даже не поняли.

Ущерб, который нанес Путин экономике Украины, оценивается в 300 - 500 миллиардов долларов. Именно действия Путина, обрушили экономику Украины и именно из за действий Путина украинцы стали жить гораздо хуже.

1 - Полная, экономическая блокада украинской промышленности которая на 90% зависела от России. Путин просто выбросил продукцию украинской промышленности на улицу, наплевав на все контракты.

2 - Оккупация Крыма и развязывание войны на Донбассе - Такими действиями Путин украл у Украины 45% промышленности. Из за оккупации Крыма и войны на Донбассе, из Украины начали бежать инвесторы.

Помните обещания доллара по 70, дефолта, нищеты, безработицы, голода и развала Украины? Это действительно было реальным так как 90% промышленности остановилось. Были угрозы массовых сокращений, заводы были на грани банкротства, готовую продукцию девать было некуда. В 2014 году, экономика Украины просто умерла. Это грозило отменой пенсий, зарплат, социальных выплат.

Если кто не знает или не понимает - Путин до сих пор не снял блокаду но Украина выстояла и не только выстояла, а и пошла в контратаку заблокировав свои рынки для России.

Именно поэтому Путин так возненавидел Порошенко. Путин возненавидел Порошенко за то, что он справился, выкрутился и вытянул экономику Украины из гроба и сейчас активно наращивает ее мощь. Все украинцы ощутили этот экономический толчок, но не все понимают почему им стало жить хуже. Пусть лучше думают что им стало жить хуже, чем будут знать и понимать от куда их вытянули команда Порошенко и Команда Яценюка и Гройсмана. Кто бы из сегодняшних претендентов на пост президента, справился с такой задачей, которую решил Порошенко? Никто.

Поэтому, перечитайте эту статью еще раз и никогда больше не обвиняйте Порошенко в том, что он не поднял экономики, Порошенко поднял экономику Украины из гроба, в которую ее уложил Путин.

PS: Я уверен что Украина, через международные суды заставит Россию, выплатить весь нанесенный ущерб и Россия заплатит, если не деньгами, то землями.
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Мастер художественного свиста...
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Совет форумчанПравила форума
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Это чучело совсем уж и не знает, что ляпнуть.... Украина как то не в НАТО. И как сказал Чучма назовите хоть одного лидера, который сегодня видит Украину в НАТО. А НАТО как то ничего и некому не должно.....
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Никогда не обвиняйте Порошенко в том, что он не поднял экономику. Порошенко поднял экономику Украины из гроба, куда ее уложил Путин. Порошенко поднял экономику настолько тихо, что вы этого даже не поняли.

Ущерб, который нанес Путин экономике Украины, оценивается в 300 - 500 миллиардов долларов. Именно действия Путина, обрушили экономику Украины и именно из за действий Путина украинцы стали жить гораздо хуже.

1 - Полная, экономическая блокада украинской промышленности которая на 90% зависела от России. Путин просто выбросил продукцию украинской промышленности на улицу, наплевав на все контракты.

2 - Оккупация Крыма и развязывание войны на Донбассе - Такими действиями Путин украл у Украины 45% промышленности. Из за оккупации Крыма и войны на Донбассе, из Украины начали бежать инвесторы.

Помните обещания доллара по 70, дефолта, нищеты, безработицы, голода и развала Украины? Это действительно было реальным так как 90% промышленности остановилось. Были угрозы массовых сокращений, заводы были на грани банкротства, готовую продукцию девать было некуда. В 2014 году, экономика Украины просто умерла. Это грозило отменой пенсий, зарплат, социальных выплат.

Если кто не знает или не понимает - Путин до сих пор не снял блокаду но Украина выстояла и не только выстояла, а и пошла в контратаку заблокировав свои рынки для России.

Именно поэтому Путин так возненавидел Порошенко. Путин возненавидел Порошенко за то, что он справился, выкрутился и вытянул экономику Украины из гроба и сейчас активно наращивает ее мощь. Все украинцы ощутили этот экономический толчок, но не все понимают почему им стало жить хуже. Пусть лучше думают что им стало жить хуже, чем будут знать и понимать от куда их вытянули команда Порошенко и Команда Яценюка и Гройсмана. Кто бы из сегодняшних претендентов на пост президента, справился с такой задачей, которую решил Порошенко? Никто.

Поэтому, перечитайте эту статью еще раз и никогда больше не обвиняйте Порошенко в том, что он не поднял экономики, Порошенко поднял экономику Украины из гроба, в которую ее уложил Путин.

PS: Я уверен что Украина, через международные суды заставит Россию, выплатить весь нанесенный ущерб и Россия заплатит, если не деньгами, то землями.
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Порошенко поднял экономику только своей корпорации Рошен и сказочно обогатился на войне, на торговле с рашкой.
Зато благосостояние всех граждан он опустил в разы, опустив гривну.
Президент богатеет во время войны, а народ беднеет.
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путин и его экономическая блокада Украины не при делах?
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Денис Иванович Федотов - а рост торговли третий год подряд о торговой блокаде не говорит. перобувайся уже под ЗЕ пока не поздно
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Переориентация на западные рынки 80% Экономика Украины стала настолько независимой от Кремля, что Украина уже сама вводит санкции против РФ
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Санкции и торговля это понятия не совместимые...
никаких санкций в отношении рашки Порошенко не ввёл и не вводит... Ибо товарооборот с агрессором рашкой только растёт... О каких санкциях тогда можно говорить?
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Гoвopят..Якутсский CKУЛЬПТ0Р хочет из навоза слепить памятник рф .. Памятник гавну из гавна ??. ЭТО БУДЕТ ШЕДЕВР СКУЛЬПТУРНОЙ МЫСЛИ !! , Б0ЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНОГО ПАМЯТНИКА НЕ БЫЛО в АПРИ0PИИ !!!!! https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/77c8c74477b7c4be9d32d4a440e910165769634522342e9f5039e87d2da474c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg
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Дрыщ прыщавый, а мазанки не из говна?))) так кто профессиональные скульпторы из говна?))) Ещё и жить поколениями в домах из говна)))
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Вы сейчас оплеванного десантника шейнина и ********** цитируете...Вы с ними вместе работаете?)
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Минуточку.
1. Разве не Пётр Алексеевич первым начал вводить санкции против агрессора? Разве не он остановил экспорт туда судовых турбин, авиадвигателей, космических ракет и прочего?
2. Разве Донбасс и Крым не были отсталыми дотационными регионами? Разве сброс этого груза не должен был толкнуть экономику остальной страны вперёд?
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Конфеты и торты рошен есть почти во всех супермаркетах России. А слепой тарст Порошенко без препятствий открывает химзаводы, автозаводы, закусочные Бургер Кинг и шоколадные заводы B&B в Росиии
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Чем отличается утверждение Порошенко виноват в экономическом падении в Украине, от утверждения Порошенко развязал войну на Донбассе? Ничем. Это яд с одного жала кремлевской пропаганды.
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НАТО так и кинется воевать с Россией за Украину, которая с Россией успешно торгует...
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Кто первым вступил в войну с Гитлером? Великобритания в 1939 году. Не совок.
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Великобритания в основном отстреливалась от налетов немецких ракет и самолетов, но полномасштабную войну с немцами, как СССР, на своей территории не вела. Да и тыл у бритов был прикрыт американцами и колониями + Канада + Австралия. Учи историю.
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КАК вас много ??
.
Ольгинцев кинули на АМБРАЗУРУ НАТО,,
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а тебе не стыдно топтать свою историю ?
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Когда закончиться здесь эта ПЪЕССА фсб ??
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Да он дрыщ прыщавый! Он просто олень 🦌
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Вырвать последнее, кремлевское жало из антиукраинской пропаганды. Не Порошенко виноват в падении экономики Украины, а Путин со своей экономической блокадой, которая по оценкам, нанесла Украине ущерб на суму в пределах 300 - 500 миллиардов долларов. Именно ущерб в 300 - 500 миллиардов долларов, стал причиной падения гривны по отношению к доллару и обнищание украинцев. Утверждать что Порошенко виноват в падении экономики Украины, равнозначно что обвинять Порошенко в войне на Донбассе.
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Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море,- Порошенко

Говорит, как будто он уже генсек НАТО или как минимум командующий 6-м флотом ВМС США.
Правильнее было бы сказать, мы (Украина, украинцы) просим НАТО усилить присутствие военных кораблей в акватории Черного моря.
Просить... а не командовать.
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порох говорит, как будто Украина уже вступила в НАТО и порошенко от имени НАТО призывает усилить присутствие Альянса в Черном море
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Мастер художественного свиста...
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Так уже присутствуют. И даже с далекобойными ракетами.
И это как то не помешало рашке расстрелять и похитить наши катера и моряков.
Если уж балаболить - требуй авианосцы в Азове.
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В Азове авианосцы?))))) Ты прям как Пскаки. Та тоже хотела флот в Беларусь прислать 🤣🤣🤣 Откуда вы такие олени только беретись? 🤪
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Порошенко выступал в пустом зале ООН, а украинская пропаганда этого не показала
Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море, - Порошенко в интервью "FoxNews" - Цензор.НЕТ 529
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Граждане стран НАТО
жизни положат за Украину с оффшорным президентом... Верю!...
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Конфеты и торты рошен есть почти во всех супермаркетах России. А слепой тарст Порошенко без препятствий открывает химзаводы, автозаводы, закусочные Бургер Кинг и шоколадные заводы B&B в Росиии. У Порошенко больше бизнеса в России чем в Украине, если что. Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море, - Порошенко в интервью "FoxNews" - Цензор.НЕТ 3967
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Я верю в
честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.


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Будущие поколения россиян, не осудят Нас ибо за нами Правда!
Я знаю что в Украине есть много людей, которые хотят дружить с Россией, даже несмотря на то, как поступила Россия с Украиной.
Я хочу спросить этих людей - Что вы знаете о реальном положении дел в современной России? И сам же ответить на этот вопрос - Ничего вы о России не знаете, а знали бы, то вряд ли бы вам, захотелось дружить с РФ.
Я не знаю ни одного случая, когда человек, из за жалости к голодному животному, скормил этому животному себя. И Я никогда не поверю в то, что вы хотите скормить себя истощенной санкциями и голодной России.
Знаете ли вы, что санкции которые ввели против России, будут действовать десятилетиями? Санкции вводились не только за Украину, а и за газовые атаки в Сирии и Великобритании, за нарушение ракетного договора, за сбитый малайзийский Боинг и за агрессию против Украины тоже. Санкции не снимут до тех пор, пока путинское ОПГ, во главе с главарем Путиным, не будут осуждены международным судом в Гааге.
Могу заверить - Путин и его ОПГ, будут зубами хвататься за трон в Кремле, чтобы избежать ответственности и это может длится 50 - 60 лет и вплоть до того момента, пока не вымрет сегодняшнее поколение россиян. Россия, неизбежно будет пол века сидеть под санкциями.
За последние 5 лет, Россия из за санкций потеряла практически все средства для беззаботного существования и сегодня, пенсии у пенсионеров упали с 1000 долларов, на 100 долларов и это еще не предел. Из 300 банков, обанкротились 290 и оставшиеся 10, находятся на грани банкротства. Весь пенсионный фонд, был потрачен на поддержку курса доллара и сейчас, правительство России выкручивает налогами карманы россиян, чтобы казаться грозными.
Для украинцев, Россия создает красивую картинку но на самом деле, в России плачевное состояние. Посудите сами - Буквально на днях, ФСБ РФ арестовали и отжали 3 миллиарда долларов у американского инвестора который работал на рынке РФ с 1994 года и никогда не фигурировал в криминальных новостях. Это не глупость - Это выживание огромного организма, за счет пожирания себя же.
Из последних событий - Кадыров ушел в отставку по состоянию здоровья и это говорит о том, что в регионах Кавказа начинается тихий бунт, который гарантированно приведет к восстанию и войне. Происходит это, из за недофинансирования Кавказа.
Так же, к недавним событиям относится и прекращение финансирования Крыма, что являлось приоритетом для Кремля и это происходит в преддверии нового пакета санкций, которые считаются особо опасными для существования РФ.
Санкции, будут и дальше убивать экономику России и сегодняшняя пенсия, в 100 долларов которую получают пенсионеры РФ, очень скоро достигнут 10 долларов и это в Москве. В регионах РФ, пенсионерам лучше сразу умереть, что и произойдет из за недостатка жизненно важных медикаментов и голода.
Россия, уже сейчас скаля зубы, жадно смотрит на Украину и Беларусь, словно истощенное санкциями животное, которое боится напасть прямо из за недостатка сил.
Напомню - 1 день полноценной войны с Украиной, для РФ обходится в 1 миллиард долларов, которых у России нет и в ближайших 50 лет, Россия будет не способна на масштабные войны. Поэтому Россия хочет взять Украину обманом выдвигая на выборы Зеленского, Тимошенко, Гриценко, Бойко и если для русских это кратковременное спасение от развала России, то что от этого украинцам? Украинцам, в этой махинации не светит больше, чем по глупости скормить себя голодному и истощенному зверю в клетке.
Поэтому, хватит смотреть на блестящие картинки и слушать жалобные речи помирающего зверя, который сам же виноват что попал в такую смертельную ситуацию. Наша жизнь, насыщенна потерями и потерять такого кровожадного соседа, утрата не значительная.
PS: Придем в ЕС и НАТО, сядем за стол и выпьем за упокой своего врага РФ, на месте которой, образуется новое государство - Без Путина, без Киселева с Соловьевым и Скобеевой и с адекватными русскими которые к тому времени осознают всю суть событий 2014 - 2019 года. И Я уверен что русские, не осудят нас ибо за нами правда.
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